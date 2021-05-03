«Бегать все ещё не люблю. Пойду зарегистрируюсь на забег 30 мая»

Как прошел Казанский марафон и что рассказывают его участники

Фото: Ринат Назметдинов

14 тысяч бегунов из 29 стран мира

Казанский марафон вновь набирает обороты — после прошлогодних скромных 10 тысяч участников в этом году на него зарегистрировались около 14 тысяч бегунов. Традиционно, марафон в столице Татарстана собирает широкую географию, и даже коронавирусные ограничения не остановили бегунов из Ульяновска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Пермского края, Башкортостана, Удмуртии, Нижнего Новгорода, множества других городов и весей нашей страны. Лидерами по «снабжению» марафона бегунами стали Казань и Москва.

Международное присутствие тоже оказалось весьма широким. Несмотря на коронавирусные ограничения, в казанском марафоне поучаствовали и американцы, и мексиканцы, и ирландцы, и граждане Германии, и ЮАР, и Венесуэлы, и Эквадора. Правда, по большей части это всё иностранцы, которые уже и так находятся в России.

В этом году мероприятие приняло название «Ак Барс Банк Казанский марафон 2021", а посвящен он был 90-летию комплекса ГТО. Те, кто бежали 3-километровую дистанцию, получали автоматический зачет по этой дисциплине ГТО. А всего дистанций было 4: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Малышей Казань порадовала детским забегом TIMERKIDS и «ползунковым заползом» «TIMERBABY». Кстати, детские забеги — особенность именно казанского марафона: организаторы рассказывают, что стремятся придумать собственные «фишки», отличающие наш праздник легкоатлетического спорта от многочисленных других марафонов.

Работала тут и благотворительная программа: так, для Дома Роналда Макдоналда в качестве благотворительного взноса удалось собрать 1,3 млн рублей.

Всего дистанций было 4: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Фото: Ринат Назметдинов

«Противоковидность», ярмарка и анимация

В помещениях действовали все положенные ограничения: вход в масках, измерение температуры и призрачное дистанцирование (особенно призрачным оно было утром 2 мая в очереди в камеру хранения). Люди бойко толклись в помещении Манежа Центрального стадиона, где продавали разнообразные спортивные товары, сувениры, стояли палатки других российских марафонов со своей символикой. А еще здесь была организована регистрация участников и чайная зона для бегунов старше 60 лет (им наливали горячий чай, угощали медом и сладостями после прохождения дистанции).

Утром 2 мая тут работали раздевалки, душевые, камеры хранения — правда, странно, что 1 мая вся эта «раздевальная» инфраструктура для бегунов была недоступна, и люди переодевались где придется. Видимо, детские и 3-километровые забеги не требовали такой тщательной подготовки, но для многих бегунов это оказалось сюрпризом — люди переодевали обувь и даже джинсы прямо на улице, на глазах у наших корреспондентов.

Участие в марафоне в забеге на главной дистанции — 42,2 км — стоило 2 700 рублей. Остальные дистанции были дешевле. Майки и футболки с символикой Марафона продавались все там же, в Манеже — желающие могли купить футболку за 1 100 рублей или майку за 2 900. Стоит ли говорить, что днем 2 мая по центру Казани разгуливали граждане в одинаковых футболках яркого окраса — а вот счастливых обладателей дорогих маек мы так и не встретили.

Для допуска на старт каждый участник при регистрации должен был предъявить справку-допуск от врача о том, что у него нет противопоказаний к участию в забеге. Но медики все равно были начеку: прямо посреди марафонского городка стоял медицинский автомобиль. А всего за состоянием спортсменов следили 45 медиков, на трассе дежурили 15 машин скорой помощи. Кстати, очевидцы «Реального времени» сообщают, что на финише 10-километровой дистанции одной из участниц стало плохо, и для нее вызывали по рации одну из этих 15 машин.

Бегали все: и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы. Фото: Ринат Назметдинов

Парад Наций, развлекательная программа и «почетные бегуны»

1 мая прошел Парад Наций, где спортсмены могли пройтись со своими флагами — как страны, так и региона. В этом году, даже несмотря на коронавирус, флагов было несколько десятков. Торжественное шествие прошло на Центральном стадионе, и как сказал «Реальному времени» директор Казанского марафона Вадим Янгиров, это тоже «фишка» нашего ивента. Больше таких парадов ни на одном другом марафоне не проводится.

Бегали все: и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы (они стартовали в так называемом элитном кластере — раньше остальных, чтобы и они никому не мешали, и у них под ногами никто не путался). Среди почетных бегунов на разных дистанциях были замечены самые разнообразные официальные лица, причем не только из Татарстана. Например: депутат Госдумы седьмого созыва Ольга Павлова, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, начальник управления Ростуризма Елена Лысенко и многие другие.

Праздных зрителей, болельщиков и самих бегунов развлекали в марафонском городке: с большой сцены звучала музыка, многие танцевали прямо на улице. На протяжении трассы спонсоры марафона устраивали самые разнообразные активности: был тут и двухэтажный автобус с болельщиками, который курсировал вдоль трассы и поддерживал бегунов, на разных точках стояли группы поддержки с барабанами и прочими инструментами — словом, бегунов поддерживали все и вся. Как могли. Казань оказалась очень гостеприимной.

Романа из Москвы на финише ждала жена Светлана с симпатичным шпицем и охапкой воздушных шаров. Фото: Людмила Губаева

Дети, собачка, марафонцы-аксакалы и предложение руки и сердца

На финише большого марафона происходило самое интересное. Обессиленных бегунов встречала здесь большая толпа: поддерживали и подбадривали и своих, и не своих. На финишной прямой дистанции некоторым папам вручали малышей, и они бежали последние метры со своими детьми на руках, честно глядя в строгие глаза обеспокоенных волонтеров. Один марафонец, пробежав дистанцию, сделал предложение своей избраннице, которая подбежала его встречать. Правда классически, на одном колене, не получилось: бегун упал как сноп и вручал кольцо из комфортного положения лежа. Было очень трогательно. Кстати, Вадим Янгиров потом рассказывал, что такое происходит практически на каждом марафоне — это такая своеобразная красивая международная традиция.

Финиширующих встречали и плакатами «Семья гордится тобой!», и шариками, и другими самодельными транспарантами. Романа из Москвы на финише ждала жена Светлана с симпатичным шпицем и охапкой воздушных шаров. Роман родом из Нижнекамска, но давно переехал в столицу. На просьбу поделиться впечатлениями он устало махнул рукой в сторону жены: «Пусть она рассказывает, я пока отдышусь». Светлана улыбается:

— Он — бегун-любитель. Марафоны бегает часто, мы были в разных городах страны. На Казанский марафон приехали впервые. Конечно, хотелось достичь новых вершин, новых результатов. И я его во всем поддерживаю.

Роман говорит, что организация здесь, пожалуй, одна из лучших из тех, что он видел.

На финише марафона мы встретили 68-летнего военного доктора из Нижнего Новгорода, Сергея Михайловича Пахомова. Он доцент, кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы.

На финише марафона мы встретили 68-летнего военного доктора из Нижнего Новгорода, Сергея Михайловича Пахомова. Фото: Людмила Губаева

— Я бегаю по всей стране, много лет. Меня к этому побудило здоровье: я в 1986 году облучился в Чернобыле, служил в Белоруссии. И у меня началась лучевая болезнь — я начал бегать, чтобы убежать от болезни. Мне было уже 45 лет. Поздно начал, ведь пока я служил — там, в белорусских лесах, было не до марафонов. Но наверстал свое: за моей спиной больше трех десятков марафонов. Казанский марафон очень понравился: прекрасный город, отличная организация. И несмотря на то, что еще только начало сезона, я уже решил себя испытать. И испытал, всё получилось!

Друг и ровесник Сергея Михайловича, Михаил Лобанов из Городца, марафон не бежал именно по этой причине: пока не успел набрать форму, ведь на дворе самое начало сезона. Вчера он бежал на короткой дистанции в 10 километров. Но за свою жизнь он пробежал уже 117 марафонов — и заканчивать на этом не собирается.

