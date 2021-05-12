Хитрые ходы руководства и главный тренер из ВХЛ: какой «Нефтехимик» болельщики увидят в следующем сезоне?

Как руководство «Нефтехимика» формирует команду на следующий сезон

В прошедшем сезоне «Нефтехимик» переживал не самые славные времена в своей истории: занял предпоследнее 11 место в конференции и пропустил много шайб, тренерский штаб растерял свою магию, а финансовые трудности не позволяли более качественно усилиться. В нынешнем сезоне в нижнекамском клубе, похоже, наметилась перестройка. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в первых итогах работы. Какие легионеры могут усилить нижнекамскую команду, как руководство клуба идет на большой риск и какие варианты для усиления состава есть на трансферном рынке. Это и многое другое — в материале.

Руководство «Нефтехимика» вновь не спешит подписывать легионеров

За несколько матчей до завершения регулярного чемпионата Континентальной лиги 2021 года нижнекамский клуб попрощался с двумя ключевыми легионерами — Либором Гудачеком и Отсо Рантакари.

Решение было вполне логичным: у клуба были не самые легкие времена в финансовой составляющей, и, как рассказывали нашему изданию в «Нефтехимике», таким ходом руководству клуба удалось разгрузить платежку и не платить за лишние два месяца простоя легионеров в клубе.

К слову, Либор Гудачек после досрочного расторжения контракта перешел в швейцарскую команду «Лозанна», где сыграл 4 матча в плей-офф швейцарской лиги и набрал 3 (2+1) очка. Известно, что руководство нижнекамского клуба продолжает вести переговоры со словацким нападающим о подписании нового соглашения. Форвард провел за «Нефтехимик» 50 матчей и отметился 37 (17+20) очками, став лучшим бомбардиром нижнекамской команды в прошлом сезоне.

Руководство нижнекамского клуба уже приучило болельщиков к тому, что обычно не торопится с подписанием контрактов с легионерами, уже по ходу регулярного чемпионата «докупая» хоккеистов. Кажется, в этом межсезонье нас ждет схожая картина.

Стоит отметить, что ходят различные слухи о возвращении в «Нефтехимик»любимца болельщиков нижнекамского клуба Дэна Секстона, который перестал попадать в состав «Автомобилиста» под конец сезона.

Впрочем, пока руководство «Нефтехимика» никак не отреагировало на эту информацию. Секстон играл за «Нефтехимик» в период с 2014 по 2018 годы, провел 207 матчей и отметился 170 очками.

Также, совсем недавно, в социальных сетях появилась информация о том, что «Нефтехимик» ведет переговоры с голкипером Домиником Фурхом, который в прошлом сезоне защищал цвета минского «Динамо».

По информации интернет-газеты «Реальное время», руководство «Нефтехимика» уже имеет предварительную договоренность с другим иностранным голкипером, и это не Фурх. О подписании объявят позже, после завершения сезонов в других чемпионатах.

Стоит отметить, что и защитная линия «Нефтехимика» в прошлом сезоне откровенно не справлялась: клуб находился на последнем месте по пропущенным шайбам, пропустив 214 голов в 60 встречах. Стоит подумать над тем, чтобы усилить и эту линию иностранным игроком.

Руководство «Нефтехимика» делает неожиданные решения, которые могут сработать

Совсем недавно стало известно, что главным тренером «Нефтехимика» в следующем сезоне будет Олег Леонтьев — бывший главный тренер «Горняка» из ВХЛ. Такое решение стало неожиданным, ведь нижнекамскую команду в последние годы возглавляли в основном именитые тренеры, которые уже имели довольно большой опыт выступления в КХЛ, например: Андрей Назаров, Вячеслав Буцаев или Владимир Крикунов.

Безусловно, будет интересно посмотреть на то, в какой хоккей будет играть «Нефтехимик» Леонтьева, но это далеко не главное неожиданное решение, которое принял директор хоккейного клуба Игорь Ларионов.

