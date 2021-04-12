Акции футбольных клубов: стоит ли в них инвестировать?

Сегодня колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиуллин предлагает обсудить акции футбольных клубов, которые обращаются на биржах. Это может вызвать удивление, но их, оказывается, немало, и некоторые суперклубы, такие как «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус» по сути своей работают как корпорации — есть финансовые планы, выручка, учет и даже прибыль. То, о чем нашим сугубо дотационным клубам остается только мечтать. Вопрос для частного инвестора заключается в том, стоит ли инвестировать в такие акции, принесет ли это рост капитализации? Или все это — сугубо околофанатские вещи, которые не имеют особого экономического смысла и представляют огромный риск для инвестора? Предлагаем разобраться в ситуации.

Зачем клубам выходить на биржу?



Есть несколько причин, впрочем характерных для любого бизнеса, выходящего на биржу, а именно:

Привлечение финансирования для строительства инфраструктурных объектов (стадион, тренировочная база), развитие маркетинга и прочих задач;

Повышение узнаваемости клуба;

Рост стоимости долей акционеров;

Желание акционеров выйти в любой момент путем продажи их пакета на бирже.

Одним из свежих примеров является попытка выхода на биржу бельгийского клуба Брюгге в марте 2021 года. IPO клуба отложили из-за низкого спроса на акции со стороны инвесторов. Клуб хотел продать свои акции на уровне 18—23 долларов за штуку для достижения капитализации в 230 млн евро. Потратить привлеченные средства планировалось на постройку нового стадиона.

Какие футбольные клубы торгуются на бирже?

На данный момент на различных европейских биржах торгуются бумаги 24 футбольных клубов. В таблице представлена интересная информация, которая будет полезна для интересующихся.



Акции футбольных клубов

№ Клуб Тикер Биржа Дата IPO Валюта Цена на 10.04.2021 Цена на 10.04.2020 Изменение за 12 месяцев 1 Manchester United FC MANU.K NYSE 10.08.2012 USD 16,52 14,96 +10,42% 2 Arsenal AFCA.ISD ICAP Securities and Derivatives Exchange - EUR Нет данных Нет данных Нет данных 3 Juventus JUVE.MI Milan Stock Exchange 20.12.2001 EUR 0,77 0,78 -1,28% 4 Borussia Dortmund BVB.DE Xetra 25.02.2008 EUR 5,25 6,24 -15,8% 5 AS Roma ASR.MI Milan Stock Exchange 17.05.2000 EUR 0,29 0,41 -29,262% 6 AFC Ajax AJAX.AS Euronext Amsterdam 06.05.1998 EUR 15,65 15,36 +1,88% 7 Celtic FC CCP.L London Stock Exchange 22.09.2005 GBP 112 110 +1,81% 8 Galatasaray GSRAY.IS Borsa Istanbul 20.02.2002 TRY 3,72 2,53 +47% 9 Olympique Lyonnais OLG.PA Euronext Paris 08.02.2007 EUR 2,42 2,21 +9,5% 10 Fenerbahce FENER.IS Borsa Istanbul 20.02.2004 TRY 33,48 9,63 +247% 11 Besiktas BJKAS.IS Borsa Istanbul 25.02.2002 TRY 11,18 2,0 +459% 12 Parken sport&Entertainment PARKEN.CO OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S 11.11.1997 DKK 87,0 68,48 +27% 13 Lazio LAZI.MI Milan Stock Exchange 27.06.2007 EUR 1,14 1,22 -6,55% 14 Brondby IF B BIF.CO OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S 01.01.1987 DKK 0,65 0,30 +116% 15 SL Benfica SLBEN.LS Euronext Lisbon - EUR 2,32 2,89 -19,7% 16 Sporting CP SPSO.LS Euronext Lisbon 16.09.2008 EUR 1,15 0,70 +64,3% 17 Trabzonspor TSPOR.IS Borsa Istanbul 10.04.2005 TRY 2,08 2,85 -27% 18 Silkeborg SIF.CO OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S 01.01.1989 DKK 12,10 11,99 +0,91% 19 Teteks ad tetovo TETE.MKE Macedonian Stock Exchange - MKD 1940 1633 +18,7% 20 FC Porto FCPP.CO Euronext Lisbon - EUR 0,74 0,797 -7,1% 21 AGF AGFEb.CO OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S 20.05.1988 DKK 0,75 0,41 +82,9% 22 Aalborg boldspilklub AAB.CO OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S 11.09.1998 DKK 41,60 42,52 -2,1% 23 AIK football AIKb.NGM Nordic Growth Market 31.07.2006 SEK 1,60 1,71 -6,43% 24 Ruch chorzow RCW.WA Warsaw Stock Exchange 04.09.2008 PLN 0,28 0,15 +86,6%

Как мы видим из таблицы, суперклубов на биржах мало, они, как правило, принадлежат богатым частным инвесторам. Турция является лидером по количеству представленных клубов и по росту котировок акций клубов. До 2012 года на бирже торговались акции еще одного известного английского клуба — Тоттенхэм. Этот клуб — пионер выхода на биржу, IPO состоялось в 1983 году. В 2012 году был произведен делистинг (уход с биржи). Клуб был вынужден пойти на такой шаг для получения финансирования на строительство нового стадиона от местных властей. Стадион был открыт в 2019 году. Если вы все-таки хотите стать акционером этого клуба, это можно сделать через маркетплейс Asset Match.

Стоит ли инвестировать в акции футбольных клубов?

В первую очередь, давайте разберемся, на чем зарабатывают клубы. Итак, доходы:

Поступления от трансляций матчей;

Спонсорские взносы (по сути реклама соответствующих компаний);

Продажа игроков.

Расходы клубов в основном — это затраты на персонал, это команда игроков, тренеров, вспомогательный персонал, менеджеры, медики, административные работники. Учет игроков в финансовой отчетности происходит как нематериальные активы. Покупка и продажа игроков отражается в отчете об изменении нематериальных активов. Для оценки справедливой стоимости игрока на конец отчетного периода многие клубы капитализируют на игроков понесенные затраты, чтобы довести футболиста до подходящего состояния. Приглашаются независимые оценщики для анализа текущей стоимости игрока на балансе по окончанию текущего сезона. Амортизация нематериальных активов занимает большую часть в операционных затратах клуба. Срок полезного использования игрока устанавливается в рамках срока заключенного контракта.

В помощь инвесторам есть фондовый индекс STOXX Europe Football Index (тикер FCTP), в который входят все клубы, акции которых обращаются на европейских биржах. Индекс не включает «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Динамика этого индекса невпечатляющая, что и понятно, учитывая специфику их бизнеса, который не нацелен на рост капитализации за счет большей выручки, операционной эффективности и прочих стандартных вещей для инвестиционной привлекательности.

Яркий пример — переход Роналдо из Реала в Ювентус, который окупил себя в первый же год за счет возросших продаж атрибутики с его именем. Фото: Максим Платонов

Факторы, влияющие на рост котировок акций клубов:

Победы в различных турнирах. Команды участвуют в нескольких турнирах от внутреннего чемпионата и кубка страны до международных турниров (Лига чемпионов, Лига Европы). Помимо роста акций, в случае продвижения далеко по сетке турниров, есть еще и материальные приобретения — например в Лиге чемпионов предусмотрены солидные гонорары — за каждую выигранную игру 1,5 млн евро. Победа в этом турнире может принести до 15 млн евро;

Продажи билетов (сезонных абонементов), атрибутики. Популярность клуба растет вместе с хорошими выступлениями в турнирах, привлекая больше людей на трибуны. Помимо этого, клубы приглашают узнаваемых игроков, для увеличения продаж атрибутики. Яркий пример — переход Роналдо из Реала в Ювентус, который окупил себя в первый же год за счет возросших продаж атрибутики с его именем;

Покупка/продажа игроков. Приглашение звезд тянет котировки вверх, пример Роналдо тому потверждение — акции Ювентуса выросли на 19% на этой новости. В тоже время футбольный клуб Аякс стабильно продает хороших молодых футболистов из своей школы, которая считается одной из лучших в мире, и неплохо пополняет бюджет ежегодно.

Объективно говоря, вложения в акции футбольных клубов не подходят для частного инвестора. Риски велики из-за:

волатильности котировок, фанаты после неудачного выступления могут массово продавать акции на эмоциях;



непредсказуемости результатов выступлений, на курс акций компаний, например, из сырьевого сектора не влияют события, которые происходят чаще, чем раз в неделю; в футболе же матчи, результаты которых влияют на котировки, проходят постоянно;

невозможности проведения долгосрочного фундаментального анализа по классической схеме оценки бизнеса (бизнес-циклы, стоимость сырья, технологии); прогноз будущей стоимости акций провести очень сложно, так как зачастую все завязано на победах в играх, покупке или продаже игроков и, как это ни смешно, на банальной удаче. Никакие модели дисконтированного денежного потока тут не помогут;



человеческого фактора — приглашение звезды может обернуться провалом из-за травмы, конфликта внутри команды, например.



Например — гипотетический переход Месси в Манчестер Юнайтед однозначно унес бы акции вверх. Фото: Максим Платонов

По хорошему, если вы разбираетесь в футболе, следите за новостями, то спорадически можно вкладывать небольшую часть вашего портфеля в те или иные акции футбольных клубов, но это должно быть на короткий срок и с понятным новостным фоном. Например — гипотетический переход Месси в Манчестер Юнайтед однозначно унес бы акции вверх. То есть, сугубо спекулятивный подход. Длинные инвестиции для роста капитализации, как показывает статистика, невозможны.



На мой взгляд, инвестирование в футбольные клубы — это все-таки больше инструмент для заработка для фанатов той или иной команды. Бизнес-модель клубов не подходит для фондового рынка.



Артур Сафиулин