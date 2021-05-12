Внимание на женщину в красном: в театре Кариева подали по-новому поэзию Джалиля

Фото: Максим Платонов

Творческое объединение «Калеб» представило в театре Кариева спектакль «Муса. Моабит» — пластическо-музыкально-поэтический проект, посвященный Мусе Джалилю. Редкое камерное событие, посвященное военному прошлому и творчеству татарского поэта, посетил корреспондент «Реального времени».

Мало Мусы

В середине февраля, когда татарскому поэту исполнилось бы 115 лет, я опубликовал колонку на тему того, что в мероприятиях в честь Джалиля начисто отсутствует рефлексия и поиск новых форм. Объединение «Калеб», которое вот уже несколько лет занимается формированием новой волны традиционного искусства, работая с композиторами, певцами, поэтами, хореографами, создало немало посвящений и ныне живущим, и ушедшим деятелям. Что приятно, «Муса. Моабит» показали не в праздничные даты, а уже 10 мая. И стремление найти новые формы в спектакле есть. Не всегда соответствуют бронзовости персонажа.

Режиссер спектакля — Алексей Шитиков, выпускник Казанского театрального училища 2015 года (курс Татьяны Лядовой), работавший в Таганрогском театре имени Чехова и Томском ТЮЗе. В начале этого года он открыл в Казани на улице Магистральной арт-центр BAZA. На пресс-конференции в честь постановки он так сформулировал задачу:

— То, что тебя волнует, — это всегда, как правило, нечто неосязаемое, неописуемое, не подлежащее постулации. Допустим, можно вечно рассуждать о любви, но так и не описать ее. Один философ сказал: «Если вы можете объяснить, что такое любовь, значит, вы никогда не любили». И на этом (слава Богу) начальном этапе я понял: нужно формулировать, доставать все изнутри и придавать этому форму. В данном случае — образ и судьбу Мусы Джалиля.

А куратор проекта Миляуша Ризванова пояснила, что «нашей целью было не только собрать факты о нем, но и постараться понять его. Здесь он раскрывается как обаятельный человек».

— Мы знаем, что Муса Джалиль — национальный герой татар. Но оказалось, что в Казани совсем мало художественных произведений, которые сегодня можно было бы прийти и посмотреть. В театре оперы имени Мусы Джалиля в 2013 году была поставлена опера. Остальное — это разовые акции, — справедливо отметил Алексей Шитиков.

От тюрьмы до детства

Короткий спектакль — цепочка эпизодов, в которых участвуют в основном один или два человека. Кто-то читает стихи поэта, а они перетекают в песню, а песня соединяется с пластическим номером.

При этом спектакль начинается традиционно — с пересказа трагических событий в Моабитской тюрьме, после чего Шитиков сам озвучивает биографию героя. Дальнейшие события — это воспоминания современников: отправившего стихи поэта домой Андре Тиммерманса, жены Амины, сестры Хадичи.

Звучат такие стихи, как «Палачу», «Не верь»: звучат ожидаемо надрывно и пафосно. В это время актер Муса Камалов и певец Ильгиз Мухутдинов томятся в застенках, которые изображает высокая сетка (очень похожая на ту, что огораживает, к примеру, Деревню Универсиады).

Когда все традиционно, то стихи работают, как и всегда. Иногда начинается «современность», и тут хочется прикрыть глаза. Певица и скрипачка Фаузия Кадырова внезапно марширует под немецкую песню в форме. Форма ей, безусловно, идет, а вот немецкий текст, который она четко артикулирует, совершенно непонятен. Камалов читает «Не верь», но что это должно породить вместе?

Другой пример — когда певица Зарина Вильданова исполняет песню «Платочек». Музыку к спектаклю написала Миляуша Хайруллина, которую мы знаем и по театральным постановкам, и по работе с малыми и большими формами.

Недавно на встрече с мэром Казани Ильсуром Метшиным она попросила помочь ей в поиске площадке, на которой она могла бы поставить оперу, посвященную поэту и драматургу Кави Наджми. Ее песни и звуковое оформление, безусловно, большой плюс спектаклю.

При этом на фоне поющей Зарины танцует актриса Кариевского Альбина Нугманова — женщина в красном. И ее страстный танец с вставанием на голову в мостике сильно противоречит, кажется, общей канве. То есть, авторы, определитесь, вы делаете классическое посвящение, от которого никто и не требует чего-то сверхъестественного, либо полностью посвящаете себя ломанию стереотипов? На двух стульях усидеть не получится. Но, когда Нугманова начинает просто переводить дух после энергичного танца и читать воспоминания, это выглядит круче.

При этом другой пластический номер-песня «Сон в тюрьме» при участии Мухутдинова и артистки ансамбля песни и танца Саиды Миннебаевой выглядит совершенно иначе, поскольку танцовщица, играя роль дочери Чулпан, показывает и инфантильность ребенка, и взрослую тоску человека, не видящую отца. Да, это уже классика, но и весь спектакль классичен.

Еще одна удача — песня на мунадңат матери поэта Рахимы «Колыбельная». Исполняет ее Зарина Вильданова, а в конце к ней присоединяются на скрипках Фаузия Кадырова и Гайса Монасыпов (сын руководителя Государственного квартета РТ Шамиля Монасыпова). Они доигрывают песню, выходят артисты, читают «Волшебный клубок»:

Как волшебный клубок из сказки,

Песни — на всем моем пути…

Идите по следу до самой последней,

Коль захотите меня найти!

Но зрители не сразу понимают, что это конец. Их просят поделиться: лишь один из них заявляет, что очень хотел бы побыстрей дойти до дома и перечитать стихи Джалиля. Сказать и вправду нечего. Пожурить авторов за нестыковки? Ну как так, это же посвящение великому поэту, кажется, он даже защищеннее Тукая!



Любопытно, что в конце зимы министерство молодежи РТ запустило проект в честь Джалиля Musa lab. Согласно инициативе, участники могли представить любой формат творчества: «вокал, хореография, инсталляция или что-то абсолютно новое». Результаты отбора обещали объявить еще 1 апреля, но найти их не удалось.

Поэтому после выхода из театра начинает беспокоить другая мысль: Абдулла Алиш, также казненный, как и участник группы Курмашева, тоже писал в тюрьме стихи, передал домой. Хорошо бы и их перечитать.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов