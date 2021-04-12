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Акции футбольных клубов: стоит ли в них инвестировать?

00:00, 12.04.2021
Акции футбольных клубов: стоит ли в них инвестировать?
Фото: ua-retail.com

Сегодня колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиуллин предлагает обсудить акции футбольных клубов, которые обращаются на биржах. Это может вызвать удивление, но их, оказывается, немало, и некоторые суперклубы, такие как «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус» по сути своей работают как корпорации — есть финансовые планы, выручка, учет и даже прибыль. То, о чем нашим сугубо дотационным клубам остается только мечтать. Вопрос для частного инвестора заключается в том, стоит ли инвестировать в такие акции, принесет ли это рост капитализации? Или все это — сугубо околофанатские вещи, которые не имеют особого экономического смысла и представляют огромный риск для инвестора? Предлагаем разобраться в ситуации.

Зачем клубам выходить на биржу?

Есть несколько причин, впрочем характерных для любого бизнеса, выходящего на биржу, а именно:

  • Привлечение финансирования для строительства инфраструктурных объектов (стадион, тренировочная база), развитие маркетинга и прочих задач;
  • Повышение узнаваемости клуба;
  • Рост стоимости долей акционеров;
  • Желание акционеров выйти в любой момент путем продажи их пакета на бирже.

Одним из свежих примеров является попытка выхода на биржу бельгийского клуба Брюгге в марте 2021 года. IPO клуба отложили из-за низкого спроса на акции со стороны инвесторов. Клуб хотел продать свои акции на уровне 18—23 долларов за штуку для достижения капитализации в 230 млн евро. Потратить привлеченные средства планировалось на постройку нового стадиона.

Какие футбольные клубы торгуются на бирже?

На данный момент на различных европейских биржах торгуются бумаги 24 футбольных клубов. В таблице представлена интересная информация, которая будет полезна для интересующихся.

Акции футбольных клубов

Клуб

Тикер

Биржа

Дата IPO

Валюта

Цена на 10.04.2021

Цена на 10.04.2020

Изменение за 12 месяцев

1

Manchester United FC

MANU.K

NYSE

10.08.2012

USD

16,52

14,96

+10,42%

2

Arsenal

AFCA.ISD

ICAP Securities and Derivatives Exchange

-

EUR

Нет данных

Нет данных

Нет данных

3

Juventus

JUVE.MI

Milan Stock Exchange

20.12.2001

EUR

0,77

0,78

-1,28%

4

Borussia Dortmund

BVB.DE

Xetra

25.02.2008

EUR

5,25

6,24

-15,8%

5

AS Roma

ASR.MI

Milan Stock Exchange

17.05.2000

EUR

0,29

0,41

-29,262%

6

AFC Ajax

AJAX.AS

Euronext Amsterdam

06.05.1998

EUR

15,65

15,36

+1,88%

7

Celtic FC

CCP.L

London Stock Exchange

22.09.2005

GBP

112

110

+1,81%

8

Galatasaray

GSRAY.IS

Borsa Istanbul

20.02.2002

TRY

3,72

2,53

+47%

9

Olympique Lyonnais

OLG.PA

Euronext Paris

08.02.2007

EUR

2,42

2,21

+9,5%

10

Fenerbahce

FENER.IS

Borsa Istanbul

20.02.2004

TRY

33,48

9,63

+247%

11

Besiktas

BJKAS.IS

Borsa Istanbul

25.02.2002

TRY

11,18

2,0

+459%

12

Parken sport&Entertainment

PARKEN.CO

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

11.11.1997

DKK

87,0

68,48

+27%

13

Lazio

LAZI.MI

Milan Stock Exchange

27.06.2007

EUR

1,14

1,22

-6,55%

14

Brondby IF B

BIF.CO

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

01.01.1987

DKK

0,65

0,30

+116%

15

SL Benfica

SLBEN.LS

Euronext Lisbon

-

EUR

2,32

2,89

-19,7%

16

Sporting CP

SPSO.LS

Euronext Lisbon

16.09.2008

EUR

1,15

0,70

+64,3%

17

Trabzonspor

TSPOR.IS

Borsa Istanbul

10.04.2005

TRY

2,08

2,85

-27%

18

Silkeborg

SIF.CO

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

01.01.1989

DKK

12,10

11,99

+0,91%

19

Teteks ad tetovo

TETE.MKE

Macedonian Stock Exchange

-

MKD

1940

1633

+18,7%

20

FC Porto

FCPP.CO

Euronext Lisbon

-

EUR

0,74

0,797

-7,1%

21

AGF

AGFEb.CO

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

20.05.1988

DKK

0,75

0,41

+82,9%

22

Aalborg boldspilklub

AAB.CO

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

11.09.1998

DKK

41,60

42,52

-2,1%

23

AIK football

AIKb.NGM

Nordic Growth Market

31.07.2006

SEK

1,60

1,71

-6,43%

24

Ruch chorzow

RCW.WA

Warsaw Stock Exchange

04.09.2008

PLN

0,28

0,15

+86,6%

Как мы видим из таблицы, суперклубов на биржах мало, они, как правило, принадлежат богатым частным инвесторам. Турция является лидером по количеству представленных клубов и по росту котировок акций клубов. До 2012 года на бирже торговались акции еще одного известного английского клуба — Тоттенхэм. Этот клуб — пионер выхода на биржу, IPO состоялось в 1983 году. В 2012 году был произведен делистинг (уход с биржи). Клуб был вынужден пойти на такой шаг для получения финансирования на строительство нового стадиона от местных властей. Стадион был открыт в 2019 году. Если вы все-таки хотите стать акционером этого клуба, это можно сделать через маркетплейс Asset Match.

