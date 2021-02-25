«Нефтехимик» считает деньги и думает о новом контракте с Буцаевым

Подробности нижнекамской «кухни» к окончанию сезона КХЛ

Еще до окончания гладкого чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» решил отпустить своего лучшего бомбардира в Швейцарию. Решение, на первый взгляд, выглядит странным. «Реальное время» разбиралось, почему нижнекамцы решили не ждать официального окончания сезона, и какова ситуация изнутри. А также о расскажем о планах «Нефтехимика» по фигуре Вячеслава Буцаева и его будущего в клубе. Подробности — в материале.

С Гудачеком расстались из экономических соображений



Сначала в швейцарских СМИ, а потом и на официальных страницах «Нефтехимика» появилась информация, что главная иностранная звезда и бомбардир команды Либор Гудачек покинул команду еще до истечения контракта — документ действовал до 30 апреля этого года.

В принципе, практика преждевременного расторжения договоров с иностранными хоккеистами в «Нефтехимике» не новая — к примеру, в прошлом году почти все легионеры (в т. ч североамериканцы Райан Мерфи, Зак Митчелл Мэтт Уайт) покинули расположение нижнекамской команды еще в середине марта — сразу после вылета нижнекамской команды в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Это позволило сэкономить значительную сумму и не тратиться, по сути, только на то, чтобы иностранцы полтора месяца «вхолостую» тренировались на базе.

Директор клуба Игорь Ларионов сообщил «Реальному времени», что к этому решению стороны пришли по обоюдному согласию. Фото hcnh.ru

В руководстве «Нефтехимика» нам прокомментировали решение отпустить Гудачека, отметив, что это наиболее выгодно для нижнекамского клуба с финансовой точки зрения. Директор клуба Игорь Ларионов сообщил «Реальному времени», что к этому решению стороны пришли по обоюдному согласию.

Во-первых, если бы игрок остался в составе «Нефтехимика» на последние две игры сезона — против «Северстали» и «Торпедо», то клубу пришлось бы выплатить ему зарплату за март и апрель включительно — то есть за всю сумму контракта.

Задач у «волков» в нынешнем сезоне практически не осталось — разве что доиграть достойно регулярку и уйти в «инактикв». Так что решение расстаться с легионером, когда ничего не решается, попутно решив свои финансовые задачи — вполне логично. Сейчас же нижнекамцам удалось сэкономить значительную сумму, а игрок отправился играть в серьезную лигу и помогать команде в предстоящем плей-офф Швейцарской национальной лиги. Все остались в плюсе.

Напомним, в нынешнем сезоне в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ Гудачек набрал 38 (17+21) оков при показателе полезности «+2». Он давно заигран за словацкую сборную и несколько раз участвовал на чемпионатах мира, на одно из которых (в 2012 году) даже взял со своей сборной серебряный медали.

По нашей информации, остальные легионеры «Нефтехимика» тоже покинут расположение команды до марта — соответствующее соглашение заключено между игроками и клубом.

«Нефтехимик» и Буцаев ведут переговоры о новом соглашении

Не самые выдающиеся успехи нижнекамской команды ожидаемо породили нарастающий уровень недовольства и критики в адрес действующего главного тренера нижнекамской команд Вячеслава Буцаева и его штаба от болельщиков.

Первоочередная причина естественно — результат. «Волки» идут на двадцатой строчке в общей турнирной таблице, и предпоследними — на Востоке. Призывы к отставке специалиста начались, в общем-то, еще в прошлом сезоне, хотя «Нефтехимик» сумел выйти в плей-офф, но проиграл «всухую» в серии — 0:4.

В нынешнем сезоне состав у Буцаева стал чуть менее плотным — команду покинул капитан и лидер обороны Дамир Шарипзянов, а новые легионеры не сумели полноценно заменить старых, даже учитывая возвращение Йонаса Берглунда. Поник и практически не выдает такие огненные матчи как в прошлом сезоне Павел Порядин. Вратари тоже выручали редко.

Буцаев-младший, кстати, сыграл более чем в 40 играх, и набрал 11 (4+7) очков. Фото hcnh.ru

Команду стали разбавлять молодыми хоккеистами, в том числе Даниэлем Буцаевым — сыном главного тренера. Он, кстати, сыграл более чем в 40 играх, и набрал 11 (4+7) очков.

С другой стороны, эти кадровые пертурбации — лишь часть картины. Проблемы в игре под руководством Буцаева были еще и в отсутствии дисциплины, которая мало соотносится с мастерством игроков. Вот тут тренерский штаб найти ключ к игрокам не мог очень долго.

Слухи о скором уходе Вячеслава Буцаева поползли уже ближе к концу регулярного чемпионата. Так например издание Metaratings утверждало, что «Нефтехимик» не планирует продлевать контракт с тренером.

Более того, на ресурсе утверждается, что в Нижнекамске планировали расстаться с Буцаевым еще до истечения контракта, но якобы не нашли нужной суммы для выплаты неустойки.Буцаев же, в свою очередь будто ведет переговоры с новокузнецким «Металлургом» и должен возглавить клуб Высшей хоккейной лиги со следующего сезона.

Однако по нашей информации «Нефтехимик» и Вячеслав Буцаев сейчас находятся на стадии предварительных переговоров о продлении действующего контракта. Правда, на новых условиях — Вячеславу Геннадьевичу придется ужаться в запросах. Другой вопрос — пойдет ли он на условия нового договора.

Вячеслав Буцаев сейчас находятся на стадии предварительных переговоров о продлении действующего контракта. Фото: hcnh.ru

Впрочем, вряд ли сегодня у специалиста телефон разрывается от звонков — перед приглашением в Нижнекамск он больше полутора лет оставался без работы, а последний сезон вряд ли можно записать специалисту в актив. Все идет к тому, что Олимпийский чемпион 1992 года останется в Нижнекамске как минимум еще на один сезон.