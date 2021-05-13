Павел Бадыров о шутинге в Казани: «Мы пожинаем плоды пропаганды культа жестокости»

По мнению известного видеоблогера и артиста, причиной срыва казанского стрелка могла стать «недолюбленность»

Трагедия в казанской гимназии №175 заставляет вновь задавать вопросы, которые уже не раз звучали. За последние 5 лет в российских школах стреляли 14 раз (!). Но события 11 мая 2021 года сопоставимы разве что с инцидентом в Крыму, когда студент Керченского политехнического колледжа застрелил 20 и ранил 65 человек, и с событиями в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, чей учащийся застрелил одного однокурсника и ранил пятерых. Это примеры того самого «шутинга» (shooting — стрельба, англ.), с которым так и не научились справляться ни в американских, ни в европейских учебных заведениях. Почему наши школьники открывают огонь по своим учителям и сверстникам, есть ли шансы остановить эпидемию стрельбы и влияет ли на уровень безопасности в обществе возраст для покупки оружия — рассказал в блиц-интервью «Реальному времени» руководитель одного из старейших в новой России охранных агентств, артист и видеоблогер Павел Бадыров.

Может, его недолюбили?

— Павел Олегович, как думаете, почему наши школьники и выпускники школ открывают огонь по alma mater? Вот и у нас парень вроде был благополучный, из небедной семьи — чего не хватало?

— Ну, в данном конкретном случае рано делать какие-то выводы. Я полагаю, будет проведена психиатрическая экспертиза, и нельзя исключать вероятность того, что у человека просто проблемы с психикой. В этом случае рассуждать о том, что его к этому подтолкнуло, теряет всякий смысл. Ну бывают люди психически ненормальные, в какой-то момент что-то щелкает и происходит страшное...

Фото: Максим Платонов

Я полагаю, будет проведена психиатрическая экспертиза, и нельзя исключать вероятность того, что у человека просто проблемы с психикой. В этом случае рассуждать о том, что его к этому подтолкнуло, теряет всякий смысл

— А если в целом отвлеченно порассуждать — почему такое становится возможным?

— Вот этот молодой человек — он живет один, родители его содержат, но это ведь не означает, что все остальное у него обязательно в порядке, все хорошо обстоит с внутренним комфортом. Ну, к примеру, недолюбили парня. Бывает же так, что ребенок родителям не очень нужен, и они от него просто откупаются. Большой процент неблагополучных людей, наркоманов вырастает в очень обеспеченных семьях. Если родители заняты чем-то своим, образно говоря, зарабатывают для ребенка деньги, обделяя его любовью. А можно иметь меньший достаток, но при этом гармонию в семье, где всем есть друг до друга дело, где все друг друга любят и живут единым организмом. Никакие коврижки, никакие деньги и платные вузы не компенсируют этого!

По закону джунглей

— А почему расправы носят все более жестокий характер? Ходит версия, что Ильназа Галявиева могли травить одноклассники, «гнобить» учителя. 20, 30 и 40 лет назад такие конфликты тоже были, но массовых убийств в ответ не случалось.

— Капиталистическое общество по определению гораздо более жестоко, чем социалистическое. В Советском Союзе был другой климат, люди были намного добрее. Дети гуляли на улицах — и никто за них не переживал. Взрослый человек, подходивший к ребенку, не воспринимался, как некая угроза, а скорее, как источник помощи. Все изменилось, пропаганда культа жестокости, на которую мы смотрели со стороны, давно уже работает у нас — и мы пожинаем плоды. В джунглях живем, все физиологично: сильный пожирает слабого. Отсюда и агрессия, какой в советской школе не было.

Фото: Максим Платонов

В джунглях живем, все физиологично: сильный пожирает слабого. Отсюда и агрессия, какой в советской школе не было

— Но там не было и психологической службы, а сейчас она есть, однако трагедий это не предотвращает...

— Ну, психолог же не может нормально контролировать 700—800 детей в школе. Да и обострения бывают внезапными: вчера еще никто не думал ни о чем таком, а сегодня что-то перемкнуло у одного. Да и многое, я полагаю, зависит от того, насколько дети открыты перед психологом. А многие из тех, кого травят, я думаю, зажимаются и никогда никому ни о чем не расскажут.

Возраст не имеет значения?

— А инициативы российских депутатов увеличить возраст выдачи лицензии на оружие, ввести жесткие ограничения на владение оружием, по-вашему, способны предотвратить стрельбу в школах и колледжах? Нужно ли вообще ограничивать к нему доступ?

— Биологи утверждают, что префронтальные зоны мозга, которые отвечают за контроль нашего поведения, к 18 годам еще окончательно не сформированы, они созревают к 20—25 годам. Если исходить из этого, наверное, это имеет смысл. С другой стороны — автомобильные права в 18 лет выдают? А человек за рулем автомобиля не менее опасен, чем человек, владеющий оружием. Его безответственное поведение может привести к гибели многих людей. Так что это вещь неочевидная­­­­­­­­­...