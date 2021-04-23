Бизнес-аккаунт дня: стоматологическая клиника нижнекамца Ильнура Гиззатова

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 48

Пять лет назад молодой врач Ильнур Гиззатов, специализирующийся на стоматологической хирургии, открыл собственную клинику в Нижнекамске. «Стоматология НК» стала для него третьим медучреждением, до него доктор и бизнесмен основал еще две стоматологии в Набережных Челнах и Казани. Аккаунту стоматологической сети в «Инстаграм» — тоже около пяти лет, на него подписаны порядка 11 тысяч человек. Советы по ведению бизнес-профиля в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты одного из ведущих СММ-агентств Татарстана.

За пять лет клиентами «Стоматологии НК» стали почти 6,5 тысяч жителей Нижнекамска самого разного возраста. Эта клиника позиционирует себя как семейный многопрофильный стоматологический центр. Здесь работают 20 специалистов, клиника обеспечена современным оборудованием.

Как говорит о своем коллективе основатель клиники Ильнур Гиззатов, «наши врачи владеют современными методиками лечения, но все равно постоянно повышают свою квалификацию, осваивая новые направления дисциплины, проходя обучение у экспертов современной стоматологии как в России, так и за рубежом».

Сегодня аккаунт стоматологической клиники из Нижнекамска рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. В их портфолио — работа с социальными сетями мэрии Казани и министерства по делам молодежи РТ, Ак Барс Банка и Энергобанка, магазинов «Йола-маркет», ресторана «Приют Холостяка» и многих других. Советы по ведению бизнес-профиля дают руководитель проектов Стас Щепичак и SMM-менеджер Гульшат Зарипова.

Для Stories — отдельные рубрики

Описание профиля в целом хорошее, есть указание на местоположение (Нижнекамск), время работы и телефон. Также есть ссылка на группу ВКонтакте — довольно полезно, учитывая, что страница ВК ведется активно. Как можно улучшить описание?

Советуем указать уникальное торговое предложение клиники или список самых популярных услуг стоматологии (протезирование, лечение кариеса и т. д.). Так пользователи смогут сразу оценить спектр того, что вы делаете. Также рекомендуем исключить большое количество эмодзи и прописные буквы. Это не упрощает коммуникацию.

Stories и Highlights. Что сразу бросается в глаза в Stories — очень много всего, отвлекающего внимание. Тут и музыка, и несколько картинок, и стикеры, и графические элементы, все движется.

Это очень отвлекает от сути. Если есть фото или видео процесса, то лучше сделать к нему небольшое пояснение и ограничиться только этим. Мы рекомендуем разработать для формата Stories отдельные рубрики (3—4 шт.) и публиковать материалы регулярно, поскольку лента новостей и Stories — два разных канала коммуникации, через которые должен подаваться разный по формату и содержанию контент. Что можно публиковать в формате Stories:

лайфстайл-видео из клиники (рабочий процесс, обзоры оборудования, показать процесс протезирования на макете челюсти и т.д.);

отзывы пациентов в формате видео (записать отзыв пациента после операции на телефон хронометражом до 15 секунд);

«словарь стоматолога» с разбором и описанием сложных стоматологических терминов и т.д.

Над какими рубриками в закреплённых Stories еще можно поработать:

прайс — желательно опубликовать прайс-лист с указанием стоимости услуг, это поможет целевой аудитории сориентироваться. В хирургии есть репост с прайсом, но это не особо удобно и лучше сделать отдельно;

розыгрыши (этот раздел лучше убрать или оставить только актуальные конкурсы. Потому что пролистывать все конкурсные публикации долго, и не факт, что пользователи долистают до актуальных последних публикаций);

контакты (почта, номер телефона, и адрес с картой проезда и картой парковки).

Хорошо бы включить в контент интерактивы с подписчиками, поскольку любые реакции на Stories (быстрые реакции, сообщения, отправления друзьям, участие в опросах) в долгосрочной перспективе увеличивают количество их просмотров (т.к. это влияет на выдачу и показ Stories именно вашего аккаунта в общем списке).

Раздел Highlights желательно обновить и сделать его полезнее для аудитории. В целом хорошо, что обложки оформлены, только в названиях можно заменить эмодзи на короткие надписи (например вместо «» написать «До/После»). А вот текст внутри круга лучше убрать, он не читается.

Меньше эмодзи и отталкивающих фото

Визуальное оформление и визуальный контент. В аккаунте публикуется в основном «живой контент»: фотографии рабочего процесса, фото врачей и пациентов. Они работают эффективно с точки зрения восприятия информации пользователями: подписчики заочно знакомятся с врачами, осматривают кабинеты в режиме онлайн. Всё это повышает уровень лояльности к стоматологии. Несмотря на это, у нас будет несколько комментариев по визуалу:

Стоматология — сфера, в которой результаты работы (хоть они и впечатляющие), визуально могут выглядеть отталкивающе. Например публикация от 24 марта. Такие фотографии лучше «прятать» в карусель за обложкой. Обложкой в этом случае может быть фотография врача с плашкой и текстом: «Результаты протезирования».

В аккаунте советуем наладить регулярность публикации видео-контента. Это поможет разнообразить ленту. Как публикация от 7 марта.

Важно отметить: чтобы не публиковать отпугивающий контент в формате видео и не показывать процесс операций можно задействовать специалистов для ответов на часто задаваемые вопросы — например внедрить рубрику «Онлайн-консультация», но об этом подробнее будет расписано ниже.



Текстовый контент. В тексте публикаций сейчас слишком большое количество эмодзи. Они усложняют и утяжеляют текст. Советуем использовать не более 3-4 эмодзи на весь текст. При этом сами тексты очень объёмные, рекомендуем упростить и сократить текст до 2-3 абзацев: убрать одинаковую «подложку» в каждой публикации (от «Действует бесплатная консультация» до «Будем вам рады»).

Если нужно разместить большой текст, лучше разделить его на несколько смысловых разделов, оформить на белом фоне в графическом редакторе и опубликовать каруселью с карточками. А в качестве основного текста оставить небольшую подводку в один абзац.



Текст часто можно упростить, потому что большинство информации взято из интернета (скопировано из других источников). Задача человека, который ведёт аккаунт, — написать просто и понятно о сложных процессах. При этом писать по-человечески без сложных форм и предложений. Например: «современная стоматология позволяет комфортно восстановить удалённые зубы» = «зубы можно восстановить безболезненно». Суть предложения сохранена, но при этом текст упростился. Также рекомендуем не копировать текст из разных открытых источников, а переписывать и рассказывать своими словами.

Хештеги лучше использовать только основные — имиджевые и поисковые. Например, #нижнекамсконлайн не поисковой и не имиджевый хештег. А возможный трафик по этому хештегу целевым не будет. Поэтому и смысла от него и подобных нет.

Публикация контента. Рекомендуем внедрить рубрику с онлайн-консультацией (например, чтобы врачи отвечали на вопросы подписчиков в формате видео). Что касается частоты публикаций:

Лучше публиковать в ленте новостей одну новость раз в 2—3 дня.

В Stories рекомендуем публиковать не менее 2—3 материалов в день (фото, видео). Удачи!