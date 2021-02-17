Как инвестор из Татарстана помогает сохранить планету

В Татарстане планируют запустить пилотный проект по внедрению экомышления в бизнес-среду и выделять знаком качества экологически ответственный бизнес

Фото: Максим Платонов

Как оценить экологичность компаний и масштабировать осознанное потребление? Команда инвестора Ильдара Мугинова планирует ответить на эти вопросы в рамках проекта «Экобизнес». В интервью «Реальному времени» собеседник издания рассказал об идее проводить анализ деятельности предприятий и давать по его итогу знак качества в виде экомаркировки, помогать компаниям наладить переработку и другие экопроцессы, а также поделился планами по созданию целого экопоселения в Бавлинском районе, откуда он сам родом.

IT-технологии спасают природу

— Ильдар Халилевич, один из ваших инвестиционных проектов — это онлайн-платформа «Податьвсуд.РФ». Какие продукты предлагает портал и как электронный документооборот связан с экологией?

— На сегодняшний день телекоммуникации так развились, что появилась возможность увести в онлайн многие процессы. Пандемия показала, что в головах людей произошла масштабная трансформация. Когда мы начинали, то думали, что путь будет долгим, но ситуация с коронавирусом ускорила процессы цифровизации. Нам хотелось дать людям доступный инструмент, чтобы было проще обращаться в суд. Уже за первый год работы портала мы поняли, насколько сильно востребована электронная система судебного документооборота и оценили экономию ресурсов за счет удаленного взаимодействия. Поэтому можно с уверенностью сказать, что от переноса документов в интернет выиграют и люди, и планета.

— За счет какого механизма удается переход на электронные носители?

— Мы создаем электронные сервисы, внутри которых пользователи все делают сами. В суды же уходят готовые комплекты документов. Если брать по аналогии с Госуслугами — вы проходите идентификацию, заполняете определенные поля и ставите электронную подпись. Идете в ведомство только если нужно физическое присутствие. Миссией платформы мы выделяем, что наши пользователи должны получать то, за чем пришли, а именно грамотно подготовленный комплект документов, который суд примет с первого раза. В случае отказа в принятии судом сформированных на «Податьвсуд.РФ» пакета документов мы полностью возвращаем на баланс пользователей средства и компенсируем поездку на такси либо работу курьера для доставки документов до суда.

— Вы еще планировали запустить сеть оффлайн. Зачем, если пропагандируете использование виртуальных ресурсов?

— Мы хотим дать доступ к сервисам платформы тем, кто мало знаком с современными технологиями, в первую очередь старшему поколению, кто с телефоном и компьютером на «вы». В оффлайн-точках консультанты будут помогать заполнять заявления в системе. Сейчас это распространенная практика. Чтобы быть ближе к нашему конечному пользователю, мы ищем оффлайн-партнера. В планах решить эту задачу в 2021 году.

В контексте удаленного взаимодействия мы поставили еще одну цель — с помощью новых технологий популяризировать экологичный образ жизни. То есть использование сервиса оффлайн и онлайн — это все разговор об одном. В нашем случае пользователи уходят от материальных носителей на виртуальные, а это значит, что с каждым новым клиентом мы сохраняем еще часть дерева, из которого делается бумага.

В контексте удаленного взаимодействия мы поставили еще одну цель — с помощью новых технологий популяризировать экологичный образ жизни

— Расскажите подробнее о портале и его экомиссии?

— Мы сделали систему, которая не только удобна для пользователей с точки зрения затрат своих ресурсов, но и не требует расхода природных. Если задуматься — бумага, это не только срубленные деревья, а еще химикаты для отбеливания, которые затем попадают в почву и воздух и выхлопные газы, загрязняющие воздух при транспортной доставке. Наша система экономит не только природные ресурсы, но и время. Если у человека есть готовые документы, то он может их сфотографировать и загрузить на платформу, если нет — оформить их электронно, поставив в конце цифровую подпись. Все это занимает не более 15 минут.

Внутри портала, кстати, наша команда развивает систему электронного документооборота (СЭД), потому что электронно организовать взаимодействие проще, а для наших пользователей она еще и бесплатна. На сегодняшний день законодательство позволяет это делать, и мы пользуемся предоставленными возможностями. С помощью СЭД можно заключать договоры и обмениваться документами из любой точки мира. Бумажный документооборот исключен, как и в целом в экосистеме «Податьвсуд.РФ». Если перевести бумажные процессы в электронный формат, то можно посчитать даже количество сохраненных деревьев. Например, за прошлые годы, благодаря сервисам «Податьвсуд.РФ», мы сэкономили более 1 миллиона листов бумаги, что равно 132 сохраненным деревьям — а это уже небольшой городской парк.

Мы экстраполируем эти подходы на все наши проекты. Там, где можно обойтись без затрат ресурсов, пользуемся этим, стараемся исключить факторы, которые создают давление на природу. В данный момент прорабатываем другой проект, который призван популяризировать экомышление в бизнес среде. В рамках проекта «Экобизнес» мы планируем оценивать экологическую составляющую в работе компаний и маркировать ее соответствующим знаком качества. Начинать, конечно, будем с себя и с наших партнеров. Это, скажем так, экологическая пропаганда, которая поможет популяризировать осознанные подходы как среди компаний, так и среди их клиентов.

