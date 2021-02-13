Опрос предпринимателей: как отмена ИП повлияет на бизнес и экономику?

Волнения, поднятые вокруг этой темы, напрасны. Сам Борис Юрьевич недавно подтвердил это, заявив, что никто гайки закручивать не собирается и «в ближайшие годы речи об отмене института индивидуальных предпринимателей быть не может». Пока это только дискуссии в экспертной среде юристов и экономистов.

Тем не менее многих даже мысль о том, что институт индивидуального предпринимательства могут отменить, задела за живое. И в первую очередь — из-за того, что возникнут проблемы с выводом наличных. Но, помимо выгод, эта форма ведения бизнеса несет и существенные риски. Удивительно, что не все осознают, что все долги ИП — его личные. Предприниматели продают личное имущество, не имеющее никакого отношения к бизнесу, отдают последнее, чтобы расплатиться с долгами.

Конечно, благодаря субсидиарной ответственности, и ограниченная ответственность учредителей ООО становится практически безграничной. Тем не менее добраться до личного имущества собственников бизнеса при такой форме ведения бизнеса кредиторам кратно сложнее.

Вот и начали думать об изменении института ИП. Чтобы одним выстрелом сразу двух благих целей достичь: предпринимателей от излишних рисков уберечь и избавиться от схем по обналичиванию. Главное, чтоб после этого выстрела живые остались.