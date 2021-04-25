Борьба с борщевиком, уборка трусцой и квест в лесу

60 тысяч казанцев встретили весну на субботнике «Эковесна-2021»

Вчера Казань дружно облачилась в ненужную одежду и резиновые перчатки, вооружилась мешками, граблями и лопатами и отправилась обновлять окружающий мир перед майскими праздниками. На полях сражений с мусором были замечены и президент республики Рустам Минниханов (поливал сосенки из лейки в Ноксинском лесу в окружении хоккеистов «Ак Барса»), и мэр Ильсур Метшин (бодро размахивал граблями у Казанки в свой день рождения). Корреспондент «Реального времени» побывал на трех самых креативных казанских субботниках из нескольких десятков. Как же все-таки прошел республиканский субботник «Эковесна-2021» в столице?



«Антиборщевичный» субботник в «Русско-Немецкой Швейцарии»

Собираемся под мостом «Миллениум». Вначале кажется, что мы ошиблись и здесь намечается какая-то прогулка вдоль берега. Но видим, что у нескольких человек в руках лопаты. Большинство одето по-походному, в закрытую одежду (стратегическое решение, ведь впереди нас ждет борщевик, одно из самых коварных растений нашей полосы).

Чтобы дойти до места событий с умом, группа снабжена гидом — это эколог, авиатор, также известный нам в прошлом кандидат в Казгордуму Антон Бортяков — он и вовсе в суровых сапогах. Бортяков вместе с собакой ведет группу примерно из 20 человек (причем парочка тащит велосипеды) по тропинкам, периодически останавливаясь, рассказывая про ясенелистный клен, местные ручьи, картину Дамира Бозика «Хранительница». По пути успевает предупредить серьезно настроенную общественность о том, что уже наступил сезон клещей, об опасности заразиться мышиной лихорадкой, еще и к птицам прислушивается.

Представитель Дирекции парков и скверов, сопровождающий группу, несколько раз напоминает, что скоро этой территории предстоит пережить «реконструкцию»: «Да, извините, я все на профессиональном жаргоне изъясняюсь».

Группа снабжена гидом — это эколог, авиатор, также известный нам в прошлом кандидат в Казгордуму Антон Бортяков

Иногда Бортяков вглядывается в бинокль, смотрит на противоположный берег. Возможно, знает, что прямо сейчас там мэр города Ильсур Метшин вместе с сотрудниками исполкома убирает в прибрежной зоне Казанки — на участке от стадиона «Ак Барс Арена» до Дворца водных видов спорта, там, где планируется разбить парк «Спортивный». Хороший вариант для мэра провести свой день рождения, ничего не скажешь.

И вот, наконец, наш герой, наш враг и «тема» нашего субботника: борщевик Сосновского. Он пока еще совсем маленький, в начальной стадии развития. Его стебли еще не достигли уверенной толщины с руку взрослого человека — пока страшный борщевик похож на молодую морковку. Его даже есть можно, утверждает Бортяков, начиная аккуратно выкапывать растение. Мы экспериментировать не стали.

Борщевик шустро вытесняет другие травы, его семена быстро перемещаются и сохраняются в земле, как говорят, до 15 лет. На этой территории он захватил десять гектаров из тридцати. Сначала коварное растение выращивали на наших землях специально — как быстрорастущий корм для скота. Прекратили это дело в 1980-х, и только в 2015-м борщевик признали сорняком.

Борщевик пока еще совсем маленький, в начальной стадии развития

В Казани в борьбу с ним включилась «Группа защиты ООПТ Урочище Русско-Немецкая Швейцария (Скотские горы) и прилегающих к ней природных участков», ведомая местным жителем Тимуром Ескараевым. Казань стала вторым после Калининграда городом, в котором началась всероссийская акция против борщевика. Параллельно проходит и уборка мусора. Помогает творческая группа при мэрии и Комитет внешнего благоустройства.

Ескараев указывает, что экологи из КФУ очень озабочены этой проблемой и поддерживают акцию. Но он говорит, что с борщевиком, вероятно, придется бороться много лет.

Шутки шутками, но группа защиты, вероятно, еще и убережет РНШ от второго моста «Миллениум», выбросы от которого точно превратят этот заповедник в пустыню — ничем не лучше борщевика.