Беговой туризм

Татьяна Харитонова из Москвы приехала в Казань впервые. За ее плечами уже несколько марафонов, в том числе на Мальте, в Стокгольме и по всей России. К примеру, в этом году она уже бежала «Дорогу жизни» в Питере. И вот что она рассказала после финиша нашему изданию:

— Я выхожу на забеги с 2013 года, подбила меня на это приятельница: практически взяла меня на слабо. Я стала тренироваться прицельно для забегов и выходить на старты. Это такой вид туризма — беговой. Ты приезжаешь в незнакомый город, сначала знакомишься с ним неторопливо, а потом на бегу, на трассе. Это широко распространенный вид туризма среди бегунов. И поэтому многие выбирают марафоны в тех городах, где они еще не были. В Казани я, как ни странно, еще ни разу не была. Слышала и читала отзывы о предыдущих марафонах в Казани, из них понятно, что событие развивается, что марафон становится международным, и город давно мечтала посмотреть — поэтому приехала сюда на майские праздники.

Фото: Людмила Губаева

Это такой вид туризма — беговой. Ты приезжаешь в незнакомый город, сначала знакомишься с ним неторопливо, а потом на бегу, на трассе

Организация практически не уступает более почтенным по возрасту марафонам — например, московскому, который я бегала не один раз. Очень красивая стартовая зона — марафон начинается на фоне куполов Кул Шариф. Прекрасная организация выдачи стартовых пакетов — понятно, куда идти, что у кого спрашивать. Отдельно хочу отметить снабжение на трассе: все было на высоком уровне. Особенно понравилось, что точки с водой были через каждые 2,5 км, а не через каждые 5, как на большинстве марафонов. В солнечный день это очень помогало.

Очень доброжелательные волонтеры, очень хорошо заметна ваша школа подготовки помощников на крупных мероприятиях. Это хочется отметить особенно. Поддержка на трассе была и от волонтеров, и от простых прохожих: они кричали, поздравляли с праздником — особенно дети и пожилые люди. Отдельно насмешил мальчик из группы поддержки на самом финише: он кричал мне «Давай, зая! Не сдавайся, зая!». Я, конечно, может быть, и зая, но гожусь ему точно и уверенно в матери.

В части подготовки к марафону хотелось бы высказать пожелание, чтобы в стартовом пакете вместе со стартовым номером была наклеечка для камеры хранения, чтобы упростить задачу при сдаче и получении рюкзака — и бегунам, и волонтерам.

В целом, трасса выстроена так, что мы познакомились и со старой частью города — со всеми этими прекрасными особняками с лепниной, уютными улочками — и с новостройками. Широкие проспекты, развитая инфраструктура и особенно спортивные сооружения производят впечатление. Правда, мы не очень поняли, зачем было наматывать целых два круга вокруг Ак Барс Арены — чтобы подробно рассмотреть этот замечательный стадион, хватило бы и одного. Трасса ровная и быстрая, без перепадов высот, некомфортных участков (например, с брусчаткой, как в Москве), очень продуманная. За это все организаторам спасибо.

Фото предоставлено Ксенией Лукичевой

В прошлом январе мой тренер в спортзале, прекрасный человек и профессиональный лыжник, недавно завершивший карьеру, предложил зарегистрироваться на Казанский марафон. Господи, как я гоготала

«Бегать все еще не люблю»

И еще одна известная всему российскому медийному миру персона, Ксения Лукичева, совсем недавно ушедшая с поста главреда «Инде», бежала 3 километра. Это был ее первый опыт участия в крупных забегах. И вот что она рассказала «Реальному времени» в своей привычной ироничной и откровенной манере:

— Ненавидела и, пожалуй, продолжаю ненавидеть бегать с детства: все эти нормативы в шортиках под взглядами одноклассников, которые легко пробежали положенное на пятерки, а теперь смотрят, как я вымучиваю хотя бы четверочку непослушными слабыми ногами. Единственное, что удавалось — сквозь ненависть — бегать два километра. Все шли пешком, а я терпела и на финише оказывалась даже впереди пацанов. В начале десятого класса — такая-то радость — мне выдали освобождение от физры, и я счастливо забыла о беге на 25 лет. Даже за автобусами не бегала, клянусь.



В прошлом январе мой тренер в спортзале, прекрасный человек и профессиональный лыжник, недавно завершивший карьеру, предложил зарегистрироваться на Казанский марафон. Господи, как я гоготала. Проржалась и говорю: «Ну давайте я хотя бы минуту пробегу». Сегодня минуту, на следующей тренировке два раза по минуте, потом пять раз по две минуты и даже 10 минут подряд, потом коронавирус и все сели по домам.



