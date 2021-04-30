День в истории: Казанский цирк Никитиных, знамя Победы над Рейхстагом и конец войне во Вьетнаме

Чем примечательна дата 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, в России День пожарной охраны и памяти сотрудников МЧС, погибших на службе, в мире — праздник джаза, во Вьетнаме — День победы в войне 1965— 1975 года. Для нашей страны дата памятна и другим важным событием: в последний день апреля 1945 года советские воины водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. Кроме того, в этот день римский император Галерий разрешил открыто исповедовать христианство, у первого президента США Джорджа Вашингтона прошла церемония инаугурации, в нашей стране в Петрограде была образована киностудия «Ленфильм», а в Москве открыт «Большой Московский Цирк». 30 апреля родились чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек и король Швеции Карл Шестнадцатый Густаф, скончались французский художник Эдуард Мане и национальный герой России Дмитрий Пожарский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения «Татмедиа», Цирк Никитиных и первый «Макдоналдс»

30 апреля 1890 года братья Никитины подали прошение в Казанское губернское управление «о постройке временного деревянного цирка под железной крышей в первой части г. Казани,

на Банном озере» (сейчас «Черное озеро», — прим. ред.). Для строения выбрали удачное место — в центре города, с хорошими подъездными путями, зоной отдыха у озера и рядом с кремлевским холмом. Братья получили участок, внесли 100 рублей и принялись за работу. Уже через три «госкомиссия» подписала акт о приемке здания, но потребовала оградить цирк

легким барьером, «куда бы не имела доступа публика…кроме того, поставить достаточное количество чанов с водой и швабры». Все предписания были выполнены, и в этом же году цирк Никитиных принимал посетителей. Деревянный цирк на «Черном озере» не был похож на современную «летающую тарелку» по другую сторону Кремля — то здание построили лишь в декабре 1967-го. А вот построенный Никитиными цирк просуществовал почти 40 лет, пока в 1928 году не возвели новое здание на месте прежнего.

30 апреля 1999 года на улице Баумана в Казани открылся первый ресторан «Макдоналдс» — спустя 44 года после открытия первого ресторана в США. Выбор меню был не слишком разнообразным — всего порядка 20 блюд. Однако в первый день в иностранный ресторан выстроились огромные очереди.

Фото prokazan.ru

30 апреля 2003 года указом президента Татарстана было создано Агентство Республики Татарстан по массовым коммуникациям «Татмедиа», которое было определено государственным заказчиком по разработке, формированию и реализации республиканских целевых программ в сфере массовой коммуникации.

Свобода вероисповедания и победа Красной Армии

17 (30) апреля 1905 года Император Николай Второй подписал указ о введении в Российской империи начал веротерпимости. Так, российские подданные имели право исповедовать любое вероучение. Тем не менее позициям Православной российской церкви, принятым государством, отдавался приоритет. Таким образом, указ не делал равными признанные в Российской империи вероисповедания и вероучения.

30 апреля 1918 года в Петрограде образовали киностудию «Ленфильм», которая сначала носила название Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун. В 1965 году в титрах фильма «Рабочий поселок» появилась эмблема киностудии — «Медный всадник», созданная художником Мариной Бологовской и оператором Эдгаром Штырцкобером.

Фото wikipedia.org

30 апреля 1945 года военнослужащие Красной Армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Красное знамя было пробито пулями и обагрено кровью, оно стало священной реликвией для нашей страны. 3 мая 1945 года в газете «Правда» опубликовали фотографию горящего Рейхстага с реющим над его куполом знаменем Победы. В Берлине еще шли бои, в Рейхстаге отстреливались отдельные группы вражеских солдат, а снимки уже стали историческими.

30 апреля 1971 года в Москве открыли цирк на Ленинских (Воробьевых) горах — «Большой московский цирк». Здание построили под руководством архитектора Якова Белопольского, оно является одним из крупнейших стационарных цирков во всем мире. Высота амфитеатра из 23 рядов — 36 метров. Всего в зале пять сменных манежей — конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой.

Фото wikipedia.org

Инаугурация первого президента США и бесплатная Всемирная паутина

30 апреля 1812 года Луизиана получила статус штата в Америке. США купили Луизиану у Франции в 1803 году. Цена сделки составила 15 миллионов американских долларов или 80 миллионов французских франков. О купле-продаже Америка договорилась с императором Франции Наполеоном Бонапартом.

30 апреля 1789-го состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. В здании Федерал-холла Вашингтон дал президентскую клятву на Библии. Его президентские полномочия прекратились в 1797 году, 4 марта — состоялась инаугурация Джона Адамса.

Фото wikipedia.org

30 апреля 1975 года завершилась война во Вьетнаме, когда коммунисты подняли знамя над Дворцом Независимости в Сайгоне. Война закончилась полной победой северовьетнамских войск. Конфликт развивался с 1965 года и стал одним из крупнейших во второй половине XX века. Он занимает существенное место в новейшей истории Вьетнама, США и СССР.

30 апреля 1992 года в Женеве объявили, что технология Всемирной паутины (World Wide Web) будет для всех бесплатной. Технологию разработал сотрудник Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанин Тим Бернерс-Ли.