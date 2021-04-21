День в истории: представительства Татарстана, СССР в ЮНЕСКО и первые орбитальные похороны

Чем примечательна дата 21 апреля

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 21 апреля, в России отмечают День главбуха и местного самоуправления, а в мире — праздник секретаря. Для Татарстана эта дата знаменательна выходом исторически важного документа — в 1992 году был издан указ первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева «О представительствах Республики Татарстан», который стал первым действенным шагом к исполнению референдума о суверенитете республики. Этот день стал также днем рождения Чувашской АССР, датой возрождения Тихоокеанского флота, а в 1945 году советские войска вплотную приблизились к Берлину. На мировой арене день запомнился сразу двумя достижениями в космонавтике и одной революцией, приведшей к тоталитаризму. А еще 21 апреля появились на свет русский изобретатель Иван Кулибин, английская поэтесса Шарлотта Бронте, царствующая королева Великобритании Елизавета II, датский писатель-пацифист Фредрик Байер, немецкий социолог Макс Вебер, няня великого русского поэта Александра Пушкина — Арина Родионовна и другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Елизавета Федоровна в Свияжске, исполнение референдума о суверенитете Татарстана

21 апреля 1913 года великая княгиня Елизавета Федоровна посетила Свияжск для поклонения святыням местных монастырей. Город встретил гостью колокольным звоном, на улицы вышло множество людей. Великая княгиня посетила мужской Богородичный Успенский монастырь, где приложилась к мощам святителя Германа Казанского, а также — женский Иоанно-Предтеченский монастырь, где в древнем деревянном храме XVI века приложилась к чудотворной иконе преподобного Сергия. В Свияжске она села на пароход и отправилась домой.



Фото: realnoevremya.ru

21 апреля 1992 года первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев издал указ «О представительствах Республики Татарстан». Данный документ стал первым действенным шагом к исполнению референдума о суверенитете Татарстана. Он позволял устанавливать деловые контакты с дипломатическими, торговыми и культурными представителями других государств. После этого 6 августа представительство Татарстана появилось в Узбекистане и 31 декабря — в Азербайджане.



Возрождение Тихоокеанского флота и выход науки на международный уровень

В 1925 году в этот день была образована Чувашская АССР. Республика получила собственные органы власти, право на свою Конституцию. В ЧАССР было включено несколько уездов бывшей Казанской и Симбирской губерний с чувашским населением. Взамен некоторые территории с чувашским коренным населением получили Татарская АССР и Ульяновская область.

Фото: retromap.ru

21 апреля 1932 года был возрожден новый флот — Морские силы Дальнего Востока, который позже был переименован в Тихоокеанский флот (ТОФ). Флот был создан из-за угрозы ввода японских войск в Манчжурию. Первые части формировали из малых кораблей, которые оставались от Владивостокского отряда. Также для новых подразделений переоборудовали в боевые корабли торговые и промысловые суда. Опытных моряков направляли туда с Балтийского и Черноморского флотов, также туда попадали по призыву. Первыми были сформированы бригады подводников, морской авиации и береговой обороны.



Знаменательным днем стало 21 апреля 1945 года для советской армии. В тот день советские войска начали наступательные бои западнее рек Одер и Нейсе. В результате этих боев наши войска заняли 15 городов и подошли к пригородам Берлина. В ночь на 21 апреля советские бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам Берлина. Было уничтожено до 100 автомобилей, разбито 15 вагонов и взорван склад нацистов с боеприпасами.



Фото: rusplt.ru

21 апреля 1954 года СССР вступил в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). Организация и раньше присылала СССР официальные приглашения на конференции, однако СССР выступала с отказом из-за недоверия к западным странам в сталинский период. Также в источниках указывается, что Кремлю не внушали доверие внеклассовые общечеловеческие ценности, ради которых учреждалась Организация. Вступление в организацию произошло после смерти Сталина и послабления тоталитарного режима. Вступление СССР в ЮНЕСКО открыло возможности советским деятелям науки, культуры и образования выйти на международный уровень.

Вторая высадка на Луну и орбитальные похороны

21 апреля 1960 года в Бразилии состоялся второй по счету перенос столицы. Столицей провозгласили город Бразилиа — специально построенный для выполнения столичных функций город. Его возвели в чистом поле всего за 4 года. Проект назывался «город будущего», однако вокруг города выросла обширная полоса трущоб — фавелы. После переноса население города выросло со 140 тысяч человек до 2,7 млн человек. Сейчас Бразилиа занимает второе место по уровню ВВП на душу населения, однако выделяется большим уровнем преступности.



21 апреля 1972 года американский космический корабль «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны. Это была вторая миссия по исследованию спутника Земли и первая посадка в горной местности. Прежде чем совершить посадку, астронавты совершили три незапланированных витка и-за неисправности запасной системы регулирования тяги двигателя. Когда астронавты спустились на поверхность луны, один из них уронил прибор. В результате поднялась такая пыль «как будто взорвалась бомба». Экипаж провел на спутнике Земли 3 дня.

Фото: wikipedia.org

Тяжелым днем 21 апреля стало для Греции в 1967 году, тогда в стране произошел государственный переворот, в результате которого установили режим «черных полковников». Из-за постоянных конфликтов между королем и парламентом, к власти пришли военные. Ведущие политики, включая премьер-министра, были арестованы. В стране настал режим диктатуры. Запреты касались как политических высказываний, так и вполне бытовых, например, нельзя было слушать рок-музыку, поддерживать атеизм и социализм. Король поначалу признал новое правительство, однако позже сбежал из страны.

В 1997 году с военно-воздушной базы Ванденберг на Канарских островах запустили в космос ракету «Пегас». Это были так называемые «космические похороны» — на орбиту Земли отправили прах 24 человек, среди которых были несколько ученых-физиков и создатель телесериала StarTreck Джин Родденберри. С тех пор орбитальные похороны стали прибыльным бизнесом. Так расценки за отправку в космос колеблются от $2 500 до $5 000. Отправить можно лишь от 1 до 7 граммов праха. При этом до 14 граммов можно отправить прах двух людей, например супругов.

