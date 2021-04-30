Главный матч сезона в Санкт-Петербурге и очная встреча претендентов на еврокубке в Казани

Прогноз 28-го тура РПЛ

Очередной, 28 по счету, тур сезона РПЛ не оставил зрителей и болельщиков без интересных противостояний. В Казани «Рубин» и «Динамо», имеющие по 46 очков, постараются обыграть конкурента и организовать отрыв перед последними турами чемпионата. Еще один претендент на еврокубки ЦСКА сыграет с набравшей ход в последних матчах «Уфой» Алексея Стукалова. В Краснодаре команда Виктора Гончаренко, уже не претендующая ни на что, сойдется с «Сочи», что не оставляет попыток оформить путевку в Лигу Конференций. Ну а главный матч тура — противостояние двух лидеров чемпионата «Зенита» и «Локомотива». Подопечные Марко Николича еще не проиграли ни одного матча в весенней части, но их неудача в Петербурге гарантирует питерцам чемпионство. Одержит ли «Уфа» третью победу под руководством Стукалова? Обыграет ли Слуцкий Шварца? На эти и другие вопросы «Реальное время» отвечает в своем традиционном прогнозе тура РПЛ.

«Рубин» — «Динамо». Казанцы без Хвичи, но Макаров может сделать результат

Один из самых интересных матчей тура должен пройти в Казани, где «Рубин» примет московское «Динамо». Команда Леонида Слуцкого, несмотря на поражение в предыдущем туре от «Краснодара», еще сохраняет шансы на еврокубки. Потеря очков даже прибавила интриги концовке сезона, сразу у четырех команд, а именно «Рубина», «Сочи», ЦСКА и «Динамо», в активе по 46 очков. И очные встречи за три тура до конца сезона обещают жаркий матч. Тренеров вряд ли устроит унылая ничья, когда есть возможность обыграть прямого конкурента и оторваться на три балла от преследователя.

Ничья конечно же возможна. Непонятно, как Леонид Слуцкий будет решать проблему отсутствия Хвичи Кварацхелии, который почти со стопроцентной вероятностью не сыграет в оставшихся матчах сезона. Молодого грузина очень не хватало в матче против «Краснодара», где казанцы выглядели абсолютно беззубо и даже несколько напряженных минут в концовке встречи не усилили впечатление от игры команды. Но в матче с «быками» не принимал участия и еще один лидер «Рубина», а именно Денис Макаров. Молодой полузащитник отбывал дисквалификацию, полученную в матче с «Уралом».

Теперь же игрок российской молодежки вернулся и готов вести команду за собой. Игра с краснодарцами показала, что Олег Шатов, несмотря даже на свой большой опыт, не тянет уровень 90 минут против сильных соперников, но в отсутствие Хвичи мы все равно увидим Олега в стартовом составе. Хотя есть вариант с Солтмурадом Бакаевым, если конечно он готов играть полный матч.

А вот Александр Зуев, игравший на позиции Макарова, кажется, продвинется и вернет место своему партнеру. Возвращение Макарова должно вернуть «Рубину» агрессию на фланге, которой крайне не доставало в прошлом туре. Денис способен протащить мяч на дриблинге и напомнить про свой шикарный удар. Именно такой нестандартный стиль игры может помочь «Рубину» в игре с таким сильным соперником.

Один из самых интересных матчей тура должен пройти в Казани, где «Рубин» примет московское «Динамо». Фото: rubin-kazan.ru

Сандро Шварц продолжает работу над перестройкой «Динамо». Он принял команду по ходу сезона, поэтому сложно будет винить тренера, если его команда не пройдет в еврокубки. Хотя задача от руководства явно поставлена и выполнить ее немецкий специалист должен. Правда, с календарем «бело-голубым» не повезло и это мягко говоря.

Помимо ближайшей встречи с казанцами, в последних двух турах «Динамо» ждет два дерби — с «Локо» и ЦСКА. И те, и те еще ничего себе не обеспечили и поэтому будут рассчитывать на максимум очков в оставшихся встречах. Поэтому «Динамо» придется очень сильно потрудиться, чтобы забрать 9 из 9 очков на финише. Но все ресурсы у «бело-голубых» имеются, лазарет команды пуст, а игра достаточно стабильна для того, чтобы противостоять прямым конкурентам за высокие места.

Прогноз «Реального времени»

Леонид Слуцкий слишком опытный и мастеровитый тренер, чтобы никак не пытаться решить проблему с отсутствием лидера команды. Но потеря слишком серьезная и трудным матч будет в любом случае. Если главный тренер казанцев не станет перекраивать схему, то может рассчитывать на успех. Однако «Динамо» тоже очень хорошая команда и в ее составе достаточно классных игроков с опытом игры в таких условиях, когда концентрация должна быть максимальной. В матчах таких соперников все решает ошибка, кто же ее совершит?

1:1 — Ничья

ЦСКА — «Уфа». «Армейцы» нестабильны при Оличе, а «Уфа» не должна рисковать

Матчи команд с разных концов турнирной таблицы крайне редко имеют интерес у зрителей и фанатов. Однако концовка чемпионата всегда приумножает накал и ожидания от матча, а когда обеим командам нужно кровь из носу решать свои задачи, то на положение в таблице смотреть особо не нужно.

Олич против Стукалова. Два специалиста, пришедшие под конец сезона после неудач их преемников. Но разница в успехах немного не в пользу ЦСКА, потерпевших три поражения подряд. Ивица Олич не имеет опыта работы главным тренером и его приход в стан «армейцев», еще и под конец сезона, выглядит странновато. Делая ставку на молодого тренера, еще и легенду клуба, руководство явно намекает на старт интересного проекта на несколько сезонов. Но тогда было бы логичнее поставить исполняющим обязанности члена тренерского штаба и дать работать Оличу со следующего сезона.

Такая спешка говорит о том, что ЦСКА нужны еврокубки и задачу по попаданию туда, куда нужно решить здесь и сейчас. Но получается пока не очень. Не совсем понятно, что хочет Олич-тренер от своих подопечных. Пока главная перестановка от хорвата — переход на игру с четырьмя защитниками, но никаких дивидендов это пока не принесло. Для команды, игравших с тремя центральными несколько лет, такие метаморфозы в конце сезона могут сказаться не очень хорошо.

Когда обеим командам нужно кровь из носу решать свои задачи, то на положение в таблице смотреть особо не нужно. Фото: fcufa.pro

Случай Стукалова немного другой. Его приход из ФНЛ в клуб РПЛ тоже выглядит как аванс молодому тренеру. Но его хоть и небольшой опыт работы главным тренером уже дал плоды: его «Велес» выиграл первенство ПФЛ и сходу закрепился в верхней части таблицы ФНЛ. И приход в стан уфимцев пока выглядит впечатляюще. Две «сухие» победы над «Ахматом» и «Спартаком» дают неплохой задел и делают «Уфу» фаворитом в стыковых матчах за право остаться в лиге.

Стукалов как и Олич принялся менять стиль команды, но более грамотно и не так радикально. В его предыдущем клубе он использовал схему 4-4-3, в «Уфе» же такого отродясь не было, поэтом новый тренер не стал менять тройку центральных на пару, а лишь понемногу изменяет игру в середине поля. Больше игроков в этой зоне помогают лучше контролировать мяч и это было видно по обеим играм «Уфы» после назначения Стукалова. И матч с ЦСКА тоже может закончиться положительным исходом для клуба из столицы Башкортостана.





Прогноз «Реального времени»

Непонятно, чего ожидать от нынешнего ЦСКА. Команда явно привыкает к новой игре и не демонстрирует слаженности во всех линиях. Уфимцы же без радикальных изменений сумели нащупать новый стиль игры, что может помочь в сохранении прописки в лиге.

0:1 — Победа «Уфы»

«Краснодар» — «Сочи». Отсутствие задач поможет «быкам» играть раскрепощеннее

Сезон для «Краснодара» вышел очень скомканным. Впервые в истории команда вышла в Лигу Чемпионов, но одержала лишь одну победу. Тем не менее «быки» вышли в Лигу Европы, показав лучший результат среди всех российских клубов. На внутренней арене дела обстоят еще хуже. Десятое место в таблице и никаких шансов пробиться в Европу на следующий сезон.

