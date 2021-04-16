День в истории: Куртинская панихида в Казани, Берлинская операция и рождение Чаплина

Чем примечательна дата 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, Всемирный день голоса — праздник, который посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей. В этот день в нашей стране сделали первый шаг на пути освобождения крепостных крестьян от гнета помещиков, в Казани прошла первая массовая антиправительственная демонстрация, началась героическая Берлинская наступательная операция, было учреждено звание Героя Советского Союза. Это значимый день для мировой медицины: был представлен новый взгляд на систему кровообращения. 16 апреля на свет появились русский ученый востоковед Павел Шиллинг, английский актер, легенда кинематографа Чарли Чаплин, немецкий математик Фердинанд Эйзенштейн, французский писатель Анатоль Франс и другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Куртинская панихида, режиссер Даутов



16 апреля 1861 года прошла первая в Казани массовая антиправительственная демонстрация в память о жертвах расстрела безоружных крестьян в селе Русская Бездна Спасского уезда, Она вошла в историю как Куртинская панихида (по названию кладбища, в церкви которой она проходила — Куртинское (ныне Арское).



Организаторами выступил нелегальный кружок студентов Казанского университета и Казанской духовной академии. В нелегальном мероприятии приняли участие около 450 человек. Из-за участия в демонстрации из университета отчислили девять студентов, из духовной академии — троих. Преподавателя Казанского университета Афанасия Щапова, заявившего «Да здравствует демократическая конституция!» арестовали.

16 апреля, 1986 года накануне открытия гастролей Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля в Москве умер его солист и главный режиссер Нияз Даутов. За тридцать лет своей профессиональной деятельности он поставил почти 80 спектаклей («Кармен», «Пиковая дама», «Отелло», «Борис Годунов» и др.), а также оперы татарских композиторов «Алтынчеч» Жиганова, «Самат» Валиуллина, «Джигангир» Губайдуллина, «Кара за любовь» Мулюкова и другие.

Фото: tatar-congress.org

Будучи актером он сыграл роль Ленского в «Евгении Онегине», Ромео в опере «Ромео и Джульетта», а также снялся в фильме «Сильва». Даутов за свою многогранную карьеру успел побывать во главе кафедры оперной подготовки Казанской консерватории. Удостоен звания «Народный артист России» (1957), он является лауреатом Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая (1958).

Звание «Герой Советского Союза», начало Берлинской наступательной операции

16 апреля 1518 года великий князь московский Василий Третий направил дипломатическое послание французскому королю Франциску Первому. В истории эта дата ознаменовала первый официальный контакт Московской Руси с государством Западной Европы. В своем письме королю Франции по просьбе бранденбургского курфюрста Альберта Василий Третий сообщил, что заключил с курфюрстом союз против Польши и просит содействия. Аналогичное послание московский государь отправил Франциску Первому. На следующий год поддержки от Франции он не добился.

16 апреля 1797 года прошла коронация императора Павла Перового. В день своего восшествия на престол сын Екатерины Второй и Петра Третьего провозгласили самый знаменитый законодательный акт эпохи своего правления — Манифест о трехдневной барщине. В истории России документ стал первой попыткой властей ограничить эксплуатацию крестьян: указанием Павла Первого ограничивалась эксплуатация помещиками труда своих крепостных. «Дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам», — гласил манифест императора. Но в силу того, что документ носил рекомендательный характер, значительно лучше положение российских крестьян не стало.

М.Ф. Квадаль. Коронация Павла Первого и Марии Федоровны. Из собрания Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева. Репродукция: rusmuseumvrm.ru

16 апреля 1934 года ЦИК СССР учредила звание Героя Советского Союза. «Установить высшую степень отличия — присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза», — гласило постановление ЦИК. Лица, удостоенные его, получали права и преимущества равные тем, что имели граждане, награжденные двумя орденами Союза ССР. Первые звания были присвоены уже спустя четыре дня после его учреждения — 20 апреля 1934 года. Их получили полярные летчики Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов, Иван Доронин за спасение терпящих бедствие пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин». С момента учреждения и до 1991 года звание Героя Советского Союза присвоили более 12 тысячам человек.

