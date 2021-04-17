«Башкирия — не только мед и курай, но и серьезная симфоническая музыка»

В Казани впервые выступил Национальный симфонический оркестр Башкирии

Фото: Ринат Назметдинов

16 апреля в Большом концертном зале им. С. Сайдашева впервые в Татарстане выступил Национальный симфонический оркестр Башкирии. Музыканты из соседней республики привезли классические «редкости». «Реальное время» побывало не только на концерте оркестра, но и заглянуло в гримерки и на генеральную репетицию.

Для Казани приготовили классические «редкости»

Оркестр приехал в Татарстан из Удмуртии — там начался его небольшой гастрольный тур, который проходит при поддержке главы Башкирии. Перед визитом в республику музыканты проделали большую работу — они мониторили все классические произведения, которые исполнялись в Казани за последние годы. Итогом стала уникальная программа — шедевры классической музыки, которые казанцы слышат у себя вживую редко. Но сами музыканты бывали здесь часто. Как признался главный дирижер оркестра, заслуженный артист Башкортостана Дмитрий Крюков, он трижды выступал на сцене БКЗ с Государственным симфоническим оркестром РТ:

— Я всегда был в восторге от вашего города. Что касается культуры — здесь эталон того, как к ней следует относиться. Признаюсь, что эти гастроли — больше даже для нас сенсация. Мы во многом тянемся за вашим уровнем и не стесняемся этого. Программа, которую представляем сегодня, — настоящая классическая музыка, требующая серьезной подготовки. С ней мы выходим на настоящую большую музыкальную арену как симфонический оркестр.

Заслуженный артист Башкортостана Дмитрий Крюков трижды выступал на сцене БКЗ с Государственным симфоническим оркестром РТ

Уход от формата гала-концерта

Действительно, всего четыре произведения. Но с каким вкусом они подобраны! В первом отделении — классический шлягер, хореографическая поэма «Вальс» Мориса Равеля. Следом — музыкальная классика и премьера для Казани — Концерт для кларнета с оркестром №2 Оскара Наварро, современного испанского композитора, режиссера и сценариста. Музыкальный язык этого произведения отличается национальной самобытностью, яркостью гармонических и тембровых красок. Ритмическая группа задавала тон и биение рисунку концерта — кастаньеты и хлопки в ладоши, будто бы на жарких улицах Севильи, колоритно и ярко...

Как рассказали гости, произведение это выбрали, чтобы представить солиста оркестра — это был директор коллектива, заслуженный артист Башкортостана, кларнетист Артур Назиуллин. Кстати, он несколько лет учился в специальной музыкальной школе при Казанской консерватории. Получив высшее образование в Москве, проходил стажировку в Германии. Выступал с «Виртуозами Москвы», оркестром имени Е. Светланова, а в ноябре 2018 года возглавил Национальный симфонический оркестр Башкортостана.

— Татарстан и Казань — близкое моему сердцу место. Принцип подбора репертуара сегодня — максимально уйти от формата гала-концерта. Мы не стали играть хиты и часто исполняемую классику, ушли и от угождения политике, то есть исполнения национальных произведений — будь то татарские или башкирские сочинения. Но я вам обещаю, что с ними мы обязательно приедем в следующий раз. Одно отделение концерта будет состоять из произведений башкирских, а другое — татарских композиторов. Музыка — вне политики, она призвана объединять, и в этом плане особенно радует открытость Татарстана новым дружеским и творческим связям, — рассказал Артур Назиуллин.

«Одно отделение концерта будет состоять из произведений башкирских, а другое — татарских композиторов», — рассказал Артур Назиуллин

Библейская история и соборы Италии

Музыканты рассказали о своей мечте, записать антологию башкирской музыки и сделать это на самом высоком уровне. Для записи будет выбрана солидная звукозаписывающая компания, чтобы диски можно было представить за рубежом. Но эти планы воплотятся в жизнь не сразу — как только позволят финансы.

В свой первый визит оркестр максимально показал возможности коллектива, достойного представлять Россию на международных сценах. Второе отделение включало два произведения Отторино Риспиги, итальянского композитора прошлого века. И здесь слушателей ждал сюрприз.

— «Царица Савская» — яркая и харизматичная сюита, которая западает в душу, настоящий блокбастер. Исполняется она редко из-за сложностей — например, не всегда группа медных духовых инструментов способна вытянуть ее. Мы — да, имеем такие возможности. А сюита «Витражи собора» — финальная презентация оркестра, всех его возможностей. Мы решили завершить концерт на романтическо-импрессионистском срезе мировой музыки. И здесь нам поможет казанский орган, — рассказал Артур Назиуллин.

Добавим, что с башкирскими музыкантами выступила преподаватель кафедры органа, клавесина и арфы Казанской консерватории, лауреат международных конкурсов Карина Горбанова.

Сюита «Царица Савская» состоит из музыки к балету «Балкида, царица Савская», в основу которого положен библейский сюжет. Музыка, как отмечают критики, несколько напоминает «Шахерезаду» Николая Римского-Корсакова. «Витражи собора» состоят из четырех частей — это впечатления композитора о четырех итальянских храмах, поэтому звучание органа здесь более чем уместно.

В свой первый визит оркестр максимально показал возможности коллектива, достойного представлять Россию на международных сценах

Курай — хорошо, а целый оркестр — лучше

Директор оркестра считает своей главной целью вывести коллектив на международный уровень, «чтобы Башкортостан ассоциировался не только с медом и кураем, но и с серьезной симфонической музыкой». Для этого с каждым музыкантом проводится индивидуальная работа — здесь за чужим смычком не спрячешься:

— Можно, конечно, как это часто практикуется в разных коллективах, перед зарубежными гастролями заменить пол-оркестра на приглашенных звезд, но мы предпочитаем выращивать свои. Каждого приглашаем, прослушиваем и рекомендуем, как и сколько заниматься, чтобы подтянуть слабые места. Не всякий выдерживает такой ритм работы, остаются самые трудолюбивые, талантливые. Кроме того, мы в разных регионах отбираем одаренных музыкантов и приглашаем их к себе — это тоже общепринятая мировая практика. В этом гастрольном туре мы, например, «обкатываем» двух музыкантов из Татарстана — это флейтистка Ксения Мороз и фаготист Ильназ Фаррухшин. Вполне возможно, что заберем их к себе в Уфу, — поделился планами с «Реальным временем» Артур Назиуллин за несколько минут до выступления.

В Татарстане оркестр выступит еще 17 апреля в органном зале Набережных Челном и 18 апреля — в Нижнекамске. В сентябре оркестр планирует выступить в Берлинской филармонии. Концерт должен был состояться еще в прошлом году, была заготовлена программа из произведений Чайковского и Дворжака. В этот раз ее придется поменять — юбилейный год знаменитого русского композитора прошел. Возможно, что-то из исполненного в Татарстане осенью услышат и в столице Германии.

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов