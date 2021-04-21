Владельцы казанского портала «Податьвсуд.РФ» пожаловались на «пиратский» сайт

Фирма племянника управделами исполкома Бавлов обвинила другого предпринимателя в краже интеллектуальной собственности

Фото: Максим Платонов

В Татарстане разбирают дело о краже интеллектуальной собственности. Владельцы портала «Податьвсуд.РФ» пожаловались, что конкуренты полностью скопировали архитектуру и текстовую информацию сайта и зарабатывают на этом деньги. Собственники ресурса, в числе которых небезызвестный татарстанский инвестор Ильдар Мугинов — племянник управделами бавлинского исполкома, вынуждены были сами подать заявление, хотя и не в суд, но в УФАС по РТ. Газета «Реальное время» изучила необычный кейс юридического портала, учредители которого, восстанавливая деловую репутацию, недавно боролись и с «ветряными мельницами» в арбитраже — негативными отзывами анонимов.



Авторы сайта «Податьвсуд.РФ» подали заявление

В Татарстане разгорелся новый спор, предметом которого стало содержание сайтов двух компаний. «Реальное время» уже рассказывало, как питерский программист рассорил двух производителей пицц. На этот раз в Татарстанское УФАС России обратились владельцы юридического портала «Податьвсуд.РФ», обвинив индивидуального предпринимателя Зарипова Айдара Харисовича в краже интеллектуальной собственности.



По мнению владельца ресурса — казанского ООО «Портал юридических услуг» — Зарипов «несанкционированно заимствовал суть программного комплекса «Податьвсуд.РФ», архитектуры сайта (совокупности страниц и внутренних связей между ними, обеспечиваемых гиперссылками), а также скопировал текстовую информацию, первоначально размещенную на сайте ООО «Портал юридических услуг», и перенес эту информацию на сайт ИП Зарипова А.Х. Сам сайт, куда были перенесены данные, в определении УФАС не называется.

Заведено дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Комиссия рассмотрит его 12 мая, к тому моменту антимонопольщики ждут от участников разбирательства информацию о представляемых ими платных и бесплатных сервисах, а также о «количестве пользователей, пользующихся платным и бесплатным сервисом на сайте». От «Портала юридических услуг», впрочем, запросили также информацию о среде разработки и языке программы сайта, полный код и текст программы сайта, кем и когда было осуществлено создание сайта, в том числе его содержимое.



«Робот-пристав» со страховкой на 100 млн рублей

Портал, подавший жалобу, начал активную работу лишь в прошлом году. Он презентует себя как «автоматизированный программный комплекс», позволяющий — за определенную плату — «сформировать необходимые документы для обращения в суды Российской Федерации».



Всего на данный момент у сайта (по его собственной информации) — 320 776 участников. Наиболее распространенные услуги — оформление разводов и алиментов, «робот-пристав» (позволяющий отправить претензию должнику с оплатой на результат), электронное заказное письмо.



Контактов e-mail или телефонных на сайте нет («поддержка клиентов по телефону не осуществляется»). По указанному в открытых источниках номеру мобильного владелец портала оказался недоступен. Обратную связь с клиентами обеспечивают администраторы сайта. Однако известно, что оператором онлайн-платформы является компания ООО «Портал юридических услуг», которая заявляет, что застрахована на сумму 100 млн рублей в АО «АльфаСтрахование», а офис ее находится в Казани на улице Петербургской.

Чем известен инвестор юрпортала

Казанское ООО «Портал юридических услуг» с уставным капиталом в 11,5 тыс. рублей существует с 2017 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка за минувший год составила 70,8 млн, чистая прибыль — 6,3 млн рублей.



Учредителем фирмы указан ее руководитель Ильназ Гайдельшинов (на 75%). Кроме того, в проекте участвует владелец ООО «Медиаинвест» Ильдар Мугинов, который недавно в интервью «Реальному времени» рассказывал о работе платформы «Податьвсуд.РФ». Последнему также принадлежит компания с похожим видом деятельности (и питерским адресом) «Национальная юридическая служба «Статус кво».

Учредителем ООО «Портал юридических услуг» указан руководитель фирмы Ильназ Гайдельшинов. Фото: businesspeople.news

Ильдар Мугинов — достаточно известный в республике предприниматель. Ранее был участником думских праймериз «Единой России», бавлинским координатором национально-освободительного движения в Татарстане, руководил компанией «ТранзитЭнерго». Кроме того его знают как племянника управделами исполкома Бавлов.

Бизнесмен часто попадал в поле зрения СМИ. В частности, в 2017 году комментировал «Реальному времени» ситуацию в верхнеуслонском ТСН «Каинки», где был председателем: участки здесь получили свыше 500 полицейских, но на землю наложили обременение. Годом ранее казанские издания писали о разногласиях бизнесмена с арендаторами билбордов по срокам оплаты.

В феврале этого года, комментируя предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Мугинов говорил газете «Реальное время», что «ИП несет ответственность по своим рискам всем своим имуществом, а участники юрлиц — размерами своих взносов. И если смотреть с этой точки зрения, дополнительное бремя участников компаний вполне логично, они несут дополнительные расходы в обмен на меньшие риски».

