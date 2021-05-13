«Полигоны отравляют землю под собой на десятки метров, что несет непоправимый урон экологии!»
За 10 лет в Татарстане удвоились объемы мусора. Единственное спасение — менять культуру потребления, говорят эксперты
В России угрожающе растут показатели вывозимого мусора. Только за минувший год объемы достигли 336,2 млн кубометров (+10,5%). Та же тенденция прослеживается и в Татарстане. За последние 10 лет объемы вывезенных твердых коммунальных отходов (ТКО) более чем удвоились, увеличившись с 5,7 млн до 12,1 млн кубов. Если не решить проблему утилизации мусора, это грозит экологической катастрофой: уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на свалки. Подробности — в материале «Реального времени».
Вывоз ТКО в регионах кратно растет
Счетная палата по поручению Госдумы проанализировала эффективность мусорной реформы. Анализ показал, что федеральный проект с поставленными задачами пока не вполне справляется, уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% мусора по-прежнему направляется на свалки. При этом в ряде регионов мощности полигонов практически на исходе.
В России за последние 10 лет ежегодно увеличивается объем вывозимого мусора. Так, за последний год показатель вырос на 10,5% — с 304,4 млн куб. м. до 336,2 млн куб. м. Общий прирост за последние 10 лет составил 39,4% — он вырос с 241,1 млн куб. м до 336,2 млн куб. м.
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Изменение 2019—2020
|Изменение 2011—2020
|Российская Федерация
|241 141,4
|255 793,1
|260 898,4
|262 792
|266 547,1
|268 757,6
|274 422,5
|275 433,5
|304 395,4
|336 207,7
|10,5%
|39,4%
|Центральный федеральный округ
|74 310,1
|76 088,2
|79 310
|79 799,2
|82 655,5
|81 645,1
|83 294,6
|88 183,7
|87 588,4
|100 208,4
|14,4%
|34,9%
|Белгородская область
|2 802,3
|2 732,3
|3 347,5
|3 323,3
|3 708,1
|3 581,2
|3 686,3
|3 513,3
|3 495,9
|2 700,42
|-22,8%
|-3,6%
|Брянская область
|2 043,8
|1 814,9
|1 749,4
|998,2
|988,2
|1 244,4
|1 323,7
|1 431,2
|2 806,5
|2 135,25
|-23,9%
|4,5%
|Владимирская область
|2 661
|3 084,2
|2 972,2
|2 632,5
|2 629
|2 587
|2 626,5
|2 696
|2 387
|3 777,88
|58,3%
|42,0%
|Воронежская область
|4 257,1
|3 696,1
|3 348,2
|5 292,6
|5 149,6
|4 656,7
|4 411,9
|3 565,9
|3 979,7
|6 341,03
|59,3%
|49,0%
|Ивановская область
|1 835,7
|2 048,9
|1 954,1
|2 030,8
|1 633,5
|2 128,4
|1 814,6
|3 163,1
|2 512,9
|2 282
|-9,2%
|24,3%
|Калужская область
|1 931,8
|2 294,9
|2 596,2
|2 808,1
|2 775
|2 441,2
|2 624,6
|2 780,1
|1 919,9
|2 044,78
|6,5%
|5,8%
|Костромская область
|1 180
|1 004,1
|1 054,5
|1 244,5
|1 155
|1 357
|1 200,6
|1 262,1
|1 554,8
|1 593,53
|2,5%
|35,0%
|Курская область
|1 241,9
|1 251
|1 664,8
|1 732,5
|1 695
|1 615,7
|1 635,2
|1 715,8
|1 851,8
|2 029,29
|9,6%
|63,4%
|Липецкая область
|1 461,2
|1 533,1
|1 590,5
|1 787,5
|1 786,6
|1 799,3
|1 443,6
|1 879,9
|2 137,7
|2 032,48
|-4,9%
|39,1%
|Московская область
|18 898
|19 457,3
|21 157,8
|19 755,5
|20 943,9
|21 356,3
|22 369,7
|23 029,3
|20 340,6
|26 969,75
|32,6%
|42,7%
|Орловская область
|979,5
|1 098,6
|1 264,8
|1 341,1
|1 200,9
|1 428,3
|879,6
|1 761,2
|979,1
|1 022,37
|4,4%
|4,4%
|Рязанская область
|1 375,5
|1 321,6
|1 969,5
|1 374,2
|2 506,2
|2 113,5
|2 309
|2 356,5
|2 386,9
|3 689,49
|54,6%
|168,2%
|Смоленская область
|1 251,2
|1 579,5
|1 675
|1 680
|1 533,5
|1 634,7
|1 434,6
|1 550,7
|2 023
|2 044
|1,0%
|63,4%
|Тамбовская область
|1 556,4
|1 614,9
|1 624,5
|1 835,8
|2 045,4
|1 795,7
|1 953,9
|3 345,1
|1 766,4
|1 835,69
|3,9%
|17,9%
|Тверская область
|2 478,3
|2 749,2
|2 787,6
|2 355,8
|2 469,9
|2 104,1
|1 977,9
|1 887,7
|1 761,3
|2 709,7
|53,8%
|9,3%
|Тульская область
|3 265,9
|3 143,8
|2 839,6
|3 465,2
|3 650,5
|3 222,4
|4 882,2
|4 973,5
|5 828,2
|6 671,78
|14,5%
|104,3%
|Ярославская область
|2 505,1
|2 648,1
|2 558,6
|2 631,6
|2 495,2
|2 292,4
|2 472,3
|2 932,8
|3 083,7
|3 562
|15,5%
|42,2%
|Город Москва столица Российской Федерации, город федерального значения
|22 585,4
|23 015,7
|23 155,2
|23 510
|24 290
|24 286,8
|24 248,4
|24 339,5
|26 773
|26 766,96
|0,0%
|18,5%
|Сибирский федеральный округ
|30 054,2
|38 178,6
|37 945,65
|-0,6%
|н/д
|Республика Алтай
|139,3
|113,4
|125,6
|114
|124,4
|136
|103,2
|152,3
|107,4
|160,24
|49,2%
|15,0%
|Республика Тыва
|208
|235,9
|337,6
|268
|255,2
|311,7
|313,2
|290,4
|308,3
|367,2
|19,1%
|76,5%
|Республика Хакасия
|696,7
|793,3
|995,1
|1 040
|1 065,7
|984,8
|986,8
|757,3
|922,1
|1 329,61
|44,2%
|90,8%
|Алтайский край
|2 600,5
|2 573,2
|2 881,1
|3 507,3
|3 331,7
|3 030,7
|3 817,4
|2 908,5
|3 189,2
|3 398,86
|6,6%
|30,7%
|Красноярский край
|3 918,8
|4 603,4
|3 790,3
|5 036,7
|5 777,3
|4 976,8
|5 153,5
|4 215,3
|5 312
|5 309,36
|0,0%
|35,5%
|Иркутская область
|5 847,9
|7 519,2
|7 189,6
|6 246,4
|4 995,1
|6 626,5
|4 376
|6 779,8
|7 427
|5 226,64
|-29,6%
|-10,6%
|Кемеровская область — Кузбасс
|4 914,2
|4 477,2
|5 345
|4 623,5
|4 687,3
|6 278,1
|6 553,5
|5 565,2
|7 362,6
|6 683,33
|-9,2%
|36,0%
|Новосибирская область
|3 296,3
|3 313
|3 430,4
|3 078,3
|2 924,7
|4 789,2
|5 759,3
|5 829,7
|8 246,5
|7 233,5
|-12,3%
|119,4%
|Омская область
|1 565,7
|1 567,3
|2 296,6
|2 061,3
|2 375
|2 241
|2 561,7
|1 962,2
|3 608,5
|5 196,8
|44,0%
|231,9%
|Томская область
|1 973,5
|2 095,7
|2 522,3
|2 416
|2 045,5
|1 915,3
|1 755,9
|1 593,5
|1 695
|3 040,11
|79,4%
|54,0%
|Дальневосточный федеральный округ
|12 529,8
|15 014,3
|16 485,37
|9,8%
|н/д
|Республика Бурятия
|1 356,9
|1 263,1
|1 266,6
|1 187,2
|1 162,9
|1 234,8
|861
|984,9
|2 119,4
|2 759,63
|30,2%
|103,4%
|Забайкальский край
|1 356,9
|1 723,1
|1 606,4
|1 545,4
|1 302
|1 355,8
|1 436,6
|1 215,3
|1 238,6
|1 779,84
|43,7%
|31,2%
|Республика Саха (Якутия)
|1 271
|1 311,3
|1 506,4
|1 879,7
|1 535
|1 483,9
|1 505,5
|1 560,5
|1 780,9
|1 695,91
|-4,8%
|33,4%
|Камчатский край
|913,9
|909,6
|764,4
|726,7
|681,3
|723,5
|822,4
|837,1
|816
|861,37
|5,6%
|-5,7%
|Приморский край
|3 394
|3 602,7
|4 191,2
|2 446,2
|2 585,7
|2 656,8
|3 690,4
|2 622,9
|2 672,2
|2 660,43
|-0,4%
|-21,6%
|Хабаровский край
|2 141,4
|2 299,8
|2 166,6
|2 317,3
|2 419,7
|2 410,2
|1 518,1
|1 582,2
|2 152,6
|2 024,7
|-5,9%
|-5,4%
|Амурская область
|1 449
|1 479,7
|1 576,8
|1 535,5
|1 633,1
|1 535,8
|1 686,6
|1 688
|1 834,7
|1 957,55
|6,7%
|35,1%
|Магаданская область
|502,6
|608,9
|655,1
|518,3
|432,1
|483,2
|449,4
|514,4
|533,4
|550,14
|3,1%
|9,5%
|Сахалинская область
|1 144,6
|1 122,1
|1 143,1
|1 185,4
|1 171,7
|1 289
|1 059,9
|1 063,7
|1 599,1
|1 902,85
|19,0%
|66,2%
|Еврейская автономная область
|220
|429,3
|426,9
|433,4
|399,3
|381,9
|376,6
|375,6
|179,4
|183,15
|2,1%
|-16,8%
|Чукотский автономный округ
|95,8
|97,2
|92,4
|105,8
|87,5
|168,1
|76,8
|85,2
|88
|109,8
|24,8%
|14,6%
|Северо-Западный федеральный округ
|25 777
|24 678,4
|23 989,3
|25 084,2
|24 708,4
|24 036
|25 910,7
|28 179,4
|29 468
|29 464,18
|0,0%
|14,3%
|Республика Карелия
|1 216
|1 247,5
|1 242,6
|1 312,8
|1 235
|455
|1 070,8
|1 489,1
|1 783,2
|1 778,4
|-0,3%
|46,3%
|Республика Коми
|1 629,8
|2 123,6
|2 160,5
|1 585
|1 601,1
|1 650,1
|1 634,8
|1 794,1
|1 803,8
|1 760,02
|-2,4%
|8,0%
|Архангельская область
|1 936
|1 910,9
|2 003,1
|2 438,1
|2 437,7
|2 295,2
|2 360,1
|2 121,3
|1 874
|2 507,03
|33,8%
|29,5%
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|141,5
|107,8
|127,7
|117,4
|117,9
|106,3
|111,4
|116,6
|119,7
|62,41
|-47,9%
|-55,9%
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|1 875,4
|2 320,7
|2 319,8
|2 188,9
|2 248,7
|2 004,7
|1 754,3
|2 444,62
|39,4%
|н/д
|Вологодская область
|1 774,3
|1 977,8
|2 263,4
|2 250,8
|1 719,3
|1 987,3
|1 871,4
|1 952,5
|3 793
|3 746,43
|-1,2%
|111,1%
|Калининградская область
|2 293,6
|2 276,3
|1 968,2
|1 255,1
|1 619,8
|1 516,8
|1 104,5
|1 126,3
|2 676,6
|2 619,92
|-2,1%
|14,2%
|Ленинградская область
|2 809,6
|2 700,6
|2 290,5
|2 577,3
|2 401,6
|2 644,8
|2 922,6
|3 206,2
|3 063,1
|н/д
|н/д
|Мурманская область
|1 374,1
|1 095,7
|2 186,1
|2 114,8
|1 678,2
|1 736,4
|1 711,4
|1 841,9
|1 998,5
|1 944,6
|-2,7%
|41,5%
|Новгородская область
|2 035,5
|1 463
|1 518,9
|2 240,6
|1 681
|1 664
|1 554,8
|1 023,6
|1 328,9
|1 651,88
|24,3%
|-18,8%
|Псковская область
|926,5
|1 088,5
|1 474,4
|1 184
|1 389,6
|1 286,2
|1 000,6
|901,8
|1 162,5
|1 559,21
|34,1%
|68,3%
|Город Санкт-Петербург, город федерального значения
|9 781,6
|8 794,5
|6 881,6
|8 125,7
|8 945,1
|8 800,2
|10 679,7
|12 722,6
|9 984,4
|11 896,69
|19,2%
|21,6%
|Южный федеральный округ
|24302,5
|25796
|26 261,5
|27 666,7
|27 717,2
|30 991,4
|33 250,5
|34 947,5
|37 892,3
|40 608,8
|7,2%
|67,1%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|720,1
|446
|440,2
|464,7
|533,1
|545,4
|604,7
|607,7
|745,1
|683,4
|-8,3%
|-5,1%
|Республика Калмыкия
|299,3
|312,8
|292,2
|444,8
|321,1
|256
|253,3
|268,9
|293,1
|277,67
|-5,3%
|-7,2%
|Республика Крым
|0
|3 735,8
|3 532,2
|3 731,9
|3 238,9
|3 244,1
|3 903,1
|5 064,11
|29,7%
|н/д
|Краснодарский край
|10 882,3
|12 022,5
|12 054,2
|12 776,4
|12 023,7
|11 342,8
|11 823,6
|11 532,5
|12 286,7
|12 373,74
|0,7%
|13,7%
|Астраханская область
|2 002,6
|1 954,9
|2 283,9
|2 097,6
|2 106,1
|1 519,5
|1 855
|2 699,3
|2 490,3
|2 107,42
|-15,4%
|5,2%
|Волгоградская область
|4 040,6
|4 760,9
|4 799
|4 757,6
|5 219,4
|5 391,6
|5 768,8
|5 386,2
|5 253,3
|6 248,06
|18,9%
|54,6%
|Ростовская область
|6 357,6
|6 298,9
|6 392
|7 125,6
|7 513,8
|7 388,9
|8 513,2
|8 213
|10 424,4
|10 460,16
|0,3%
|64,5%
|Город федерального значения Севастополь
|0
|0
|931
|815,3
|1 193
|2 995,8
|2 496,3
|3 394,24
|36,0%
|н/д
|Северо-Кавказский федеральный округ
|11 200,6
|9 731,1
|9 526,1
|9 068,5
|8 986,5
|9 005,6
|9 420,5
|9 876,1
|11 689,6
|12 383,79
|5,9%
|10,6%
|Республика Дагестан
|3 094,3
|2 911
|2 972,5
