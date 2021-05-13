«Полигоны отравляют землю под собой на десятки метров, что несет непоправимый урон экологии!»

За 10 лет в Татарстане удвоились объемы мусора. Единственное спасение — менять культуру потребления, говорят эксперты

Фото: Максим Платонов

В России угрожающе растут показатели вывозимого мусора. Только за минувший год объемы достигли 336,2 млн кубометров (+10,5%). Та же тенденция прослеживается и в Татарстане. За последние 10 лет объемы вывезенных твердых коммунальных отходов (ТКО) более чем удвоились, увеличившись с 5,7 млн до 12,1 млн кубов. Если не решить проблему утилизации мусора, это грозит экологической катастрофой: уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на свалки. Подробности — в материале «Реального времени».

Вывоз ТКО в регионах кратно растет

Счетная палата по поручению Госдумы проанализировала эффективность мусорной реформы. Анализ показал, что федеральный проект с поставленными задачами пока не вполне справляется, уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% мусора по-прежнему направляется на свалки. При этом в ряде регионов мощности полигонов практически на исходе.

В России за последние 10 лет ежегодно увеличивается объем вывозимого мусора. Так, за последний год показатель вырос на 10,5% — с 304,4 млн куб. м. до 336,2 млн куб. м. Общий прирост за последние 10 лет составил 39,4% — он вырос с 241,1 млн куб. м до 336,2 млн куб. м.

Вывезено ТКО за 2020 год по регионам РФ



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Изменение 2019—2020 Изменение 2011—2020 Российская Федерация 241 141,4 255 793,1 260 898,4 262 792 266 547,1 268 757,6 274 422,5 275 433,5 304 395,4 336 207,7 10,5% 39,4% Центральный федеральный округ 74 310,1 76 088,2 79 310 79 799,2 82 655,5 81 645,1 83 294,6 88 183,7 87 588,4 100 208,4 14,4% 34,9% Белгородская область 2 802,3 2 732,3 3 347,5 3 323,3 3 708,1 3 581,2 3 686,3 3 513,3 3 495,9 2 700,42 -22,8% -3,6% Брянская область 2 043,8 1 814,9 1 749,4 998,2 988,2 1 244,4 1 323,7 1 431,2 2 806,5 2 135,25 -23,9% 4,5% Владимирская область 2 661 3 084,2 2 972,2 2 632,5 2 629 2 587 2 626,5 2 696 2 387 3 777,88 58,3% 42,0% Воронежская область 4 257,1 3 696,1 3 348,2 5 292,6 5 149,6 4 656,7 4 411,9 3 565,9 3 979,7 6 341,03 59,3% 49,0% Ивановская область 1 835,7 2 048,9 1 954,1 2 030,8 1 633,5 2 128,4 1 814,6 3 163,1 2 512,9 2 282 -9,2% 24,3% Калужская область 1 931,8 2 294,9 2 596,2 2 808,1 2 775 2 441,2 2 624,6 2 780,1 1 919,9 2 044,78 6,5% 5,8% Костромская область 1 180 1 004,1 1 054,5 1 244,5 1 155 1 357 1 200,6 1 262,1 1 554,8 1 593,53 2,5% 35,0% Курская область 1 241,9 1 251 1 664,8 1 732,5 1 695 1 615,7 1 635,2 1 715,8 1 851,8 2 029,29 9,6% 63,4% Липецкая область 1 461,2 1 533,1 1 590,5 1 787,5 1 786,6 1 799,3 1 443,6 1 879,9 2 137,7 2 032,48 -4,9% 39,1% Московская область 18 898 19 457,3 21 157,8 19 755,5 20 943,9 21 356,3 22 369,7 23 029,3 20 340,6 26 969,75 32,6% 42,7% Орловская область 979,5 1 098,6 1 264,8 1 341,1 1 200,9 1 428,3 879,6 1 761,2 979,1 1 022,37 4,4% 4,4% Рязанская область 1 375,5 1 321,6 1 969,5 1 374,2 2 506,2 2 113,5 2 309 2 356,5 2 386,9 3 689,49 54,6% 168,2% Смоленская область 1 251,2 1 579,5 1 675 1 680 1 533,5 1 634,7 1 434,6 1 550,7 2 023 2 044 1,0% 63,4% Тамбовская область 1 556,4 1 614,9 1 624,5 1 835,8 2 045,4 1 795,7 1 953,9 3 345,1 1 766,4 1 835,69 3,9% 17,9% Тверская область 2 478,3 2 749,2 2 787,6 2 355,8 2 469,9 2 104,1 1 977,9 1 887,7 1 761,3 2 709,7 53,8% 9,3% Тульская область 3 265,9 3 143,8 2 839,6 3 465,2 3 650,5 3 222,4 4 882,2 4 973,5 5 828,2 6 671,78 14,5% 104,3% Ярославская область 2 505,1 2 648,1 2 558,6 2 631,6 2 495,2 2 292,4 2 472,3 2 932,8 3 083,7 3 562 15,5% 42,2% Город Москва столица Российской Федерации, город федерального значения 22 585,4 23 015,7 23 155,2 23 510 24 290 24 286,8 24 248,4 24 339,5 26 773 26 766,96 0,0% 18,5% Сибирский федеральный округ













30 054,2 38 178,6 37 945,65 -0,6% н/д Республика Алтай 139,3 113,4 125,6 114 124,4 136 103,2 152,3 107,4 160,24 49,2% 15,0% Республика Тыва 208 235,9 337,6 268 255,2 311,7 313,2 290,4 308,3 367,2 19,1% 76,5% Республика Хакасия 696,7 793,3 995,1 1 040 1 065,7 984,8 986,8 757,3 922,1 1 329,61 44,2% 90,8% Алтайский край 2 600,5 2 573,2 2 881,1 3 507,3 3 331,7 3 030,7 3 817,4 2 908,5 3 189,2 3 398,86 6,6% 30,7% Красноярский край 3 918,8 4 603,4 3 790,3 5 036,7 5 777,3 4 976,8 5 153,5 4 215,3 5 312 5 309,36 0,0% 35,5% Иркутская область 5 847,9 7 519,2 7 189,6 6 246,4 4 995,1 6 626,5 4 376 6 779,8 7 427 5 226,64 -29,6% -10,6% Кемеровская область — Кузбасс 4 914,2 4 477,2 5 345 4 623,5 4 687,3 6 278,1 6 553,5 5 565,2 7 362,6 6 683,33 -9,2% 36,0% Новосибирская область 3 296,3 3 313 3 430,4 3 078,3 2 924,7 4 789,2 5 759,3 5 829,7 8 246,5 7 233,5 -12,3% 119,4% Омская область 1 565,7 1 567,3 2 296,6 2 061,3 2 375 2 241 2 561,7 1 962,2 3 608,5 5 196,8 44,0% 231,9% Томская область 1 973,5 2 095,7 2 522,3 2 416 2 045,5 1 915,3 1 755,9 1 593,5 1 695 3 040,11 79,4% 54,0% Дальневосточный федеральный округ













12 529,8 15 014,3 16 485,37 9,8% н/д Республика Бурятия 1 356,9 1 263,1 1 266,6 1 187,2 1 162,9 1 234,8 861 984,9 2 119,4 2 759,63 30,2% 103,4% Забайкальский край 1 356,9 1 723,1 1 606,4 1 545,4 1 302 1 355,8 1 436,6 1 215,3 1 238,6 1 779,84 43,7% 31,2% Республика Саха (Якутия) 1 271 1 311,3 1 506,4 1 879,7 1 535 1 483,9 1 505,5 1 560,5 1 780,9 1 695,91 -4,8% 33,4% Камчатский край 913,9 909,6 764,4 726,7 681,3 723,5 822,4 837,1 816 861,37 5,6% -5,7% Приморский край 3 394 3 602,7 4 191,2 2 446,2 2 585,7 2 656,8 3 690,4 2 622,9 2 672,2 2 660,43 -0,4% -21,6% Хабаровский край 2 141,4 2 299,8 2 166,6 2 317,3 2 419,7 2 410,2 1 518,1 1 582,2 2 152,6 2 024,7 -5,9% -5,4% Амурская область 1 449 1 479,7 1 576,8 1 535,5 1 633,1 1 535,8 1 686,6 1 688 1 834,7 1 957,55 6,7% 35,1% Магаданская область 502,6 608,9 655,1 518,3 432,1 483,2 449,4 514,4 533,4 550,14 3,1% 9,5% Сахалинская область 1 144,6 1 122,1 1 143,1 1 185,4 1 171,7 1 289 1 059,9 1 063,7 1 599,1 1 902,85 19,0% 66,2% Еврейская автономная область 220 429,3 426,9 433,4 399,3 381,9 376,6 375,6 179,4 183,15 2,1% -16,8% Чукотский автономный округ 95,8 97,2 92,4 105,8 87,5 168,1 76,8 85,2 88 109,8 24,8% 14,6% Северо-Западный федеральный округ 25 777 24 678,4 23 989,3 25 084,2 24 708,4 24 036 25 910,7 28 179,4 29 468 29 464,18 0,0% 14,3% Республика Карелия 1 216 1 247,5 1 242,6 1 312,8 1 235 455 1 070,8 1 489,1 1 783,2 1 778,4 -0,3% 46,3% Республика Коми 1 629,8 2 123,6 2 160,5 1 585 1 601,1 1 650,1 1 634,8 1 794,1 1 803,8 1 760,02 -2,4% 8,0% Архангельская область 1 936 1 910,9 2 003,1 2 438,1 2 437,7 2 295,2 2 360,1 2 121,3 1 874 2 507,03 33,8% 29,5% Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 141,5 107,8 127,7 117,4 117,9 106,3 111,4 116,6 119,7 62,41 -47,9% -55,9% Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)



1 875,4 2 320,7 2 319,8 2 188,9 2 248,7 2 004,7 1 754,3 2 444,62 39,4% н/д Вологодская область 1 774,3 1 977,8 2 263,4 2 250,8 1 719,3 1 987,3 1 871,4 1 952,5 3 793 3 746,43 -1,2% 111,1% Калининградская область 2 293,6 2 276,3 1 968,2 1 255,1 1 619,8 1 516,8 1 104,5 1 126,3 2 676,6 2 619,92 -2,1% 14,2% Ленинградская область 2 809,6 2 700,6 2 290,5 2 577,3 2 401,6 2 644,8 2 922,6 3 206,2 3 063,1

н/д н/д Мурманская область 1 374,1 1 095,7 2 186,1 2 114,8 1 678,2 1 736,4 1 711,4 1 841,9 1 998,5 1 944,6 -2,7% 41,5% Новгородская область 2 035,5 1 463 1 518,9 2 240,6 1 681 1 664 1 554,8 1 023,6 1 328,9 1 651,88 24,3% -18,8% Псковская область 926,5 1 088,5 1 474,4 1 184 1 389,6 1 286,2 1 000,6 901,8 1 162,5 1 559,21 34,1% 68,3% Город Санкт-Петербург, город федерального значения 9 781,6 8 794,5 6 881,6 8 125,7 8 945,1 8 800,2 10 679,7 12 722,6 9 984,4 11 896,69 19,2% 21,6% Южный федеральный округ 24302,5 25796 26 261,5 27 666,7 27 717,2 30 991,4 33 250,5 34 947,5 37 892,3 40 608,8 7,2% 67,1% Республика Адыгея (Адыгея) 720,1 446 440,2 464,7 533,1 545,4 604,7 607,7 745,1 683,4 -8,3% -5,1% Республика Калмыкия 299,3 312,8 292,2 444,8 321,1 256 253,3 268,9 293,1 277,67 -5,3% -7,2% Республика Крым



0 3 735,8 3 532,2 3 731,9 3 238,9 3 244,1 3 903,1 5 064,11 29,7% н/д Краснодарский край 10 882,3 12 022,5 12 054,2 12 776,4 12 023,7 11 342,8 11 823,6 11 532,5 12 286,7 12 373,74 0,7% 13,7% Астраханская область 2 002,6 1 954,9 2 283,9 2 097,6 2 106,1 1 519,5 1 855 2 699,3 2 490,3 2 107,42 -15,4% 5,2% Волгоградская область 4 040,6 4 760,9 4 799 4 757,6 5 219,4 5 391,6 5 768,8 5 386,2 5 253,3 6 248,06 18,9% 54,6% Ростовская область 6 357,6 6 298,9 6 392 7 125,6 7 513,8 7 388,9 8 513,2 8 213 10 424,4 10 460,16 0,3% 64,5% Город федерального значения Севастополь



0 0 931 815,3 1 193 2 995,8 2 496,3 3 394,24 36,0% н/д Северо-Кавказский федеральный округ 11 200,6 9 731,1 9 526,1 9 068,5 8 986,5 9 005,6 9 420,5 9 876,1 11 689,6 12 383,79 5,9% 10,6% Республика Дагестан 3 094,3 2 911 2 972,5 2 211,3 2 607,2 2 443,5 2 482,6 2 483 2 727,4 2 640,2 -3,2% -14,7% Республика Ингушетия 79,3 118,2 73,9 188 218,1 258,6 236,6 139 307,5 1 078,7 250,8% 1260,3% Кабардино-Балкарская Республика 701 864,7 900,7 898,2 941,7 974,9 850,4 660,6 891,9 1 086,15 21,8% 54,9% Карачаево-Черкесская Республика 532,1 406,7 523 525,5 555,7 546,6 592,5 623,5 539,1 499,52 -7,3% -6,1% Республика Северная Осетия — Алания 1 045,3 1 227,5 1 770,2 1 828,1 1 318,6 966,4 996,2 1 124,9 1 374,5 936,74 -31,8% -10,4% Чеченская Республика 2 073,8 325,8 380,7 420,4 331,8 257,2 274,4 351,4 454 469 3,3% -77,4% Ставропольский край 3 674,8 3 877,2 2 905,1 2 997 3 013,4 3 558,4 3 987,8 4 493,7 5 395,2 5 673,48 5,2% 54,4% Приволжский федеральный округ 45 981 55 936,8 56 589,8 54 391,1 55 746,3 56 466,7 54 266,5 51 175,6 59 538,2 72 907,75 22,5% 58,6% Республика Башкортостан 3 742,2 4 136,5 4 357 5 487,7 5 721 5 883,9 5 882,4 5 247,5 4 819,6 5 857,47 21,5% 56,5% Республика Марий Эл 660,7 699,5 807 682,7 897,5 999,1 959,5 850 1 169,5 839,42 -28,2% 27,1% Республика Мордовия 1 600 1 280,3 1 141,2 1 071,9 1 078,3 1 136,8 1 274,6 1 457 1 497,9 1 600,55 6,9% 0,0% Республика Татарстан (Татарстан) 5 660 6 382,7 7 012,8 7 423,7 7 367,7 7 380,1 6 202 7 509,8 11 390,7 12 130,3 6,5% 114,3% Удмуртская Республика 1 152 1 125,8 1 572,4 1 944,5 2 016,4 1 778,1 1 998 2 722,7 2 140 2 863,79 33,8% 148,6% Чувашская Республика — Чувашия 1 679,3 1 913,3 1 736,1 1 260,3 1 350,5 607,4 745 822,2 867,3 2 953,78 240,6% 75,9% Пермский край 3 699,8 3 993 3 484,2 3 492,2 4 182,9 4 207 4 178,9 4 489,6 5 634,4 8 842,97 56,9% 139,0% Кировская область 1 985,8 2 024,3 2 143,6 2 162,5 2 159,1 3 432,4 1 970,3 1 998,5 2 199,3 2 850,8 29,6% 43,6% Нижегородская область 7 606,1 7 806,3 7 832,5 6 448,4 6 003,8 6 911,1 6 615,6 6 996,8 9 302,9 9 826,31 5,6% 29,2% Оренбургская область 2 413,5 2 534,8 2 679,6 2 233,9 2 436,6 2 603,7 2 743 2 178,2 1 937,7 2 664,21 37,5% 10,4% Пензенская область 1 513,9 3 025,8 3 084,3 3 154,7 3 191 2 930,4 3 415,8 3 446,9 3 228,4 3 408,83 5,6% 125,2% Самарская область 7 401,7 12 099,4 12 344,7 12 241,2 12 456,2 11 400,9 10 458 6 409,5 6 583,3 8 768,66 33,2% 18,5% Саратовская область 3 991,7 6 064,1 5 686 4 203,5 4 693,3 5 071,4 5 600,2 4 594,3 5 328,3 6 479,76 21,6% 62,3% Ульяновская область 2 874,3 2 851 2 708,4 2 583,9 2 192 2 124,4 2 223,2 2 452,6 3 438,9 3 820,9 11,1% 32,9% Уральский федеральный округ 20 563,2 21 424,2 20 912,2 20 774,1 21 277,8 21 599,7 23 415,9 20 487,2 25 026 26 203,76 4,7% 27,4% Курганская область 866,3 829,2 861,2 825,8 878,6 924,1 1 099,2 865,1 1 087,5 1 458,95 34,2% 68,4% Свердловская область 6 611,4 6 840,9 7 213,6 7 522,1 7 877,4 7 842,1 8 069,9 7 292,9 9 356,5 9 081,49 -2,9% 37,4% Тюменская область 7 391,1 8 023 7 125 6 998,3 6 415,8 6 947,6 7 734,4 6 204,5 7 999,9 8 656,71 8,2% 17,1% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 3 592,1 2 888,9 3 209,5 3 102,6 2 678,2 2 984,5 2 980,5 2 911,7 3 276,5 3 858,52 17,8% 7,4% Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1 226,4 3 824,1 1 271,3 1 325,8 1 090,7 1 306 1 100,9 978,8 1 492,9 1 327,59 -11,1% 8,3% Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)

1 310 2 644,2 2 569,9 2 646,9 2657,1 3 653 2 314 3 230,5 3 470,6 7,4% н/д Челябинская область 5 694,4 5 731,1 5 712,4 5 427,9 6 106 5 885,9 6 512,4 6 124,7 6 582,1 7 006,61 6,4% 23,0% Сибирский федеральный округ 27 874,7 30 277,8 31 786,6 31 124,1 30 046,8 33 880,7 33 678,1





н/д н/д Дальневосточный федеральный округ 11 132,3 11 860,6 12 522,9 11 148,3 10 945,4 11 132,4 11 185,7





н/д н/д Крымский федеральный округ



0 3 735,8 4 463,2









н/д н/д

Генеральный директор одного из двух регоператоров по вывозу ТКО в Татарстане ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко напоминает, что увеличение количества отходов — это мировая проблема:

— Главными причинами я бы назвала повсеместное использование одноразовых товаров, увеличение доли синтетических вещей. Также существенно влияет образ жизни современного человека, который стал больше потреблять и, соответственно, больше выбрасывать мусора.

Полностью согласен с этим и заместитель председателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев:

— Мы живем в потребительском обществе. Мы на триллион рублей покупаем продукции. Половина — это промышленные товары и столько же продовольственные. Нам надо научиться меньше потреблять. Взгляд на окружающий мир надо менять.

Регионы с наибольшим приростом мусора



Больше всех в России производят мусора жители Центрального федерального округа (30% от всей страны или 100,2 млн куб. м), Москвы (26,8 млн куб. м) и Московской области (27 млн куб. м).

Если говорить о федеральных округах, то второе место по объему вывозимых ТКО принадлежит Приволжскому федеральному округу — 72,9 млн куб. м. На третьей строчке — Южный федеральный округ (40,6 млн. куб. м).

По приросту за год в России лидирует Ингушетия (250,8% с 307,5 тыс. куб. м в 2019 г. до 1,1 млн куб. м в 2020 г.). Причем за 10 лет объем вывозимых ТКО увеличился более чем в 13 раз: с 79,3 тыс. куб. м в 2011 г. до 1,1 млн куб. м в 2020 г.

Немногим меньше прирост за год оказался в Чувашской Республике, а именно 240,6% (с 867,3 тыс. куб. м в 2019 г. до 2,9 млн куб. м в 2020 г.). Хотя за 10 лет увеличение не столь стремительное — 75,9% (с 1,7 млн куб. м в 2011 г.).

Одним из лидеров по годовому приросту оказалась Томская область — 79,4% (с 1,7 млн куб. м в 2019 г. до 3 млн куб. м в 2020 г.). За 10 лет по области прирост составил 54% (с 1,9 млн куб. м в 2011 г.).

Вывезено ТКО на объекты переработки за 2020 год по регионам РФ



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Изменение 2019—2020 Изменение 2011—2020 Российская Федерация 24 344,6 26 867,5 24 587,5 21 324,3 20 755,1 23 879,8 27 877,2 28 095,5 49 341,3 81 827,95 65,8% 236,1% Центральный федеральный округ 15 261,2 16 355,6 10 853,6 9 019,3 8 648,2 8 000,8 12 644,2 14 041,9 19 285,7 36 841,07 91,0% 141,4% Белгородская область 945,9 922,7 1 115,7





10,9 11

1 521,99 н/д 60,9% Брянская область

338,5 19 20,4 21 24,4



211,7 58 -72,6% н/д Владимирская область 71,3 71,3 245,5 90,2 0 233,3 128,4 181,6 169,8 54,82 -67,7% -23,1% Воронежская область

0

0 0 0 0 0 792,4 2 064,92 160,6% н/д Ивановская область

















10 н/д н/д Калужская область









21,7 826,4 1 130,7 1 119,2 637,04 -43,1% н/д Костромская область

0 0 1,4 2,2 203,9 583 564,9 1 241,3 1 242,03 0,1% н/д Курская область

0

15,1 296,5 295,2 278,3 381,8 249,1 642,91 158,1% н/д Липецкая область 917,6 1 004,9 1 043,8 969,7 969,7 1 001,8 838,4 1 104,7 1 353,5 1 248,31 -7,8% 36,0% Московская область 1 088,6 1 378,7 1 032,3 1 972 1 528,7 1 636,1 1 537,2 1 677,2 4 169,8 9 430,8 126,2% 766,3% Орловская область



50,3 26,8 18,9 70,2 145,9 382,4 947,2 1 002,97 5,9% н/д Рязанская область









0

0 512,4 2 837,85 453,8% н/д Смоленская область





40 170 136,5 236 40,8 404 965 138,9% н/д Тамбовская область 1 007 997,2 818,4 931,1 1 094 93,2 877,6 756,9 61,6 67,96 10,3% -93,3% Тверская область 2,2 1,7 1,4 1,6 1





192,3

н/д н/д Тульская область 6,1 14,9 38,6 0,1 0,8

0 0

194,6 н/д 3090,2% Ярославская область 1 199,9 1 206,6 1 244 1 176,9 717,4 444,3 1 105,5 1 720,5 1 829,5 1 887,5 3,2% 57,3% Город Москва, столица Российской Федерации, город федерального значения 10 022,6 10 419,1 6 360,3 3 774 3 828 3 840,2 6 076,6 6 089,4 6 031,9 12 974,37 115,1% 29,5% Сибирский федеральный округ













1 969,5 4 747,8 5 626,23 18,5% #ДЕЛ/0! Республика Алтай

113,4 15,6 107,7 120,8 136 103,2 0 2,8 2,1 -25,0% н/д Республика Хакасия

0,6





78,8

0



н/д н/д Алтайский край 0

0

0 0







н/д н/д Красноярский край

75,1 700 714,8 562,6 1 705,4 1 690 851 2 422,1 2 181,74 -9,9% н/д Иркутская область







0 229,8 229,8 259,2 39,6

н/д н/д Кемеровская область — Кузбасс 580,5 592,9 1 490,9 830,2 750,2 1 610,7 847 786,5 1 683,4 1 908,17 13,4% 228,7% Новосибирская область 37,9 45,9 0







0,2 244,2 84,1 -65,6% 121,9% Омская область















355,7 1 418 298,7% н/д Томская область



0 0 5,3 1 513,8

72,6

32,12 н/д н/д Дальневосточный федеральный округ













13,7 1 354,3 1 172,47 -13,4% #ДЕЛ/0! Республика Бурятия 405,8 471,8 3,5 2,4 8 8 2,3 2,5 4,2 79,5 1792,9% -80,4% Забайкальский край 0 0





0 200,8 0



н/д н/д Республика Саха (Якутия)









0 0 0



н/д н/д Камчатский край















185,6 364,97 96,6% н/д Приморский край 1 094,4 1 102,9 635,8 295,7 211 10 10 0 270,3 14 -94,8% -98,7% Хабаровский край









8,4 8,4 9,2 701,4 711,6 1,5% н/д Амурская область







0 0 0 0 16,3

н/д н/д Сахалинская область













0



н/д н/д Еврейская автономная область











1,4 2 168,5 1 -99,4% н/д Чукотский автономный округ









90



8 1,4 -82,5% н/д Северо-Западный федеральный округ 2 501,5 2 544,2 2 108,9 1 156,9 2 283,9 609 1 412,9 1 629,3 3 776,2 5 965 58,0% 138,5% Республика Карелия









11







н/д н/д Республика Коми





0 0 0 0,3 0 13,8 42 204,3% н/д Архангельская область



1,7













н/д н/д Архангельская область (без АО)



1,7













н/д н/д Вологодская область 0,9 1,3 0



2,4

21,9 1 179,7 1 716,61 45,5% 190634,4% Калининградская область



42,1 0,1 0,1 0 17 0,1 4,2 201,51 4697,9% н/д Ленинградская область 1 64 38,7 101,1 101,5 187,9 322,6 232,9 216,2

н/д н/д Мурманская область 917,2 1 069,2 1 009,5





5

544,8 185,5 -66,0% -79,8% Новгородская область





9,2 5 25,6 4,9 8,5

704,62 н/д н/д Псковская область 0 0 5,7 6,5 121,8 151



619,9 1 044,8 68,5% - Город Санкт-Петербург, город федерального значения 1 582,4 1 409,7 1 011,2 1 040 2 055,5 231,1 1 063,1 1 365,9 1 197,6 2 069,96 72,8% 30,8% Южный федеральный округ 1296,8 2088,1 5608,6 5373,1 2957,9 4 492,8 3 061,5 1 808,5 873 478,82 -45,2% -63,1% Республика Адыгея (Адыгея)

4,2



21,9



0



н/д н/д Республика Калмыкия





0

0,9 12 1,1 13,4 29,84 122,7% н/д Республика Крым





310,5 64,4 226,6 368,1 81,5 4

н/д н/д Краснодарский край 880 1 358 3 018,5 2 900,5 1 241,6 2 817,9 417 0 1,4 14,4 928,6% -98,4% Астраханская область

267,1 1 719,9 1 449,9 243,6 217 15,4 0,1 4,8 4,61 -4,0% н/д Волгоградская область

0 0 34,5 34,5 34,5 748,2 939 520

н/д н/д Ростовская область 416,8 458,8 870,2 988,2 1 416,3 1 129 1 462,3 768,2 329,4 429,97 30,5% 3,2% Город федерального значения Севастополь









66,9 38,5 18,6



н/д н/д Северо-Кавказский федеральный округ 482 469,4 515,9 34 684,7 189 0 1 550,8 1 128 5 849,09 418,5% 1113,5% Республика Дагестан









189



463,4 473,3 2,1% н/д Республика Ингушетия 25,2

29,6 29,6





33,6 98,2 941,2 858,5% 3634,9% Кабардино-Балкарская Республика















16,6 18,6 12,0% н/д Карачаево-Черкесская Республика









0

0 0,7

н/д н/д Республика Северная Осетия — Алания







325

0 0 521,3 541,79 3,9% н/д Чеченская Республика



24 4,4 3,8









н/д н/д Ставропольский край 456,8 469,4 462,3

355,9 0

1 517,2 27,8 3 874,2 13836,0% 748,1% Приволжский федеральный округ 2 472,5 2 602,6 2 040,3 2 611,1 3 128,8 3 931,3 6 500,7 6 020,7 13 685,5 19 614,69 43,3% 693,3% Республика Башкортостан 636 814 300 213,2 334,8 516,5 605,6 869,7 429,2 956,06 122,8% 50,3% Республика Марий Эл 0 0 0 132,9 240,9 229 260 145,6 357,3 355,64 -0,5% - Республика Мордовия 14 0









0



н/д н/д Республика Татарстан (Татарстан) 414,3 580,2 563 413,7 574,8 768,2 3 103,9 1 136,9 1 412,5 1 646,34 16,6% 297,4% Удмуртская Республика 0 0

0



3,5 0 400 789 97,3% - Чувашская Республика — Чувашия 179,2 2,9 0,9 0,5 11,2 330,7 342,8 349,1 408,7 530,75 29,9% 196,2% Пермский край







1,1 387,2 376,6 409,8 937,1 1 795,2 91,6% н/д Кировская область











0 0



н/д н/д Нижегородская область



507,2 482,8 407,1 179,6 238,3 310,6 514 1 269,62 147,0% н/д Оренбургская область



0 98,1 222,7 479,7 476,7 443,7 1 181,3 1 631,78 38,1% н/д Пензенская область 0,9 0,9 3,7





0 0

15,68 н/д 1642,2% Самарская область 1 223,1 1 201,6 665,5 1 269,9 1 336,2 1 040,4 1 026,7 649,4 1 728,9 3 138,62 81,5% 156,6% Саратовская область 5 3 0 0 0

65,3 1 703,8 4 024,2 4 858,57 20,7% 97071,4% Ульяновская область











1,3 2,1 2 292,3 2 627,43 14,6% н/д Уральский федеральный округ 212 405 614,4 868,6 1 329,3 1 266 1 165 1 061,1 4 490,8 6 280,58 39,9% 2862,5% Курганская область









0 0 0

728,07 н/д н/д Свердловская область 204 401,3 535,7 618,8 952,4 880,6 912,5 309,6 3 1 726,1 57436,7% 746,1% Тюменская область 8 3,7 78,7 249,8 376,9 385,4 164,7 471,1 2 784,5 2 868,1 3,0% 35751,3% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)

0 6,3 18,1 9,3 0,3 1 356,7 569,2 522,62 -8,2% н/д Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

2,7 36,2 200,6 200 240,7 163,7 114,4 569,5 364,96 -35,9% н/д Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 8 1 36,2 31,1 167,6 144,4

0 1 645,8 1 980,52 20,3% 24656,5% Челябинская область









0 87,8 280,4 1 703,3 958,31 -43,7% н/д Сибирский федеральный округ 1 024,2 1 299,7 2 210 1 655,1 1 446,9 5 282,5 3 073,1





н/д н/д Дальневосточный федеральный округ 1 094,4 1 102,9 635,8 295,7 211 108,4 19,8





н/д н/д Крымский федеральный округ





310,5 64,4









н/д н/д

К положительным аспектам можно отнести и то, что растут объемы сортировки отходов. За последний год в России было отсортировано рекордных 81,8 млн куб. м отходов, что на 65,8% больше, чем в 2019 году (49,3 млн куб. м). За десятилетие объем отсортированных отходов показал более чем трехкратный рост — с 24,3 млн куб. м до 81,8 млн куб. м. Но здесь мы говорим об объеме твердых коммунальных отходов, вывезенных на мусороперерабатывающие заводы с территории городских населенных пунктов.



Более 45% отсортированных отходов приходится на ЦФО (36,8 млн куб. м), 19,6 млн куб. м мусора обрабатывается в Приволжском федеральном округе. На Урале (УФО) сортируют чуть больше 6,2 млн куб. м.

Среди субъектов-лидеров по вывозу ТКО на обработку все те же Москва (12,9 млн куб. м) и Московская область (9,4 млн куб. м). В тройку с наибольшими объемами попала также Саратовская область (4,8 млн куб. м).



