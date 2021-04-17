Как пройдут похороны мужа английской королевы

Британия прощается с праправнуком российского императора

Фото: скриншот видео / today.ru

На минувшей неделе умер принц Филипп Маунтбеттен, муж английской королевы Елизаветы. Ему было 99 лет. Сегодня, в день его официальных похорон, «Реальное время» рассказывает, как пройдет церемония и как изменяется жизнь самой консервативной мировой монархии на время общенационального траура.

Черчилль как монарх

Официальные похороны принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского, 2 месяца не дожившего до своего 100-летнего юбилея, пройдут сегодня, 17 апреля. Королевский двор сообщил, что церемониальные королевские похороны состоятся в часовне Святого Георгия в Винздорском замке, в 15.00 по британскому времени.

По завещанию самого герцога Эдинбургского и в связи с действующими ограничениями из-за распространения эпидемии коронавируса, ожидается, что церемония пройдет без «особой суеты», в присутствии всего 30 человек. Сама церемония будет транслироваться по национальному телевидению.

В британской королевской семье предусмотрены два вида похоронных церемоний, между которыми существует едва заметная, тонкая отличительная грань. Первая — это торжественная, предназначенная для похорон членов королевской семьи и выдающихся деятелей нации. Вторая — государственная, предназначенная для похорон монархов. Для принца Филиппа, как в свое время и для королевы-матери Елизаветы и для принцессы Дианы, предусмотрены торжественные похороны. Единственным исключением из этой монархической традиции стало погребение Уинстона Черчилля — для него были организованы государственные похороны и чествовали его как монарха.

Винздорский замок. Фото: royal.uk

Как проводят 100-летнего мужа королевы

Церемониал довольно прост. В день похорон гроб перенесут из частной часовни к Государственному входу в Виндзорский замок. Его разместят на модифицированном автомобиле марки Land Rover. Официально считается, что сам Филипп помогал спроектировать эту модель машины. Гроб с телом привезут к часовне Святого Георгия.



Шествие начнется в 14:45. Члены королевской семьи, в том числе принц Уэльский, пройдут за гробом. Королева поедет на службу в часовню отдельно. Процессию будут с обеих сторон обрамлять почетные караулы: личный состав Королевского флота, Королевской морской пехоты, горцы, Королевский полк Шотландии и Королевские ВВС.

В 14:53 Land Rover прибудет к западным ступеням часовни Святого Георгия, где его встретят почетный караул и оркестр Стрелкового полка, которые исполнят государственный гимн. Члены кавалерии выстроятся вдоль западных ступеней, а «группа трубадуров» Королевского флота произведет особый клич, когда гроб будут нести по ступеням к часовне.

Часовня Святого Георгия. Фото: royal.uk

Только самые близкие

В часовню войдут только члены королевской семьи и личный секретарь герцога — остальная часть процессии останется снаружи. В 15:00 в память о герцоге по всей стране будет объявлена минута молчания. В часовне панихида начнется, когда гроб перенесут к хору и поместят на платформу.

Знаки отличия герцога — медали и награды, врученные ему Великобританией и странами Содружества, — его фельдмаршальский жезл, крылья Королевских ВВС и знаки отличия Дании и Греции будут размещены на подушках на алтаре в часовне Святого Георгия.

После службы герцог будет похоронен в королевском склепе.

Сейчас по всей стране действует общенациональный траур, который завершится в день похорон принца. Национальные флаги будут наполовину приспущены на всех правительственных и общественных зданиях страны. Только королевский штандарт, олицетворяющий суверена и продолжение монархии, который никогда не приспускается, будет поднят на полную высоту там, где будет присутствовать королева.

Сейчас по всей стране действует общенациональный траур. Фото: royal.uk

Пожертвования вместо цветов

Коронавирус внес свои коррективы в полутысячелетний порядок королевских похорон. Сегодня, в соответствии с действующими ограничениями из-за коронавируса, в панихиде могут принять участие лишь 30 человек. Духовенство и те, кто будут нести гроб, в это число не входят.

Накануне Букингемский дворец опубликовал список участников панихиды. Кроме самой королевы, это будут ее сын, внуки и ближайшие родственники королевской семьи. Для простых смертных будет организована телевизионная трансляция церемонии прощания. Кстати, граждан Британии просят не оставлять цветы и подношения у ворот королевских резиденций. На веб-сайте королевской семьи представителям общественности предлагают подумать о том, чтобы сделать пожертвование на благотворительность, вместо того чтобы оставлять цветы в память о герцоге. Интернет-книга соболезнований также доступна для публики.

На веб-сайте королевской семьи представителям общественности предлагают подумать о том, чтобы сделать пожертвование на благотворительность, вместо того чтобы оставлять цветы в память о герцоге. Фото: royal.uk

Как смерть монарха влияет на общество

Монархи и члены их семей, в отличие от большинства президентов и премьер-министров, обычно занимают посты пожизненно и, соответственно, становятся для своего поколения постоянными носителями и символами национальной идентичности. Поэтому их смерть, неизбежная естественным путем, психологически дезориентирует людей. И с течением времени ход похорон британских монархов трансформировался, как и изменялось время.



Во времена Тюдоров, когда умирали Генрих VIII в 1547 году и Елизавета I в 1603 году, их провожали тщательно продуманными церемониями, сочетающими религиозные и светские элементы. Во время правления Джеймса I с 1603 года эти ритуалы были развиты в «театр смерти», с помощью которого новая династия Стюартов стремилась утвердить свой престиж, но при этом стала опережать народные настроения. В этот период королевские похоронные церемонии — как и все представители элиты — контролировались четкими постановлениями глашатаев, призванными гарантировать, что они отражают, поддерживают и стабилизируют социальный и политический порядок, который был нарушен смертью.

С XVII века до начала XIX века королевские похороны, как и похороны знати, происходили ночью при свете факелов. Это усиливало таинство происходящего, но уменьшало возможность для участия общественности. Заметными исключениями из этой традиции стали внезапная смерть от оспы Марии II в 1694 году и смерть при родах в 1817 году принцессы Шарлотты, тогда единственной законной внучки Георга III и второй в очереди на престол. В 1821 году похоронная процессия королевы Каролины, супруги Георга IV, сопровождалась демонстрациями против короля и правительства, виновными в плохом обращении с умершей.

Во время долгого правления королевы Виктории (1837—1901) отношение постепенно изменялось. Похороны мужа королевы принца Альберта в 1861 году были частными, но сопровождались сильным выражением коллективного общественного горя. В этот период королевская семья стала все больше рассматриваться как образчик радостей и горестей обычных семей — а значит, и общество стало воспринимать смерть кого-то из королевского дома как близкое к сердцу событие.

Похороны Георга V. Фото: АР

После Первой мировой войны умерли только два правящих монарха — Георг V в 1936 году и Георг VI в 1952. Обе этих смерти вызвали сильные и обширные общественные эмоции, которые были сосредоточены на повторении, по сути, одних и тех же форм ритуалов, которые использовались в 1910 году. До конца XX века реакция на смерть других членов королевской семьи была относительно сдержанной.



Но в 1997 году трагическая и безвременная смерть принцессы Дианы вызвала обострение общественного настроения — это было следствием скандалов в ее жизни.

Ритуалы и традиция

В Британии существует государственная должность графа-маршала, на котором лежит общая ответственность за похороны суверенов. Эта должность переходит по наследству, и на данный момент ее занимает герцог Норфолк. Организацией похорон других членов королевской семьи (совместно с церковью, вооруженными силами, полицией и управлением железных дорог) занимается королевский секретариат.

До начала XIX века королевские похороны обычно проводились в Лондоне с погребениями в Вестминстерском аббатстве. Георг III перенес королевское захоронение в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке. Так возможности для участия общественности были ограничены. Только после смерти королевы Виктории перешли к более публичным и масштабным церемониям. Ее похороны, которые включали в себя зрелищное морское действо и военное шествие по центру Лондона, представляли собой возвращение в «театр смерти» в масштабах, невиданных с начала XVII века. Эта тенденция продолжилась и после смерти ее сына Эдуарда VII. На его похоронах был добавлен еще один ритуал, когда гроб с телом лежал в Вестминстер-холле с открытым доступом для публики.

Крупные королевские похороны состояли из серии церемоний, продолжавшихся несколько дней. Например, тело Эдуарда VII сначала лежало уединенно в его спальне в Букингемском дворце, потом было торжественно перенесено в тронный зал, а потом — в Вестминстер-холл. После трех дней открытого доступа была еще и уличная процессия до вокзала Паддингтон, и поездка на поезде в Виндзор, и процессия от вокзала до замка, и кульминационная религиозная служба в часовне Святого Георгия.

Похороны Эдуарда VII. Фото: wikimedia.org

За кажущейся цельностью таких мероприятий скрывается реальность обширной импровизации и принятия решений в последнюю минуту. Королевские похороны, в отличие от коронаций, юбилеев и свадеб, должны быть организованы в сроки, измеряемые днями, а не месяцами. Хотя королеве Виктории на момент смерти был восемьдесят один год, никаких разработанных планов ее похорон не существовало, а 10 дней между ее смертью и похоронами были отмечены, по словам одного из участников, самым «необычайным беспокойством». А в случае с принцессой Дианой власти оказались практически полностью неподготовленными.

Королевские похороны в некоролевском окружении

В течение XIX и начала XX веков дни королевских похорон все чаще отмечались параллельными процессиями и церковными службами в провинциальных городах. Благодаря этому многие люди, удаленные территориально от Лондона или Виндзора, становились причастными к национальному ритуалу.

Солидарность в горе выражалась ношением траурной одежды и эмблем — например, черных нарукавных повязок. Появление радио и телевидения усилило это чувство причастности, сместив его с общественной религиозности улиц и культовых сооружений домой. Кино и телевидение увеличили осознание королевских похорон как массовых зрелищ — достаточно вспомнить беспрецедентный размер аудитории, которая смотрела по телевизору, как хоронили принцессу Диану.

Сегодня, с развитием социальных сетей, реакция на смерть мужа британской королевы стала всеобъемлющей и молниеносной. Принц Филипп, который каких-то двух месяцев не дожил до своего векового юбилея, стал символом ушедшей эпохи не меньше, чем его венценосная супруга. Поэтому можно ожидать, что Британия проводит своего принца-консорта достойно, с почестями и с глубокой скорбью.

Принц Филипп, который двух месяцев не дожил до своего векового юбилея, стал символом ушедшей эпохи. Фото: royal.uk

Что касается России, то мы можем лишь вспоминать о том, что умерший супруг британской королевы приходился праправнуком российскому императору Николаю I.

