«Рубин» в Екатеринбурге: плюс три очка — минус Хвича

Команда Леонида Слуцкого выиграла третий матч подряд: пять главных итогов матча «Урал» — «Рубин»

В рамках 26-го тура РПЛ казанский «Рубин» съездил к одному из закоренелых середняков Премьер-лиги, «Уралу». Учитывая, что казанцы вышли на финишную прямую в борьбе за еврокубковые места, каждая победа становится на вес золота. Какая опасность повисла над «Рубином» и Хвичей после этого поединка? Почему интрига в матче была только для Казани, что думает Слуцкий по поводу игры своей команды? Ответы — в итогах игры от спортивной редакции «Реального времени».

Низкий уровень интриги. Матч важен только для «Рубина»

«Рубин» продолжает борьбу за попадание в еврокубки наследующий сезон. Команда Леонида Слуцкого ведет борьбу с тремя московскими клубами, и важно не терять очки в необязательных случаях. Матч с «Уралом» именно из этой серии — команда из Екатеринбурга находится на 12-м месте в таблице с 10-очковым отрывом от зоны стыковых матчей, поэтому задачу минимум, а именно — избежать вылета, уральцы выполнили. В зону еврокубков «Урал» не претендует — до идущего 4-м ЦСКА целых 15 очков. Преодолеть этот разрыв невозможно, поэтому подопечные Юрия Матвеева просто спокойно доигрывают сезон.

«Рубин» же проводит отменную концовку чемпионата, и будет вдвойне обидно, если команда не попадет в Лигу Конференций на следующий сезон. Календарь у казанцев не самый сложный, поэтому есть все шансы добиться положительного исхода. Встреча с «Уралом» должна была показать, готовы ли казанцы справляться с матчами против не самых замотивированных команд.

Нередко бывали случаи, когда борющиеся за высокие места клубы оступались именно в играх с заведомо слабыми соперниками, и этих потерянных очков недоставало после завершения чемпионата. Такие матчи — не менее эмоциональны, чем дерби или игры против конкурентов по таблице, ведь на дворе конец сезона, каждый набранный балл на счету. Здесь цена ошибки возрастает многократно.

Хвича получил травму и не смог доиграть матч. Сезон для грузина закончен?

Первый тайм принес «Рубину» грустные новости. Главная звезда команды Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 31-й минуте матча. Вдвойне обидно, ведь это случилось не в борьбе, а просто ведя мяч в центре поля. Грузинский полузащитник «дернул» заднюю поверхность бедра и не смог продолжить встречу. Такое повреждение — одно из самых коварных для любого спортсмена, восстановление занимает несколько недель. Поэтому есть подозрение, что сезон для Хвичи завершен.

«Рубин» теряет ключевого игрока перед самыми ответственными матчами, и теперь непонятно, как будет строить игру Леонид Слуцкий. В игре с «Уралом», как и в большинстве матчей сезона, казанцы действуют в основном через фланг Кварацхелии. Хвича был очень полезен, раз за разом создавая опасность у ворот Годзюра. Забить Кварацхелии не удалось, но опасный удар нанести он успел — неизвестно как сложилась бы игра, не получи он такую глупую травму. Главный тренер заявил, что о серьезности травмы можно будет говорить после МРТ.

Вместо Кварацхелии Леонид Слуцкий выпустил на поле Солтмурада Бакаева, у которого теперь есть шанс проявить себя в основном составе, если травма Хвичи окажется действительно серьезной. Молодой полузащитник отметился в основном большим количеством стыков с Арсеном Адамовым, своим соперником на фланге. Его очень хорошо смогли прикрыть игроки обороны «Урала». В остальном же Солтмурад не отметился опасными действиями и был заменен через полчаса, вместо него на поле появился Хван Ин Бом. Обратную замену Леонид Слуцкий объяснил неготовностью Бакаева играть полный матч и желанием изменить тактический рисунок на поле — с этим и был связан вход Хвана.

Сохранится ли интерес европейских клубов если травма окажется серьезной?

Дополнительные опасения, связанные с травмой Хвичи Кварацхелии, возникают из-за его возможного перехода в европейский топ-клуб этим летом. Давно известно об интересе к грузину со стороны итальянских и немецких клубов, да и «Рубин» не раз заявлял, что не станет удерживать свою звезду всеми силами. Сам Хвича тоже не скрывает своего желания играть в топ-чемпионате, поэтому его уход из РПЛ — лишь вопрос времени. Но если травма окажется очень серьезной, то трансфер в ближайшее время может и не состояться. Ни один клуб не захочет рисковать и покупать заведомо травмированного игрока, будь он хоть трижды звездой. Так что при долгом восстановлении переход придется отложить.