Выявлено несанкционированных свалок за 2020 год по регионам РФ



2020 2020 2020 2020 выявленных за отчетный период ликвидированных в отчетном периоде Разница между выявленными и ликвидированными,

расчетно на территории субъекта по состоянию на конец отчетного периода Российская Федерация 13 271 12 121 1 150 13 404 Центральный федеральный округ 1 243 1 013 230 1 071 Белгородская область 311 167 144 178 Брянская область 80 58 22 30 Владимирская область 131 190 -59 71 Воронежская область 73 50 23 84 Ивановская область 34 14 20 20 Калужская область 57 16 41 77 Костромская область 47 5 42 42 Курская область 88 19 69 76 Липецкая область 93 104 -11 147 Московская область 71 26 45 70 Орловская область 21 9 12 15 Рязанская область 24 7 17 26 Смоленская область 57 38 19 24 Тамбовская область 36 12 24 31 Тверская область 14 192 -178 136 Тульская область 35 40 -5 38 Ярославская область 11 6 5 6 г. Москва 60 60 0 0 Северо-Западный федеральный округ 1 814 1 569 245 1 764 Республика Карелия 43 11 32 57 Республика Коми 352 131 221 416 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 0 1 -1 0 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 10 0 10 11 Вологодская область 5 8 -3 7 Калининградская область 213 201 12 12 Ленинградская область 626 747 -121 828 Мурманская область 16 12 4 18 Новгородская область 143 108 35 99 Псковская область 406 350 56 316 г. Санкт-Петербург 0 0 0 0 Южный федеральный округ (с 28.07.2016) 1 386 784 602 1 479 Республика Адыгея (Адыгея) 1 4 -3 5 Республика Калмыкия 8 41 -33 10 Республика Крым 101 26 75 93 Краснодарский край 29 8 21 35 Астраханская область 521 306 215 445 Волгоградская область 595 257 338 787 Ростовская область 130 142 -12 103 г. Севастополь 1 0 1 1 Северо-Кавказский федеральный округ (с 03.06.2014) 227 257 -30 230 Республика Дагестан 45 49 -4 62 Республика Ингушетия 6 5 1 4 Кабардино-Балкарская Республика 7 3 4 4 Карачаево-Черкесская Республика 49 117 -68 28 Республика Северная Осетия - Алания 54 42 12 64 Чеченская Республика 23 22 1 13 Ставропольский край 43 19 24 55 Приволжский федеральный округ 3 615 4 352 -737 4 825 Республика Башкортостан 34 476 -442 2 167 Республика Марий Эл 80 66 14 19 Республика Мордовия 5 3 2 6 Республика Татарстан (Татарстан) 1 143 1 080 63 190 Удмуртская Республика 57 50 7 60 Чувашская Республика - Чувашия 15 21 -6 0 Пермский край 1 508 1 925 -417 491 Кировская область 53 22 31 65 Нижегородская область 73 75 -2 455 Оренбургская область 124 162 -38 759 Пензенская область 69 65 4 10 Самарская область 299 293 6 488 Саратовская область 140 102 38 108 Ульяновская область 15 12 3 7 Уральский федеральный округ 949 798 151 1 683 Курганская область 356 415 -59 70 Свердловская область 221 88 133 341 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 26 43 -17 55 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 203 54 149 158 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 24 24 0 34 Челябинская область 119 174 -55 1 025 Сибирский федеральный округ (с 03.11.2018) 865 516 349 1 066 Республика Алтай 29 9 20 54 Республика Тыва 17 9 8 45 Республика Хакасия 26 1 25 117 Алтайский край 162 160 2 27 Красноярский край 204 49 155 364 Иркутская область 87 16 71 109 Кемеровская область 5 5 0 9 Новосибирская область 126 52 74 183 Омская область 96 41 55 58 Томская область 113 174 -61 100 Дальневосточный федеральный округ 3 172 2 832 340 1 286 Республика Бурятия 179 151 28 730 Республика Саха (Якутия) 67 36 31 44 Забайкальский край 44 18 26 57 Камчатский край 215 53 162 284 Приморский край 24 4 20 23 Хабаровский край 83 66 17 39 Амурская область 52 21 31 72 Магаданская область 1 0 1 2 Сахалинская область 2 490 2 481 9 9 Еврейская автономная область 12 2 10 15 Чукотский автономный округ 5 0 5 11

Сколько выявили самовольных свалок

В 2020 году в России выявили 13 271 несанкционированную свалку. При этом, по состоянию на конец отчетного периода (2020 г.) их осталось примерно столько же. Если быть точными, то их количество даже немного увеличилось — 13 404 ед. Сказать, что проблему не решали — нельзя. Всего по стране ликвидировали 12 121 свалку.

Больше всего свалок выявили в Приволжском федеральном округе — 3 615 ед. При этом убрали в нем на 737 свалок больше, чем выявили. Но до конца года работы в этом направлении еще предостаточно: осталось 4 825 ед. Следом идет Дальневосточный федеральный округ (3 172 ед.). Но с уборкой здесь не так спешат, как в ПФО: убрали на 340 мусорок меньше, чем выявили. Зато осталось убрать меньше, чем в ПФО — 1 286 шт. Замыкает тройку СЗФО (1 814 ед.). Убрали 1 569 свалок, осталось 1 764 ед.

Отдельно хочется отметить Сахалинскую область, где выявили 2 490 свалок и ликвидировали, если верить отчетам, почти все — 2 481 ед. Осталось убрать всего 9.

Обороты организаций по сбору, обработке и утилизации отходов за 2020 год по регионам РФ



2017 2018 2019 2020 Изменение 2019—2020 Российская Федерация 519 361 121 680 770 768,18 720 437 985,93 884 651 486,06 22,8% Центральный федеральный округ 140 227 088 235 716 544,21 262 512 209,77 331 784 535,99 26,4% Белгородская область 3 819 734 7 061 401,16 7 185 835,18 7 126 602,71 -0,8% Брянская область 4 727 662 5 298 000,92 6 238 425,9 9 288 791,16 48,9% Владимирская область 5 447 816 6 934 355,18 7 089 078,62 9 380 770,63 32,3% Воронежская область 4 462 093 9 446 742,36 11 403 055,81 9 980 714,6 -12,5% Ивановская область 2 834 720 4 383 540,39 4 546 754,46 6 400 098,23 40,8% Калужская область 2 539 623 7 560 567,89 9 070 550,55 7 615 249,87 -16,0% Костромская область 1 202 829 1 742 963,06 1 691 552,83 1 622 538,45 -4,1% Курская область 5 162 259 6 463 174,68 5 293 790,12 8 126 072,64 53,5% Липецкая область 5 422 464 7 438 229,76 7 272 895,4 6 630 485,83 -8,8% Московская область 38 561 514 53 973 904,14 59 393 684,72 114 020 624,68 92,0% Орловская область 2 560 130 2 802 140 4 189 607,1 3 509 556 -16,2% Рязанская область 1 323 592 2 157 487,08 3 588 293,2 6 011 440,85 67,5% Смоленская область 565 455 1 220 784,07 7 701 465,4 10 819 500,4 40,5% Тамбовская область 1 474 928 1 657 251,71 1 459 696,75 2 104 564,79 44,2% Тверская область 1 785 631 1 696 370,86 5 120 137,2 5 776 356,99 12,8% Тульская область 3 471 038 3 944 628,9 8 153 905,2 12 894 761,56 58,1% Ярославская область 4 087 224 5 403 579,78 6 514 816,74 7 447 828,53 14,3% Город Москва, столица Российской Федерации, город федерального значения 50 778 377 106 531 422,28 106 598 664,58 103 028 578,07 -3,3% Сибирский федеральный округ 65 817 978 93 496 342,2 70 705 240,54 82 121 580,14 16,1% Республика Алтай 48 880 49 962,36 29 346 255 271,28 769,9% Республика Тыва 5 793

5 641,2 23 917 324,0% Республика Хакасия 285 996 554 181,9 760 647,5 751 062,9 -1,3% Алтайский край 3 873 161 5 144 786,82 6 042 136,34 6 666 823,67 10,3% Красноярский край 13 763 312 17 061 860,7 22 525 652,8 26 793 903,2 18,9% Иркутская область 3 719 872 6 788 167,63 9 984 872,86 8 301 047,35 -16,9% Кемеровская область — Кузбасс 32 017 592 44 533 357,4 11 678 406,39 12 652 737,64 8,3% Новосибирская область 4 898 001 10 503 849,1 8 654 356,34 14 280 190,56 65,0% Омская область 2 978 019 4 618 473 6 223 358,8 7 805 944,5 25,4% Томская область 2 775 180 4 241 703,29 4 800 822,31 4 590 682,03 -4,4% Дальневосточный федеральный округ 8 349 021 27 018 358,47 31 049 916,85 26 487 327,26 -14,7% Республика Бурятия 602 600 660 486,41 1 198 986,37 3 204 884,94 167,3% Забайкальский край 849 572 1 438 479,89 1 224 526,36 1 222 487,07 -0,2% Республика Саха (Якутия) 679 249 742 198,7 1 023 166,86 1 276 145,65 24,7% Камчатский край 437 628 599 029,9 580 448,8 584 838,9 0,8% Приморский край 3 427 101 3 120 911,04 4 511 628,54 6 325 046,52 40,2% Хабаровский край 1 169 851 16 940 370,1 17 230 074,6 8 742 447 -49,3% Амурская область 1 774 066 2 263 539,12 2 346 273,51 2 548 833,25 8,6% Магаданская область 112 371 125 133,7 180 580,9 327 452,4 81,3% Сахалинская область 588 572 1 023 782,86 2 579 171,64 2 112 300,83 -18,1% Еврейская автономная область 160 182 103 756,75 134 759,27 113 194,69 -16,0% Чукотский автономный округ

670 40 300 29 696 -26,3% Северо-Западный федеральный округ 80 454 937 55 542 381,48 62 064 199,3 76 753 308,06 23,7% Республика Карелия 284 018 455 565,77 519 499,25 1 983 982 281,9% Республика Коми 789 074 938 999,03 992 998,63 1 539 728,09 55,1% Архангельская область 1 041 690 1 013 615,27 1 508 524,94 1 545 671,06 2,5% Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 1 978 5 483 47 359,8 109 945,6 132,1% Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1 039 712 1 008 132,27 1 461 165,14 1 435 725,46 -1,7% Вологодская область 38 308 394 3 903 808,73 5 380 848,3 6 146 627,63 14,2% Калининградская область 2 355 708 2 537 851,09 4 081 888,26 5 635 230,24 38,1% Ленинградская область 8 084 384 7 361 058,9 8 420 739,2 12 442 627,6 47,8% Мурманская область 3 791 959 3 943 022,1 3 273 935,7 3 636 753 11,1% Новгородская область 833 531 809 388,64 1 364 166,61 1 318 210,53 -3,4% Псковская область 11 093 670 20 689 695,86 17 111 696,7 13 989 014,9 -18,2% Город Санкт-Петербург, город федерального значения 13 872 509 13 889 376,1 19 409 901,7 28 515 463 46,9% Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 37 522 271 43 704 859,55 51 356 875,92 57 971 418,63 12,9% Республика Адыгея (Адыгея) 453 300 419 385,39 358 730 310 342,8 -13,5% Республика Калмыкия 105 381 110 338,1 163 555,5 73 601,3 -55,0% Республика Крым 1 446 414 1 418 067,06 2 114 394,1 4 463 954,5 111,1% Краснодарский край 12 642 472 11 304 870,26 15 502 551,61 13 055 177,97 -15,8% Астраханская область 2 183 907 1 377 445,3 2 317 391,4 2 623 187,3 13,2% Волгоградская область 6 621 011 10 357 016,28 10 833 317,15 13 163 285,31 21,5% Ростовская область 12 977 394 17 505 854,95 18 671 859,85 22 585 454,44 21,0% Город федерального значения Севастополь 1 092 392 1 211 882,2 1 395 076,3 1 696 415 21,6% Северо-Кавказский федеральный округ 4 495 766 6 023 517,57 5 915 088,01 7 256 134,48 22,7% Республика Дагестан 787 611 840 659,6 883 299,3 399 074,6 -54,8% Республика Ингушетия 179 693 218 994,9 383 444,1 1 128 768,58 194,4% Кабардино-Балкарская Республика 224 806 245 652,43 880 532,47 688 402 -21,8% Карачаево-Черкесская Республика 138 633 170 132,3 240 837,6 1 699 423,2 605,6% Республика Северная Осетия — Алания 74 405 145 217,66 163 456,63 212 929,34 30,3% Чеченская Республика 308 646 290 458,57 230 028,11 473 088,67 105,7% Ставропольский край 2 781 972 4 112 402,1 3 133 489,8 2 654 448,09 -15,3% Приволжский федеральный округ 111 600 365 140 916 319,13 151 373 492,78 170 992 846,32 13,0% Республика Башкортостан 12 669 930 15 305 064,26 17 445 850,3 19 787 809,3 13,4% Республика Марий Эл 3 801 972 4 528 400,95 5 014 517,9 6 481 343,52 29,3% Республика Мордовия 2 406 736 6 999 665,38 5 930 986,34 9 752 772,24 64,4% Республика Татарстан (Татарстан) 13 723 318 14 377 797,03 16 410 187,47 23 182 108,46 41,3% Удмуртская Республика 4 165 061 4 807 149,93 4 728 725,02 6 690 083,34 41,5% Чувашская Республика —

