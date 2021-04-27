Фарид Абдулганиев: «Предприниматели уверены, что не защищены от необоснованного уголовного преследования»

Фото: Максим Платонов

«Два уголовных дела по невыплате заработной платы, которые мы разбирали на совете в декабре, прекращены», — заявила сопредседатель Общественного совета АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева. На очередном VIII заседании обсудили случаи мошенничества с использованием электронной подписи и размышляли на тему компенсации за перевозку льготников. За дискуссией общественников с бизнесом наблюдала корреспондент «Реального времени».

Немного статистики

В том, что бизнес не защищен от необоснованного уголовного преследования, уверены 93,7% предпринимателей. Неутешительную статистику озвучил помощник президента Татарстана, уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, выступив накануне на VIII заседании Общественного совета ЦОП «Бизнес против коррупции». «Это без малого все», — подчеркнул он.



Тем не менее в минувшем году Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по снижению количества уголовных дел в отношении бизнеса. Если в 2019-м таких дел было заведено 45, то год спустя — всего 11.

— Наш судебный департамент совместно с Минцифрой разработал систему, когда уполномоченный по защите прав предпринимателей может заходить из своего кабинета, прямо с айфона в зал суда с докладом, — поделился Абдулганиев. — Мне не надо ехать в Нурлат, Бавлы или Агрыз. Это существенная экономия времени.

По словам Сергеевой, все проблемы, поднимаемые во время заседаний, находятся на постоянном контроле

Институт бизнес-омбудсмена — это, помимо корпоративных юристов, единственный институт, который вправе отстаивать интересы бизнеса в суде. Важно, чтобы предприниматель не оставался с проблемой один на один, чувствовал поддержку. За первый квартал 2021 года в аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана поступило 132 письменных обращения.

— Каждый третий предприниматель просил разъяснить действующее законодательство, — рассказал Фарид Абдулганиев. — 15% обращений — это тема обязательной маркировки продукции, а еще 12% — в сфере налогового регулирования.

Что касается устных обращений, их было 636, из которых треть касалась разъяснения действующего законодательства. На втором и третьем месте по популярности — вопросы, касающиеся маркировки и кредитования.

— Два вопроса, которые оставались у нас на Общественном совете в декабре, решились положительно, — рассказала Гульнара Сергеева. — Два уголовных дела, связанные с невыплатой заработной платы, прекращены.

По ее словам, все проблемы, поднимаемые во время заседаний, находятся на постоянном контроле. К сожалению, число субъектов малого предпринимательства постоянно уменьшается. И главной целью сейчас является снижение административного давления на коммерсантов.

На очередном VIII заседании обсудили случаи мошенничества с использованием электронной подписи и размышляли на тему компенсации за перевозку льготников

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В числе прочих на рассмотрение участников заседания вынесли дело от зеленодольского ООО «Седьмое частное автотранспортное объединение», директор которого не согласен с позицией кредитора. В июне, июле 2020 года татарстанская фирма получила в банке два кредита на выплату зарплаты — в рамках программы выдачи льготных кредитных продуктов. Предприятию удалось сохранить численность сотрудников во время пандемии, штат не сокращали. Однако в марте 2021 года банк принудил фирму подписать допсоглашение о присоединении к общим условиям кредитования. «Седьмому частному автотранспортному объединению» пришлось вернуть банку денежную сумму в размере 753,3 тысячи рублей, а также проценты — 11,5 тысячи рублей. В случае отказа вернуть сумму, оговоренную допсоглашением, предприятие нарушило бы условие освобождения заемщика от обязанностей по договору кредитования о полном списании суммы задолженности. Тема льготного кредитования была названа одной из самых острых, и участники совета решили сообща искать пути решения сложившейся проблемы.

Огромный интерес вызвало выступление Виктора Монакова, участника ООО «Полимер корп». Неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «Борогодские деликатесы», разместили на электронной площадке закупку на поставку полиэтилена с условиями оплаты через 10 дней после получения товара. При этом во время заключения сделки и заказчик, и поставщик использовали электронную подпись. Однако после передачи полиэтилена, оплата за товар так и не поступила. ООО «Полимер корп» обратилось в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения полиэтилена неустановленным лицом, действовавшим от имени ООО «Богородские деликатесы». В настоящий момент дело приостановлено, так как преступление объединяет сразу несколько регионов нашей страны, было предложено обратиться с проблемой в Федеральную прокуратуру.

Кроме того, рассмотрели обращение учредителя ООО «Луксор» Василия Полякова в адрес бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева по вопросу неисполнения решений суда директором ООО «Луксор» по исполнительным листам. Поляков заявил о бездействии судебных приставов Московского района Казани. Участники заседания решили, что дело будет находиться под особым наблюдением, а спустя некоторое время Общественный совет снова вернется к данному вопросу с тем, чтобы отследить развитие ситуации.

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов