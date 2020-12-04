В Казани Следком просит смягчить арест заму беглого полковника Ершова

Фото: "Реальное время"

В Советский райсуд Казани поступили ходатайства Следкома по двум офицерам отдела полиции «Сафиуллина». Подполковника Ильназа Ситдикова, экс-замначальника отдела, силовики просят перевести из СИЗО под домашний арест, а его бывшему шефу — полковнику Алексею Ершову — продлить срок содержания под стражей, передает журналист «Реального времени».



Оба ходатайства будут рассмотрены сегодня.

Напомним, Ситдиков и Ершов обвиняются в организации серии взяток группой лиц, в том числе путем вымогательства. Первый под арестом с 10 октября, второй был задержан после объявления в федеральный розыск и арестован 31 октября.

На своем аресте полковник заявил, что его зама сотрудники ФСБ «завербовали еще в апреле» с целью получить показания против него. Из оглашенных на том же заседании материалов дела стало ясно — одним из доказательств причастности Ершова к преступлениям стали показания подозреваемого подполковника Ситдикова.



Ранее заявление против сотрудников ОП «Сафиуллина» написал владелец ЧОПа, охраняющего магазины и автостоянки: он утверждает, что с 2005 года передал «полицейской крыше» не меньше 18 млн рублей. В деле фигурируют показания и других предпринимателей о коррупционном сотрудничестве с правоохранительными органами.