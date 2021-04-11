И вновь проблема большинства: «Ак Барс» уступил «Авангарду» дома — не спас дубль Воронкова

Пять главных итогов одного из самых напряженных матчей серии финала Восточной конференции

В пятом матче финала Востока Дмитрий Квартальнов наконец-то начал экспериментировать с составом, и до поры до времени это работало: команда билась и выглядела интереснее, чем в прошлых встречах, однако гости все же выжали свою победу за счет индивидуального мастерства. Как «работяги» «Ак Барса» становятся лидерами команды, привычные проблемы казанской команды в большинстве никуда не деваются, а эпичное возвращение Ильи Ковальчука напомнило финал поединка Россия — Канада в 2008 году. Это и многое другое в традиционном обзоре интереснейшего противостояния на Востоке — от спортивной редакции «Реального времени».

«Рабочее» звено «Ак Барса» окончательно становится лидером команды

С первых минут пятого матча финала Восточной конференции казанские болельщики как никогда раньше были настроены поддерживать команду, трибуны были забиты до отказа, и стоял сумасшедший гул.

На стартовом сбрасывании Дмитрий Квартальнов сразу же выкинул свой козырь, который был у главного тренера в рукаве: с первых секунд вышло четвертое звено чекеров «Ак Барса» Глухов — Бурмистров — Лукоянов. Именно оно атаковало ворота «Авангарда» вначале, пока остальные звенья казанского клуба занимались привычной и скучной возьней по бортам.

Хоть у ребят и не самая лучшая статистика, но как мы совсем недавно писали, это звено буквально «грызет» лед. Стоит отметить Артема Лукоянова — капитана «Ак Барса» до возвращения в состав Даниса Зарипова. Альметьевский воспитанник не жалея себя идет в бой, либо обостряя атаку, либо «кошмаря» соперника бесконечными силовыми приемами.

Так же, как и Михаил Глухов, который уже отличался в этой серии заброшенной шайбой.

К слову, Глухов проводит свой лучший сезон за «Ак Барс», на его счету 20 очков в 66 матчах, для хоккеиста оборонительного плана это впечатляющий результат. Этот парень незаменим в плей-офф, на его счету есть важнейшие для казанского клуба голы, неудивительно, что Михаил уже седьмой год защищает цвета «Ак Барса».

У Казани по-прежнему серьезные проблемы с большинством

«Ак Барс» играет в численном преимуществе на порядок больше, чем омский «Авангард», что очень расстраивает капитана омичей Илью Ковальчука, который вступает в жаркую дискуссию с арбитрами после каждого удаления своей команды. В свою очередь, у «Ак Барса» до сих пор не получается вообще ничего. Тройка Тихонов — Да Коста — Доус выходит на большинство и буквально валяет дурака.

Французский нападающий Стефан Да Коста бросает из любого положения, но Тихонов на пятаке не приносит никакой пользы, Шимон Грубец отлично видит момент броска.

Удивляет, что главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов только к пятому матчу серии понял, что нужно что-то предпринимать. Во втором периоде на реализацию лишнего у казанского клуба вышло смешанное звено Тихонов — Бурмистров — Кормье, а на синей линии играли Да Коста и Мерфи, а позже наконец-то принес результат, «Ак Барс» все-таки забил в большинстве.

Стоит отметить, что капитану «Ак Барса» Данису Зарипову дают крайне мало времени при реализации лишнего — максимум секунд 30 в концовке большинства. У Дмитрия Квартальнова есть предостаточно вариантов — например, дать больше игрового времени Зарипову и Бурмистрову — но главный тренер «Ак Барса» в данном вопросе не отличается особой гибкостью: начал привносить изменения, когда об этой проблеме стали говорить уже все, кому не лень. И это может сильно помешать казанскому клубу в погоне за кубком.

К слову, у «Ак Барса» в сериях против «Торпедо» и «Салавата Юлаева» большинство начинало потихоньку работать уже под их конец. В этой серии еще есть время, чтобы подтянуть реализацию лишнего, и возможно, перевернуть серию, что и попыталась сделать в пятом матче новая бригада большинства из молодых игроков казанской команды.

«Плохая реализация? Согласен с вами. Мы должны реализовывать. Ребята хотят, но что-то пока не получается», — соглашался с журналистами Дмитрий Квартальнов после матча.

Козыри у «Ак Барса» чтобы переломить серию: Опыт кэпа и самоотверженность последнего рубежа...

Стоит отменить, что казанская команда стала выглядеть интереснее в нападении. Как мы уже писали — во многом благодаря четвертому звену, но есть и другие ключевые кудесники побед «Ак Барса».

