День в истории: Казанский цирк Никитиных, знамя Победы над Рейхстагом и конец войне во Вьетнаме
Чем примечательна дата 30 апреля
Сегодня, 30 апреля, в России День пожарной охраны и памяти сотрудников МЧС, погибших на службе, в мире — праздник джаза, во Вьетнаме — День победы в войне 1965— 1975 года. Для нашей страны дата памятна и другим важным событием: в последний день апреля 1945 года советские воины водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. Кроме того, в этот день римский император Галерий разрешил открыто исповедовать христианство, у первого президента США Джорджа Вашингтона прошла церемония инаугурации, в нашей стране в Петрограде была образована киностудия «Ленфильм», а в Москве открыт «Большой Московский Цирк». 30 апреля родились чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек и король Швеции Карл Шестнадцатый Густаф, скончались французский художник Эдуард Мане и национальный герой России Дмитрий Пожарский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».
День рождения «Татмедиа», Цирк Никитиных и первый «Макдоналдс»
30 апреля 1890 года братья Никитины подали прошение в Казанское губернское управление «о постройке временного деревянного цирка под железной крышей в первой части г. Казани,
на Банном озере» (сейчас «Черное озеро», — прим. ред.). Для строения выбрали удачное место — в центре города, с хорошими подъездными путями, зоной отдыха у озера и рядом с кремлевским холмом. Братья получили участок, внесли 100 рублей и принялись за работу. Уже через три «госкомиссия» подписала акт о приемке здания, но потребовала оградить цирк
легким барьером, «куда бы не имела доступа публика…кроме того, поставить достаточное количество чанов с водой и швабры». Все предписания были выполнены, и в этом же году цирк Никитиных принимал посетителей. Деревянный цирк на «Черном озере» не был похож на современную «летающую тарелку» по другую сторону Кремля — то здание построили лишь в декабре 1967-го. А вот построенный Никитиными цирк просуществовал почти 40 лет, пока в 1928 году не возвели новое здание на месте прежнего.
30 апреля 1999 года на улице Баумана в Казани открылся первый ресторан «Макдоналдс» — спустя 44 года после открытия первого ресторана в США. Выбор меню был не слишком разнообразным — всего порядка 20 блюд. Однако в первый день в иностранный ресторан выстроились огромные очереди.
30 апреля 2003 года указом президента Татарстана было создано Агентство Республики Татарстан по массовым коммуникациям «Татмедиа», которое было определено государственным заказчиком по разработке, формированию и реализации республиканских целевых программ в сфере массовой коммуникации.
Свобода вероисповедания и победа Красной Армии
17 (30) апреля 1905 года Император Николай Второй подписал указ о введении в Российской империи начал веротерпимости. Так, российские подданные имели право исповедовать любое вероучение. Тем не менее позициям Православной российской церкви, принятым государством, отдавался приоритет. Таким образом, указ не делал равными признанные в Российской империи вероисповедания и вероучения.
30 апреля 1918 года в Петрограде образовали киностудию «Ленфильм», которая сначала носила название Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун. В 1965 году в титрах фильма «Рабочий поселок» появилась эмблема киностудии — «Медный всадник», созданная художником Мариной Бологовской и оператором Эдгаром Штырцкобером.
30 апреля 1945 года военнослужащие Красной Армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Красное знамя было пробито пулями и обагрено кровью, оно стало священной реликвией для нашей страны. 3 мая 1945 года в газете «Правда» опубликовали фотографию горящего Рейхстага с реющим над его куполом знаменем Победы. В Берлине еще шли бои, в Рейхстаге отстреливались отдельные группы вражеских солдат, а снимки уже стали историческими.
30 апреля 1971 года в Москве открыли цирк на Ленинских (Воробьевых) горах — «Большой московский цирк». Здание построили под руководством архитектора Якова Белопольского, оно является одним из крупнейших стационарных цирков во всем мире. Высота амфитеатра из 23 рядов — 36 метров. Всего в зале пять сменных манежей — конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой.
Инаугурация первого президента США и бесплатная Всемирная паутина
30 апреля 1812 года Луизиана получила статус штата в Америке. США купили Луизиану у Франции в 1803 году. Цена сделки составила 15 миллионов американских долларов или 80 миллионов французских франков. О купле-продаже Америка договорилась с императором Франции Наполеоном Бонапартом.
30 апреля 1789-го состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. В здании Федерал-холла Вашингтон дал президентскую клятву на Библии. Его президентские полномочия прекратились в 1797 году, 4 марта — состоялась инаугурация Джона Адамса.
30 апреля 1975 года завершилась война во Вьетнаме, когда коммунисты подняли знамя над Дворцом Независимости в Сайгоне. Война закончилась полной победой северовьетнамских войск. Конфликт развивался с 1965 года и стал одним из крупнейших во второй половине XX века. Он занимает существенное место в новейшей истории Вьетнама, США и СССР.
30 апреля 1992 года в Женеве объявили, что технология Всемирной паутины (World Wide Web) будет для всех бесплатной. Технологию разработал сотрудник Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанин Тим Бернерс-Ли.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым