Марат Хайруллин: «Хочется чтоб у «Нефтехимика» не было цели зацепиться за первый раунд — нужно идти дальше»

Лучший отечественный игрок «Нефтехимика» — о провале нижнекамцев в сезоне, личных успехах и многом другом

24-летний нападающий Марат Хайруллин уже является лидером «Нефтехимика». Весь сезон хоккеист играл в связке со словацким нападающим и главным бомбардиром команды Либором Гудачеком. Марат провел 54 матча и отметился 27 (15+12) набранными очками. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с Маратом. Почему «Нефтехимик» выдал такой плохой сезон, каково нападающему было выступать за Олимпийскую сборную России, и почему, по его мнению, финал Востока получился «четким». Это и многое другое — в интервью лучшего российского игрока «Нефтехимика».

«В этом сезоне у команды не было уверенности»

— Марат, ты прогрессируешь с каждым новым сезоном, и в нынешнем году провел свой лучший сезон в КХЛ. В чем секрет?

— В первую очередь, это доверие тренеров. То, что они доверяют игру на ведущих ролях, придает уверенность в свои силы. Во вторую очередь, это мои партнеры по команде, без их помощи сложно было бы чего-то добиться. В третьих, это моя мотивация, мое желание расти и прогрессировать. Думаю это тоже приносит свои плоды.

— Очень мало информации о времени, когда «Нефтехимик» забрал тебя из «Олимпии». Ожидал перехода в команду КХЛ?

— В «Олимпию» я перешел в детском возрасте. Тогда местная команда играла в лиге сильнейших, мы выходили против топовых команд среди моего возраста и для меня это было бесценным опытом. После окончания хоккейной школы я отыграл за «Олимпию» в МХЛ два сезона, и уже на второй год у меня были предложения от «Ак Барса», «Торпедо» и «Нефтехимика». Владимир Крикунов (тогда главный тренер «Нефтехимика» — прим. ред) родом с того же города, откуда и я, думаю, это было ключевым моментом. Сложилось так, что я поехал в Нижнекамск. Все сложилось очень хорошо. Хотелось бы отметить, что Кирово-Чепецк до сих пор занимает очень важное место в моем сердце.



Фото hcneftekhimik.ru

Владимир Крикунов родом с того же города, откуда и я, думаю, это было ключевым моментом

— «Нефтехимик» провел чуть ли не худший сезон за всю историю, что случилось? Почему никак долгое время не удавалось победить?

— Я даже не знаю что случилось. Не хотелось бы во всем винить на пандемию, так как это коснулось всех команд, болели все. Наша команда переболела прямо перед началом сезона и выйти на первые игры основным составом не было возможности. Пошла череда поражений, мы начали психологически «загоняться» и пропала уверенность.

— Что по твоему мнению нужно исправить, что бы такого результата не повторилось в следующем сезоне?

— Летом мы заболели — не хватило обоймы в составе. Вначале мы не могли сыграть толком все вместе — играла в основном молодежь. Думаю, что во-первых, нужно проанализировать этот сезон, а, во-вторых, извлечь плюсы и минусы. На мой взгляд, главным плюсом прошедшего сезона было то, что молодые ребята получили много времени на льду, и, как следствие — много игрового опыта. Надеюсь, это поможет нам стать лучше в следующем сезоне.

— Как получилось, что «Нефтехимик» уступил «Северстали» с разгромным счетом 7:2?

— Это была одна из худших игр в сезоне. Когда ты стараешься, играешь, выкладываешься, а у тебя вообще ничего не получается, это всегда обидно.

«У нас в Россию приезжают легионеры и им все дают. В НХЛ такого нет»

— В этом году ты призывался в Олимпийскую сборную России. Какие впечатления? Вызов во вторую сборную для тебя что-то значит?

— Бомба вообще, мне все очень понравилось. Все было на высшем уровне — начиная от быта, и заканчивая хоккеем. Там я получил много позитивных эмоций. Мне было комфортно ещё и от того что, моими партнерами были одноклубники, легче было найти взаимопонимание на льду.

— Ощущалось, что ты игрок сборной России?

— Конечно, особенно когда на груди герб моей страны. В таких матчах не требуется дополнительная мотивация. Для всех играть за сборную России — это особенный момент.

— У тебя есть мечта заиграть за какую-нибудь топ-команду?

— Я бы хотел, конечно, играть в топ-клубе, но в целом, меня все устраивает в «Нефтехимике». Как говорится, аппетит приходит во время еды, поэтому хочу уже бороться за кубок, а не за попадание в плей-офф. Планирую ли я уезжать в Северную Америку? О Северной Америке пока не думаю. Я считаю, что нужно сначала здесь зацепиться на ведущих ролях. Есть хорошие примеры, как Панарин или Капризов. Лично я поехал бы туда готовым, что бы именно тобой интересовались и хотели тебя взять, поехать туда на какие-то роли. Это у нас в России легионеры приезжают и им дают все, а в НХЛ такого нет. В НХЛ нужно доказывать чего ты стоишь.

Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Планирую ли я уезжать в Северную Америку? О Северной Америке пока не думаю. Я считаю, что нужно сначала здесь зацепиться на ведущих ролях

— Ты большую часть сезона играл с Либором Гудачеком, который выдал неплохой сезон. Каково было играть наряду с лидером «Нефтехимика»?

— С Гудачеком я играл весь сезон, ещё с тренировок на сборах мы начали понимать друг друга, произошла какая-то химия. Он очень веселый простой и общительный парень. Либор с братом примерно похожи, когда он там шоу устраивал в «Спартаке». Был бы рад, если бы оба брата были в «Нефтехимике»? Думаю да, в раздевалке было бы веселее, и на льду, конечно, они точно бы помогли.

«Звали в топ-клуб, но я подписал контракт с «Нефтехимиком»

— Перед прошлым сезоном ты продлил контракт с «Нефтехимиком» на два года. Были предложения от других клубов?

— Было два предложения от топ-клубов, говорить конкретно не буду, но в нынешнем плей-офф они играли (смеется). Конкретные переговоры мы не вели, так как решил для себя что останусь в «Нефтехимике». Я понимал что здесь меня уже знают и доверяют, и я надеялся, что получу достаточного игрового времени, как и произошло в этом сезоне. Здесь есть все, чтобы расти как игроку.

— В этом году КХЛ провела первый сезон при новом потолке зарплат. Расскажи, как это повлияло на лигу и конкретно на «Нефтехимик»?

— Мне кажется, особо ничего не изменилось. Я думаю, если бы пол зарплат подтянули, удалось бы выровнять многие клубы, чтобы не все звёзды были в одной команде.

Удалось бы избежать предсказуемости и увеличить интерес. «Нефтехимик» всегда была кусачей командой, легко никому не было, по словам пацанов из других команд. Мы хорошо играем в сильными командами, хотелось бы уже идти дальше, чем первый раунд плей-офф. Думаю, что и нижнекамские болельщики этого заслуживают. Не только хоккеисты, но и болельщики мечтают о Кубке Гагарина.



«Назаров — позитивный мужичок. Нервничал и ругался, но он позитивный тренер»

— Ты уже поработал и с Крикуновым, и с Назаровым, и с Буцаевым. С кем тяжелее всего, например, у Крикунова баллоны?

— Мне кажется, первые годы, когда я пришел в «Нефтехимик» были тяжеленькими, я там лимитчик был и много не играл. Не было такой уверенности, еще молодой был. А сборы все знают какие у Крикунова, но это больше закалило. Когда пришли Назаров и Буцаев, стали мне больше доверять. При Назарове у нас много кто заиграл: Шафигуллин, Порядин, Букмуллин, Шиксатдаров. Мы играли с огоньком, и хорошо шли по сезону. Назаров — позитивный мужичок, и общался всегда в команде. На игре понятно, он заряжен и эмоции берут свое. Бывали моменты, что он нервничал и ругался, но он позитивный тренер.



— Ты следишь за нынешним плей-офф? Как тебе игра «Ак Барса» и «Авангарда»?

— Четкая серия получилась, все время в напряжении держала. Я смотрю хоккей как обычный болельщик и получаю удовольствие. В финале конференции все команды сильные и равные, поэтому не случайно, что «Авангард» оказался в финале Кубка Гагарина. Кто выиграет кубок? Посмотрим. С ЦСКА было тяжелее играть в сезоне — они не давали вообще ничего сделать. Годами свою систему выстраивают, досконально все знают.

— Какие отличия есть между играми в регулярном чемпионате и плей-офф?

— Скорости еще выше, все жертвуют собой, под броски ложатся, единоборства, все плотно. В регулярке бывают такие же эмоции, как в плей-офф, но в плей-офф победа ценнее, ты весь сезон играешь ради игр на вылет.

Фото ak-bars.ru

Четкая серия получилась, все время в напряжении держала. Я смотрю хоккей как обычный болельщик и получаю удовольствие

«Хотел бы сыграть с Атюшовым. Такой он батя»

— Сейчас у команды отпуск. Какие планы?

— Я немного отдохнул, сейчас уже начал тренироваться в своё удовольствие, без фанатизма. Я уже слетал в Дубаи, но сейчас выжидаю, закроют или не закроют нас. В Крым? Если вариантов не будет, придется и туда ехать (смеется). Посмотрим, здесь тоже хорошие места есть у нас, в Татарстане. Я бы хотел съездить в Европу, но, к сожалению, пока все закрыто. Я болею за «Барселону», и мечтаю посмотреть матч в живую на «Камп Ноу». В том году мы хотели, но из-за пандемии не получилось.

— Ты сказал, что болеешь за «Барселону». Сейчас все обсуждают создание Суперлиги, как ты к этому относишься?

— Какое-то непонятное решение было, годами вырабатывались Лига Чемпионов, чемпионат мира — это мечта многих футболистов. А другим командам что? Я так понимаю, что спонсоры пришли, и командам надо зарабатывать. Смотрю ли российскую Премьер-Лигу? Когда нахожусь в Казани, то хожу на игры «Рубина», особенно нравится новый стадион. Мы как-то пошли с друзьями, и выиграли в лотерею на вип-места, было круто.

— Скоро стартует чемпионат мира по хоккею в Риге. Есть смысл в проведении ЧМ без зрителей?

— Наверное, это больше традиция, каждый год проводить чемпионат мира. Наверняка контракты и телеправа уже заключены, и никто не хочет потерять деньги — как раз все будут по телевизору смотреть. Понятно, эмоции без зрителей не те, но все равно буду смотреть Чемпионат Мира. Играть без болельщиков? Играешь в тишине, без эмоций особо, а тут все равно заряжаешься болельщиками. Это совсем другое.

Фото hcnh.ru

Почему-то первый в голову пришёл Виталий Атюшов, такой он батя, друг, наставник. Человек, который умеет создать положительную атмосферу в раздевалке

— С кем из действующих хоккеистов ты бы хотел оказаться в одной команде?

— Почему-то первый в голову пришёл Виталий Атюшов (смеётся), такой он батя, друг, наставник. Человек, который умеет создать положительную атмосферу в раздевалке. А если серьезно, то Панарин и Кучеров.

— Три лучших игрока в КХЛ прямо сейчас?

— Шипачев отдает очень много, Яшкин забивает, а Хартикайнен — универсальный нападающий. Три лучших в мире? МакДэвид с Драйзайтлем — хорошая связка. Кучеров — большой работяга. Ну и Панарин безусловно.