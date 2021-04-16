Бизнес-аккаунт дня: магазины керамики нижнекамца Рамиля Бакаева

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 43

Пять лет назад нижнекамский предприниматель Рамиль Бакаев основал фирму по продаже керамической плитки. Начинал с небольших партий, которые привозил для заказчиков, а сегодня у него уже работает два магазина — в Нижнекамске и Набережных Челнах. Свои рекомендации по ведению бизнес-профиля компании в сети «Инстаграм» в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты одного из ведущих СММ-агентств Поволжья.

От плитки — до мебели для ванной комнаты

Компания «Арт Керамика» предлагает заказчикам самые разные коллекции керамической плитки, которые можно подобрать под любое стилевое направление дизайна. Если свой бизнес Рамиль Бакаев начинал исключительно с керамики, то теперь в его торговых залах можно найти все, что нужно для обустройства ванных комнат: от сантехники до мебели.

Вместе с открытием дела предприниматель оформил профиль в сети «Инстаграм», за пять лет на аккаунт подписалось порядка 2,7 тысячи пользователей соцсети. За счет чего увеличить число потенциальных клиентов, — советы по ведению бизнес-профиля дает креативный директор СММ-агентства Social Lift (г. Ульяновск) Анна Галушко. На ее счету семь опубликованных кейсов на площадке Ruward, каждый из которых получил номинацию «Digital Кейс Дня».

Соцсети также попадают под закон о рекламе

Название аккаунта. Название аккаунта удачное и отражает тематику профиля и хорошо индексируется. Желательно избегать лишних знаков препинания в названии, чтобы не усложнять пользователям поиск, но в вашему случае короткий адрес страницы совпадает с названием сайта, значит все сделано верно.

Имя аккаунта. Имя индексируется в поиске, указан ключевой регион — пользователи с соответствующими интересами легко смогут найти вашу страницу.

Соотношение количества подписок и подписчиков: подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. В вашем аккаунте этот баланс нарушен — стоит проверить подписки и провести “чистку” ненужных страницы.

БИО. Хорошо, что сделан акцент на сайте, времени работы и выгодном ценовом предложении. Не забывайте, что соцсети также попадают под закон о рекламе, нужно быть аккуратнее с оборотами «самый», «лучший», «единственный» и быть готовым предоставить ссылку на результаты опросов либо конкурсов, подтверждающих преимущества данного товара и предложения перед остальными.

У вас есть хороший лид-магнит: “Дизайн-проект в подарок!”. Но сейчас эта информация выглядит блекло. Подумайте о том, каким образом можно дополнительно привлечь внимание к этой услуге.



Ссылка в описании. Хорошо, что есть мульти-ссылка через таплинк. Но очень важно наладить работу сайта. Сейчас вы просто теряете аудиторию и несете значительные имиджевые потери.

Таплинк, как и аналогичные сервисы, позволяют сделать не просто мультиссылку, а полноценную витрину. Добавьте “карусель” из изображений, разместите баннеры проходящих акций, если наибольшее количество заказов происходит в офлайн, то приложите карту с отметкой вашего магазина. Подумайте над тем, что мотивирует клиента принять решение именно в вашу пользу и отразите это в таплинк. Точно необходимо добавить ссылку на раздел с готовыми интерьерами, отзывы и сертификаты качества продукции.

Разделу IG TV — новое дыхание

Раздел “отметки”. Этот раздел доступен всем пользователям, поэтому за ним нужно следить — удалять спам, а также построить план по увеличению количества отметок и рекомендаций от реальных пользователей. Это можно сделать самому, отметив рабочий аккаунт в посте на личном профиле, а также привлечь к процессу ваших сотрудников и партнеров.

Архивы сторис. Видна ваша работа над архивами. Все обложки оформлены в едином стиле и отлично сочетаются с общим видом страницы. Еще один плюс — использование видео при формировании сторис. Это придает контенту динамики и позволяет показать больше в рамках одного поста.

Не забывайте следить и вовремя удалять акции и скидки, которые уже потеряли актуальность, например в общем доступе до сих пор находятся новогодние спецпредложения. Также подумайте о названии самих архивов: «Плитка”, “Плитка 2” — не совсем верные варианты. Попробуйте добавить оригинальные и понятные аудитории варианты.

IG TV

К сожалению, этот важный для продаж раздел используется только для хранения видео с подведением итогов. Рекомендуем как можно скорее построить план по работе в этом направлении. Посмотрите, как много интересного делают ваши конкуренты и коллеги по отрасли.





Новый раздел в Instagram “путеводители или гайды”. Соцсети и продвижение в них очень быстро меняется. Именно поэтому важно отслеживать и реализовывать на своей странице все новые и полезные для бизнеса фишки. Гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление.

Отзывы и экскурсии по магазину помогут оживить ленту



Контент. Для вас мы провели углубленный анализ контента и вовлеченности аудитории в жизнь страницы.



Сейчас контент состоит только из ассортимента и демонстрации товара. Визуально выглядит гармонично, но в рубриках и наполнении стоит стремиться к разнообразию. Давайте больше полезных советов для клиентов, размещайте отзывы, снимайте видео, проводите экскурсии, рассказывайте о различиях материалов и решений. Это позволит оживить вашу ленту и сделает ее менее рекламной. Если не знаете, что может быть интересно вашей аудитории, то просто спросите ее об этом при помощи открытых вопросов в постах и интерактивного голосования за наиболее интересную тему в сторис.

Пример профиля с разнообразным контентом

Конкурс. Конкурсы являются хорошим инструментом для привлечения подписчиков и поднятия вовлеченности. Бренд проводит конкурсы и на графиках заметно их положительное влияние на статистику страницы. Главный совет: используйте более целевые для вашего бизнеса активности.



Конкурсы — это не только дешевый способ быстро привлечь новую аудиторию. При помощи игр вы можете познакомить клиентов с ассортиментом и историей компании, рассказать о ваших ключевых преимуществах и отличиях от конкурентов. Поверьте, такая тактика в перспективе принесет вашему бизнесу намного больше.

Плюсы:

подробно описаны условия;

прописано, что профиль должен быть открыт;

прописано, как будут подведены итоги;

на визуале присутствуют призы;

итоги конкурса выложены в IGTV.

Минусы:

конкурсный визуал не содержит айдентики бренда и выполнен небрежно;

нет ограничений по географии участия в конкурсе и способах вручения призов;

нет концепции и идейной составляющей. Конкурс несет выгоду странице, но не бренду;

Комментариев достаточно, но уникальных участников мало. Для увеличения количества участников можно было запустить платное продвижение или привлечь для анонса региональных блогеров.