В этом году тренер опять подступился, я опять смеялась. Он сказал: «Ну что вы, Ксения, я не давлю! Это должно быть вам в радость! Нет-нет-нет, я не давлю!». И начал присылать здоровенные, по моим меркам, беговые тренировочные планы. Дальше как в тумане, очнулась спустя два месяца в вагоне метро по пути к старту. С сестрой, обеспокоенно смотрящей в мои круглые испуганные глаза.

Фото: Ринат Назметдинов

Тренер уверял, что я узнаю себя с новой стороны — и опять оказался прав. Но всё же: надо ли говорить, что все, кто бегут 10, 21 и 42 км — психи инопланетные для меня?

Понятия не имею, зачем я бежала эти несерьезные для приличных бегунов три километра, но похоже, это было важно. И для меня они были вполне серьезные. Опять, как в школе, пришлось потерпеть и перебирать теперь уже не такими непослушными и слабыми ногами. Всех обогнать, конечно, не получилось, но почти половину стартовавших — да. Тренер уверял, что я почувствую атмосферу праздника — так и было, все очень круто сделали, удобно, понятно и радостно. Тренер уверял, что я узнаю себя с новой стороны — и опять оказался прав. Но всё же: надо ли говорить, что все, кто бегут 10, 21 и 42 км — психи инопланетные для меня?



Помните, в фильме «Мачете» герой Дэнни Трехо говорил: «Мачете не смсит»? Я говорила: «Мачете не смсит, а Лукичева не бегает». В конце второй части Мачете все-таки отправляет смску и на изумление людей говорит: «Мачете учится». Лукичева тоже. Бегать все ещё не люблю, пойду зарегистрируюсь на забег 30 мая.

«Ветер в харю, а я шпарю»

Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин ровно 20 лет участвовал в легкоатлетических кроссах, с 1988 по 2007 годы, и делится с нами экскурсом в историю:

— В 1988 году организация осеннего кросса по улицам Казани лежала на городской газете, а далее инициативу подхватил городской спорткомитет, со всеми вытекающими. Бегать «полюбили» учащиеся, студенты и представители трудовых коллективов, выходившие на старт по разнарядке, и бежавшие из-под палки. Пригнанные студенты и школьники отваливались на первом километре. Происходило это следующим образом: они неслись метров пятьсот со старта и переходили на шаг, как только выбегали с территории Центрального стадиона. Эта тактика заставляла и остальных бежать очень быстро, просто чтобы тебя не затоптали со старта.

Это, кстати, помешало в 1998 году полноценно участвовать в казанском кроссе олимпийскому чемпиону по хоккею Андрею Трефилову. Приехав играть за «Ак Барс», он в то время трусил рядом со Дворцом спорта, чтобы скидывать килограммы к сезону. И по какой-то причине подошел поинтересоваться по поводу собравшихся нескольких тысяч бегунов вокруг, именно ко мне. Я сагитировал хоккеиста лучше пробежать десятку в компании, чем бегать в одиночестве. Но, стартанув во всю прыть, он добежал только до выхода с Центрального стадиона — и сошел со словами, «да ну, на хрен…». Объяснять, что далее большая часть пригнанных перейдет на шаг, а мы можем бежать в комфортном для себя темпе, у меня не было времени.

Вспоминается одна бабушка, которая десятков лет бесила весь медперсонал, поскольку традиционно бежала далеко последней, а машина «Скорой помощи» должна была ее сопровождать, и замыкая всю беговую процессию, и в силу возраста старушки.

Но это в прошлом. А в десятые годы произошел какой-то перелом, и практика принудительно-добровольного участия ушла в прошлое. Как и почему произошел этот процесс, когда бегать стало не только здорово, но и модно, мне не понять. Ведь еще в конце «нулевых» все беговые дорожки фитнес-центров были заняты домохозяйками, которые приходили туда посмотреть по телевизорам «Не родись красивой», при этом медленно передвигаясь по тренажеру. Тогда бегали единицы, а сейчас, как говорил Доцент-Леонов из «Джентльменов удачи»: все бегут!

1 / 45 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов