Следком: точный диагноз стрелявшего в казанской гимназии — медицинская тайна
Правоохранительные органы не разглашают точного диагноза Ильназа Галявиева, устроившего утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, так как эта информация является медицинской тайной, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Она уточнила, что диагноз, связанный с заболеванием головного мозга, 19-летнему подростку поставили еще в прошлом году в одном из медучреждений Татарстана, пишет «РИА Новости». Сам Галявиев жаловался на сильные головные боли.
Установлено, что казанский стрелок не состоял на учете в психдиспансере и наркодиспансере.
В Следкоме также уточнили, что с недавних пор близкие замечали, что Галявиев стал агрессивен и вспыльчив. Кроме того, сейчас его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением. Это на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним.
Состояние здоровья Галявиева не имеет противопоказаний для содержания под стражей, сообщил заместитель прокурора РТ Алексей Заика. Официально не подтверждено, пытался ли обвиняемый совершить суицид.
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