Стоит ли инвестировать в акции футбольных клубов?

В первую очередь, давайте разберемся, на чем зарабатывают клубы. Итак, доходы:

  • Поступления от трансляций матчей;
  • Спонсорские взносы (по сути реклама соответствующих компаний);
  • Продажа игроков.

Расходы клубов в основном — это затраты на персонал, это команда игроков, тренеров, вспомогательный персонал, менеджеры, медики, административные работники. Учет игроков в финансовой отчетности происходит как нематериальные активы. Покупка и продажа игроков отражается в отчете об изменении нематериальных активов. Для оценки справедливой стоимости игрока на конец отчетного периода многие клубы капитализируют на игроков понесенные затраты, чтобы довести футболиста до подходящего состояния. Приглашаются независимые оценщики для анализа текущей стоимости игрока на балансе по окончанию текущего сезона. Амортизация нематериальных активов занимает большую часть в операционных затратах клуба. Срок полезного использования игрока устанавливается в рамках срока заключенного контракта.

В помощь инвесторам есть фондовый индекс STOXX Europe Football Index (тикер FCTP), в который входят все клубы, акции которых обращаются на европейских биржах. Индекс не включает «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Динамика этого индекса невпечатляющая, что и понятно, учитывая специфику их бизнеса, который не нацелен на рост капитализации за счет большей выручки, операционной эффективности и прочих стандартных вещей для инвестиционной привлекательности.

Яркий пример — переход Роналдо из Реала в Ювентус, который окупил себя в первый же год за счет возросших продаж атрибутики с его именем. Фото: Максим Платонов

Факторы, влияющие на рост котировок акций клубов:

  • Победы в различных турнирах. Команды участвуют в нескольких турнирах от внутреннего чемпионата и кубка страны до международных турниров (Лига чемпионов, Лига Европы). Помимо роста акций, в случае продвижения далеко по сетке турниров, есть еще и материальные приобретения — например в Лиге чемпионов предусмотрены солидные гонорары — за каждую выигранную игру 1,5 млн евро. Победа в этом турнире может принести до 15 млн евро;
  • Продажи билетов (сезонных абонементов), атрибутики. Популярность клуба растет вместе с хорошими выступлениями в турнирах, привлекая больше людей на трибуны. Помимо этого, клубы приглашают узнаваемых игроков, для увеличения продаж атрибутики. Яркий пример — переход Роналдо из Реала в Ювентус, который окупил себя в первый же год за счет возросших продаж атрибутики с его именем;
  • Покупка/продажа игроков. Приглашение звезд тянет котировки вверх, пример Роналдо тому потверждение — акции Ювентуса выросли на 19% на этой новости. В тоже время футбольный клуб Аякс стабильно продает хороших молодых футболистов из своей школы, которая считается одной из лучших в мире, и неплохо пополняет бюджет ежегодно.

Объективно говоря, вложения в акции футбольных клубов не подходят для частного инвестора. Риски велики из-за:

    • волатильности котировок, фанаты после неудачного выступления могут массово продавать акции на эмоциях;
    • непредсказуемости результатов выступлений, на курс акций компаний, например, из сырьевого сектора не влияют события, которые происходят чаще, чем раз в неделю; в футболе же матчи, результаты которых влияют на котировки, проходят постоянно;
    • невозможности проведения долгосрочного фундаментального анализа по классической схеме оценки бизнеса (бизнес-циклы, стоимость сырья, технологии); прогноз будущей стоимости акций провести очень сложно, так как зачастую все завязано на победах в играх, покупке или продаже игроков и, как это ни смешно, на банальной удаче. Никакие модели дисконтированного денежного потока тут не помогут;
    • человеческого фактора — приглашение звезды может обернуться провалом из-за травмы, конфликта внутри команды, например.
Например — гипотетический переход Месси в Манчестер Юнайтед однозначно унес бы акции вверх. Фото: Максим Платонов

По хорошему, если вы разбираетесь в футболе, следите за новостями, то спорадически можно вкладывать небольшую часть вашего портфеля в те или иные акции футбольных клубов, но это должно быть на короткий срок и с понятным новостным фоном. Например — гипотетический переход Месси в Манчестер Юнайтед однозначно унес бы акции вверх. То есть, сугубо спекулятивный подход. Длинные инвестиции для роста капитализации, как показывает статистика, невозможны.

На мой взгляд, инвестирование в футбольные клубы — это все-таки больше инструмент для заработка для фанатов той или иной команды. Бизнес-модель клубов не подходит для фондового рынка.

Артур Сафиулин
Справка

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».

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