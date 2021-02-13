Опрос предпринимателей: как отмена ИП повлияет на бизнес и экономику?
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ликвидировать ИП как форму ведения бизнеса, поскольку у них есть «нелогичные», по мнению чиновника, условия в вопросах налогообложения. Часть предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», негативно отреагировали на идею Титова. Остальные считают, что все должны находиться в равных условиях на рыночном поле. Подробности — в субботнем задачнике.
На днях эксперты Института экономики роста имени Столыпина и бизнес-омбудсмен Борис Титов высказали мнение о необходимости ликвидации такой формы ведения бизнеса, как ИП, поскольку они не платят налоги, выводя со счетов средства для личного использования. Так что в экономике должны остаться только самозанятые и юрлица. Чем обернется отмена ИП для экономики и бизнеса?
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Артем Кузнецов генеральный директор НПО «Энергия»
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Любой экономике нужна кровь, кровью этой системы являются деньги. Заработок ИП вливается в экономику. Мы покупаем продукты, мебель, одежду... Форма ИП — хорошая возможность за понятные налоги заниматься бизнесом. Юрлица попадают под НДС, самозанятые не могут нанимать работников.
Если уничтожить ИП, то произойдет катастрофа для микробизнеса. У нас и так сложная экономическая ситуация, и в связи с этим Титов, да еще и будучи президентом «Деловой России», вносит такое предложение... Никто из наших соратников из «Деловой России» положительно к ней не отнесся.
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Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница»
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Форма самозанятости была введена недавно. И они вошли в противоречие с ИП. Самозанятые —расширенная форма возможностей для бизнеса, и ИП изживает себя. Хотя, конечно, самозанятые работают на дому, и их бизнес узкоспециализированный. Я думаю, все формы должны остаться, но если они входят в противоречие, то надо вводить третью форму бизнеса или одну из них искоренять. Экономика предусматривает равные условия для предпринимателей.
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Олег Стерлядев директор федеральной сети пекарен «Добропек»
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У государства все меры носят запретительный характер. Если ИП отменят и альтернатив никаких не будет с точки зрения удобства налогового режима, то рухнет целый пласт бизнеса. Из-за того, что часть предпринимателей обналичивает деньги через свои счета, мы хотим убить весь малый бизнес. Мы отменили «вмененку», потому что в Европе платят намного больше налогов, но у нас не развитая страна, а развивающаяся.
Отмена ИП лишит работы огромную часть людей. Понятно, что экономика централизованная и они ее укрупняют, но кто будет оказывать услуги малых предпринимателей? «Газпром» или «Роснефть»? Кто будет парикмахерские держать, пекарни? Люди, которые продвигают такие идеи, не пользуются услугами этого бизнеса. Они не видят ситуацию. Дико что от бизнес-омбудсмена поступила такая идея. Понятно, он чиновник, но его основная задача — защищать малый и средний бизнес!
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Анна Свинина директор института инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ-КАИ
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Индивидуальные предприниматели — это самая распространенная форма организации бизнеса в малых городах и сельской местности, где результат держится на репутации предпринимателя. В Татарстане некоторые ИП трудоустраивают до 70 человек. Возможно, коллегам-ученым из столицы кажется, что перерегистрация ИП в ООО не вызовет проблем, но по факту мы получим либо резкое снижение налогов и поступлений в Пенсионный фонд (самозанятые платят налоги ниже, чем ИП, и не обязаны осуществлять выплаты в Пенсионный фонд), либо переход этих предпринимателей в теневой сектор, как это произошло после введения нижней планки платежей в Пенсионный фонд на уровне 35 600 рублей в год. Мне кажется, не стоит менять работающую систему, создающую рабочие места там, где наблюдается их дефицит.
Хочется напомнить, что абсолютное большинство новых рабочих мест создает не крупный бизнес, который нанимает одних и увольняет других, а малый, представленный в том числе ИП.
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Зуфар Исмагилов директор компании «Казанская мануфактура №1»
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Если государство решило убить бизнес окончательно, то пусть отменяют индивидуальных предпринимателей. Я не считаю, что это пойдет экономике на пользу. Бизнес уйдет в тень. Мелкие торговые точки, которые оформлены как ИП, будут торговать «вчерную». Государство хочет с нас побольше денег содрать. Путин обещал снизить ставку НДС — и поднял ее на 2%, он обещал, что, пока он президент, пенсионный возраст не поднимут — и повысил его. После этого не верю государству. И если они хотят избавиться от индивидуальных предпринимателей, пусть и микробизнес закроют, у которого годовой оборот меньше 10 млн рублей.
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Артур Уразманов генеральный директор клиник «Звезда»
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В первую очередь об этом надо спрашивать индивидуальных предпринимателей. Я за то, чтобы все платили одинаковые налоги. Потому что некоторые организации пытаются прикрыться льготным налогообложением и благодаря этому получают довольно-таки большие дивиденды. Подходить к ликвидации ИП надо избирательно. Обращать внимание на крупные организации, которые разбиты на маленькие и выводят налоги. Этого нельзя допускать.
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Ильдар Мугинов предприниматель, основатель онлайн-платформы «Податьвсуд.РФ»
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Председатель Наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Титов высказал мнение по поводу поступившего предложения от совета этого института об упразднении такого статуса гражданина, как индивидуальный предприниматель. Он обратил внимание на «некую нелогичность» ИП, т. к. с его точки зрения, ИП платит налоги только один раз, а юрлица, выводя дивиденды участников, — два раза. ИП предложили оставить возможность быть либо самозанятыми, либо организовать юрлицо.
Любая предпринимательская деятельность основана на риске. У каждой из форм есть свои плюсы и минусы. Например, ИП несет ответственность по своим рискам всем своим имуществом, а участники юрлиц — размерами своих взносов. И если смотреть с этой точки зрения, дополнительное бремя участников компаний вполне логично, они несут дополнительные расходы в обмен на меньшие риски.
Предложение Титова только создает напряжение между государством и активной ее частью — предпринимателями. Ликвидация ИП дополнит и без того негативный инвестиционный климат внутри нашей страны, когда Россия и без того находится под внешним давлением. Понимая это, такие заявления Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей выглядят нелогичными и неоправданными.
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Юлия Заздравная Старший партнер АНП «Зенит»
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Волнения, поднятые вокруг этой темы, напрасны. Сам Борис Юрьевич недавно подтвердил это, заявив, что никто гайки закручивать не собирается и «в ближайшие годы речи об отмене института индивидуальных предпринимателей быть не может». Пока это только дискуссии в экспертной среде юристов и экономистов.
Тем не менее многих даже мысль о том, что институт индивидуального предпринимательства могут отменить, задела за живое. И в первую очередь — из-за того, что возникнут проблемы с выводом наличных. Но, помимо выгод, эта форма ведения бизнеса несет и существенные риски. Удивительно, что не все осознают, что все долги ИП — его личные. Предприниматели продают личное имущество, не имеющее никакого отношения к бизнесу, отдают последнее, чтобы расплатиться с долгами.
Конечно, благодаря субсидиарной ответственности, и ограниченная ответственность учредителей ООО становится практически безграничной. Тем не менее добраться до личного имущества собственников бизнеса при такой форме ведения бизнеса кредиторам кратно сложнее.
Вот и начали думать об изменении института ИП. Чтобы одним выстрелом сразу двух благих целей достичь: предпринимателей от излишних рисков уберечь и избавиться от схем по обналичиванию. Главное, чтоб после этого выстрела живые остались.
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