Хоккейную общественность взбудоражила новость о том, что нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин все-таки остается в нижнекамском клубе еще на два года. Мы уже писали о том, каким образом менеджменту нижнекамского клуба удалось сохранить нападающего в борьбе с «Ак Барсом».

Таким образом, в «Нефтехимике» есть уже несколько крайних нападающих, которые способны дать результат. Порядин, Хайруллин, Бикмуллин и Попугаев имеют хороший шанс по-настоящему заявить о себе.

К слову, из «Дизеля» в «Нефтехимик» также перебрался талантливый нападающий Данила Попов, который к 20 годам имеет довольно неплохую статистику в Высшей хоккейной лиге. В 57 встречах хоккеист заработал 35 (18+17) очков, а в плей-офф отметился 5 (4+1) баллами в 7 матчах. Безусловно, у этого игрока есть потенциал, тем более он уже показал себя на уровне ВХЛ.

Стоит отметить, что Игорь Ларионов совершил пару-тройку интересных решений, которые, безусловно, помогут команде в регулярном чемпионате. Но для выхода в плей-офф нужны в том числе и качественные легионеры, которые в самый ответственный момент не будут беречь себя или отбывать номер.

Кем может усилиться «Нефтехимик» в этом межсезонье

С 30 апреля в Континентальной хоккейной лиге открылось трансферное окно, и руководство «Нефтехимика» дало понять, что основной приоритет клуба в сохранении своих воспитанников, а уже после — выход на трансферный рынок в поиске усиления.

Впрочем, у нижнекамского клуба есть варианты, как усилить команду и залатать дыры. Например, челябинский «Трактор» объявил о расторжении контракта с десятью хоккеистами. Из этого списка игроков «Нефтехимику» может отлично подойти защитник Дмитрий Огурцов, который уже выступал за «волков» в период с 2015 по 2019 годы. Стоит отметить, что Огурцов провел свой лучший сезон в КХЛ именно за нижнекамскую команду. В сезоне 2017 — 2018 хоккеист набрал 10 (3+7) очков в 61 матче, а в плей-офф того же сезона отметился двумя результативными баллами.

Как было упомянуто выше, «Нефтехимику» необходимы изменения в защитной линии. К слову, воспитанник нижнекамского хоккея Максим Березин в прошлом сезоне испытывал трудности с попаданием в состав екатеринбуржского «Автомобилиста», сыграл лишь 30 матчей. Если нижнекамский клуб делает ставку на своих воспитанников, то почему бы не вернуть игрока обороны в родную «гавань»?

Нуждается в усилении и атакующая линия команды. Нижнекамской команде необходимо закрывать позицию ведущих центрфорвардов первых двух звеньев, и на эту позицию нужен качественный плеймейкер, который покажет достойный результат. «Нефтехимику» необходим центральный нападающий наподобие Никласа Перссона, который выступал за «волков» в период с 2009 по 2011 годы. Шведский форвард отлично вписался в состав того «Нефтехимика» и уже в первом сезоне набрал 38 (13+25) очков в 53 играх.

Отлично проявил себя в «Нефтехимике» и чешский центрфорвард Андрей Нестрашил. Хоккеист выступал за «волков» в период с 2017 по 2019 годы. Именно в том сезоне «волкам» удалось всерьез заявить о себе, зайдя в плей-офф с шестого места. Игрок набрал тогда 33 очка в 54 встречах. Сейчас чешский форвард не будет продлевать контракт с магнитогорским «Металлургом». Может, стоит подумать о возвращении хоккеиста?

«Волкам» необходимо точечно улучшать все линии своей команды. При потолке зарплат команды стали более равными, тем более на Востоке, и следующий сезон будет еще более непредсказуемым. Нижнекамский клуб нуждается в игроках, которые способны взять на себя игру и решить исход встречи, иначе главная задача «Нефтехимика» — выход в плей-офф— станет еще более трудновыполнимой.