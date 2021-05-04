Бизнес-аккаунт дня: сеть магазинов ковров из Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 57

«Мир ковров» — компания с историей, которой уже более четверти века. В середине 90-х годов она была основана экспертами в сфере производства ковров ручной работы. Сегодня у компании около 50 магазинов в разных городах России и свыше 4 тысяч дизайнов ковров. Однако аккаунт у компании появился лишь три года назад — он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с ведущими СММ-агентствами Поволжья.

Богатая цветовая палитра и ручная работа

Как заявляют мастера этого ателье, «ковёр, созданный на заказ, — это квинтэссенция индивидуальности в интерьере». Своих подписчиков в сети «Инстаграм» «Мир ковров» знакомит не только с ассортиментом продукции, но интересными историческими фактами, где главную роль играет ковер. Например, почему великие мастера живописи так любили ковры?

Сегодня аккаунт сети магазинов ковров анализирует Евгений Колесниченко — директор по маркетингу креативного SMM-агентства Social Lift, которое специализируется на маркетинге в социальных сетях. Клиенты агентства — федеральные компании из различных отраслей экономики: производственные и страховые компании, федеральные франшизы, Национальная автомобильная премия, финансовые организации и многие другие.

На аватар — логотип компании

Аватар — лицо вашей компании, поэтому элементу вас встречают и узнают. Использование фотографии магазина, конечно, возможно, но обратите внимание, что при текущем разрешении ничего не видно. Кроме того, для сети магазинов лучше использовать логотип компании или иное изображение, позволяющее посетителю легко вас идентифицировать:













































Название аккаунта. Из наименования аккаунта сразу понятно, чем занимается компания, и где находится — это хорошо. Единственный момент: мы рекомендуем по возможности избегать использования спецсимволов и знаков в наименовании аккаунта. Например, имя: mirkovrovkzn — свободно и более удобно для поиска, чем текущее. Ещё одно преимущество более лёгкого для написания названия аккаунта — комфортность использования в POS-материалах (листовках / каталогах / визитках).

При этом существующий аккаунт хорошо индексируется: по запросу “мир ковров” — на 3-м месте, а по запросу “mir kovrov” — на втором. По запросу “ковры” аккаунт не отображается на первых нескольких страницах выдачи.

Подписчики / подписки. Для бизнес-аккаунта компании хорошим тоном считается минимальное количество подписок. В данном случае соотношение составляет 38%. Рекомендуем аккуратно и плавно понижать количество подписок. Кроме того, массфоловинг, как средство приращения численности подписчиков не одобряется Instagram и существует риск блокировки аккаунта. Отписываться сразу от всех тоже не стоит по тем же причинам — платформа может заподозрить вас в автоматизированных действиях (читай запрещённых) и заблокировать.

БИО. В данном разделе рекомендуется давать аудитории поводы для того, чтобы выбрать именно вашу компанию. Количество магазинов, адреса и 4000 дизайнов — это не то, за что вас выбирают покупатели. Ковёр — недешёвый товар и людям надо показывать именно ваши преимущества, например: скидка 15% / бесплатная доставка / виртуальная примерка.

Ссылка в описании. Ссылка ведёт на сайт компании в Казани. При этом у пользователя возникает диссонанс с написанным в БИО — нельзя посмотреть другие 48 городов, где представлена компания. Мы рекомендуем использовать taplink, где можно удобно дать пользователям как ссылку на сайт компании в Казани, а также на сайт всей сети “мирковров.рф” и контакты с адресами в удобном формате. Также в Taplink стоит добавить ваши акции и преимущества, возможные способы связи с вами и другие полезные для ваших клиентов материалы.

Публикуйте отзывы клиентов, обзоры на товары, советы экспертов



Архивы Stories (highlights). В данном разделе вы сохраняете для ваших посетителей интересные истории и важную информацию. При этом важно не забывать о деталях: привлекательном оформлении (не нужно дублировать подписи на иконках), актуальности, пользы для посетителей. Если вы используете highlights, как каталог — обязательно следите за тем, чтобы там были только актуальные товары и образцы, ведь за 30 недель много может измениться. Также можно использовать этот раздел, как своеобразный навигатор по вашей компании и вашим услугам. Пример ниже:

Новый раздел в Instagram “путеводители или гайды”. Гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Объединяем между собой наборы товаров или публикации, посвящённые одной теме. Сохраняем контент от экспертов, даже если он размещен только на странице блогера. Освещаем мероприятия. Создаем отдельную ветку с отзывами.

Раздел “отметки”. Данный раздел чаще всего используется пользователями для того, чтобы найти отзывы о компании и за ними надо следить. Сейчас у аккаунта довольно много отметок и стоит их проанализировать и удалить нерелевантные.



IG TV. Данный раздел может работать на вас вместо продавца-консультанта и над ним стоит работать более плотно, особенно с учётом того, что в вашей отрасли есть огромное количество информации, которую очень удобно воспринимать именно в видео-формате. Публикуйте отзывы клиентов, но и обзоры на ваши товары, советы экспертов по выбору и уходу, презентации новинок и т.д. Отдельно обращаем внимание, что стоит не забывать делать обложки для эфиров а также не рекомендуется использовать чужие видеоматериалы, особенно в которых упоминаются ваши конкуренты.

Больше публикаций и вовлеченность подписчиков

Контент. Мы проанализировали аккаунт за февраль-апрель. Первое, что хочется отметить — очень малое количество публикаций — всего 16 штук, или в среднем чуть больше одного поста в неделю — можно сказать, что вас практически нет в ленте. Используется единственный формат публикаций — карусель. Рекомендуется использовать и другие форматы — изображения и видео.





Вовлечённость в аккаунте весьма низкая — даже учитывая то, что у вас мало публикаций — количество реакций на контент может говорить о невысоком качестве базы подписчиков с точки зрения целевой аудитории для вас. На графике видно, что с начала весны ведётся работа над приростом подписчиков в аккаунт и до 20 марта динамика довольно высокая.



Но при этом следует обратить внимание и на график вовлечённости аудитории за тот же период.

График показывает, что новые подписчики не проявляют должной активности на контент. Следует задать вопрос о качестве привлекаемой аудитории.