16 апреля 1945 года Советский Союз сделал значимый шаг к приближению победы над немецкими захватчиками. В этот день в пять утра Красная армия приступила к Берлинской наступательной операции, ставшей одним из последних стратегических мероприятий на Европейском театре военных действий. Операция предусматривала нанесение нескольких ударов по противнику в широкой полосе, окружение и одновременное рассечение его группировок на части и их ликвидацию по отдельности. В ее проведении командование задействовало до 2,5 млн человек, 41,6 тысячи орудий и минометов, 6,3 тысячи танков и САУ, 8,4 тысячи самолетов. Результатом наступления стало занятие Берлина Красной армией и, как следствие, безоговорочная капитуляция фашистской Германии.

Фото: mil.ru

16 апреля 2004 года запомнилось россиянам как день, когда на звонницу Троице-Сергиевой лавры подняли самый большой действующий колокол в России — «Царь-колокол». Новый объект воссоздали взамен сброшенного в ходе антирелигиозной кампании в 1930 году. Гигантский колокол отлили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге из сплава олова и меди. Чтобы провезти его на территорию лавры пришлось расширить ворота монастырской стены — высота колокола более 4,5 метра, диаметр также приближен к этой цифре. Весит он примерно 72 тонны, две из которых приходится на язык.

Фото: pnp.ru

День рождения Чаплина, открытие Гарвея

16 апреля 1618 года в Лондоне был представлен новый взгляд на систему кровообращения в организме человека. На публичной лекции известный английский ученый и врач Уильям Гарвей сообщил, что его эксперименты позволяют говорить о том, что у людей кровь движется по двум кругам: малому, это через легкие, и большому, это через все тело. Спустя 10 лет он опубликовал свой труд «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», ставшим классическим в медицине. До этого ученые придерживались теории древнеримского медика Клавдия Галена, убежденного, что кровь у человека образуется в печени из пищи и движется по венам, заканчивающимся в органах.

16 апреля 1889 года в Лондоне на свет появился известный актер, ставший символом немого кино, Чарли Спенсер Чаплин. Во всем мире его помнят по ролям в таких известных фильмах как «Золотая лихорадка», «Цирк», «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор», «Огни рампы», «Король в Нью-Йорке», «Графиня из Гонконга» и другие. В 1972 году он удостоился почетной премии «Оскар» «за бесценный вклад за то, что в этом веке кинематограф стал искусством», а год спустя стал лауреатом премии Американской Киноакадемии. «Чаплин был не просто большим человеком, он был гигантом. В 1915 году он ворвался в мир словно привидение со своим даром комедии, смеха и помощи, в то время, когда все разрывалось во время Первой мировой войны и следующих 25 лет — и во время Великой депрессии, и во время возвышения Адольфа Гитлера, — он продолжал творить…», — писал о нем Мартин Сифф.

Фото: inoekino.com

16 апреля 1992 года в Афганистане свергли президента Мухаммеда Наджибуллу, возглавлявшего страну с 1987 года. О своей готовности уйти в отставку и передать полномочия временному правительству он заявил еще в марте 1992 года, после чего начал терять контроль над внутриполитической ситуацией. 16 апреля Наджибулла по совету и при содействии спецпредставителя генерального секретаря ООН Бенона Севана попытался улететь из столицы Афганистана, но был задержан по призыву Абдула Вакиля узбекскими ополченцами Дустума.

16 апреля отмечается Всемирный день голоса. В первый раз его провели в 1999 году в Бразилии. Идея учреждения праздника на международном уровне принадлежит Американской академии отоларингологии с целью привлечения внимания медицины и населения Земли к феномену человеческого голоса. 16 апреля в странах, празднующих этот день, традиционно проводят мероприятия с участием врачей, чья специализация связана с поддержанием здоровья человеческого голоса человека, профилактикой и лечением заболеваний голосового аппарата.