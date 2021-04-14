От магазинов одежды до детсадов: какой бизнес стремятся запускать казанцы

О каком бизнесе задумываются жители Казани за последние 10 лет и какие факторы влияют на бизнес-приоритеты россиян

Выбирая направление для открытия собственного бизнеса, казанцы чаще всего интересуются работой магазинов одежды и заведений общепита, как и большинство других россиян, говорится в опубликованном сегодня исследовании «Яндекса». Однако в перечень самых популярных бизнес-идей столицы Татарстана вошли также таксопарки и турфирмы. Еще казанцы проявляют интерес к онлайн-школам и магазинам мясной продукции, в соседнем Ижевске — к кальянным, в Уфе — турфирмам, а в Петербурге — к ларькам с шавермой. Подробнее о популярных у россиян идеях для бизнеса — в материале «Реального времени».

Казанцам интересны мясные лавки, а в топе россиян — аптеки и салоны красоты

Изучая поисковые запросы об открытии бизнеса жителей разных городов России за 2018—2020 годы, «Яндекс пришел к выводу: интерес к бизнес-направлениям татарстанцев несколько отличается от аналогичных запросов жителей других регионов страны. На первых местах и там, и там — магазины одежды, хотя казанцы часто интересуются именно открытием магазинов в формате шоурума. Далее — кафе и таксопарки. Однако жители столицы РТ проявляют больший интерес к открытию турфирм, аптек и частных детских садов.

«Яндекс» также отмечает, что в Казани гораздо чаще, чем где-либо еще, интересуются открытием онлайн-школ и мясных лавок. И наоборот, о некоторых вариантах своего дела казанцы задумываются заметно реже, чем в других регионах. В первую очередь это магазины пива, ломбарды, магазины косметики.

Для питерцев — шаверма, для южных городов — магазины овощей и фруктов

Что касается бизнес-идей, которые хотели бы взять на вооружение представители других регионов России, то жители Нижнего Новгорода интересуются предприятиями автосервиса, в Севастополе и Ростове-на-Дону (вполне ожидаемо) — магазинами по продаже плодово-овощной продукции, у жителей Владивостока в лидерах хостелы.

А вот в Санкт-Петербурге это ларьки с шаурмой, или, как говорят жители Северной Пальмиры, шавермой, эта бизнес-идея даже опередила желание открыть хостел или гостиницу. В Москве, как нигде часто, задумываются о своем маникюрном салоне, посчитали эксперты. Отличились среди всех в стране жители Магнитогорска — больше всего запросов в поисковой строке от живущих в этом городе связано с открытием охранного предприятия.

Если говорить о соседних с Татарстаном регионах ПФО, то жителей Уфы интересуют турбизнес, клининговые компании и автомойки, в Самаре в лидерах запросов автозаправки, таксопарки и магазины пива, ижевчане хотели бы заняться продажей вещей в секонд-хендах, открыть свой шоурум или кальянную.

Интерес к бизнес-направлениям подвержен внешним изменениям



Согласно более продолжительным исследованиям поискового сервиса, за последнее десятилетие интерес жителей России к открытию собственного бизнеса угасал дважды — в конце 2014 года, когда случился экономический кризис, в последующий 2015 год и, безусловно, в прошлый, «коронавирусный» 2020 год. В остальные периоды, отмечают аналитики, количество запросов о бизнес-идеях шло в рост.

Причем на желание открыть свой бизнес влияет не только состояние экономики, но и принимаемые правительством России законы, отмечается в исследовании. Например, когда в 2014 году под запрет попало курение в общественных местах (в кафе, ресторанах и прочих заведениях общепита), вверх пошел интерес к открытию кальянных. Спустя два года многие хотели открыть бургерную, а в 2018-м, с бурным развитием онлайн-образования, резко выросло число запросов об открытии онлайн-школ. Коронавирус в 2020-м и весенний локдаун также внесли свои коррективы в бизнес-запросы: естественно, больше всего россияне интересовались организацией компаний по курьерской доставке, пунктов выдачи заказов с маркетплейсов или кухни с доставкой.

Есть и такие направления бизнеса, интерес к которым жители страны в последние годы теряют все больше и больше. К ним, согласно исследованию «Яндекса», можно отнести ночные клубы, парикмахерские, а на первом месте — салоны сотовой связи, поскольку выгоднее стало покупать телефоны и сопутствующие товары в интернете.



Обратили внимание аналитики и на тот факт, что некоторые бизнес-идеи имеют свойство яркого взлета за счет высокого к ним интереса и такого же затем угасания.

В этом случае в качестве примера можно назвать организацию хостелов — если в 2015—2016 годах на них приходился пик запросов, то к 2020 году, как и следовало ожидать, интерес упал к уровню 2011 года. То же самое можно сказать и о магазинах по продаже пива.