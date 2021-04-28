«Нужно активно включаться в федеральные инициативы»: нефтехимическим инвесторам предложили защиту

Для покрытия рисков во время локальной «перекройки» нефтехимического комплекса правительство Татарстана предлагает инвесторам пользоваться традиционными инструментами защиты инвестиций. «Получить поддержку можно через СПИК (специальный инвестиционный контракт, — прим. ред.) федерального и регионального уровней, который дает стабильность налогов и льгот», — призывал сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Среди вероятных претендентов значились «Татнефть» с инвестициями в 1,2 трлн руб., ТАИФ и СИБУР с инвестициями в 1 трлн руб. и «Аммоний» Романа Троценко. Между тем и без льготирования предприятия нефтегазохимического комплекса остаются в неплохой форме, получив рекордную выручку в 500 млрд рублей.

«Нефтехимический» отчет заслушали без Минниханова

Президент Татарстана начал сегодняшний рабочий день с отчетного заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», который курирует наиболее важную и доходную сферу экономики. По завершении первого квартала гендиректор ТНХИ-Х Рафинат Яруллин, как обычно, оглашает результаты работы нефтегазохимического комплекса, но на этот раз доклад воспринимался спокойно и без особой интриги. Ведь еще две недели назад глава Управления ФНС по РТ России Марат Сафиуллин сообщил, что нефтегазохимический комплекс выручил казну, пополнив ее больше чем наполовину. В процентном отношении предприятиями отрасли было перечислено около 57% налогов в консолидированный бюджет, или около 33—34 млрд рублей.

Необычным стало лишь то, что отчет главы ТНХИ-Х был передвинут в самый конец заседания, а вперед пропустили московских гостей. Так, с презентациями выступили исполнительный директор консультационной и страховой компании Willis Towers Watson Петр Судоплатов, управляющий директор ВГТ Александр Тихонов, чьи цифровые решения поддерживает «Газпромбанк». Но с точки зрения месседжа для бизнес-сообщества важным моментом, конечно, стало выступление Рафината Яруллина. Правда, к этому моменту Рустам Минниханов, который успел выслушать трех гостей, вынужден был покинуть заседание. Он отправился на встречу с премьер-министром Беларуси Роман Головченко (оба посетили особую экономическую зону «Алабуга»). Таким образом, первый в этом году «анамнез» в нефтехимии остался без комментариев президента республики.

Необычным стало лишь то, что вперед пропустили московских гостей

На качелях спроса: в плюсе нефтепереработка, в минусе — нефтедобыча

Гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин сообщил, что в первом квартале этого года отрасль не смогла полностью восстановиться после смягчения «коронавирусного климата» в мире. По его словам, совокупный объем производства по всем предприятиям отрасли снизился на 3%, но у базовых предприятий — на 6%. «Отрицательная динамика наблюдается в секторах добычи нефти, производства полиэтилена и фармакопейной продукции», — обозначил он «проблемные зоны» в отрасли.

Так, со спадом закончили квартал ТАИФ-НК (на 12%), «Татнефть» (на 11%), ТАНЕКО (на 4%), Химзавод им. Карпова (на 10%). Наименьший спад у «Казаньоргсинтеза» — минус 3% год к году. Переработка нефти сократилась на 10% — до 4,7 млн тонн. «ТАИФ-НК» сократил закупки нефти и снизил выпуск дизельных топлив, но зато освоил выпуск дизтоплив марки «Евро-6», выросло производство бензинов и углеводородных фракций.

С другой стороны, на фоне благоприятной внешней конъюнктуры цен идет подъем в нефтепереработке и других секторах нефтехимии. «Произведены рекордные объемы дизельных топлив, минеральных удобрений, моющих средств, поликарбонатов, технического углерода», — перечислил Ярулллин. С ростом производства завершили первый квартал шесть крупных предприятий, следовало из слайдов. «Нижнекамскнефтехим» увеличил выработку на 9%, «Аммоний» — на 3%, шинный комплекс «Татнефти» — на 3,5%, «Нижнекамсктехуглерод» — на 17%. В секторе нефтепереработки ТАНЕКО после пуска установки гидроочистки в декабре прошлого года нарастил производство дизтоплива. По словам Рафината Яруллина, к концу полугодия планируется увеличить выпуск почти в 2 раза. Правда, конкретные цифры докладчик не назвал, перестраховываясь. При этом производство автобензинов значительно снизилось.

«Мировые цены на большинство экспортных видов продукции были выше уровня 2020 года, так как в мире началось восстановление после «коронакризиса» и форс-мажора» , — объяснил радужную картину Яруллин

В хорошей спортивной форме

Несмотря на общее отставание производства, предприятия отрасли получили рекордную выручку в 500 млрд рублей, сообщил Яруллин. По его словам, объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет увеличится в 1,7 раза. Точную сумму он не назвал.

Главным фактором притока доходов явилось восстановление мировых цен. «Мировые цены на большинство экспортных видов продукции были выше уровня 2020 года, так как в мире началось восстановление после «коронакризиса» и форс-мажора», — объяснил радужную картину Яруллин. Так, средние биржевые цены на карбамид взлетели аж на 44%, что положительно сказалось на финансовых показателях «Аммония». «Завод увеличил выпуск после модернизации, увеличивает поставки в Татарстан, идут переговоры с Минсельхозпродом РТ», — рассказал Яруллин.

Оптимистичные прогнозы прозвучали по поводу динамики роста выпуска полиэтилена в мире: на фоне восстановления произойдет рост как минимум в 1,9 раза к 2030 году. «Переход на более тяжелое сырье может стать конкурентным преимуществом, так как получение новых фракций будет способствовать развитию малотоннажной химии», — заметил Яруллин.

В сырьевой блокаде

Затем глава ТНХИ-Х объяснил, почему ведущие производители полиэтилена в Татарстане, наоборот, снизили темпы. По его словам, основной причиной сокращения выпуска полиэтилена на предприятиях ТАИФ явился дефицит сырья.

Крупные инвестиционные проекты в нефтегазохимическом комплексе Татарстана могут получить господдержку через механизм заключения соглашений о защите инвестиций (СПИК), сообщил Яруллин

Из-за дефицита сырья КОС и НКНХ сократили выпуск полиэтилена: первый — на 8%, а второй — на 5%, доложил глава «Татнефтехиминвест-холдинга». По его словам, на это повлияло два фактора. Во-первых, на фоне сокращения добычи нефти снизился объем попутного газа и выработки этана «Татнефтью». Во-вторых, после аварии на «Уфаоргсинтезе» временно снизили подачу этилена. «В этих условиях были увеличены подача мономера из Нижнекамска в Казань», — сообщил Яруллин, видимо, имея в виду загрузку КОСа в этих непростых условиях.



ТАИФ и СИБУР могут претендовать на СПИК

Крупные инвестиционные проекты в нефтегазохимическом комплексе Татарстана могут получить господдержку через механизм заключения соглашений о защите инвестиций (СПИК), сообщил Яруллин. «Нужно активно включаться в федеральные инициативы», — сказал он.

— ТАИФ в синергии с СИБУРом планируют реализовать более 30 проектов, их стоимость будет определяться, тоже где-то около 1 трлн рублей, — рассказал Яруллин. — Объем вложений группы «Татнефть» по программе стратегии до 2030 года составит 1,2 трлн рублей. В диверсификацию производства «Аммония» вложат значительные средства, чтобы обеспечить углеродную нейтральность и экологическую устойчивость. Получить поддержку данных проектов можно через заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений и дать возможность возмещения затрат на инфраструктуру, налоговые льготы и преференции в землепользовании.

По словам Рафината Яруллина, в настоящее время принята нормативная база, заявки принимает Минэкономразвития.