Ужасный первый тайм и поражение казанцев после возвращения на «Ак Барс Арену»

Возможно, самый слабый матч нашей команды в этом сезоне

В очередном матче РПЛ казанский «Рубин» принимал гостей из Краснодара. Подопечные Леонида Слуцкого подходили к этой игре в ранге фаворита и одного из претендентов на еврокубки. «Быки» же проводят слабый сезон и шли лишь 11-ми. Их задача-максим — закончить чемпионат с достоинством. На деле же «быки» показали, за что их считают грандами нашего футбола и, что в самых ответственных матчах именно они умеют найти резервы. Казанцы же с грузом ответственности высокого места не справились — провели матч, претендующий на звание худшего не только в сезоне, но и вообще под руководством Леонида Слуцкого. Как сказалось отсутствие Хвичи и Макарова? Сумел ли проявить себя Йевтич? И почему в самый важный момент казанцы оступились. Ответы на эти и другие вопросы в материале спортивной редакции «Реального времени».

Отсутствие Хвичи и Макарова сильно ударило по «Рубину». Худший матч казанцев этой весной

Перед игрой с «Краснодаром» казанцы лишились двух своих лидеров: травма Хвичи Кварацхелии оказалась серьезнее, чем предполагалось, и грузинский полузащитник, видимо, уже не сыграет в этом сезоне; а Денис Макаров пропускал матч с краснодарцами из-за дисквалификации, полученной в предыдущем туре.

Леониду Слуцкому пришлось серьезно поразмыслить, кем заменить двух ведущих игроков. В стартовом составе «Рубина» вышли Хван Ин Бом и Зуев, который вернулся на свою привычную позицию в полузащите. Корейский полузащитник появился с первых минут впервые с декабря. Провести хороший матч у Хвана не получилось, как и у всего «Рубина». Казанцы много времени проводили без мяча, особенно в первом тайме. И в такой игре очень сложно себя проявить, поэтому занести себе в актив эту игру не может ни один из игроков казанского клуба.

Хван располагался в центре поля и действовал в паре с Йевтичем, героем «Рубина» последних матчей. Но ни Ин Бом, ни Йевтич не смогли наладить игру в середине, и первые 45 минут «Рубин» закончил с процентом владения мячом в 27%, что катастрофически мало для команды уровня первой пятерки.

Провести хороший матч у Хвана не получилось, как и у всего «Рубина»

На послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий отметил, что это не было планом сыграть вторым номером, а целый комплекс факторов, не позволивших его команде показать достойную игру. Но главная состоит в том, что молодая команда не сумела справиться с грузом ответственности на финише сезона, когда необходимо удерживать высокое место в таблице:

— Наверное, ответственность в таких поединках и отсутствие опыта игры в таких поединках. Поэтому нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и «Краснодар».То, как мы играли во втором тайме, по крайней мере с точки зрения тактики, мы должны были действовать всю игру, — сетовал Слуцкий..

Было видно, что нехватка Хвичи и Макарова сказывается на игре казанцев. Хоть главный тренер и старался показать, что «Рубин» не зависит от двух своих лидеров, однако их отсутствие очень сильно ослабило команду — команда Слуцкого была не похожа сама на себя. Это со стопроцентной гарантией худшая игра «Рубина» в весенней части чемпионата. А возможно и во всем сезоне.

— Худший ли первый тайм для «Рубина» в сезоне? Близко к тому, — признавал Слуцкий в беседе с журналистами после матча.

Хоть главный тренер и старался показать, что «Рубин» не зависит от двух своих лидеров, однако их отсутствие очень сильно ослабило команду

Первый тайм — катастрофа. Йевтич провел слабый матч и не оправдал ставку на него

«Краснодар» проводил третий матч под руководством нового главного тренера, а именно Виктора Гончаренко. И игра команды постепенно преображается. Показал это первый тайм игры против «Рубина». Казанцы не могли противопоставить абсолютно ничего — 0 ударов за первые 45 минут и ни одного подхода к воротам Сафонова.

Сами краснодарцы же действовали очень грамотно, играя так, как все и ждут от команды. Но надо признать, что «Рубин» этому очень поспособствовал. Казанцы отдали мяч сопернику и фактически сами заперли себя возле собственной штрафной, отдав себя на растерзание атакующим игрокам «Краснодара».

У обороны «Рубина» было очень много работы и, в целом, защитники команды справлялись с напором соперника, но все же в одном эпизоде не сумели сдержать Алексея Ионова и игрок сборной России после шикарной комбинации отправил мяч в сетку ворот Юрия Дюпина. Помимо забитого гола краснодарцы имели еще несколько возможностей забить, но где-то подводила реализация, а где-то игроки обороны в последний момент выносили мяч от своих ворот.

Олег Шатов при Леониде Слуцком превратился в игрока центра поля и раскрылся как неплохой диспетчер и подстраховщик Хвичи. Но в отсутствие грузина Олегу пришлось вернуться на фланг полузащиты и матч у него откровенно не получился. «Краснодар» отлично действовал на флангах обороны, не давая соперникам пространства для дриблинга или передачи. А с учетом того, что середина поля была отдана с первых минут матча, то первый тайм «Рубин» просто старался выносить мяч вперед в надежде, что Деспот сумеет зацепиться и что-нибудь придумать. Но этого не произошло.