|2 211,3
|2 607,2
|2 443,5
|2 482,6
|2 483
|2 727,4
|2 640,2
|-3,2%
|-14,7%
|Республика Ингушетия
|79,3
|118,2
|73,9
|188
|218,1
|258,6
|236,6
|139
|307,5
|1 078,7
|250,8%
|1260,3%
|Кабардино-Балкарская Республика
|701
|864,7
|900,7
|898,2
|941,7
|974,9
|850,4
|660,6
|891,9
|1 086,15
|21,8%
|54,9%
|Карачаево-Черкесская Республика
|532,1
|406,7
|523
|525,5
|555,7
|546,6
|592,5
|623,5
|539,1
|499,52
|-7,3%
|-6,1%
|Республика Северная Осетия — Алания
|1 045,3
|1 227,5
|1 770,2
|1 828,1
|1 318,6
|966,4
|996,2
|1 124,9
|1 374,5
|936,74
|-31,8%
|-10,4%
|Чеченская Республика
|2 073,8
|325,8
|380,7
|420,4
|331,8
|257,2
|274,4
|351,4
|454
|469
|3,3%
|-77,4%
|Ставропольский край
|3 674,8
|3 877,2
|2 905,1
|2 997
|3 013,4
|3 558,4
|3 987,8
|4 493,7
|5 395,2
|5 673,48
|5,2%
|54,4%
|Приволжский федеральный округ
|45 981
|55 936,8
|56 589,8
|54 391,1
|55 746,3
|56 466,7
|54 266,5
|51 175,6
|59 538,2
|72 907,75
|22,5%
|58,6%
|Республика Башкортостан
|3 742,2
|4 136,5
|4 357
|5 487,7
|5 721
|5 883,9
|5 882,4
|5 247,5
|4 819,6
|5 857,47
|21,5%
|56,5%
|Республика Марий Эл
|660,7
|699,5
|807
|682,7
|897,5
|999,1
|959,5
|850
|1 169,5
|839,42
|-28,2%
|27,1%
|Республика Мордовия
|1 600
|1 280,3
|1 141,2
|1 071,9
|1 078,3
|1 136,8
|1 274,6
|1 457
|1 497,9
|1 600,55
|6,9%
|0,0%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|5 660
|6 382,7
|7 012,8
|7 423,7
|7 367,7
|7 380,1
|6 202
|7 509,8
|11 390,7
|12 130,3
|6,5%
|114,3%
|Удмуртская Республика
|1 152
|1 125,8
|1 572,4
|1 944,5
|2 016,4
|1 778,1
|1 998
|2 722,7
|2 140
|2 863,79
|33,8%
|148,6%
|Чувашская Республика — Чувашия
|1 679,3
|1 913,3
|1 736,1
|1 260,3
|1 350,5
|607,4
|745
|822,2
|867,3
|2 953,78
|240,6%
|75,9%
|Пермский край
|3 699,8
|3 993
|3 484,2
|3 492,2
|4 182,9
|4 207
|4 178,9
|4 489,6
|5 634,4
|8 842,97
|56,9%
|139,0%
|Кировская область
|1 985,8
|2 024,3
|2 143,6
|2 162,5
|2 159,1
|3 432,4
|1 970,3
|1 998,5
|2 199,3
|2 850,8
|29,6%
|43,6%
|Нижегородская область
|7 606,1
|7 806,3
|7 832,5
|6 448,4
|6 003,8
|6 911,1
|6 615,6
|6 996,8
|9 302,9
|9 826,31
|5,6%
|29,2%
|Оренбургская область
|2 413,5
|2 534,8
|2 679,6
|2 233,9
|2 436,6
|2 603,7
|2 743
|2 178,2
|1 937,7
|2 664,21
|37,5%
|10,4%
|Пензенская область
|1 513,9
|3 025,8
|3 084,3
|3 154,7
|3 191
|2 930,4
|3 415,8
|3 446,9
|3 228,4
|3 408,83
|5,6%
|125,2%
|Самарская область
|7 401,7
|12 099,4
|12 344,7
|12 241,2
|12 456,2
|11 400,9
|10 458
|6 409,5
|6 583,3
|8 768,66
|33,2%
|18,5%
|Саратовская область
|3 991,7
|6 064,1
|5 686
|4 203,5
|4 693,3
|5 071,4
|5 600,2
|4 594,3
|5 328,3
|6 479,76
|21,6%
|62,3%
|Ульяновская область
|2 874,3
|2 851
|2 708,4
|2 583,9
|2 192
|2 124,4
|2 223,2
|2 452,6
|3 438,9
|3 820,9
|11,1%
|32,9%
|Уральский федеральный округ
|20 563,2
|21 424,2
|20 912,2
|20 774,1
|21 277,8
|21 599,7
|23 415,9
|20 487,2
|25 026
|26 203,76
|4,7%
|27,4%
|Курганская область
|866,3
|829,2
|861,2
|825,8
|878,6
|924,1
|1 099,2
|865,1
|1 087,5
|1 458,95
|34,2%
|68,4%
|Свердловская область
|6 611,4
|6 840,9
|7 213,6
|7 522,1
|7 877,4
|7 842,1
|8 069,9
|7 292,9
|9 356,5
|9 081,49
|-2,9%
|37,4%
|Тюменская область
|7 391,1
|8 023
|7 125
|6 998,3
|6 415,8
|6 947,6
|7 734,4
|6 204,5
|7 999,9
|8 656,71
|8,2%
|17,1%
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
|3 592,1
|2 888,9
|3 209,5
|3 102,6
|2 678,2
|2 984,5
|2 980,5
|2 911,7
|3 276,5
|3 858,52
|17,8%
|7,4%
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|1 226,4
|3 824,1
|1 271,3
|1 325,8
|1 090,7
|1 306
|1 100,9
|978,8
|1 492,9
|1 327,59
|-11,1%
|8,3%
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|1 310
|2 644,2
|2 569,9
|2 646,9
|2657,1
|3 653
|2 314
|3 230,5
|3 470,6
|7,4%
|н/д
|Челябинская область
|5 694,4
|5 731,1
|5 712,4
|5 427,9
|6 106
|5 885,9
|6 512,4
|6 124,7
|6 582,1
|7 006,61
|6,4%
|23,0%
|Сибирский федеральный округ
|27 874,7
|30 277,8
|31 786,6
|31 124,1
|30 046,8
|33 880,7
|33 678,1
|н/д
|н/д
|Дальневосточный федеральный округ
|11 132,3
|11 860,6
|12 522,9
|11 148,3
|10 945,4
|11 132,4
|11 185,7
|н/д
|н/д
|Крымский федеральный округ
|0
|3 735,8
|4 463,2
|н/д
|н/д
Генеральный директор одного из двух регоператоров по вывозу ТКО в Татарстане ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко напоминает, что увеличение количества отходов — это мировая проблема:
— Главными причинами я бы назвала повсеместное использование одноразовых товаров, увеличение доли синтетических вещей. Также существенно влияет образ жизни современного человека, который стал больше потреблять и, соответственно, больше выбрасывать мусора.
Полностью согласен с этим и заместитель председателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев:
Регионы с наибольшим приростом мусора
Больше всех в России производят мусора жители Центрального федерального округа (30% от всей страны или 100,2 млн куб. м), Москвы (26,8 млн куб. м) и Московской области (27 млн куб. м).
Если говорить о федеральных округах, то второе место по объему вывозимых ТКО принадлежит Приволжскому федеральному округу — 72,9 млн куб. м. На третьей строчке — Южный федеральный округ (40,6 млн. куб. м).
По приросту за год в России лидирует Ингушетия (250,8% с 307,5 тыс. куб. м в 2019 г. до 1,1 млн куб. м в 2020 г.). Причем за 10 лет объем вывозимых ТКО увеличился более чем в 13 раз: с 79,3 тыс. куб. м в 2011 г. до 1,1 млн куб. м в 2020 г.
Немногим меньше прирост за год оказался в Чувашской Республике, а именно 240,6% (с 867,3 тыс. куб. м в 2019 г. до 2,9 млн куб. м в 2020 г.). Хотя за 10 лет увеличение не столь стремительное — 75,9% (с 1,7 млн куб. м в 2011 г.).
Одним из лидеров по годовому приросту оказалась Томская область — 79,4% (с 1,7 млн куб. м в 2019 г. до 3 млн куб. м в 2020 г.). За 10 лет по области прирост составил 54% (с 1,9 млн куб. м в 2011 г.).
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Изменение 2019—2020
|Изменение 2011—2020
|Российская Федерация
|24 344,6
|26 867,5
|24 587,5
|21 324,3
|20 755,1
|23 879,8
|27 877,2
|28 095,5
|49 341,3
|81 827,95
|65,8%
|236,1%
|Центральный федеральный округ
|15 261,2
|16 355,6
|10 853,6
|9 019,3
|8 648,2
|8 000,8
|12 644,2
|14 041,9
|19 285,7
|36 841,07
|91,0%
|141,4%
|Белгородская область
|945,9
|922,7
|1 115,7
|10,9
|11
|1 521,99
|н/д
|60,9%
|Брянская область
|338,5
|19
|20,4
|21
|24,4
|211,7
|58
|-72,6%
|н/д
|Владимирская область
|71,3
|71,3
|245,5
|90,2
|0
|233,3
|128,4
|181,6
|169,8
|54,82
|-67,7%
|-23,1%
|Воронежская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|792,4
|2 064,92
|160,6%
|н/д
|Ивановская область
|10
|н/д
|н/д
|Калужская область
|21,7
|826,4
|1 130,7
|1 119,2
|637,04
|-43,1%
|н/д
|Костромская область
|0
|0
|1,4
|2,2
|203,9
|583
|564,9
|1 241,3
|1 242,03
|0,1%
|н/д
|Курская область
|0
|15,1
|296,5
|295,2
|278,3
|381,8
|249,1
|642,91
|158,1%
|н/д
|Липецкая область
|917,6
|1 004,9
|1 043,8
|969,7
|969,7
|1 001,8
|838,4
|1 104,7
|1 353,5
|1 248,31
|-7,8%
|36,0%
|Московская область
|1 088,6
|1 378,7
|1 032,3
|1 972
|1 528,7
|1 636,1
|1 537,2
|1 677,2
|4 169,8
|9 430,8
|126,2%
|766,3%
|Орловская область
|50,3
|26,8
|18,9
|70,2
|145,9
|382,4
|947,2
|1 002,97
|5,9%
|н/д
|Рязанская область
|0
|0
|512,4
|2 837,85
|453,8%
|н/д
|Смоленская область
|40
|170
|136,5
|236
|40,8
|404
|965
|138,9%
|н/д
|Тамбовская область
|1 007
|997,2
|818,4
|931,1
|1 094
|93,2
|877,6
|756,9
|61,6
|67,96
|10,3%
|-93,3%
|Тверская область
|2,2
|1,7
|1,4
|1,6
|1
|192,3
|н/д
|н/д
|Тульская область
|6,1
|14,9
|38,6
|0,1
|0,8
|0
|0
|194,6
|н/д
|3090,2%
|Ярославская область
|1 199,9
|1 206,6
|1 244
|1 176,9
|717,4
|444,3
|1 105,5
|1 720,5
|1 829,5
|1 887,5
|3,2%
|57,3%
|Город Москва, столица Российской Федерации, город федерального значения
|10 022,6
|10 419,1
|6 360,3
|3 774
|3 828
|3 840,2
|6 076,6
|6 089,4
|6 031,9
|12 974,37
|115,1%
|29,5%
|Сибирский федеральный округ
|1 969,5
|4 747,8
|5 626,23
|18,5%
|#ДЕЛ/0!
|Республика Алтай
|113,4
|15,6
|107,7
|120,8
|136
|103,2
|0
|2,8
|2,1
|-25,0%
|н/д
|Республика Хакасия
|0,6
|78,8
|0
|н/д
|н/д
|Алтайский край
|0
|0
|0
|0
|н/д
|н/д
|Красноярский край
|75,1
|700
|714,8
|562,6
|1 705,4
|1 690
|851
|2 422,1
|2 181,74
|-9,9%
|н/д
|Иркутская область
|0
|229,8
|229,8
|259,2
|39,6
|н/д
|н/д
|Кемеровская область — Кузбасс
|580,5
|592,9
|1 490,9
|830,2
|750,2
|1 610,7
|847
|786,5
|1 683,4
|1 908,17
|13,4%
|228,7%
|Новосибирская область
|37,9
|45,9
|0
|0,2
|244,2
|84,1
|-65,6%
|121,9%
|Омская область
|355,7
|1 418
|298,7%
|н/д
|Томская область
|0
|0
|5,3
|1 513,8
|72,6
|32,12
|н/д
|н/д
|Дальневосточный федеральный округ
|13,7
|1 354,3
|1 172,47
|-13,4%
|#ДЕЛ/0!
|Республика Бурятия
|405,8
|471,8
|3,5
|2,4
|8
|8
|2,3
|2,5
|4,2
|79,5
|1792,9%
|-80,4%
|Забайкальский край
|0
|0
|0
|200,8
|0
|н/д
|н/д
|Республика Саха (Якутия)
|0
|0
|0
|н/д
|н/д
|Камчатский край
|185,6
|364,97
|96,6%
|н/д
|Приморский край
|1 094,4
|1 102,9
|635,8
|295,7
|211
|10
|10
|0
|270,3
|14
|-94,8%
|-98,7%
|Хабаровский край
|8,4
|8,4
|9,2
|701,4
|711,6
|1,5%
|н/д
|Амурская область
|0
|0
|0
|0
|16,3
|н/д
|н/д
|Сахалинская область
|0
|н/д
|н/д
|Еврейская автономная область
|1,4
|2
|168,5
|1
|-99,4%
|н/д
|Чукотский автономный округ
|90
|8
|1,4
|-82,5%
|н/д
|Северо-Западный федеральный округ
|2 501,5
|2 544,2
|2 108,9
|1 156,9
|2 283,9
|609
|1 412,9
|1 629,3
|3 776,2
|5 965
|58,0%
|138,5%
|Республика Карелия
|11
|н/д
|н/д
|Республика Коми
|0
|0
|0
|0,3
|0
|13,8
|42
|204,3%
|н/д
|Архангельская область
|1,7
|н/д
|н/д
|Архангельская область (без АО)
|1,7
|н/д
|н/д
|Вологодская область
|0,9
|1,3
|0
|2,4
|21,9
|1 179,7
|1 716,61
|45,5%
|190634,4%
|Калининградская область
|42,1
|0,1
|0,1
|0
|17
|0,1
|4,2
|201,51
|4697,9%
|н/д
|Ленинградская область
|1
|64
|38,7
|101,1
|101,5
|187,9
|322,6
|232,9
|216,2
|н/д
|н/д
|Мурманская область
|917,2
|1 069,2
|1 009,5
|5
|544,8
|185,5
|-66,0%
|-79,8%
|Новгородская область
|9,2
|5
|25,6
|4,9
|8,5
|704,62
|н/д
|н/д
|Псковская область
|0
|0
|5,7
|6,5
|121,8
|151
|619,9
|1 044,8
|68,5%
|-
|Город Санкт-Петербург, город федерального значения
|1 582,4
|1 409,7
|1 011,2
|1 040
|2 055,5
|231,1
|1 063,1
|1 365,9
|1 197,6
|2 069,96
|72,8%
|30,8%
|Южный федеральный округ
|1296,8
|2088,1
|5608,6
|5373,1
|2957,9
|4 492,8
|3 061,5
|1 808,5
|873
|478,82
|-45,2%
|-63,1%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|4,2
|21,9
|0
|н/д
|н/д
|Республика Калмыкия
|0
|0,9
|12
|1,1
|13,4
|29,84
|122,7%
|н/д
|Республика Крым
|310,5
|64,4
|226,6
|368,1
|81,5
|4
|н/д
|н/д
|Краснодарский край
|880
|1 358
|3 018,5
|2 900,5
|1 241,6
|2 817,9
|417
|0
|1,4
|14,4
|928,6%
|-98,4%
|Астраханская область
|267,1
|1 719,9
|1 449,9
|243,6
|217
|15,4
|0,1
|4,8
|4,61
|-4,0%
|н/д
|Волгоградская область
|0
|0
|34,5
|34,5
|34,5
|748,2
|939
|520
|н/д
|н/д
|Ростовская область
|416,8
|458,8
|870,2
|988,2
|1 416,3
|1 129
|1 462,3
|768,2
|329,4
|429,97
|30,5%
|3,2%
|Город федерального значения Севастополь
|66,9
|38,5
|18,6
|н/д
|н/д
|Северо-Кавказский федеральный округ
|482
|469,4
|515,9
|34
|684,7
|189
|0
|1 550,8
|1 128
|5 849,09
|418,5%
|1113,5%
|Республика Дагестан
|189
|463,4
|473,3
|2,1%
|н/д
|Республика Ингушетия
|25,2
|29,6
|29,6
|33,6
|98,2
|941,2
|858,5%
|3634,9%
|Кабардино-Балкарская Республика
|16,6
|18,6
|12,0%
|н/д
|Карачаево-Черкесская Республика
|0
|0
|0,7
|н/д
|н/д
|Республика Северная Осетия — Алания
|325
|0
|0
|521,3
|541,79
|3,9%
|н/д
|Чеченская Республика
|24
|4,4
|3,8
|н/д
|н/д
|Ставропольский край
|456,8
|469,4
|462,3
|355,9
|0
|1 517,2
|27,8
|3 874,2
|13836,0%
|748,1%
|Приволжский федеральный округ
|2 472,5
|2 602,6
|2 040,3
|2 611,1
|3 128,8
|3 931,3
|6 500,7
|6 020,7
|13 685,5
|19 614,69
|43,3%
|693,3%
|Республика Башкортостан
|636
|814
|300
|213,2
|334,8
|516,5
|605,6
|869,7
|429,2
|956,06
|122,8%
|50,3%
|Республика Марий Эл
|0
|0
|0
|132,9
|240,9
|229
|260
|145,6
|357,3
|355,64
|-0,5%
|-
|Республика Мордовия
|14
|0
|0
|н/д
|н/д
|Республика Татарстан (Татарстан)
|414,3
|580,2
|563
|413,7
|574,8
|768,2
|3 103,9
|1 136,9
|1 412,5
|1 646,34
|16,6%
|297,4%
|Удмуртская Республика
|0
|0
|0
|3,5
|0
|400
|789
|97,3%
|-
|Чувашская Республика — Чувашия
|179,2
|2,9
|0,9
|0,5
|11,2
|330,7
|342,8
|349,1
|408,7
|530,75
|29,9%
|196,2%
|Пермский край
|1,1
|387,2
|376,6
|409,8
|937,1
|1 795,2
|91,6%
|н/д
|Кировская область
|0
|0
|н/д
|н/д
|Нижегородская область
|507,2
|482,8
|407,1
|179,6
|238,3
|310,6
|514
|1 269,62
|147,0%
|н/д
|Оренбургская область
|0
|98,1
|222,7
|479,7
|476,7
|443,7
|1 181,3
|1 631,78
|38,1%
|н/д
|Пензенская область
|0,9
|0,9
|3,7
|0
|0
|15,68
|н/д
|1642,2%
|Самарская область
|1 223,1
|1 201,6
|665,5
|1 269,9
|1 336,2
|1 040,4
|1 026,7
|649,4
|1 728,9
|3 138,62
|81,5%
|156,6%
|Саратовская область
|5
|3
|0
|0
|0
|65,3
|1 703,8
|4 024,2
|4 858,57
|20,7%
|97071,4%
|Ульяновская область
|1,3
|2,1
|2 292,3
|2 627,43
|14,6%
|н/д
|Уральский федеральный округ
|212
|405
|614,4
|868,6
|1 329,3
|1 266
|1 165
|1 061,1
|4 490,8
|6 280,58
|39,9%
|2862,5%
|Курганская область
|0
|0
|0
|728,07
|н/д
|н/д
|Свердловская область
|204
|401,3
|535,7
|618,8
|952,4
|880,6
|912,5
|309,6
|3
|1 726,1
|57436,7%
|746,1%
|Тюменская область
|8
|3,7
|78,7
|249,8
|376,9
|385,4
|164,7
|471,1
|2 784,5
|2 868,1
|3,0%
|35751,3%
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
|0
|6,3
|18,1
|9,3
|0,3
|1
|356,7
|569,2
|522,62
|-8,2%
|н/д
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|2,7
|36,2
|200,6
|200
|240,7
|163,7
|114,4
|569,5
|364,96
|-35,9%
|н/д
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|8
|1
|36,2
|31,1
|167,6
|144,4
|0
|1 645,8
|1 980,52
|20,3%
|24656,5%
|Челябинская область
|0
|87,8
|280,4
|1 703,3
|958,31
|-43,7%
|н/д
|Сибирский федеральный округ
|1 024,2
|1 299,7
|2 210
|1 655,1
|1 446,9
|5 282,5
|3 073,1
|н/д
|н/д
|Дальневосточный федеральный округ
|1 094,4
|1 102,9
|635,8
|295,7
|211
|108,4
|19,8
|н/д
|н/д
|Крымский федеральный округ
|310,5
|64,4
|н/д
|н/д
К положительным аспектам можно отнести и то, что растут объемы сортировки отходов. За последний год в России было отсортировано рекордных 81,8 млн куб. м отходов, что на 65,8% больше, чем в 2019 году (49,3 млн куб. м). За десятилетие объем отсортированных отходов показал более чем трехкратный рост — с 24,3 млн куб. м до 81,8 млн куб. м. Но здесь мы говорим об объеме твердых коммунальных отходов, вывезенных на мусороперерабатывающие заводы с территории городских населенных пунктов.
Более 45% отсортированных отходов приходится на ЦФО (36,8 млн куб. м), 19,6 млн куб. м мусора обрабатывается в Приволжском федеральном округе. На Урале (УФО) сортируют чуть больше 6,2 млн куб. м.
Среди субъектов-лидеров по вывозу ТКО на обработку все те же Москва (12,9 млн куб. м) и Московская область (9,4 млн куб. м). В тройку с наибольшими объемами попала также Саратовская область (4,8 млн куб. м).
|2020
|2020
|2020
|2020
|выявленных за отчетный период
|ликвидированных в отчетном периоде
|Разница между выявленными и ликвидированными,
расчетно
|на территории субъекта по состоянию на конец отчетного периода
|Российская Федерация
|13 271
|12 121
|1 150
|13 404
|Центральный федеральный округ
|1 243
|1 013
|230
|1 071
|Белгородская область
|311
|167
|144
|178
|Брянская область
|80
|58
|22
|30
|Владимирская область
|131
|190
|-59
|71
|Воронежская область
|73
|50
|23
|84
|Ивановская область
|34
|14
|20
|20
|Калужская область
|57
|16
|41
|77
|Костромская область
|47
|5
|42
|42
|Курская область
|88
|19
|69
|76
|Липецкая область
|93
|104
|-11
|147
|Московская область
|71
|26
|45
|70
|Орловская область
|21
|9
|12
|15
|Рязанская область
|24
|7
|17
|26
|Смоленская область
|57
|38
|19
|24
|Тамбовская область
|36
|12
|24
|31
|Тверская область
|14
|192
|-178
|136
|Тульская область
|35
|40
|-5
|38
|Ярославская область
|11
|6
|5
|6
|г. Москва
|60
|60
|0
|0
|Северо-Западный федеральный округ
|1 814
|1 569
|245
|1 764
|Республика Карелия
|43
|11
|32
|57
|Республика Коми
|352
|131
|221
|416
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|0
|1
|-1
|0
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|10
|0
|10
|11
|Вологодская область
|5
|8
|-3
|7
|Калининградская область
|213
|201
|12
|12
|Ленинградская область
|626
|747
|-121
|828
|Мурманская область
|16
|12
|4
|18
|Новгородская область
|143
|108
|35
|99
|Псковская область
|406
|350
|56
|316
|г. Санкт-Петербург
|0
|0
|0
|0
|Южный федеральный округ (с 28.07.2016)
|1 386
|784
|602
|1 479
|Республика Адыгея (Адыгея)
|1
|4
|-3
|5
|Республика Калмыкия
|8
|41
|-33
|10
|Республика Крым
|101
|26
|75
|93
|Краснодарский край
|29
|8
|21
|35
|Астраханская область
|521
|306
|215
|445
|Волгоградская область
|595
|257
|338
|787
|Ростовская область
|130
|142
|-12
|103
|г. Севастополь
|1
|0
|1
|1
|Северо-Кавказский федеральный округ (с 03.06.2014)
|227
|257
|-30
|230
|Республика Дагестан
|45
|49
|-4
|62
|Республика Ингушетия
|6
|5
|1
|4
|Кабардино-Балкарская Республика
|7
|3
|4
|4
|Карачаево-Черкесская Республика
|49
|117
|-68
|28
|Республика Северная Осетия - Алания
|54
|42
|12
|64
|Чеченская Республика
|23
|22
|1
|13
|Ставропольский край
|43
|19
|24
|55
|Приволжский федеральный округ
|3 615
|4 352
|-737
|4 825
|Республика Башкортостан
|34
|476
|-442
|2 167
|Республика Марий Эл
|80
|66
|14
|19
|Республика Мордовия
|5
|3
|2
|6
|Республика Татарстан (Татарстан)
|1 143
|1 080
|63
|190
|Удмуртская Республика
|57
|50
|7
|60
|Чувашская Республика - Чувашия
|15
|21
|-6
|0
|Пермский край
|1 508
|1 925
|-417
|491
|Кировская область
|53
|22
|31
|65
|Нижегородская область
|73
|75
|-2
|455
|Оренбургская область
|124
|162
|-38
|759
|Пензенская область
|69
|65
|4
|10
|Самарская область
|299
|293
|6
|488
|Саратовская область
|140
|102
|38
|108
|Ульяновская область
|15
|12
|3
|7
|Уральский федеральный округ
|949
|798
|151
|1 683
|Курганская область
|356
|415
|-59
|70
|Свердловская область
|221
|88
|133
|341
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
|26
|43
|-17
|55
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|203
|54
|149
|158
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|24
|24
|0
|34
|Челябинская область
|119
|174
|-55
|1 025
|Сибирский федеральный округ (с 03.11.2018)
|865
|516
|349
|1 066
|Республика Алтай
|29
|9
|20
|54
|Республика Тыва
|17
|9
|8
|45
|Республика Хакасия
|26
|1
|25
|117
|Алтайский край
|162
|160
|2
|27
|Красноярский край
|204
|49
|155
|364
|Иркутская область
|87
|16
|71
|109
|Кемеровская область
|5
|5
|0
|9
|Новосибирская область
|126
|52
|74
|183
|Омская область
|96
|41
|55
|58
|Томская область
|113
|174
|-61
|100
|Дальневосточный федеральный округ
|3 172
|2 832
|340
|1 286
|Республика Бурятия
|179
|151
|28
|730
|Республика Саха (Якутия)
|67
|36
|31
|44
|Забайкальский край
|44
|18
|26
|57
|Камчатский край
|215
|53
|162
|284
|Приморский край
|24
|4
|20
|23
|Хабаровский край
|83
|66
|17
|39
|Амурская область
|52
|21
|31
|72
|Магаданская область
|1
|0
|1
|2
|Сахалинская область
|2 490
|2 481
|9
|9
|Еврейская автономная область
|12
|2
|10
|15
|Чукотский автономный округ
|5
|0
|5
|11
Сколько выявили самовольных свалок
В 2020 году в России выявили 13 271 несанкционированную свалку. При этом, по состоянию на конец отчетного периода (2020 г.) их осталось примерно столько же. Если быть точными, то их количество даже немного увеличилось — 13 404 ед. Сказать, что проблему не решали — нельзя. Всего по стране ликвидировали 12 121 свалку.
Больше всего свалок выявили в Приволжском федеральном округе — 3 615 ед. При этом убрали в нем на 737 свалок больше, чем выявили. Но до конца года работы в этом направлении еще предостаточно: осталось 4 825 ед. Следом идет Дальневосточный федеральный округ (3 172 ед.). Но с уборкой здесь не так спешат, как в ПФО: убрали на 340 мусорок меньше, чем выявили. Зато осталось убрать меньше, чем в ПФО — 1 286 шт. Замыкает тройку СЗФО (1 814 ед.). Убрали 1 569 свалок, осталось 1 764 ед.
