День в истории: «Сказание о Юсуфе», мирный договор с Чечней и веб-священники

Чем примечательна дата 12 мая

Сегодня, 12 мая, в России — день экологического образования, а в мире — международный день медицинской сестры — праздник с учетом пандемии коронавируса особенно примечательный. В этот же день произошло много памятных событий. Для Татарстана он связан с созданием дастана «Кысса-и Йусуф» поэта Кул Гали, а также указом Екатерины второй, разрешившем преподавание татарского языка в Казанской гимназии. В этот день было создано Донское казачество, вышел на экраны фильм «Они сражались за Родину», а Борис Ельцин подписал мирный договор с Чечней. Сразу два события произошли в интернет-пространстве: появился первый веб-священник, в компьютеры по всему миру начал поражать сетевой червь-вымогатель WannaCry. 12 мая на свет появились советский поэт-прозаик Андрей Вознесенский, российский телеведущий, артист Владимир Ухин — дядя Володя из передачи «Спокойной ночи, малыши», американская актриса, четырежды лауреат премии «Оскар» Кэтрин Хэпберн, английская сестра милосердия Флоренс Найтингейл, российская фигуристка Алина Кабаева, российский хоккеист Виктор Тихонов, основатель группы «Ария» Владимир Холстинин и другие. Днем смерти этот день стал для народного артиста СССР, актера театра и кино Александра Борисова, русского писателя Сергея Аксакова и генерального конструктора самолетов Алексея Туполева.

Татарский язык разрешили преподавать



12 мая 1233 года булгарский поэт Кул Гали завершил работу над дастаном «Кысса-и Йусуф» («Сказание о Юсуфе»). Поэма отличалась тем, что в ней была история о земной любви, тогда как дворцовые поэты обычно писали о мистических историях любви. Исследователи нашли больше двухсот списков поэмы, отдельные списки хранятся в самых авторитетных музеях Санкт-Петербурга, Берлина, Дрездена, Уфы, Баку и Казани. С 1839 года это произведение было переиздано больше 80 раз.



Фото: wikipedia.org

12 мая 1769 года вышел личный указ императрицы Екатерины второй, разрешающий преподавание татарского языка в Казанской гимназии. Преподавателем был назначен Сагит Хальфин, который работал переводчиком в казанской адмиралтейской конторе. Для преподавания в гимназии он и вся его семья из податного сословия перешли в новое, Хальфин получил звание «переводчика с чином». Сагит Хальфин преподавал татарский язык вплоть до 1785 года. Ему принадлежит пособие на русском языке для изучения татарского языка: «Азбука татарского языка», изданное в Москве в 1778 году.



Фото: wikipedia.org

12 мая 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ о делении территории России на семь федеральных округов, в которые были направлены представители Кремля. Татарстан вошел в Приволжский федеральный округ, центром которого стал Нижний Новгород.



День рождения казачества и мирный договор с Чечней



В 1570 году указом царя Ивана Грозного в Московском царстве было основано Донское казачество. Оно стало самым многочисленным из казачьих войск в Российской империи. Размещалось на отдельной территории, которая называлась Область Войска Донского. Ныне это территории Луганской и Донецкой областей Украины, а также земли Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей России. Историческое название связано с рекой Дон. Отношения донских казаков с государством не всегда складывались мирно: до 1708 года донское казачество было организованной структурой, независимой от окружающих государств.



Источник: wikipedia.org

В 1975 году в этот день на экраны страны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», снятый по одноименному роману Михаила Шолохова. Фильм признан лучшим фильмом про войну. На кинофестивале 1976 года в Панаме картину удостоили премии за режиссерскую работу и лучшее исполнение сразу 27 мужских ролей. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин и многие другие известные актеры. Картина получила Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. В советских кинотеатрах фильм посмотрело 40,6 млн зрителей.



Фото: domkino.tv

12 мая 1997 года в Москве президентом Чеченской республики Искерия Асланом Масхадовым и президентом России Борисом Ельциным был подписан договор о мире и принципах взаимоотношений. Согласно договору все решения спорных вопросов должны были отныне решаться исключительно мирным путем в соответствии с международным правом. Ельцин отмечал, что подписание документа «ставит точку в войне и противостоянии 400-летней давности» между сторонами. Правительства России и ЧРИ договорились о выплате пенсий, пособий, зарплат, компенсаций, восстановлении объектов жизнеобеспечения и социально-экономического комплекса в Чеченской республике.



12 мая 2000 года космонавты Сергей Залетин и Александр Калери в последний раз вышли в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Мир». Космонавты выполнили эксперимент под названием «Герметизатор»: на экспериментальную металлическую панель, где были искусственно созданы пробоины, они нанесли эпоксидный клей, который должен был «заделать» трещины и ликвидировать «неплотности» панели. Это было важно для проведения экстренного ремонта в случае, если станцию пробьет микрометеорит. Во время эксперимента космонавты пролетали над Атлантическим океаном.



Фото: gctc.ru

Веб-священники и сетевой червь-вымогатель

12 мая 1965 года Западная Германия официально установила дипломатические отношения с Израилем. После Холокоста и окончания Второй мировой войны Германия предложила выплатить Израилю репарации. После установления дипломатических отношений между странами регулярно происходят государственные визиты. Однако по отношению к немцам еще долго сохранялось недоверие в еврейских диаспорах по всему миру.



12 мая 2004 года в Англиканской церкви была введена должность веб-священника. В его обязанность входила опека нового прихода, который существует только в интернете. Это первый факт, когда интернет-сообщество было признанно Англиканской церковью. Священнослужители считают, что интернет-церковь — это еще один путь к Богу. В 2011 году подобный онлайн-проект запустила Русская православная церковь, он получил название «Батюшка онлайн». Изначально проект существовал как группа в соцсети, затем у него появился сайт batyushka.online.



В 2017 году в мире начал распространяться сетевой червь-вымогатель WannaCry. Вредоносная программа поразила более 500 тысяч компьютеров под управлением операционной системы Microsoft Windows более чем в 150 странах. После заражения компьютера код червя шифрует все хранящиеся на компьютере файлы. Для разблокировки предлагается выкуп в криптовалюте в течение недели. Если выкупа нет, то возможность расшифровки файлов теряется навсегда. Кто именно создал и запустил червь WannaCry неизвестно, но предположительно, информация об уязвимости Microsoft Windows была украдена у Агенства Нацбезопасности США. Основным подозреваемым считается хакерская группировка Lazarus Group, предположительно связанная с правительством КНДР.