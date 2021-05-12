Следком: точный диагноз стрелявшего в казанской гимназии — медицинская тайна

Фото: Максим Платонов

Правоохранительные органы не разглашают точного диагноза Ильназа Галявиева, устроившего утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, так как эта информация является медицинской тайной, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что диагноз, связанный с заболеванием головного мозга, 19-летнему подростку поставили еще в прошлом году в одном из медучреждений Татарстана, пишет «РИА Новости». Сам Галявиев жаловался на сильные головные боли.

Фото: Максим Платонов

Установлено, что казанский стрелок не состоял на учете в психдиспансере и наркодиспансере.

В Следкоме также уточнили, что с недавних пор близкие замечали, что Галявиев стал агрессивен и вспыльчив. Кроме того, сейчас его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением. Это на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним.



Состояние здоровья Галявиева не имеет противопоказаний для содержания под стражей, сообщил заместитель прокурора РТ Алексей Заика. Официально не подтверждено, пытался ли обвиняемый совершить суицид.

Татьяна Демина