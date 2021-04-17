«Башкирия — не только мед и курай, но и серьезная симфоническая музыка»
В Казани впервые выступил Национальный симфонический оркестр Башкирии
16 апреля в Большом концертном зале им. С. Сайдашева впервые в Татарстане выступил Национальный симфонический оркестр Башкирии. Музыканты из соседней республики привезли классические «редкости». «Реальное время» побывало не только на концерте оркестра, но и заглянуло в гримерки и на генеральную репетицию.
Для Казани приготовили классические «редкости»
Оркестр приехал в Татарстан из Удмуртии — там начался его небольшой гастрольный тур, который проходит при поддержке главы Башкирии. Перед визитом в республику музыканты проделали большую работу — они мониторили все классические произведения, которые исполнялись в Казани за последние годы. Итогом стала уникальная программа — шедевры классической музыки, которые казанцы слышат у себя вживую редко. Но сами музыканты бывали здесь часто. Как признался главный дирижер оркестра, заслуженный артист Башкортостана Дмитрий Крюков, он трижды выступал на сцене БКЗ с Государственным симфоническим оркестром РТ:
— Я всегда был в восторге от вашего города. Что касается культуры — здесь эталон того, как к ней следует относиться. Признаюсь, что эти гастроли — больше даже для нас сенсация. Мы во многом тянемся за вашим уровнем и не стесняемся этого. Программа, которую представляем сегодня, — настоящая классическая музыка, требующая серьезной подготовки. С ней мы выходим на настоящую большую музыкальную арену как симфонический оркестр.
Уход от формата гала-концерта
Действительно, всего четыре произведения. Но с каким вкусом они подобраны! В первом отделении — классический шлягер, хореографическая поэма «Вальс» Мориса Равеля. Следом — музыкальная классика и премьера для Казани — Концерт для кларнета с оркестром №2 Оскара Наварро, современного испанского композитора, режиссера и сценариста. Музыкальный язык этого произведения отличается национальной самобытностью, яркостью гармонических и тембровых красок. Ритмическая группа задавала тон и биение рисунку концерта — кастаньеты и хлопки в ладоши, будто бы на жарких улицах Севильи, колоритно и ярко...
Как рассказали гости, произведение это выбрали, чтобы представить солиста оркестра — это был директор коллектива, заслуженный артист Башкортостана, кларнетист Артур Назиуллин. Кстати, он несколько лет учился в специальной музыкальной школе при Казанской консерватории. Получив высшее образование в Москве, проходил стажировку в Германии. Выступал с «Виртуозами Москвы», оркестром имени Е. Светланова, а в ноябре 2018 года возглавил Национальный симфонический оркестр Башкортостана.
— Татарстан и Казань — близкое моему сердцу место. Принцип подбора репертуара сегодня — максимально уйти от формата гала-концерта. Мы не стали играть хиты и часто исполняемую классику, ушли и от угождения политике, то есть исполнения национальных произведений — будь то татарские или башкирские сочинения. Но я вам обещаю, что с ними мы обязательно приедем в следующий раз. Одно отделение концерта будет состоять из произведений башкирских, а другое — татарских композиторов. Музыка — вне политики, она призвана объединять, и в этом плане особенно радует открытость Татарстана новым дружеским и творческим связям, — рассказал Артур Назиуллин.
Библейская история и соборы Италии
Музыканты рассказали о своей мечте, записать антологию башкирской музыки и сделать это на самом высоком уровне. Для записи будет выбрана солидная звукозаписывающая компания, чтобы диски можно было представить за рубежом. Но эти планы воплотятся в жизнь не сразу — как только позволят финансы.
В свой первый визит оркестр максимально показал возможности коллектива, достойного представлять Россию на международных сценах. Второе отделение включало два произведения Отторино Риспиги, итальянского композитора прошлого века. И здесь слушателей ждал сюрприз.
— «Царица Савская» — яркая и харизматичная сюита, которая западает в душу, настоящий блокбастер. Исполняется она редко из-за сложностей — например, не всегда группа медных духовых инструментов способна вытянуть ее. Мы — да, имеем такие возможности. А сюита «Витражи собора» — финальная презентация оркестра, всех его возможностей. Мы решили завершить концерт на романтическо-импрессионистском срезе мировой музыки. И здесь нам поможет казанский орган, — рассказал Артур Назиуллин.
Добавим, что с башкирскими музыкантами выступила преподаватель кафедры органа, клавесина и арфы Казанской консерватории, лауреат международных конкурсов Карина Горбанова.
Сюита «Царица Савская» состоит из музыки к балету «Балкида, царица Савская», в основу которого положен библейский сюжет. Музыка, как отмечают критики, несколько напоминает «Шахерезаду» Николая Римского-Корсакова. «Витражи собора» состоят из четырех частей — это впечатления композитора о четырех итальянских храмах, поэтому звучание органа здесь более чем уместно.
Курай — хорошо, а целый оркестр — лучше
Директор оркестра считает своей главной целью вывести коллектив на международный уровень, «чтобы Башкортостан ассоциировался не только с медом и кураем, но и с серьезной симфонической музыкой». Для этого с каждым музыкантом проводится индивидуальная работа — здесь за чужим смычком не спрячешься:
— Можно, конечно, как это часто практикуется в разных коллективах, перед зарубежными гастролями заменить пол-оркестра на приглашенных звезд, но мы предпочитаем выращивать свои. Каждого приглашаем, прослушиваем и рекомендуем, как и сколько заниматься, чтобы подтянуть слабые места. Не всякий выдерживает такой ритм работы, остаются самые трудолюбивые, талантливые. Кроме того, мы в разных регионах отбираем одаренных музыкантов и приглашаем их к себе — это тоже общепринятая мировая практика. В этом гастрольном туре мы, например, «обкатываем» двух музыкантов из Татарстана — это флейтистка Ксения Мороз и фаготист Ильназ Фаррухшин. Вполне возможно, что заберем их к себе в Уфу, — поделился планами с «Реальным временем» Артур Назиуллин за несколько минут до выступления.
В Татарстане оркестр выступит еще 17 апреля в органном зале Набережных Челном и 18 апреля — в Нижнекамске. В сентябре оркестр планирует выступить в Берлинской филармонии. Концерт должен был состояться еще в прошлом году, была заготовлена программа из произведений Чайковского и Дворжака. В этот раз ее придется поменять — юбилейный год знаменитого русского композитора прошел. Возможно, что-то из исполненного в Татарстане осенью услышат и в столице Германии.
комментарии