Мы экстраполируем эти подходы на все наши проекты. Там, где можно обойтись без затрат ресурсов, пользуемся этим, стараемся исключить факторы, которые создают давление на природу



«Чтобы получить экомаркировку, придется постараться»

— Кто будет оценивать экологичность бизнеса? Каковы критерии оценки?

— Мы их как раз прорабатываем. Отраслей много и в каждой свои критерии. Одним из них станет внедрение электронного документооборота. Для оценки планируем привлечь к работе лаборатории, экспертов по экологии. В зависимости от деятельности компании будем определять, на сколько бизнес экологичен. Чтобы получить экомаркировку, придется постараться. Специалисты будут выезжать на предприятия, оценивать их деятельность, изучать, используют ли они в обороте свои отходы или перерабатывает чужие.

Вообще, тема использования вторсырья — одна из основных. По итогам прошлого года отходы строительства и ремонта составили 80% мусора. Для решения проблемы в Минэкологии РТ подготовили соответствующий проект постановления кабинета министров, предусматривающий в том числе вовлечение строительных отходов во вторичное использование. То есть сейчас тема безотходного производства становится все актуальнее.

Также предусматриваем возможность оценки деятельности компании с точки зрения экологичности. Дальше разработаем для нее индивидуальный кейс, если компания хочет стать частью экосообщества, но не имеет представления как наладить технические процессы. То есть будем не только ставить экомаркировку, но и помогать в создании экологичного и экономически эффективного производства. Наша философия такая: бизнес может не только потреблять, но и отдавать. И мы решили начать с него, потому что у предпринимателей есть реальная возможность и желание что-то сделать в этом направлении. Большое значение в этой работе, на мой взгляд, имеет взаимодействие с торговыми сетями, где большой поток людей, где массово используются разнообразный пластик, бумага, стеклотара.

— Концепция понятна, а можно подробнее про механику? Будете ли делить на сферы бизнеса: тяжелая промышленность, легкая, агропром и другие?

— Слона едят по частям, поэтому мы начнем со сфер, в которых компаниям откликается тема экологичного бизнеса. А дальше будем масштабировать.

Слона едят по частям, поэтому мы начнем со сфер, в которых компаниям откликается тема экологичного бизнеса. А дальше будем масштабировать

— Вы сотрудничаете по этому проекту с Министерством экологии и природных ресурсов РТ?

— Мы обозначили свое намерение, но проект еще не презентовали, потому что он в разработке. Понятно, что министерство выступает за любые инициативы, направленные на улучшение экологии. Надеюсь, поддержат и нашу, ведь в процессе разработки критериев в любом случае планируем тесно взаимодействовать с ведомством, потому что у них есть опыт и специалисты.

— Есть ли дорожная карта: когда планируете начать разработку стандартов, поиска экспертов, непосредственно реализовывать проект?

— В течение 3—6 месяцев, полагаю, разработаем стандарты, после чего начнем уже активно внедрять проект «Экобизнес». Чтобы получить сертификат соответствия, компания сможет подать онлайн заявку, и мы направим ее профильному специалисту для оценки экологичности организации. Начнем с Татарстана, который давно стал площадкой для успешной реализации многих инициатив, а в последующем будем масштабировать опыт на всю страну.

Эко-поселок по-бавлински

— У вас есть еще один проект с приставкой эко, который касается уже развития инфраструктуры в районе. Что он из себя представляет?

— Как я уже отметил, современные реалии позволяют работать из любой точки. Пандемия открыла новую возможность — вернуться в родное село, быть ближе к природе и зарабатывать сопоставимые с жизнью в мегаполисе деньги. В Татарстане отличная доступность к сети интернет как в городах, так и в селах. А это позволяет возродить деревни, приблизить человека к корням. В нашей республике значительная поддержка сел и деревень, тем не менее сама тенденция оттока населения есть. Мы планируем популяризировать новый тренд, поэтому в Бавлинском районе, откуда я родом, построим экопоселок Солнечный. На порядка 373 га планируется: жилая застройка — тысяча жилых домов, места для активного отдыха, для экологического и торгового туризма. То есть это поселок для жизни, для духовного и физического развития.

На порядка 373 га планируются: жилая застройка — тысяча жилых домов, места для активного отдыха, для экологического и торгового туризма

— Какой объем инвестиций в проект? И какие сроки его реализации?

— Ориентировочно, объем инвестиций составит около 1 млрд рублей, но в процессе он, конечно, может измениться. В этом году планируем подвод части коммуникаций и откроем продажи первой очереди участков, а в пределах двух-трех лет планируем создать всю инфраструктуру. На данный момент готова предварительная концепция проекта, работаем над проектом планировки территории, где мы также учли возможные инвестиции в торговые и гостиничные комплексы, аквапарк и другие объекты.

Партнерский материал, фото: Максим Платонов