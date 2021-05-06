День в истории: улица Зорге в Казани, утверждение «Артикула воинского» и запуск тоннеля под Ла-Маншем

Чем примечательна дата 6 мая

В этот день, 6 мая, император Николай II утвердил Основные государственные законы Российской империи, а Мурманску и Смоленску присвоили почетное звание «Город-герой». В этот день завершилось строительство Эйфелевой башни, а также открыли тоннель под Ла-Маншем. Дата, к сожалению, отметилась и бедствием: германский дирижабль «Гинденбург» потерпел катастрофу при посадке на американской базе Лейкхерст. В этот день родились один из лидеров Великой Французской революции Максимилиан Робеспьер, киноактер Александр Белявский, народный артист СССР Владимир Этуш, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, звезда Голливуда Джордж Тимоти Клуни. Подробнее о самых значимых событиях этой даты — в обзоре «Реального времени».

Улица Зорге и музей гражданской войны

6 мая 1845 года в Казани начали строить здание Дворянского собрания (ныне городская Ратуша) по проекту Михаила Коринфского и Николая Ефимова. Здание оформили в виде итальянского палаццо. Сейчас это здание общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, отличается изяществом и художественной простотой, а также оригинальным оформлением интерьеров.

6 мая 1917 года в Казани начал работу первый губернский съезд крестьянских депутатов. На нем был избран губернский совет крестьянских депутатов.

В этот день в 1941 году появился на свет Ренат Харис (Ренат Магсумович Харисов), народный поэт Татарстана, лауреат Госпремии России и Госпремии имени Габдуллы Тукая. Ренат Харис является автором более сорока книг на татарском, русском, английском, башкирском, чувашском языках, в том числе — избранных произведений в 7 томах. Татарстанские критики называют Хариса поэтом-философом и поэтом-мыслителем.

Фото: Максим Платонов

6 мая 1967 года в Казани появилась улица Рихарда Зорге. Зорге — советский «Джеймс Бонд», разведчик, герой Советского Союза и руководитель организации антифашистов-интернационалистов, действовавшей в Японии во время Второй мировой войны. Общая протяженность одной из важнейших магистралей Казани — около 4 км. В начале улицы установлен бюст Рихарда Зорге, а в мае 2005 года здесь размещена мемориальная доска.

В этот день в 2016 году в Свияжске открыт музей Гражданской войны. Музей расположился в историческом особняке начала XIX века — двухэтажном деревянном «доме с колоннами» (доме Медведевых-Бровкина). Согласно не подтвержденным документально сведениям, именно здесь в 1918 году располагался штаб 5-й армии РККА и проживал народный комиссар по военным и морским делам, председатель Революционного военного совета Советской Республики Лев Троцкий.

Артикул воинский и пилотажная группа «Стрижи»

6 мая 1715 года в России издан первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс, разработанный в период создания Петром I регулярной армии, «Артикул воинский». Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов (статей). В книге содержались описания основных принципов уголовной ответственности, понятие преступления, цели наказания, положения о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Согласно «Артикулу воинскому», преступление — это общественно опасное деяние, нанесшее вред государству. Преступления разделялись на умышленные, неосторожные и случайные. Уголовная ответственность наступала лишь при совершении умышленных или неосторожных преступлений.

Фото politanalitika.ru

В этот день в 1906 году император Николай II утвердил свод «Основных государственных законов Российской империи». Он стал фундаментальным законодательным актом, регулировавшим разделение власти и полномочий между императором и российским парламентом. Согласно Своду, все принимаемые Думой законы должны были утверждаться императором, вся исполнительная власть в стране оставалась в его подчинении. Император назначал министров, объявлял войну, единолично руководил внешней политикой страны и т.д. Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии.

Ровно 30 лет назад родилась авиационная пилотажная группа «Стрижи». Команда входит в состав Центра показа авиационной техники имени Ивана Кожедуба. К слову, «Стрижи» базируются на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка. Летчики Кубинки первыми в СССР освоили одиночный и групповой высший пилотаж на реактивных истребителях. 1 мая 1946 года они впервые прошли над Москвой в строю парадного расчета. На сегодняшний день Кубинка известна как школа № 1 пилотажного мастерства в РФ.

6 мая 1985 года Мурманску и Смоленску присвоили почетное звание «Город-герой». Немецкие войска дважды предпринимали генеральное наступление на Мурманск, однако оба наступления провалились. По числу и плотности нанесенных по городу бомбовых ударов среди советских городов Мурманск проигрывает лишь Сталинграду. С 10 июля по 10 сентября 1941 года состоялось Смоленское сражение, существенно задержавшее наступление немецких войск на Москву. Оборона самого города продолжалась с 15 июля по 28 июля. Во время Великой Отечественной войны на территории Смоленской области фашистские завоеватели сожгли дотла более пяти тысяч сел и деревень, из них около 300 вместе с мирными жителями. Согласно существующим данным, общее число жертв среди мирного населения составило 546 тысяч человек. Однако есть мнение, что эти данные занижены. Смоленск был освобожден от немецкой оккупации 25 сентября 1943 года в ходе Смоленско-Рославльской операции — частями и соединениями Западного фронта.

Военнослужащие РККА под Смоленском. Фото RIA Novosti archive, image #2415 / P. Bernstein / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Взорвавшийся дирижабль и запуск тоннеля под Ла-Маншем

6 мая 1889 года завершилось строительство одного из самых известных памятников в мире — Эйфелевой башни в Париже. Башня, автором проекта которой является французский инженер Александр Эйфель, давно стала визитной карточкой Парижа и его главной достопримечательностью. Инженерное сооружение, высотой 324 метра, состоит из трех уровней пирамидальной формы, в основании которых расположен квадрат. В башне размещаются известнейшие рестораны, знаменитый музей «Тур Эйфель», каток, а также несколько смотровых площадок.

Эта дата отметилась также страшной трагедией. 6 мая 1937 года произошла последняя крупнейшая катастрофа дирижабля в истории. Во время очередного полета в США германский «Гинденбург» потерпел катастрофу при посадке на базе Лейкхерст в США. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии пятнадцати миль. На борту воздушного судна находились 97 пассажиров и членов команды и около тонны ручной клади. В рубке управления занимал свое место капитан корабля Макс Прусс, ветеран Первой мировой войны. Катастрофа унесла 36 человеческих жизней

В этот день в 1954 году было завершено расследование дела американского физика-ядерщика Роберта Оппенгеймера, которого называли отцом американской атомной бомбы. Ученый был обвинен ФБР в связях с коммунистами, противодействии созданию водородной бомбы. С ученого были сняты обвинения в измене, однако ему запретили доступ к секретным проектам. Имя Роберта Оппенгеймера стало символом ученого, который из нравственных соображений отказался участвовать в разработке оружия массового поражения.

Фото wikipedia.org

6 мая 1994 года состоялась церемония официального запуска транспортного тоннеля, проложенного под проливом Ла-Манш и соединившего Англию и Францию. Тоннель был торжественно открыт лидерами стран-участниц — королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном. Общая протяженность подземного сооружения составляет около 51 км, из них 38 км — проходят непосредственно под дном моря. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим (10 миллиардов фунтов стерлингов), тоннель под проливом Ла-Манш признан величайшим архитектурным памятником 20 века.