Чувашия 3 427 953 3 282 800,91 11 617 186,3 14 610 637,04 25,8% Пермский край 15 597 792 21 178 856,97 15 464 529,56 12 105 422,54 -21,7% Кировская область 1 464 283 2 259 678,92 3 942 227,24 4 634 324,62 17,6% Нижегородская область 9 413 578 14 156 969,14 12 951 221,55 11 599 844,28 -10,4% Оренбургская область 13 113 242 16 387 328,84 10 493 387,69 14 619 762,9 39,3% Пензенская область 3 131 060 3 444 412,97 4 487 657,19 7 175 287,04 59,9% Самарская область 22 277 625 22 721 858,26 32 657 686,3 28 217 248,23 -13,6% Саратовская область 2 572 164 5 914 360,5 6 122 216,16 6 219 178,62 1,6% Ульяновская область 3 835 651 5 551 975,08 4 107 113,78 5 917 024,19 44,1% Уральский федеральный округ 70 893 694 78 352 445,57 85 460 962,76 131 284 335,19 53,6% Курганская область 1 410 854 2 107 703,39 1 864 840,4 2 079 675,9 11,5% Свердловская область 40 892 158 41 850 348,49 51 832 540,39 82 226 531,91 58,6% Тюменская область 13 394 798 12 361 037,81 13 063 822,43 21 022 016,41 60,9% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 11 094 925 9 540 695,1 9 400 293,38 14 320 755,15 52,3% Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 177 967 179 597,45 468 653,24 2 071 270,08 342,0% Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 2 121 906 2 640 745,26 3 194 875,81 4 629 991,17 44,9% Челябинская область 15 195 883 22 033 355,89 18 699 759,54 25 956 110,97 38,8%

Обороты на мусоре растут быстрее вывозимых объемов

Обороты организаций по сбору, обработке и утилизации отходов; обработке вторичного сырья в России за последний год выросли до рекордного за последние три года объема — 884,7 млрд руб. (+22,8% к значению 2019 года — 720,4 млрд руб.).

Наибольший прирост среди федеральных округов в части оборотов организаций наблюдается в Уральском федеральном округе «плюс» 53,6% (131,3 млрд руб. в 2020 г.) к значению 85,5 млрд руб. в 2019 г.

При более детальном рассмотрении, на уровне субъектов, динамика прироста оборотов организаций по отдельным регионам была впечатляющей. Так, обороты в республике Алтай в 2020 году выросли более, чем в восемь раз с 29,3 млн руб. в 2019 г. до 255,3 млн руб.

В Ямало-Ненецком автономном округе обороты предприятий выросли в 4,4 раза с 468,7 млн руб. в 2019 г. до 2,1 млрд руб. в 2020 г.

В Татарстане больше всех в ПФО вывезли мусора за минувший год (12,1 млн куб.м.). Фото: Олег Тихонов

Объем вывозимого мусора в Татарстане за 10 лет вырос более, чем вдвое

В Татарстане больше всех в ПФО вывезли мусора за минувший год (12,1 млн куб.м.). При этом ежегодно количество вывозимого мусора только увеличивается. Прирост в 2020 г. составил 6,5% к значению (11,4 млн куб.м.) 2019 г. А всего за 10 лет объем вывозимого мусора увеличился более, чем вдвое (с 5,7 млн до 12,1 млн куб.).

Если говорить о Казани, то и по ней наблюдается тенденция к увеличению вывозимого мусора. Прирост показателя в 2020 году был выше татарстанского и составил 9,5% (в 2020 г. 4,7 млн куб.м., когда годом ранее — 4,3 млн куб.м.). За десятилетие объем вывозимых ТКО вырос на 111,1% с 2,2 млн куб.м. в 2011 году до 4,7 млн куб.м. в 2020 г.

Однако на мусороперерабатывающий завод в 2020 г. попало всего 13,6% ТКО республики или 1,6 млн куб.м. Хотя вывозить на обработку стали больше на 16,6% по сравнению с 2019 годом (1,4 млн куб.м.), но были времена (2017 г.), когда на мусорозавод поступало свыше 3 млн куб.

По Казани, к сожалению, и без того малый объем вывоза мусора на обработку (всего 8,1 тыс.куб.м. в 2020 г.) сократился вдвое с 16,1 тыс.куб.м. в 2019 г.

Руководитель межрегиональной экологической общественной организации «Эка» Дмитрий Спиридонов предположил, что возможно, здесь не учитывается фактор, что люди сами много сдают в переработку:

— Многие отходы люди начали сдавать не через ТКО, где есть сортировка и отбирается вторсырье от остальных отходов. Люди стали осознанно подходить к тому, какие отходы формируются, и стараться сортировать их дома, не доводя до полигона. Это хорошо видно на примере проекта «Мобильный пункт приема вторсырья и одежды», который реализует организация «ЭкоЛогично». Количество людей, которые сдают вторсырье у них за несколько лет выросло с нескольких десятков человек до 2-3 тысяч человек.

Как пояснила Светлана Ярлыченко, для увеличения доли извлечения вторсырья из ТКО требуется строительство современных мусоросортировочных комплексов с автоматическими линями. При этом необходимы участки компостирования для органической фракции. Она занимает почти 40% ТКО. Также необходимо развивать раздельный сбор:

— Например, если сейчас бумагу выбросить в контейнер со смешанными отходами — она станет непригодной для переработки и будет забракована на сортировке. Такая же ситуация с другими фракциями. Чем лучше граждане будут сортировать свои отходы, тем меньше мусора придется отправлять на полигоны.

По мнению Ярлыченко, раздельный сбор мусора — современное и эффективное решение экологической проблемы избытка коммунальных отходов. Раздельный сбор позволяет снизить объемы захоронения на полигонах, развить предпринимательство, защищает окружающую среду, экономит природные ресурсы, повышает качество жизни и комфорта.

Люди собственноручно могут внести свой вклад в улучшение экологической обстановки родного края. Сейчас компанией организован раздельный сбор пластика и бумаги на контейнерных площадках Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска и еще 12 городов Татарстана. В Альметьевске запущен проект сбора стекла. Установлены 65 контейнеров.

По выявленным несанкционированным свалкам отходов Татарстан на втором месте (после Пермского края) в ПФО. На республику приходится почти треть (31,6% или 1 143 ед.) от общего количества выявленных в 2020 г. свалок в федеральном округе (3 615 ед.).

Рассуждая о возможных вариантах решения проблемы растущего объема ТКО, Тахир Хадеев указал, что необходимо думать на перспективу, чтобы общество меньше потребляло и больше перерабатывало:

-Сейчас полигоны отравляют землю на десятки метров под собой, что несет непоправимый урон экологии Татарстана. Такие «решения» по проблеме отходов необходимо трансформировать. Нам надо выходить на нулевой цикл. А тот «хвостик», что остается, можно пропустить через мусоросжигательные заводы, создавая зеленую энергетику. Важно, чтобы на выходе из трубы соответствовало тем показателям, которые были заявлены. На каждом этапе развития общества человечество находит свое решение на тот этап. Это, конечно, вынужденная мера. Главная задача — это утилизация.