Словом, эта часть субботника прошла познавательно, с пользой для природы и слегка тревожно: враг не дремлет, впереди еще много сражений!

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Плоггинг в Горкинско-Ометьевском лесу

— Молодой человек, вы стакан потом не выбрасывайте! — пожилая женщина серьезно проверяет меня на экологическую устойчивость.

— Извините, я не буду, точно, честно, а можно мусор посмотреть? Долго вы этот мешок набирали?



— За 40 минут. Мы объявление в интернете увидели и решили поучаствовать, — отвечает женщина и вместе со взрослой дочерью убегает в сторону сцены.

Там играет музыка, но вместо зрителей и артистов — контейнеры для мусора, в которые из икеевских сумок (IKEA с «Мегой» — соорганизаторы мероприятия) рассортировывают мусор. И все вокруг бегают.

Это называется плоггингом — когда не спеша бежишь трусцой, а заодно собираешь мусор. При регистрации участников просят указать, будут ли с ними дети — их можно оставить поиграть в экоцентре «ДОМ».

Источник вдохновения понятен: «плоггинг» состоит из шведского plocka («поднимать», «срывать») и jogging («бег трусцой»). Запустил движение в Швеции в 2016 году эколог Эрик Альстрьом, который стал брать на тренировку мешки и складывать в них весь мусор, попадавшийся на пути.

Итоги плоггинга в Горкинско-Ометьевском лесу внушительны: 170 кг стекла, 12 кг металла и 22 кг ПЭТ-бутылок.



Президент и квест в Ноксинском лесу

— Зачем я сюда пришел? Я считаю, что это долг каждого, — говорит мужчина с пакетом, стоя за ТЦ «Франт». — Я тут неподалеку живу. Слушайте, а можете меня сфотографировать? Для отчета. Для кого? Для себя, конечно.

Уборщики ходят группами. У некоторых сразу можно определить источник мотивации прихода в Ноксинский лес: «Лента», Кооперативный институт…

Так проходят «Чистые игры» — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. В прошлый раз в Казани игры проходили в Дербышках — тогда собрали более 3,5 тонны мусора. Сейчас же, согласно условиям, команды должны собирать мусор на скорость, разделять его на три фракции и получать баллы. Соревнования проводят Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, администрация Советского района и общественные объединения РТ.

В Ноксинском лесу проходят «Чистые игры» — командные соревнования по очистке природных территорий. Фото: tatarstan.ru

— Нет, мы сами пришли, — возмущенно отметает подозрения в принудиловке стайка девушек. — Мы биологи, нам интересно лес изучать. Какие выводы? Человечество изрядно насорило.

— Я думаю, нам баллы начислят, — надеется группа студентов. — Хотя и главный приз выиграть хочется — погружение на Голубом озере.

— Ну а я пришел, потому меня записали, — откровенничает очень честный мужчина из сферы общепита, грустно показывая свой мешок. — Я уже и отказаться не мог...

У задней стенки ТЦ — контейнеры и десятки пакетов. К девушке, принимающей мусор, подходят журналисты, она гордо демонстрирует находку: череп, напоминающий коровий.

К началу акции сюда приезжал президент РТ Рустам Минниханов: пообщался с активистами экологических организаций, по видеосвязи поговорил с муниципалитетами — так сказать, мотивировал их на созидательную деятельность. А потом вместе с представителями ХК «Ак Барс» Дмитрием Квартальновым, Александром Бурмистровым, Кириллом Петровым, Артемом Галимовым сажал сосны и лично поливал их из лейки. Это вам не ленинское мертвое бревно, это живые, настоящие деревья!

— Вся республика вышла на субботник. Приятно, что здесь много молодежи. Слова благодарности нашим учебным заведениям, школам. Мы видим, что многое делается для экологического воспитания, — сказал президент.

К началу акции сюда приезжал президент РТ Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

А еще указал, что Ноксинский лес как уникальное природное явление надо беречь. Так что есть еще надежда на то, что эти живописные холмы и овраги все же не «съест» наступающая многоэтажная застройка.

Всего в общегородском субботнике вчера приняли участие более 60 тысяч человек.