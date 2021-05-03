«Бегать все ещё не люблю. Пойду зарегистрируюсь на забег 30 мая»
Как прошел Казанский марафон и что рассказывают его участники
14 тысяч бегунов из 29 стран мира
Казанский марафон вновь набирает обороты — после прошлогодних скромных 10 тысяч участников в этом году на него зарегистрировались около 14 тысяч бегунов. Традиционно, марафон в столице Татарстана собирает широкую географию, и даже коронавирусные ограничения не остановили бегунов из Ульяновска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Пермского края, Башкортостана, Удмуртии, Нижнего Новгорода, множества других городов и весей нашей страны. Лидерами по «снабжению» марафона бегунами стали Казань и Москва.
Международное присутствие тоже оказалось весьма широким. Несмотря на коронавирусные ограничения, в казанском марафоне поучаствовали и американцы, и мексиканцы, и ирландцы, и граждане Германии, и ЮАР, и Венесуэлы, и Эквадора. Правда, по большей части это всё иностранцы, которые уже и так находятся в России.
В этом году мероприятие приняло название «Ак Барс Банк Казанский марафон 2021", а посвящен он был 90-летию комплекса ГТО. Те, кто бежали 3-километровую дистанцию, получали автоматический зачет по этой дисциплине ГТО. А всего дистанций было 4: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Малышей Казань порадовала детским забегом TIMERKIDS и «ползунковым заползом» «TIMERBABY». Кстати, детские забеги — особенность именно казанского марафона: организаторы рассказывают, что стремятся придумать собственные «фишки», отличающие наш праздник легкоатлетического спорта от многочисленных других марафонов.
Работала тут и благотворительная программа: так, для Дома Роналда Макдоналда в качестве благотворительного взноса удалось собрать 1,3 млн рублей.
«Противоковидность», ярмарка и анимация
В помещениях действовали все положенные ограничения: вход в масках, измерение температуры и призрачное дистанцирование (особенно призрачным оно было утром 2 мая в очереди в камеру хранения). Люди бойко толклись в помещении Манежа Центрального стадиона, где продавали разнообразные спортивные товары, сувениры, стояли палатки других российских марафонов со своей символикой. А еще здесь была организована регистрация участников и чайная зона для бегунов старше 60 лет (им наливали горячий чай, угощали медом и сладостями после прохождения дистанции).
Утром 2 мая тут работали раздевалки, душевые, камеры хранения — правда, странно, что 1 мая вся эта «раздевальная» инфраструктура для бегунов была недоступна, и люди переодевались где придется. Видимо, детские и 3-километровые забеги не требовали такой тщательной подготовки, но для многих бегунов это оказалось сюрпризом — люди переодевали обувь и даже джинсы прямо на улице, на глазах у наших корреспондентов.
Участие в марафоне в забеге на главной дистанции — 42,2 км — стоило 2 700 рублей. Остальные дистанции были дешевле. Майки и футболки с символикой Марафона продавались все там же, в Манеже — желающие могли купить футболку за 1 100 рублей или майку за 2 900. Стоит ли говорить, что днем 2 мая по центру Казани разгуливали граждане в одинаковых футболках яркого окраса — а вот счастливых обладателей дорогих маек мы так и не встретили.
Для допуска на старт каждый участник при регистрации должен был предъявить справку-допуск от врача о том, что у него нет противопоказаний к участию в забеге. Но медики все равно были начеку: прямо посреди марафонского городка стоял медицинский автомобиль. А всего за состоянием спортсменов следили 45 медиков, на трассе дежурили 15 машин скорой помощи. Кстати, очевидцы «Реального времени» сообщают, что на финише 10-километровой дистанции одной из участниц стало плохо, и для нее вызывали по рации одну из этих 15 машин.
Парад Наций, развлекательная программа и «почетные бегуны»
1 мая прошел Парад Наций, где спортсмены могли пройтись со своими флагами — как страны, так и региона. В этом году, даже несмотря на коронавирус, флагов было несколько десятков. Торжественное шествие прошло на Центральном стадионе, и как сказал «Реальному времени» директор Казанского марафона Вадим Янгиров, это тоже «фишка» нашего ивента. Больше таких парадов ни на одном другом марафоне не проводится.
Бегали все: и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы (они стартовали в так называемом элитном кластере — раньше остальных, чтобы и они никому не мешали, и у них под ногами никто не путался). Среди почетных бегунов на разных дистанциях были замечены самые разнообразные официальные лица, причем не только из Татарстана. Например: депутат Госдумы седьмого созыва Ольга Павлова, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, начальник управления Ростуризма Елена Лысенко и многие другие.
Праздных зрителей, болельщиков и самих бегунов развлекали в марафонском городке: с большой сцены звучала музыка, многие танцевали прямо на улице. На протяжении трассы спонсоры марафона устраивали самые разнообразные активности: был тут и двухэтажный автобус с болельщиками, который курсировал вдоль трассы и поддерживал бегунов, на разных точках стояли группы поддержки с барабанами и прочими инструментами — словом, бегунов поддерживали все и вся. Как могли. Казань оказалась очень гостеприимной.
Дети, собачка, марафонцы-аксакалы и предложение руки и сердца
На финише большого марафона происходило самое интересное. Обессиленных бегунов встречала здесь большая толпа: поддерживали и подбадривали и своих, и не своих. На финишной прямой дистанции некоторым папам вручали малышей, и они бежали последние метры со своими детьми на руках, честно глядя в строгие глаза обеспокоенных волонтеров. Один марафонец, пробежав дистанцию, сделал предложение своей избраннице, которая подбежала его встречать. Правда классически, на одном колене, не получилось: бегун упал как сноп и вручал кольцо из комфортного положения лежа. Было очень трогательно. Кстати, Вадим Янгиров потом рассказывал, что такое происходит практически на каждом марафоне — это такая своеобразная красивая международная традиция.
Финиширующих встречали и плакатами «Семья гордится тобой!», и шариками, и другими самодельными транспарантами. Романа из Москвы на финише ждала жена Светлана с симпатичным шпицем и охапкой воздушных шаров. Роман родом из Нижнекамска, но давно переехал в столицу. На просьбу поделиться впечатлениями он устало махнул рукой в сторону жены: «Пусть она рассказывает, я пока отдышусь». Светлана улыбается:
— Он — бегун-любитель. Марафоны бегает часто, мы были в разных городах страны. На Казанский марафон приехали впервые. Конечно, хотелось достичь новых вершин, новых результатов. И я его во всем поддерживаю.
Роман говорит, что организация здесь, пожалуй, одна из лучших из тех, что он видел.
На финише марафона мы встретили 68-летнего военного доктора из Нижнего Новгорода, Сергея Михайловича Пахомова. Он доцент, кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы.
— Я бегаю по всей стране, много лет. Меня к этому побудило здоровье: я в 1986 году облучился в Чернобыле, служил в Белоруссии. И у меня началась лучевая болезнь — я начал бегать, чтобы убежать от болезни. Мне было уже 45 лет. Поздно начал, ведь пока я служил — там, в белорусских лесах, было не до марафонов. Но наверстал свое: за моей спиной больше трех десятков марафонов. Казанский марафон очень понравился: прекрасный город, отличная организация. И несмотря на то, что еще только начало сезона, я уже решил себя испытать. И испытал, всё получилось!
Друг и ровесник Сергея Михайловича, Михаил Лобанов из Городца, марафон не бежал именно по этой причине: пока не успел набрать форму, ведь на дворе самое начало сезона. Вчера он бежал на короткой дистанции в 10 километров. Но за свою жизнь он пробежал уже 117 марафонов — и заканчивать на этом не собирается.