Сейчас очень важно грамотно подойти к восстановлению Хвичи. Возможно, стоит даже поберечь его и не выпускать в последних матчах, если он будет идти на поправку раньше срока. Да, Кварацхелия — ключевой игрок в системе Леонида Слуцкого, но если стоит вопрос о здоровье и будущем главного актива команды, то можно и поберечь свою звезду.

Набор исполнителей у «Рубина» очень хорош, поэтому у тренерского штаба не должно возникнуть проблем с тем, как и кем заменить Хвичу. Тот же Солтмурад Бакаев по стилю игры на него очень похож. Если грамотно обозначить его место на поле, то он тоже может быть полезен команде. Фланги атаки «Рубина» стабилизируются, ведь сейчас основное давление казанцы оказывают именно через фланг, на котором действует Кварацхелия, а в его отсутствие можно выгодно выстроить игру через оба края атаки.

Йевтич и Дюпин — герои матча

Матч вышел очень упорным и дался «Рубину» с большим трудом. В отсутствие Хвичи на первый план нужно выходить кому-то другому и, к счастью для казанцев, такие герои нашлись.

Во-первых, Дарко Йевтич вновь забил из-за пределов штрафной площади — у швейцарца вышел просто отличный удар, мяч от штанги залетел в ворота Годзюра. Дарко в последних матчах действует очень продуктивно как в атаке, так и в обороне. В конце матча, когда «Урал» поддавил, «Рубину» пришлось отойти к своим воротам, и игра центральных полузащитников оказала решающее значение в концовке. Атаки на ворота казанского клуба шли исключительно через навесы с флангов, через центральную зону остроты создавать у екатеринбуржцев не получалось.

После обратной замены Бакаева «Рубин» грамотно перестроился и сумел сдержать своего соперника. И Йевтич был одним из важнейших звеньев в этой игре. Его грамотные движения позволили «Рубину» сдерживать напор соперника и уводить атаки на фланги, где уже защитники казанцев разбирались со своими оппонентами. А забитый мяч дополнил и без того качественный матч от Йевтича. Возможно, «Рубин» получил новый инструмент для атак, ведь если Дарко продолжит так действовать у чужих ворот и забивать, то это может стать дополнительным козырем, особенно в таких тяжелых матчах, как игра с «Уралом».

Во-вторых, голкипер «Рубина» Юрий Дюпин вновь показал, за что получил вызов в национальную команду. Матч «на ноль» и отраженный пенальти в концовке встречи стали важными составляющими победы казанцев в этой встрече. Да, пусть единственный удар в створ у «Урала» был именно с пенальти, но именно он и позволил сохранить победный счет. В остальном же в подобных матчах, когда работы по отражению ударов не так много, важна концентрация — и с этим у Дюпина проблем не возникло. Грамотная игра на выходах и в передачах с партнерами позволила нейтрализовать большую часть атак соперника, и основная заслуга в этом принадлежит именно вратарю «Рубина».

Это уже второй отраженный одиннадцатиметровый для Дюпина в весенней части чемпионата. В марте он сумел отбить пенальти от Артема Дзюбы. А еще это уже третий подряд матч «на ноль» для голкипера сборной России. И это очень важный показатель, ведь осталось не так много матчей, и отличная форма вратаря команды может стать дополнительным подспорьем для успешного выступления в концовке чемпионата.

Крайне тяжелые три очка для «Рубина»

«В первом тайме доминировали, создавали большое количество моментов и играли максимально разнообразно. Во втором тайме отдали преимущество, очень сильно сели. Нельзя сказать, что «Урал создавал большое количество моментов, но тем не менее, у нас совсем не получились атакующие действия. Попытались заменами и тактическими перестановками что-то исправить, но не удалось».

Слова главного тренера отражают то, что происходило на поле. Несмотря на то, что по статистике ударов — равенство, но действительно опасных моментов уральцы создать не сумели. Только заработанный пенальти, да и тот не реализовали. Основная проблема была в том, что казанцы отдали мяч и в определенный момент прижались к своим воротам, усугубила это положение красная карточка Макарова. Но «Рубин» сумел выстоять за счет грамотной игры в обороне. Это подтверждает тот факт, что кроме пенальти, в створ у «Урала» не было ни одного удара.

Однако качество игры не соответствовало ожиданиям главного тренера команды, которыми он и поделился с журналистами: «Я недоволен качеством игры. Будем работать, у нас сейчас серьезные кадровые проблемы перед игрой с «Краснодаром». Будем думать, как и что нам сделать, чтоб их заменить, сохранив игровую эффективность»

Крайне тяжелая победа «Рубина», но она позволяет сохранить место вблизи еврокубковой зоны и продолжить победную серию, которая насчитывает уже 3 встречи.

Следующую игру казанцы проведут 25 апреля. На своем поле они будут принимать «Краснодар» Виктора Гончаренко.

Игорь Белоногов