Обороты в миллион долларов

В том же 2017 году Ильдар Мугинов познакомился с 19-летним Ильназом Гайдельшиновым, в 2018 году окончившим юрфак Российского государственного университета правосудия. В четырех рекламных материалах предприниматели рассказывали, что в проект Мугинов вложил около 6 млн рублей.



Знакомство партнеров прошло на отборе в бизнес-инкубатор казанского IT-парка, где тогда еще студент Гайдельшинов презентовал идею проекта «Податьвсуд.РФ». Уже в апреле 2017 года компания была зарегистрирована. В декабре того же года Ильназ Гайдельшинов со своей компанией ООО «Юридическая коллегия Гайдельшинова» участвовал в конкурсе ТПП РТ «Предприниматель года. Золотая сотня — 2017». Гайдельшинов говорил, что подрабатывая помощником юристом, понял, что граждане обращаются в юридические компании «не для того, чтобы привлечь специалиста в каких-то делах, а только чтобы правильно заполнить тот или иной документ» — чему и должен был служить их портал.



К декабрю 2020 года, по информации бизнесменов, на сайте было зарегистрировано 213 тыс. человек, а оборот превысил 1 млн долларов: «Мы полностью отбили первоначальные вложения». В ноябре прошлого года Гайдельшинов зарегистрировал еще одну компанию, занимающуюся только управлением веб-порталом — ООО «ИФ-Легал».

В сентябре прошлого года Роспотребнадзор назначил компании штраф в 10 тыс. рублей, но позднее Арбитражный суд РТ заменил его на предупреждение. Фото: Максим Платонов

Начав раскрутку портала предприниматели наткнулись на неприятный феномен: в интернете отрицательные отзывы о той или иной компании на различных специализированных сайтах могут оставлять любые анонимы, не неся за них никакой ответственности. Несколько пользователей высказались в негативном ключе: «Деньги не возвращают хотя услугу не оказали». В сентябре прошлого года Роспотребнадзор назначил компании штраф в 10 тыс. рублей, но позднее Арбитражный суд РТ заменил его на предупреждение.

Сам «Портал юридических услуг» в связи с негативными отзывами в адрес сайта «Податьвсуд» подал в суд иск о защите деловой репутации. Решение суда по делу занимает 21 страницу, из которых три четверти заполнены подробным перечислением претензий пользователей, суть которых сводилась к тому, что юридическая услуга оказана не была. Суд поддержал компанию, отметив, что «согласно лицензионному соглашению, размещенному на сайте «Податьвсуд.рф» в разделе «Правовая информация», какие-либо юридические услуги пользователям портала не оказываются, а приобретаются права использования автоматизированного программного комплекса: «Ввиду изложенного не соответствуют действительности утверждения авторов отзывов о том, что после оплаты сервисного сбора услуги не оказываются».



«Реальное время» обратилось в адрес владельцев портала «Податьвсуд.РФ» с просьбой прокомментировать спор в УФАС.

— Давать какие-либо комментарии считаем преждевременным до вынесения решения компетентным органом. Однако хотелось бы подчеркнуть, что наша компания трепетно относится к правам и обязанностям сторон гражданских правоотношений, придерживается принципов добросовестности и законности совершаемых действий.



Как показывает практика, копируют только успешные проекты. В данном случае, это можно расценивать по разному, в том числе назвать признаком популярности.



Поскольку нам доверяют более 321 тысячи пользователей по всему миру, это накладывает на нас обязательства гаранта совершаемых на Портале действий как гражданами, так и организациями, что, в свою очередь, несет для нас репутационные риски от действий недобросовестных лиц. В связи с этим, мы отстаивали и отстаиваим интересы всех, кто доверился нам, — сообщила пресс-служба ООО «Портал юридических услуг».

В Татарстане можно найти только одного юриста, чьи ФИО полностью совпадают с указанными в деле УФАС: это Зарипов Айдар Харисович, юрисконсульт первой категории юридического отдела МКУ «Управление жилищной политики Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Фото: realnoevremya.ru

У автора «пиратского» юрпортала — есть полный тезка в казанской мэрии

Что же касается ответчика, предпринимателя Айдара Зарипова, то в Татарстане можно найти только одного юриста, чьи ФИО полностью совпадают с указанными в деле УФАС: это Зарипов Айдар Харисович, юрисконсульт первой категории юридического отдела МКУ «Управление жилищной политики Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», то есть чиновник казанской мэрии.



Айдар Зарипов на звонки корреспондента накануне не ответил. Интересно, что он входит в число тех татарстанских чиновников, которые занимаются «оказанием бесплатной юридической помощи гражданам органами местного самоуправления Республики Татарстан» (полный перечень тут).



Но что бесспорно: «Портал юридических услуг» атаковал нижнекамского предпринимателя, занявшегося бизнесом 10 мая прошлого года (зарегистрировался как ИП с ИНН 165122061071), в список кодов его экономической деятельности входят те же, что и у казанского портала: «Деятельность web-порталов (код 63.12)», «Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной основе (код 63.99.12)», и основной вид ОКВЭД — «Деятельность в области права (код 69.10)».