Отдельно хочется отметить Сахалинскую область, где выявили 2 490 свалок и ликвидировали, если верить отчетам, почти все — 2 481 ед. Осталось убрать всего 9.
|2017
|2018
|2019
|2020
|Изменение 2019—2020
|Российская Федерация
|519 361 121
|680 770 768,18
|720 437 985,93
|884 651 486,06
|22,8%
|Центральный федеральный округ
|140 227 088
|235 716 544,21
|262 512 209,77
|331 784 535,99
|26,4%
|Белгородская область
|3 819 734
|7 061 401,16
|7 185 835,18
|7 126 602,71
|-0,8%
|Брянская область
|4 727 662
|5 298 000,92
|6 238 425,9
|9 288 791,16
|48,9%
|Владимирская область
|5 447 816
|6 934 355,18
|7 089 078,62
|9 380 770,63
|32,3%
|Воронежская область
|4 462 093
|9 446 742,36
|11 403 055,81
|9 980 714,6
|-12,5%
|Ивановская область
|2 834 720
|4 383 540,39
|4 546 754,46
|6 400 098,23
|40,8%
|Калужская область
|2 539 623
|7 560 567,89
|9 070 550,55
|7 615 249,87
|-16,0%
|Костромская область
|1 202 829
|1 742 963,06
|1 691 552,83
|1 622 538,45
|-4,1%
|Курская область
|5 162 259
|6 463 174,68
|5 293 790,12
|8 126 072,64
|53,5%
|Липецкая область
|5 422 464
|7 438 229,76
|7 272 895,4
|6 630 485,83
|-8,8%
|Московская область
|38 561 514
|53 973 904,14
|59 393 684,72
|114 020 624,68
|92,0%
|Орловская область
|2 560 130
|2 802 140
|4 189 607,1
|3 509 556
|-16,2%
|Рязанская область
|1 323 592
|2 157 487,08
|3 588 293,2
|6 011 440,85
|67,5%
|Смоленская область
|565 455
|1 220 784,07
|7 701 465,4
|10 819 500,4
|40,5%
|Тамбовская область
|1 474 928
|1 657 251,71
|1 459 696,75
|2 104 564,79
|44,2%
|Тверская область
|1 785 631
|1 696 370,86
|5 120 137,2
|5 776 356,99
|12,8%
|Тульская область
|3 471 038
|3 944 628,9
|8 153 905,2
|12 894 761,56
|58,1%
|Ярославская область
|4 087 224
|5 403 579,78
|6 514 816,74
|7 447 828,53
|14,3%
|Город Москва, столица Российской Федерации, город федерального значения
|50 778 377
|106 531 422,28
|106 598 664,58
|103 028 578,07
|-3,3%
|Сибирский федеральный округ
|65 817 978
|93 496 342,2
|70 705 240,54
|82 121 580,14
|16,1%
|Республика Алтай
|48 880
|49 962,36
|29 346
|255 271,28
|769,9%
|Республика Тыва
|5 793
|5 641,2
|23 917
|324,0%
|Республика Хакасия
|285 996
|554 181,9
|760 647,5
|751 062,9
|-1,3%
|Алтайский край
|3 873 161
|5 144 786,82
|6 042 136,34
|6 666 823,67
|10,3%
|Красноярский край
|13 763 312
|17 061 860,7
|22 525 652,8
|26 793 903,2
|18,9%
|Иркутская область
|3 719 872
|6 788 167,63
|9 984 872,86
|8 301 047,35
|-16,9%
|Кемеровская область — Кузбасс
|32 017 592
|44 533 357,4
|11 678 406,39
|12 652 737,64
|8,3%
|Новосибирская область
|4 898 001
|10 503 849,1
|8 654 356,34
|14 280 190,56
|65,0%
|Омская область
|2 978 019
|4 618 473
|6 223 358,8
|7 805 944,5
|25,4%
|Томская область
|2 775 180
|4 241 703,29
|4 800 822,31
|4 590 682,03
|-4,4%
|Дальневосточный федеральный округ
|8 349 021
|27 018 358,47
|31 049 916,85
|26 487 327,26
|-14,7%
|Республика Бурятия
|602 600
|660 486,41
|1 198 986,37
|3 204 884,94
|167,3%
|Забайкальский край
|849 572
|1 438 479,89
|1 224 526,36
|1 222 487,07
|-0,2%
|Республика Саха (Якутия)
|679 249
|742 198,7
|1 023 166,86
|1 276 145,65
|24,7%
|Камчатский край
|437 628
|599 029,9
|580 448,8
|584 838,9
|0,8%
|Приморский край
|3 427 101
|3 120 911,04
|4 511 628,54
|6 325 046,52
|40,2%
|Хабаровский край
|1 169 851
|16 940 370,1
|17 230 074,6
|8 742 447
|-49,3%
|Амурская область
|1 774 066
|2 263 539,12
|2 346 273,51
|2 548 833,25
|8,6%
|Магаданская область
|112 371
|125 133,7
|180 580,9
|327 452,4
|81,3%
|Сахалинская область
|588 572
|1 023 782,86
|2 579 171,64
|2 112 300,83
|-18,1%
|Еврейская автономная область
|160 182
|103 756,75
|134 759,27
|113 194,69
|-16,0%
|Чукотский автономный округ
|670
|40 300
|29 696
|-26,3%
|Северо-Западный федеральный округ
|80 454 937
|55 542 381,48
|62 064 199,3
|76 753 308,06
|23,7%
|Республика Карелия
|284 018
|455 565,77
|519 499,25
|1 983 982
|281,9%
|Республика Коми
|789 074
|938 999,03
|992 998,63
|1 539 728,09
|55,1%
|Архангельская область
|1 041 690
|1 013 615,27
|1 508 524,94
|1 545 671,06
|2,5%
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|1 978
|5 483
|47 359,8
|109 945,6
|132,1%
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|1 039 712
|1 008 132,27
|1 461 165,14
|1 435 725,46
|-1,7%
|Вологодская область
|38 308 394
|3 903 808,73
|5 380 848,3
|6 146 627,63
|14,2%
|Калининградская область
|2 355 708
|2 537 851,09
|4 081 888,26
|5 635 230,24
|38,1%
|Ленинградская область
|8 084 384
|7 361 058,9
|8 420 739,2
|12 442 627,6
|47,8%
|Мурманская область
|3 791 959
|3 943 022,1
|3 273 935,7
|3 636 753
|11,1%
|Новгородская область
|833 531
|809 388,64
|1 364 166,61
|1 318 210,53
|-3,4%
|Псковская область
|11 093 670
|20 689 695,86
|17 111 696,7
|13 989 014,9
|-18,2%
|Город Санкт-Петербург, город федерального значения
|13 872 509
|13 889 376,1
|19 409 901,7
|28 515 463
|46,9%
|Южный федеральный округ (с 29.07.2016)
|37 522 271
|43 704 859,55
|51 356 875,92
|57 971 418,63
|12,9%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|453 300
|419 385,39
|358 730
|310 342,8
|-13,5%
|Республика Калмыкия
|105 381
|110 338,1
|163 555,5
|73 601,3
|-55,0%
|Республика Крым
|1 446 414
|1 418 067,06
|2 114 394,1
|4 463 954,5
|111,1%
|Краснодарский край
|12 642 472
|11 304 870,26
|15 502 551,61
|13 055 177,97
|-15,8%
|Астраханская область
|2 183 907
|1 377 445,3
|2 317 391,4
|2 623 187,3
|13,2%
|Волгоградская область
|6 621 011
|10 357 016,28
|10 833 317,15
|13 163 285,31
|21,5%
|Ростовская область
|12 977 394
|17 505 854,95
|18 671 859,85
|22 585 454,44
|21,0%
|Город федерального значения Севастополь
|1 092 392
|1 211 882,2
|1 395 076,3
|1 696 415
|21,6%
|Северо-Кавказский федеральный округ
|4 495 766
|6 023 517,57
|5 915 088,01
|7 256 134,48
|22,7%
|Республика Дагестан
|787 611
|840 659,6
|883 299,3
|399 074,6
|-54,8%
|Республика Ингушетия
|179 693
|218 994,9
|383 444,1
|1 128 768,58
|194,4%
|Кабардино-Балкарская Республика
|224 806
|245 652,43
|880 532,47
|688 402
|-21,8%
|Карачаево-Черкесская Республика
|138 633
|170 132,3
|240 837,6
|1 699 423,2
|605,6%
|Республика Северная Осетия — Алания
|74 405
|145 217,66
|163 456,63
|212 929,34
|30,3%
|Чеченская Республика
|308 646
|290 458,57
|230 028,11
|473 088,67
|105,7%
|Ставропольский край
|2 781 972
|4 112 402,1
|3 133 489,8
|2 654 448,09
|-15,3%
|Приволжский федеральный округ
|111 600 365
|140 916 319,13
|151 373 492,78
|170 992 846,32
|13,0%
|Республика Башкортостан
|12 669 930
|15 305 064,26
|17 445 850,3
|19 787 809,3
|13,4%
|Республика Марий Эл
|3 801 972
|4 528 400,95
|5 014 517,9
|6 481 343,52
|29,3%
|Республика Мордовия
|2 406 736
|6 999 665,38
|5 930 986,34
|9 752 772,24
|64,4%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|13 723 318
|14 377 797,03
|16 410 187,47
|23 182 108,46
|41,3%
|Удмуртская Республика
|4 165 061
|4 807 149,93
|4 728 725,02
|6 690 083,34
|41,5%
| Чувашская Республика —
Чувашия
|3 427 953
|3 282 800,91
|11 617 186,3
|14 610 637,04
|25,8%
|Пермский край
|15 597 792
|21 178 856,97
|15 464 529,56
|12 105 422,54
|-21,7%
|Кировская область
|1 464 283
|2 259 678,92
|3 942 227,24
|4 634 324,62
|17,6%
|Нижегородская область
|9 413 578
|14 156 969,14
|12 951 221,55
|11 599 844,28
|-10,4%
|Оренбургская область
|13 113 242
|16 387 328,84
|10 493 387,69
|14 619 762,9
|39,3%
|Пензенская область
|3 131 060
|3 444 412,97
|4 487 657,19
|7 175 287,04
|59,9%
|Самарская область
|22 277 625
|22 721 858,26
|32 657 686,3
|28 217 248,23
|-13,6%
|Саратовская область
|2 572 164
|5 914 360,5
|6 122 216,16
|6 219 178,62
|1,6%
|Ульяновская область
|3 835 651
|5 551 975,08
|4 107 113,78
|5 917 024,19
|44,1%
|Уральский федеральный округ
|70 893 694
|78 352 445,57
|85 460 962,76
|131 284 335,19
|53,6%
|Курганская область
|1 410 854
|2 107 703,39
|1 864 840,4
|2 079 675,9
|11,5%
|Свердловская область
|40 892 158
|41 850 348,49
|51 832 540,39
|82 226 531,91
|58,6%
|Тюменская область
|13 394 798
|12 361 037,81
|13 063 822,43
|21 022 016,41
|60,9%
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
|11 094 925
|9 540 695,1
|9 400 293,38
|14 320 755,15
|52,3%
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|177 967
|179 597,45
|468 653,24
|2 071 270,08
|342,0%
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|2 121 906
|2 640 745,26
|3 194 875,81
|4 629 991,17
|44,9%
|Челябинская область
|15 195 883
|22 033 355,89
|18 699 759,54
|25 956 110,97
|38,8%
Обороты на мусоре растут быстрее вывозимых объемов
Обороты организаций по сбору, обработке и утилизации отходов; обработке вторичного сырья в России за последний год выросли до рекордного за последние три года объема — 884,7 млрд руб. (+22,8% к значению 2019 года — 720,4 млрд руб.).
Наибольший прирост среди федеральных округов в части оборотов организаций наблюдается в Уральском федеральном округе «плюс» 53,6% (131,3 млрд руб. в 2020 г.) к значению 85,5 млрд руб. в 2019 г.
При более детальном рассмотрении, на уровне субъектов, динамика прироста оборотов организаций по отдельным регионам была впечатляющей. Так, обороты в республике Алтай в 2020 году выросли более, чем в восемь раз с 29,3 млн руб. в 2019 г. до 255,3 млн руб.
В Ямало-Ненецком автономном округе обороты предприятий выросли в 4,4 раза с 468,7 млн руб. в 2019 г. до 2,1 млрд руб. в 2020 г.
Объем вывозимого мусора в Татарстане за 10 лет вырос более, чем вдвое
В Татарстане больше всех в ПФО вывезли мусора за минувший год (12,1 млн куб.м.). При этом ежегодно количество вывозимого мусора только увеличивается. Прирост в 2020 г. составил 6,5% к значению (11,4 млн куб.м.) 2019 г. А всего за 10 лет объем вывозимого мусора увеличился более, чем вдвое (с 5,7 млн до 12,1 млн куб.).
Если говорить о Казани, то и по ней наблюдается тенденция к увеличению вывозимого мусора. Прирост показателя в 2020 году был выше татарстанского и составил 9,5% (в 2020 г. 4,7 млн куб.м., когда годом ранее — 4,3 млн куб.м.). За десятилетие объем вывозимых ТКО вырос на 111,1% с 2,2 млн куб.м. в 2011 году до 4,7 млн куб.м. в 2020 г.
Однако на мусороперерабатывающий завод в 2020 г. попало всего 13,6% ТКО республики или 1,6 млн куб.м. Хотя вывозить на обработку стали больше на 16,6% по сравнению с 2019 годом (1,4 млн куб.м.), но были времена (2017 г.), когда на мусорозавод поступало свыше 3 млн куб.
По Казани, к сожалению, и без того малый объем вывоза мусора на обработку (всего 8,1 тыс.куб.м. в 2020 г.) сократился вдвое с 16,1 тыс.куб.м. в 2019 г.
Руководитель межрегиональной экологической общественной организации «Эка» Дмитрий Спиридонов предположил, что возможно, здесь не учитывается фактор, что люди сами много сдают в переработку:
Как пояснила Светлана Ярлыченко, для увеличения доли извлечения вторсырья из ТКО требуется строительство современных мусоросортировочных комплексов с автоматическими линями. При этом необходимы участки компостирования для органической фракции. Она занимает почти 40% ТКО. Также необходимо развивать раздельный сбор:
По мнению Ярлыченко, раздельный сбор мусора — современное и эффективное решение экологической проблемы избытка коммунальных отходов. Раздельный сбор позволяет снизить объемы захоронения на полигонах, развить предпринимательство, защищает окружающую среду, экономит природные ресурсы, повышает качество жизни и комфорта.
Люди собственноручно могут внести свой вклад в улучшение экологической обстановки родного края. Сейчас компанией организован раздельный сбор пластика и бумаги на контейнерных площадках Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска и еще 12 городов Татарстана. В Альметьевске запущен проект сбора стекла. Установлены 65 контейнеров.
По выявленным несанкционированным свалкам отходов Татарстан на втором месте (после Пермского края) в ПФО. На республику приходится почти треть (31,6% или 1 143 ед.) от общего количества выявленных в 2020 г. свалок в федеральном округе (3 615 ед.).
Рассуждая о возможных вариантах решения проблемы растущего объема ТКО, Тахир Хадеев указал, что необходимо думать на перспективу, чтобы общество меньше потребляло и больше перерабатывало:
-Сейчас полигоны отравляют землю на десятки метров под собой, что несет непоправимый урон экологии Татарстана. Такие «решения» по проблеме отходов необходимо трансформировать. Нам надо выходить на нулевой цикл. А тот «хвостик», что остается, можно пропустить через мусоросжигательные заводы, создавая зеленую энергетику. Важно, чтобы на выходе из трубы соответствовало тем показателям, которые были заявлены. На каждом этапе развития общества человечество находит свое решение на тот этап. Это, конечно, вынужденная мера. Главная задача — это утилизация.
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