Грустно терять постоянного представителя России в еврокубках, но для нового главного тренера нет перспективы лучше. Он будет полноценно готовить команду к сезону, зная, что проведет на десяток матчей меньше ввиду отсутствия игры на три фронта. Поэтому можно спокойно сконцентрироваться на чемпионате, а может и попытаться выиграть. Или же кубок страны, все-таки трофеев в клубном музее Сергея Галицкого пока нет.

А поскольку на Виктора Гончаренко ничего не давит, он может спокойно нарабатывать тактики и игровые построения уже в этом сезоне. Да и здесь ему проще не бывает, руководство и болельщики требуют атакующего футбола, Гончаренко любит в него играть. Психологически команда явно подуспокоилась и вполне должна поправить свое турнирное положение.

Отсутствие должного опыта, плюс усталость и психология должны сказаться в пользу «быков». Фото: fckrasnodar.ru

«Сочи» же после яркого старта немного забуксовала. Команда чередует серии из трех поражений подряд с двумя выигранными встречами к ряду. Но все же оставаться на плаву и продолжать конкурировать с более опытными соперниками сложно. В составе сочинцев собраны опытные игроки, но не все из них имеют большой опыт игры за высокие места на протяжении карьеры. Наверное, только Кристиан Нобоа и Миха Мевля сталкивались с подобным в предыдущих своих командах. В остальном же игра команды хоть и не разочаровывает, но все больше начинает пробуксовывать. И отсутствие должного опыта плюс усталость и психология должны сказаться в пользу «быков».

Прогноз «Реального времени»

«Краснодар» фаворит на бумаге, а вкупе с психологической раскрепощенностью имеют преимущество перед своими оппонентами. «Сочи» и без того приходится биться за каждое очко, чтобы не отставать от московских клубов и «Рубина», а здесь еще и игра с командой с огромным потенциалом и подбором игроков.

2:0 — Победа «Краснодара»

«Зенит» — «Локомотив». Семак попытается нанести первое поражение Николичу в 2021 и оформить чемпионство



Главный матч 28-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге. «Зенит изо всех сил стремится к третьему подряд чемпионству и хочет добыть себе титул как можно раньше, еще и на домашнем стадионе. И очная встреча с идущим вторым «Локомотивом» будет лучшей демонстрацией силы питерцев во внутреннем чемпионате.

Игра «Зенита» уже давно вызывает вопросы у широкой публики, но если есть результат, то менять что-то кардинально главный тренер точно не собирается. От петербуржцев не стоит ждать особых хитростей и тактических ловушек в духе Гвардиолы- «Зенит» будет играть в свой футбол, давить на соперника, используя вертикальный футбол, а пара Дзюба-Азмун будет оказывать колоссальное давление на защитников «железнодорожников».

«Локомотив» же главное открытие финальной части сезона, несмотря на то, место, на котором находится клуб, ожидалось и желалось руководителями и болельщиками «железнодорожников». Одиннадцать побед подряд и всего пять пропущенных мячей во всех турнирах после рестарта — просто шикарный показатель от Марко Николича и его команды.

Такой ход может позволить закрепиться на второй строчке и вновь оказаться в Лиге Чемпионов на следующий сезон. «Локо» за этот период обыгрывал как слабых соперников, так и дерби против соседей из Москвы, и игры против прямых конкурентов по таблице.

Очная встреча с идущим вторым «Локомотивом» будет лучшей демонстрацией силы питерцев во внутреннем чемпионате. Фото: fclm.ru

Однако команде предстоит матч с лидером российского футбола последних лет, который умеет и подстраиваться под соперника, учитывая их любовь к длинным передачам, что позволит «Зениту» чувствовать себя комфортно даже играя «вторым номером». Марко Николичу и его тренерскому штабу придется придумать что-то эдакое, чтобы удивить своего соперника в предстоящей игре.

Прогноз «Реального времени»

Главный матч второго круга РПЛ, очевидно, пройдет в равной борьбе. А вот количество опасных моментов может оказаться слишком малым ввиду важности очков для каждой из команд. Да и знания обоих тренеров позволяют нейтрализовать практически любой план своего соперника.

1:1 — Ничья