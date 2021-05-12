Внимание на женщину в красном: в театре Кариева подали по-новому поэзию Джалиля
Творческое объединение «Калеб» представило в театре Кариева спектакль «Муса. Моабит» — пластическо-музыкально-поэтический проект, посвященный Мусе Джалилю. Редкое камерное событие, посвященное военному прошлому и творчеству татарского поэта, посетил корреспондент «Реального времени».
Мало Мусы
В середине февраля, когда татарскому поэту исполнилось бы 115 лет, я опубликовал колонку на тему того, что в мероприятиях в честь Джалиля начисто отсутствует рефлексия и поиск новых форм. Объединение «Калеб», которое вот уже несколько лет занимается формированием новой волны традиционного искусства, работая с композиторами, певцами, поэтами, хореографами, создало немало посвящений и ныне живущим, и ушедшим деятелям. Что приятно, «Муса. Моабит» показали не в праздничные даты, а уже 10 мая. И стремление найти новые формы в спектакле есть. Не всегда соответствуют бронзовости персонажа.
Режиссер спектакля — Алексей Шитиков, выпускник Казанского театрального училища 2015 года (курс Татьяны Лядовой), работавший в Таганрогском театре имени Чехова и Томском ТЮЗе. В начале этого года он открыл в Казани на улице Магистральной арт-центр BAZA. На пресс-конференции в честь постановки он так сформулировал задачу:
— То, что тебя волнует, — это всегда, как правило, нечто неосязаемое, неописуемое, не подлежащее постулации. Допустим, можно вечно рассуждать о любви, но так и не описать ее. Один философ сказал: «Если вы можете объяснить, что такое любовь, значит, вы никогда не любили». И на этом (слава Богу) начальном этапе я понял: нужно формулировать, доставать все изнутри и придавать этому форму. В данном случае — образ и судьбу Мусы Джалиля.
А куратор проекта Миляуша Ризванова пояснила, что «нашей целью было не только собрать факты о нем, но и постараться понять его. Здесь он раскрывается как обаятельный человек».
— Мы знаем, что Муса Джалиль — национальный герой татар. Но оказалось, что в Казани совсем мало художественных произведений, которые сегодня можно было бы прийти и посмотреть. В театре оперы имени Мусы Джалиля в 2013 году была поставлена опера. Остальное — это разовые акции, — справедливо отметил Алексей Шитиков.
От тюрьмы до детства
Короткий спектакль — цепочка эпизодов, в которых участвуют в основном один или два человека. Кто-то читает стихи поэта, а они перетекают в песню, а песня соединяется с пластическим номером.
При этом спектакль начинается традиционно — с пересказа трагических событий в Моабитской тюрьме, после чего Шитиков сам озвучивает биографию героя. Дальнейшие события — это воспоминания современников: отправившего стихи поэта домой Андре Тиммерманса, жены Амины, сестры Хадичи.
Звучат такие стихи, как «Палачу», «Не верь»: звучат ожидаемо надрывно и пафосно. В это время актер Муса Камалов и певец Ильгиз Мухутдинов томятся в застенках, которые изображает высокая сетка (очень похожая на ту, что огораживает, к примеру, Деревню Универсиады).
Когда все традиционно, то стихи работают, как и всегда. Иногда начинается «современность», и тут хочется прикрыть глаза. Певица и скрипачка Фаузия Кадырова внезапно марширует под немецкую песню в форме. Форма ей, безусловно, идет, а вот немецкий текст, который она четко артикулирует, совершенно непонятен. Камалов читает «Не верь», но что это должно породить вместе?
Другой пример — когда певица Зарина Вильданова исполняет песню «Платочек». Музыку к спектаклю написала Миляуша Хайруллина, которую мы знаем и по театральным постановкам, и по работе с малыми и большими формами.
Недавно на встрече с мэром Казани Ильсуром Метшиным она попросила помочь ей в поиске площадке, на которой она могла бы поставить оперу, посвященную поэту и драматургу Кави Наджми. Ее песни и звуковое оформление, безусловно, большой плюс спектаклю.
При этом на фоне поющей Зарины танцует актриса Кариевского Альбина Нугманова — женщина в красном. И ее страстный танец с вставанием на голову в мостике сильно противоречит, кажется, общей канве. То есть, авторы, определитесь, вы делаете классическое посвящение, от которого никто и не требует чего-то сверхъестественного, либо полностью посвящаете себя ломанию стереотипов? На двух стульях усидеть не получится. Но, когда Нугманова начинает просто переводить дух после энергичного танца и читать воспоминания, это выглядит круче.
При этом другой пластический номер-песня «Сон в тюрьме» при участии Мухутдинова и артистки ансамбля песни и танца Саиды Миннебаевой выглядит совершенно иначе, поскольку танцовщица, играя роль дочери Чулпан, показывает и инфантильность ребенка, и взрослую тоску человека, не видящую отца. Да, это уже классика, но и весь спектакль классичен.
Еще одна удача — песня на мунадңат матери поэта Рахимы «Колыбельная». Исполняет ее Зарина Вильданова, а в конце к ней присоединяются на скрипках Фаузия Кадырова и Гайса Монасыпов (сын руководителя Государственного квартета РТ Шамиля Монасыпова). Они доигрывают песню, выходят артисты, читают «Волшебный клубок»:
Как волшебный клубок из сказки,
Песни — на всем моем пути…
Идите по следу до самой последней,
Коль захотите меня найти!
Но зрители не сразу понимают, что это конец. Их просят поделиться: лишь один из них заявляет, что очень хотел бы побыстрей дойти до дома и перечитать стихи Джалиля. Сказать и вправду нечего. Пожурить авторов за нестыковки? Ну как так, это же посвящение великому поэту, кажется, он даже защищеннее Тукая!
Любопытно, что в конце зимы министерство молодежи РТ запустило проект в честь Джалиля Musa lab. Согласно инициативе, участники могли представить любой формат творчества: «вокал, хореография, инсталляция или что-то абсолютно новое». Результаты отбора обещали объявить еще 1 апреля, но найти их не удалось.
Поэтому после выхода из театра начинает беспокоить другая мысль: Абдулла Алиш, также казненный, как и участник группы Курмашева, тоже писал в тюрьме стихи, передал домой. Хорошо бы и их перечитать.
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