В состав команды после двух поражений подряд вернулись голкипер Тимур Билялов и капитан команды Данис Зарипов. После возвращения этих хоккеистов команда начала играть самоотверженно, сравняла счет в серии и выглядела интереснее. Случайно ли это или нет — решайте сами.

Зарипов, безусловно, важная единица команды именно в раздевалке. Молодым игрокам есть чему научиться у легендарного хоккеиста. В свою очередь, основной голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов уже доказал всем, что он голкипер топ-уровня. В девяти матчах у 26-летнего талантливого вратаря 93.46% отраженных бросков — безумно высокий показатель. Так же стоит отметить, что вчерашний матч для Билялова — самый худший в плей-офф, впервые в нынешнем плей-офф он проиграл и пропустил три шайбы. До этого Тимур сыграл 12 матчей, в каждом из которых одержал победу и пропускал не более двух шайб.

Будем надеяться, что Тимур не повторит судьбу воспитанника «Ак Барса» Эмиля Гарипова, который после тяжелой травмы потерял уверенность и резко сдал позиции.

...И безумный задор квартальновской молодежки. Воронков снова «божит»

К слову, молодые игроки также выстреливают в самый важный момент. При Дмитрии Квартальнове стремительно прогрессирует его тезка Дмитрий Воронков, который во вчерашнем матче сотворил что-то невероятное. Когда казалось, что «Ак Барс» так и не сможет пробить Шимона Грубеца и надежды остается все меньше и меньше, откуда не возьмись «вспыхнул» Воронков и перевернул игру с ног на голову.

Сначала 20-летний нападающий сотворил шедевр, самостоятельно пройдя в зону соперника, и эффектным броском с неудобной руки поразив голкипера «Авангарда». Никто не ожидал, что Грубец пропустит именно такой не очень сложный бросок.

Далее команда Квартальнова получает очередное большинство, на сей раз уже сам Илья Ковальчук нарушил правила и главный тренер «Ак Барса» выпускает еще один свой козырь.

На реализацию большинства вышли молодые игроки, и не подвели. Все тот же Дмитрий Воронков подставляет клюшку на пятаке после наброса от Станислава Галиева, и Татнефть-Арена буквально взрывается в восторге, молодой нападающий, по сути, самостоятельно перевернул матч, и поставил под удар Боба Хартли, который оказался в трудном положении.

Возвращение Ильи Ковальчука. «Авангард» в порядке

Лидеры «Авангарда» так же, как и лидеры «Ак Барса» в этой серии сначала пробуксовали. В частности, Илья Ковальчук, безусловный лидер клуба, в первых четырех матчах не набрал ни одного очка, но именно в пятом матче его прорвало.

К слову, первая шайба «Авангарда» была забита довольно неожиданно: Тимур Билялов просто не увидел шайбу, которая была послана молодым защитником Семеном Чистяковым от синей линии, а Станислав Галиев не успел заблокировать бросок. Так «Авангард» и открыл счет, а Илья Ковальчук набрал свое первое очко в серии с «Ак Барсом».

После этого капитан «Авангарда» умудрился получить удаление, которое, кстати, реализовал «Ак Барс», складывалось впечатление, что Илья проводит провальный плей-офф, но не тут-то было.

Далее Ковальчук забил, реабилитировавшись за реализованное удаление. Да как забил, капитан «Авангарда» сравнял счет за 58 секунд до конца третьего периода. Вот так, не забивал и забил, возможно, самый важный гол в серии. Он сделал счет в матче равным, 2:2 и перевел игру в овертайм — главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сиял счастья. «Авангард» и «Ак Барс» выдали настоящий триллер, где в главной роли выступал именитый нападающий «Авангарда» под своим номером 17.

Овертайм прошел довольно быстро, команды сыграли всего две минуты. К слову, в Западной конференции СКА и ЦСКА сыграли аж три дополнительных периода, что пока что является рекордом плей-офф нынешнего сезона.

Рид Буше сместился и выиграл для себя убойную позицию, из которой попал в домик Тимуру Билялову, а оборона «Ак Барса» неожиданно провалилась, причем в самый ответственный момент.

Так Воронков, Буше и Ковальчук выдали шоу на троих, сотворив остросюжетную концовку матча с неожиданной развязкой.

Магия первой заброшенной шайбы всё-таки работает: кто забивает первым, тот обязательно выигрывает, так было во всех матчах этой серии. Даже Дмитрий Квартальнов после второго проигранного матча отмечал, что его команде необходимо просто забить первой.

В этой серии действует принцип гостевых побед, «Ак Барс» и «Авангард» выигрывают исключительно в гостях, это по-настоящему удивительная серия, где больше вопросов, нежели ответов. Следующий матч под номером шесть команды проведут 13 апреля в Балашихе.

Сергей Писцов