Дарко Йевтич мог стать одним из лидеров команды в этой игре. Швейцарец отлично проводит последние матчи и во многом за счет его действий казанцы одерживали важные победы. Шикарная левая принесла Дарко два красивейших гола и все рассчитывали увидеть нечто похожее и во встрече с «Краснодаром», но игру Йевтич провалил.

Невразумительная игра в атаке в меньшей степени вина Йевтича- весь «Рубин» играл неважно. Но в предыдущих турах казанцы хорошо действовали в прессинге, особенно на чужой половине поля, как раз за счет грамотных движений Йевтича. Дарко выдвигается почти на линию с нападающими и перекрывает варианты для передач через центр.

Однако в игре с краснодарцами Йевтич действовал намного слабее себя образца предыдущих матчей. Соперники раз за разом проходили швейцарца через пас, его несвоевременные выбрасывания на игроков «Краснодара» не принесли «Рубину» никаких дивидендов. Вместо этого подопечные Леонида Слуцкого получали пустую зону у собственных ворот и, соответственно, потенциальные моменты для гола. И «Рубину» подфартило, что в первые 45 минут был забит всего один мяч.

Йевтич действовал намного слабее себя образца предыдущих матчей

Перерыв пошел на пользу «Рубину». Но моменты появились только ближе к концу матча

Тайм под номером два прошел в более равной борьбе. Процент владения у казанцев поднялся до 47%, но это не особо помогло. «Краснодар» уверенно контролировал игру и лишь скользкий счет держал интригу в матче. Уже на 60-й минуте на поле появился Солтмурад Бакаев, заменивший Александра Зуева, и провел отличный матч. Молодой игрок сыграл на обоих флангах атаки и концовка матча держала в напряжении во многом из-за действий Солтмурада.

Бакаев добавил агрессии, а это именно то, чего не хватало «Рубину» весь матч. Хвича и Макаров славятся своими нестандартными действиями и, во многом, за счет этого казанцы и набирали очки. А в их отсутствие в стартовом составе не оказалось футболистов, способных действовать в духе этой парочки. «Рубин» играл немного стерильно и лишь во второй половине тайма казанцы сумели закрепиться на чужой половине поля.

Казанцы сумели создать несколько неплохих моментов, но они были уже на последних минутах матча, когда «Краснодар» отдал инициативу и не шел вперед большими силами.

В пару к Деспоту вышел Иван Игнатьев, заменивший Шатова и «Рубин» стал приближаться к владениям Матвея Сафонова. Леониду Слуцкому можно сделать заметку, что, действуя в два форварда, его команда стала действовать куда лучше и смотрелась интересно. Игнатьев выглядел неплохо — молодой нападающий действовал ближе к воротам и старался находиться между центральными защитниками «Краснодара», пытаясь поймать их на ошибке.

В пару к Деспоту вышел Иван Игнатьев, заменивший Шатова и «Рубин» стал приближаться к владениям Матвея Сафонова

Пару раз он очень хорошо открылся, но немного подвело техническое мастерство. Вряд ли Иван растерял навыки, сидя весь сезон на скамейке, однако в завершении нужно действовать хладнокровнее и увереннее. А если оставить шероховатости в технических аспектах, то Игнатьев провел очень неплохие 20 минут и, возможно, показал главному тренеру, что может быть полезен, пусть и не в роли единственного наконечника атаки, но потенциальная пара Деспот-Игнатьев звучит весьма перспективно.

В целом, замены сыграли и «Рубин» сумел подарить яркую концовку этой встрече. Но в этом есть вина «Краснодара», ведь подопечные Виктора Гончаренко сами виноваты в том, что последние минуты матча прошли у собственных ворот. Реализуй «быки» хотя бы еще один свой момент в первом тайме, игра складывалась бы совершенно по-другому. А так интрига была жива лишь по причине слабой реализации, над которой новому главному тренеру «Краснодара» еще предстоит поработать.

Возвращение на «Ак Барс Арену». Свист и недовольство болельщиков.

«Рубин» наконец-то вернулся на «Ак Барс Арену». Последние игры команда проводила на старом добром «Центральном» из-за несоответствия поля на основном стадионе казанцев. И вот первый матч после перерыва, почти аншлаг на трибунах, учитывая квоту на разрешенное количество посетителей, пришедших поболеть за свою команду и самый невразумительный матч «Рубина» в весенней части чемпионата.

Игра в первом тайме настолько не устраивала зрителей на трибунах, что сначала слышались отдельные призывы «проснуться», а уже ближе к перерыву стал доноситься свист в адрес своей команды уже со всех трибун.

Болельщики быстро привыкли к хорошей игре «Рубина», и теперь не готовы смотреть, как их любимцы на домашней арене не могут создать ничего конструктивного или хотя бы зацепиться за мяч. Не очень удачное возвращение на основной стадион команды.

Игорь Белоногов, фото rubin-kazan.ru