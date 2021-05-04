«Цены будут расти однозначно»: обзор дачного рынка Казани

Фото: Ирина Анисимова

Уже стартовал дачный сезон, а тем, кто пока может лишь с завистью смотреть на уехавших за город соседей, мы предлагаем обзор самых дорогих и самых дешевых дач в Казани. Исполнить мечту о даче по «программе-минимум» несложно: купить участок с домом в Казани можно, имея на руках всего 60 тыс. рублей. Для самых требовательных и богатых может подойти вариант за 14 млн рублей. Подробнее о стоимости «дачной мечты» — в нашем материале.

Коттеджи-дачи по цене современных однушек

Классические советские дачи с щитовыми «домиками-дедами» стали уходить в прошлое, а на их месте поднимаются коттеджи, по комфорту ничем не уступающие домам в элитных поселках. Поэтому обзор будет по участкам садовых и дачных некоммерческих товариществ с наличием строения для проживания (когда-либо использовавшегося или для использования в настоящем и/или будущем). Участки с домами располагаются в границах Казани.



На первую строчку нашего рейтинга вышел коттедж стоимостью 14 млн руб. За эту сумму предлагается дом общей площадью 230 кв.м рядом с озером и лесом, к которому ведет асфальтовая дорожка. Участок по площади также приличный — 14 соток. Есть теплый гараж, автоматические ворота, сауна в доме, теплые полы, мебель, видеонаблюдение — в общем, все для комфортной жизни.

Второе место отходит коттеджу в 400 «квадратов» и площадью земли в 8 соток. Такие «апартаменты» отдают за 10 млн рублей. По факту на 4 сотках находится действующий гостинично-банный комплекс 300 кв. м, дом охраны и бойлерная. Есть потенциал расширения площади участка.

Топ-20 дорогих дач Казани, 2021 год

№ Стоимость Категория Площадь дома Площадь участка Расположение 1 13 999 995 Коттедж 230 14,0 р-н Советский, мкр. Константиновка, ул. Дачная 2 10 000 000 Коттедж 400 8,0 р-н Приволжский, Труд завода Радиоприбор СНТ 3 9 900 000 Дача 65 7,6 садоводческое некоммерческое товарищество Волга войсковой части № 63778 Министерства обороны России 4 8 500 000 Дача 120 11,2 коллективный сад № 8 СНТ ОАО КМПО 5 7 100 000 Коттедж 139 6,0 на ул. Ачинская. Приволжский район 6 6 600 000 Коттедж 140 7,8 первая линия ул. Беломорская 7 6 250 000 Дача 100 5,6 Лучевая-Садовая ул. р-н Кировский 8 6 000 000 Дача 75 12,5 в Борисково, ост. Верхний Кабан, бывший СНТ «Архитектор" 9 5 500 000 Дача 40 8-10 дачный участок в ЖМ Константиновка 10 5 500 000 Дом 120 5,5 в Советском районе г.Казани в п. Константиновка в садовом товариществе "Овощник-3" 11 5 500 000 Дом 339 13,0 р-н Приволжский, мкр. Горки-1, тракт Оренбургский 12 5 500 000 Дом 100 10,0 в Советском р-оне города, в СНТ "Рябинка" 13 5 150 000 Коттедж 120 6,0 р-н Авиастроительный, мкр. Новое Караваево, Сирень СНТ, 2/46 14 5 100 000 Дом 72 8,0 р-н Приволжский, Ромашка садовое товарищество 15 5 000 000 Дача 60 8,0 садоводческое некоммерческое товарищество Волга войсковой части № 63778 Министерства обороны России 16 5 000 000 Дом 102 6,0 р-н Авиастроительный, Пихтовая ул., 73 17 4 990 000 Дача 80 8,0 Советский район Мамадышский тракт 18 4 900 000 Дом 127 4,5 р-н Советский, Радуга-2 садовое товарищество 19 4 800 000 Дом 120 8,0 р-н Приволжский, Старое Победилово жилмассив, ул. Садовая в СНТ 20 4 600 000 Дача 40 5,8 Казань, Бутырская ул., 10

Третью строчку занимает именно «дача» (по крайне мере, так обозначено в объявлении), которая продается за 9,9 млн руб. Дом площадью всего 65 «квадратов», а участок — 8 соток. Из преимуществ в объявлении — близость леса и Волги. В хозяйстве имеются баня, сарай, туалет, на земле — газон. Для «хорошей цены» в объявлении довольно скромное описание, а также нет возможности позвонить продавцу.

На четвертой позиции — за 8,5 млн руб. дача на 11,2 сотках земли общей площадью 120 квадратов. Находится она на территории коллективного сада №8 СНТ от КМПО. Дом — каркасный «валдек». Также имеются гараж, баня, беседка, пристрой с витражным остеклением.

Пятерку самых дорогих дач-домов замыкает коттедж с предчистовой отделкой на 139 «квадратах» с классическим участком в 6 соток. Все коммуникации в доме, по всему первому этажу — теплый пол. На втором этаже 3 спальни, санузел, балкон из прихожей. Также на участке есть гостевой домик для круглогодичного проживания, баня. За все обустройство требуют 7,1 млн руб.

Все «дорогие» объявления интересны по-своему. Кто-то акцентирует внимание покупателя на обустройстве дома и участка, на выгодном расположении к инфраструктуре. Кто-то считает важным уединенность с природой, близость к лесу и водоемам. Одни подкупают просторностью дома, другие — размерами участка.

По словам Александра Шамова, в лесу, у Волги за городом люди не ищут дачу по прямому назначению, а смотрят на нее как на загородный сезонный дом. Фото: Максим Платонов

В коттедже за 6,6 млн руб. на ул. Беломорской общей площадью 140 кв. м и участком 7,8 соток заложена возможность установки камина. А дом за 6,25 млн руб. (100 кв. м, 5,6 сот.) находится на первой береговой линии Волги, что подойдет рыбакам и просто любителям водной глади. Для тех, кому важен простор, может стать интересным дом в 339 кв. м на 13 сотках земли всего за 5,5 млн рублей с газом и коммуникациями.

Андрей Савельев, президент НП «Гильдия риэлторов РТ» отмечает: люди стараются купить дачу там, где хорошая природа. Место важнее всего. Чаще всего дачи покупают на удалении 15-20 км от города.



А вот Александр Шамов, директор АН «Дорогой дом» сказал, что многие ищут дачи, где либо уже есть газ, либо будет. «Раньше такого не было, чтобы дачи рассматривали для круглогодичного проживания», — добавляет он.

По словам Александра Шамова, в лесу, у Волги за городом люди не ищут дачу по прямому назначению, а смотрят на нее как на загородный сезонный дом.

— В городе часть покупателей рассматривает дачу как загородный дом-дачу, которая в черте города находится. А вторая категория покупателей в городе хотят сажать клубнику, малину, сделать теплицу, огурцы, помидоры, зелень. Таких людей достаточно много, — заключил Александр Шамов.

Говоря о спросе на дачную недвижимость, Андрей Савельев считает, что в сравнении с прошлым годом спрос не такой сильный, но и сезон только-только начинается: «Цены будут расти однозначно», — полагает Савельев. Примерно такого же мнения о ценах и Александр Шамов:

— Большого всплеска продаж не будет в этом году, предложений будет меньше. По моему ощущению, цены не выросли. Спрос чуть меньше. Если раньше было меньше просмотров, меньше торговались и больше продаж было, то теперь спрос на дачи падает с каждым годом. А когда приходят, то очень торгуются. Ощущение, что деньги вкладывают, а как-то использовать не хотят, — полагает эксперт.

Недвижимость по цене подержанной Lada

Теперь рассмотрим самые бюджетные варианты для будущих садоводов. На первой строчке по «бюджетности» — дача 20 кв. м с 6 сотками земли всего за 60 тыс. руб. Участок находится на острове «Дубки-2», Старое Победилово. Бревенчатый дом с верандой на берегу залива. Из «минусов»: не подведено электричество, нет подъезда автомобиля и, самое главное, документов о собственности. Такие недостатки характерны для всех дачных участков в этой локации.

За 85 тыс. руб. можно приобрести четырехкомнатный дом (50 кв. м) с печью на берегу Волги все в том же Победилово (Веселый остров). На участке (3 сотки) есть баня и питьевая вода (из колонки), сарай, но придется приложить руки к забору и укреплению берега.