Беговой туризм
Татьяна Харитонова из Москвы приехала в Казань впервые. За ее плечами уже несколько марафонов, в том числе на Мальте, в Стокгольме и по всей России. К примеру, в этом году она уже бежала «Дорогу жизни» в Питере. И вот что она рассказала после финиша нашему изданию:
— Я выхожу на забеги с 2013 года, подбила меня на это приятельница: практически взяла меня на слабо. Я стала тренироваться прицельно для забегов и выходить на старты. Это такой вид туризма — беговой. Ты приезжаешь в незнакомый город, сначала знакомишься с ним неторопливо, а потом на бегу, на трассе. Это широко распространенный вид туризма среди бегунов. И поэтому многие выбирают марафоны в тех городах, где они еще не были. В Казани я, как ни странно, еще ни разу не была. Слышала и читала отзывы о предыдущих марафонах в Казани, из них понятно, что событие развивается, что марафон становится международным, и город давно мечтала посмотреть — поэтому приехала сюда на майские праздники.
Это такой вид туризма — беговой. Ты приезжаешь в незнакомый город, сначала знакомишься с ним неторопливо, а потом на бегу, на трассе
Организация практически не уступает более почтенным по возрасту марафонам — например, московскому, который я бегала не один раз. Очень красивая стартовая зона — марафон начинается на фоне куполов Кул Шариф. Прекрасная организация выдачи стартовых пакетов — понятно, куда идти, что у кого спрашивать. Отдельно хочу отметить снабжение на трассе: все было на высоком уровне. Особенно понравилось, что точки с водой были через каждые 2,5 км, а не через каждые 5, как на большинстве марафонов. В солнечный день это очень помогало.
Очень доброжелательные волонтеры, очень хорошо заметна ваша школа подготовки помощников на крупных мероприятиях. Это хочется отметить особенно. Поддержка на трассе была и от волонтеров, и от простых прохожих: они кричали, поздравляли с праздником — особенно дети и пожилые люди. Отдельно насмешил мальчик из группы поддержки на самом финише: он кричал мне «Давай, зая! Не сдавайся, зая!». Я, конечно, может быть, и зая, но гожусь ему точно и уверенно в матери.
В части подготовки к марафону хотелось бы высказать пожелание, чтобы в стартовом пакете вместе со стартовым номером была наклеечка для камеры хранения, чтобы упростить задачу при сдаче и получении рюкзака — и бегунам, и волонтерам.
В целом, трасса выстроена так, что мы познакомились и со старой частью города — со всеми этими прекрасными особняками с лепниной, уютными улочками — и с новостройками. Широкие проспекты, развитая инфраструктура и особенно спортивные сооружения производят впечатление. Правда, мы не очень поняли, зачем было наматывать целых два круга вокруг Ак Барс Арены — чтобы подробно рассмотреть этот замечательный стадион, хватило бы и одного. Трасса ровная и быстрая, без перепадов высот, некомфортных участков (например, с брусчаткой, как в Москве), очень продуманная. За это все организаторам спасибо.
В прошлом январе мой тренер в спортзале, прекрасный человек и профессиональный лыжник, недавно завершивший карьеру, предложил зарегистрироваться на Казанский марафон. Господи, как я гоготала
«Бегать все еще не люблю»
И еще одна известная всему российскому медийному миру персона, Ксения Лукичева, совсем недавно ушедшая с поста главреда «Инде», бежала 3 километра. Это был ее первый опыт участия в крупных забегах. И вот что она рассказала «Реальному времени» в своей привычной ироничной и откровенной манере:
— Ненавидела и, пожалуй, продолжаю ненавидеть бегать с детства: все эти нормативы в шортиках под взглядами одноклассников, которые легко пробежали положенное на пятерки, а теперь смотрят, как я вымучиваю хотя бы четверочку непослушными слабыми ногами. Единственное, что удавалось — сквозь ненависть — бегать два километра. Все шли пешком, а я терпела и на финише оказывалась даже впереди пацанов. В начале десятого класса — такая-то радость — мне выдали освобождение от физры, и я счастливо забыла о беге на 25 лет. Даже за автобусами не бегала, клянусь.
В прошлом январе мой тренер в спортзале, прекрасный человек и профессиональный лыжник, недавно завершивший карьеру, предложил зарегистрироваться на Казанский марафон. Господи, как я гоготала. Проржалась и говорю: «Ну давайте я хотя бы минуту пробегу». Сегодня минуту, на следующей тренировке два раза по минуте, потом пять раз по две минуты и даже 10 минут подряд, потом коронавирус и все сели по домам.
В этом году тренер опять подступился, я опять смеялась. Он сказал: «Ну что вы, Ксения, я не давлю! Это должно быть вам в радость! Нет-нет-нет, я не давлю!». И начал присылать здоровенные, по моим меркам, беговые тренировочные планы. Дальше как в тумане, очнулась спустя два месяца в вагоне метро по пути к старту. С сестрой, обеспокоенно смотрящей в мои круглые испуганные глаза.
Тренер уверял, что я узнаю себя с новой стороны — и опять оказался прав. Но всё же: надо ли говорить, что все, кто бегут 10, 21 и 42 км — психи инопланетные для меня?
Понятия не имею, зачем я бежала эти несерьезные для приличных бегунов три километра, но похоже, это было важно. И для меня они были вполне серьезные. Опять, как в школе, пришлось потерпеть и перебирать теперь уже не такими непослушными и слабыми ногами. Всех обогнать, конечно, не получилось, но почти половину стартовавших — да. Тренер уверял, что я почувствую атмосферу праздника — так и было, все очень круто сделали, удобно, понятно и радостно. Тренер уверял, что я узнаю себя с новой стороны — и опять оказался прав. Но всё же: надо ли говорить, что все, кто бегут 10, 21 и 42 км — психи инопланетные для меня?
Помните, в фильме «Мачете» герой Дэнни Трехо говорил: «Мачете не смсит»? Я говорила: «Мачете не смсит, а Лукичева не бегает». В конце второй части Мачете все-таки отправляет смску и на изумление людей говорит: «Мачете учится». Лукичева тоже. Бегать все ещё не люблю, пойду зарегистрируюсь на забег 30 мая.
«Ветер в харю, а я шпарю»
Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин ровно 20 лет участвовал в легкоатлетических кроссах, с 1988 по 2007 годы, и делится с нами экскурсом в историю:
— В 1988 году организация осеннего кросса по улицам Казани лежала на городской газете, а далее инициативу подхватил городской спорткомитет, со всеми вытекающими. Бегать «полюбили» учащиеся, студенты и представители трудовых коллективов, выходившие на старт по разнарядке, и бежавшие из-под палки. Пригнанные студенты и школьники отваливались на первом километре. Происходило это следующим образом: они неслись метров пятьсот со старта и переходили на шаг, как только выбегали с территории Центрального стадиона. Эта тактика заставляла и остальных бежать очень быстро, просто чтобы тебя не затоптали со старта.
Это, кстати, помешало в 1998 году полноценно участвовать в казанском кроссе олимпийскому чемпиону по хоккею Андрею Трефилову. Приехав играть за «Ак Барс», он в то время трусил рядом со Дворцом спорта, чтобы скидывать килограммы к сезону. И по какой-то причине подошел поинтересоваться по поводу собравшихся нескольких тысяч бегунов вокруг, именно ко мне. Я сагитировал хоккеиста лучше пробежать десятку в компании, чем бегать в одиночестве. Но, стартанув во всю прыть, он добежал только до выхода с Центрального стадиона — и сошел со словами, «да ну, на хрен…». Объяснять, что далее большая часть пригнанных перейдет на шаг, а мы можем бежать в комфортном для себя темпе, у меня не было времени.
Вспоминается одна бабушка, которая десятков лет бесила весь медперсонал, поскольку традиционно бежала далеко последней, а машина «Скорой помощи» должна была ее сопровождать, и замыкая всю беговую процессию, и в силу возраста старушки.
Но это в прошлом. А в десятые годы произошел какой-то перелом, и практика принудительно-добровольного участия ушла в прошлое. Как и почему произошел этот процесс, когда бегать стало не только здорово, но и модно, мне не понять. Ведь еще в конце «нулевых» все беговые дорожки фитнес-центров были заняты домохозяйками, которые приходили туда посмотреть по телевизорам «Не родись красивой», при этом медленно передвигаясь по тренажеру. Тогда бегали единицы, а сейчас, как говорил Доцент-Леонов из «Джентльменов удачи»: все бегут!
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