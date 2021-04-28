Третья волна COVID-19 привела к гуманитарному кризису в Индии

Фото: SOPA Images Limited/Alamy Stock Photo / theconversation.com

Заболеваемость коронавирусом в мире растет девятую неделю подряд, заявили в ВОЗ. Самая катастрофическая ситуация сложилась в Индии, где на днях был побит пятый суточный мировой антирекорд заражения. В стране переполнены больницы, покойных массово сжигают на улицах, остро не хватает лекарств и кислорода. Несколько государств пообещали свою помощь. Так, 1 мая Россия намерена направить первую партию вакцины «Спутник V». Об угрозе разворачивающегося в Индии гуманитарного кризиса на фоне ковидной бури в своей статье для международного издания The Conversation пишет Майкл Хед, старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения Саутгемптонского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Неэтичная идея» о коллективном иммунитете



Было много прогнозов относительно того, сколько людей заразились COVID-19 и достигла ли та или иная страна коллективного иммунитета. Мы уже видели это раньше в Бразилии и Индии. Оптимизм, к сожалению, не всегда уместен и иногда пропагандируется безответственно.

Мы видели такие подходы к естественно приобретенному коллективному иммунитету, предложенные в качестве основных идей для государственной политики в Великобритании и за рубежом, как Грейт-Баррингтонская декларация. Эти предложения были широко осуждены экспертами в области здравоохранения, в том числе в меморандуме Джона Сноу. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала эту идею как «научно проблематичную и неэтичную».

Нет сомнений в том, что прямо сейчас в Индии разворачивается гуманитарная чрезвычайная ситуация. Индия — катастрофический пример населения, которое определенно не достигло коллективного иммунитета против COVID-19. Истории о разрушении системы здравоохранения многочисленны, включая сообщения о нехватке кислорода для госпитализированных пациентов и сжигании тел на кострах на улицах.

В Индии есть вакцины местного производства, которые в настоящее время внедряются, в том числе и иностранная вакцина AstraZeneca. Но доля иммунизированного населения все еще очень мала, и, увы, более чем достаточно восприимчивых людей, чтобы вирус продолжал распространяться.

Доля получивших хотя бы одну дозу вакцины от общей численности населения. Источник: Our World In Data / theconversation.com

Цифры тоже поразительны. Financial Times подготовила отрезвляющий обзор данных, в котором были установлены новые мировые антирекорды новых подтвержденных случаев за один день. Один из наиболее тревожных аспектов — это уровень недооценки данных.

Уровень положительности тестов (доля людей, прошедших тестирование на COVID-19, которые получили положительный результат) в Индии высока — около 18%. Это намного превышает пороговое значение ВОЗ в 10%, что позволяет предположить: многие положительные случаи упускаются из-за отсутствия возможностей тестирования и своевременной отчетности.

Действительно, одной из ключевых проблем является отсутствие высококачественных данных в реальном времени, чтобы дать информированное представление о сценариях, которые разворачиваются в Индии. Число смертей начинает расти в геометрической прогрессии, и этот график, несомненно, будет расти и дальше в течение следующих нескольких недель.

Количество подтвержденных смертей от COVID-19/ Источник: Our World In Data / theconversation.com

Когда ходили слухи о возможном достижении коллективного иммунитета, Индия была относительно спокойной из-за гораздо более низких цифр заболеваемости COVID-19, появления вакцин и контролируемого хода пандемии.

Так что же все это изменило? Особое внимание уделяется штамму B1617, который впервые был обнаружен в Индии. Об этом штамме еще многое предстоит узнать. Например, является ли он более передаваемым и таким образом способствует увеличению передачи инфекции в сообществе. Это правдоподобная теория, однако пока недоказанная.

Но именно смешение восприимчивых к вирусу групп населения в конечном итоге приводит к передаче респираторных инфекционных заболеваний. Высокопоставленные политические деятели сделали смелые заявления, в том числе министр здравоохранения Харш Вардхан, сказавший в начале марта, что Индия находится в «начале конца пандемии».

События, распространяющиеся со сверхскоростью

С тех пор в Индии отменили массовые собрания в марте и апреле, в нескольких штатах Индии прошли выборы, которые сопровождалось агитацией и множественными контактами населения. Болельщики посетили международные матчи по крикету между Индией и Англией, на которых стадионы были заполнены и немногие были в масках. Было проведено несколько крупных религиозных фестивалей, таких как Кумбха Мела, событие, которое проводится раз в 12 лет и которое посещают миллионы.

Есть недавние примеры из Китая, Саудовской Аравии и Израиля, где ключевые религиозные и календарные события отменили или упростили, чтобы уменьшить смешение инфицированных и восприимчивых к вирусу людей во время пандемии. Например, хадж и китайский Новый год.

Индия, возможно, немного сократила свои празднования, но миллионы людей собираются на Кумбха Мела в разных местах, и тысячи новых случаев коронавируса уже подтверждены у посещавших эти мероприятия людей.

Индийские паломники совершают священное купание в реке Ганг, 14 апреля 2021 года. Фото: Idrees Mohammed/EPA / theconversation.com

Эффекты подделки

Институт Серум в Индии в настоящее время является одним из самых важных зданий в мире. Он производит вакцину AstraZeneca в больших количествах и является ключевым поставщиком для многих стран, включая Covax Initiative. Однако экспорт из Индии в последние недели упал, и будет неудивительно, если индийское правительство решит оставить еще больше ценных вакцин внутри страны.

Это повлияет на предложение в других странах с низкими доходами. Гуманитарный кризис в Индии окажет серьезное воздействие, которое будет затягивать пандемию на более длительный срок. Это показывает, как зависимость от нескольких производственных площадок для таких жизненно важных продуктов уязвима и важна, когда дело касается летальных последствий.

Происходящее сейчас в Индии подчеркивает важность глобальной готовности. Когда пожарную службу вызывают в горящий дом, она заранее имеет в своем арсенале купленный и исправный шланг. Тушение пожаров в области общественного здравоохранения во время пандемии практически невозможно, когда основной инструмент (вакцины) недоступен в течение первых 12 месяцев, а затем находится в дефиците.

Миру нужны все вакцины, которые он может получить, поэтому необходимо учитывать такие факторы, как справедливость распределения и общественное доверие, чтобы гарантировать, что AstraZeneca и другие вакцины будут доступны повсеместно, а не только для богатых стран.

Ибо пока страны по всему миру наблюдают за происходящим, мы легко можем ожидать, что «следующая Индия» не за горами. Сколько лишних смертей мы должны увидеть, прежде чем глобальное сотрудничество преодолеет подход «я прежде всего» со стороны более богатых стран?