Топ-20 дешевых дач Казани, 2021 год

№ Стоимость Категория Площадь дома Площадь участка Расположение 1 60 000 Дача 20 6,0 садоводческое товарищество Дубки. На острове ДУБКИ-2, Старое Победилово 2 85 000 Дача 50 3,0 Весёлый остров р-н Приволжский. В Победилово на острове с переправой на лодке 3 90 000 Дача 22 4,0 на полу острове пос.Победилово в СНТ Дубки-2 4 90 000 Дача 36 2,0 Весёлый остров р-н Приволжский 5 100 000 Дача 20 3,0 садоводческое некоммерческое товарищество Смородинка

р-н Советский 6 150 000 Дача 40 4,0 Приволжский район, поселок Новое Победилово. в садовом обществе Разлив (Дубки) 7 150 000 Дача 20 3,0 садоводческое некоммерческое товарищество Смородинка

р-н Советский 8 150 000 Дача 20 3,2 садоводческое некоммерческое товарищество Белянкино

р-н Советский 9 150 000 Дом 22 8,0 р-н Приволжский, Дубки-2 садовое товарищество 10 150 000 Дом 44 4,5 р-н Приволжский, Дубки-2 садовое товарищество 11 160 000 Дача 35 5,0 садоводческое товарищество Дубки

р-н Приволжский 12 170 000 Дом 10 3,3 в черте города за Дербышками с/о Смородинка 13 180 000 Дача 20 3,0 садоводческое некоммерческое товарищество Смородинка

р-н Советский 14 180 000 Дом н/д 4,0 р-н Советский, Кульсеитово поселок 15 195 000 Дача 25 5,0 садовое товарищество собственников недвижимости Промстройматериалы р-н Авиастроительный 16 200 000 Дача 31 4,8 коллективный сад № 8 СНТ ОАО КМПО р-н Авиастроительный 17 200 000 Дача 20 4,0 на Сухой Реке СНТ КАПО 8 18 200 000 Участок н/д 3,0 в СНТ "сад 8 КАПО им. Горбунова" 19 220 000 Дача 40 4,0 коллективный сад № 2 СНТ ОАО КМПО р-н Авиастроительный 20 220 000 Дача 32 6,0 СНТ Капо 10

Третье место бюджетных вариантов можно отдать даче за 90 тыс. руб. (с заявленным торгом) на полуострове в том же СНТ «Дубки-2», ул. Береговая. Участок 4,5 сотки с одноэтажным домом площадью 22,1 кв. м. Как пишет продавец, в шаговой доступности — Волга, магазин и остановка общественного транспорта. Из выделяющих объявление преимуществ то, что можно подъехать к участку на машине, есть парковочные места.

На четвертой строчке снова Веселый остров за 90 тысяч рублей, идентичный предыдущим объявлениям. Пятое место за 100 тыс. руб. принадлежит даче в 20 кв. м плюс 3 сотки земли в СНТ «Смородинка», что на окраине Дербышек.

За 150 тыс. руб можно приобрести кирпичную дачу в 40 кв. м (2 этажа) в рассрочку. Участок в 4 сотки с местом для автомобиля в 2 минутах от Волги. Но находится в Победилово (СО «Разлив», Дубки), и этим все сказано.

Первые 20 вариантов самых дешевых дач, что удалось обнаружить в Казани, оказались в ценовом коридоре от 60 до 220 тыс. руб. Для объектов недвижимости в городе-миллионнике это не так дорого. Конечно, у таких участков есть свои недостатки, но для страждущих садоводов, для любителей рыбалки, тишины на берегу Волги они могут стать прекрасным вариантом реализации своей мечты уже этим летом.

При выборе дачи важно найти вариант, куда будет удобно ездить. Фото: kzn.ru

Как же правильно выбрать?

При выборе дачи, говорит Александр Шамов, важно найти вариант, куда будет удобно ездить. Бывали случаи, когда покупали дачи с большими огородами просто потому, что они были дешевые, а через 2-3 года люди возвращались с целью продать, так как за три года съездили туда два раза.

Если покупать дачу зимой, то можно ощутимо сэкономить. Но есть риск: при покупке неизвестно, будет ли вода на участке, резюмировал Александр Шамов.

Говоря о юридической стороне сделки, Андрей Савельев отметил, что подводных камней при покупке дачи очень много: «Например, в нашем агентстве при покупке дачи делаем 21 юридическую экспертизу, 21 параметр надо проверить».

Среди основных параметров Андрей Савельев посоветовал проверить границы земельного участка, чтобы они совпадали с теми, что забиты в кадастре. Также необходимо проверить отсутствие санитарно-защитных зон, ограничений, обременений, провести юридическую экспертизу правоустанавливающих документов.

Александр Шамов добавил, что в договоре желательно указывать полную стоимость и по возможности сделать ее банковским переводом. Это в какой-то мере обезопасит вас от того, что дачу могут изъять, а сделку признать мнимой, если в течение трех лет продавец обанкротится.