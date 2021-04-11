«Рубин» обыграл еще одного прямого конкурента за место в еврокубках

Казанский «Рубин» выиграл свой матч 26-го тура РПЛ и приблизился к лидерам чемпионата

В очередном матче РПЛ казанский «Рубин» укрепил свои притязания на место в Лиге Европы на следующий сезон. Матч с «Ростовом» поднял казанский клуб на четвертую строчку в турнирной таблице. Остается лишь дождаться осечек от конкурентов. Как проявил себя Хвича и какой рекорд установил Йевтич? Новая схема «Рубина» продолжает приносить результат? На этот и другие вопросы отвечает спортивная редакция «Реального времени».

Матч двух претендентов на звание топ-клуба

Встречу между «Рубином» и «Ростовом» ждали многие эксперты и болельщики. Ведь это яркие команды под руководством самобытных российских специалистов, которые демонстрируют приятный глазу футбол. Футбольная общественность привыкает к тому, что ростовчане претендуют на попадание в еврокубки. В начале сезона подопечные Валерия Карпина претендовали на групповой этап Лиги Европы, но необязательное поражение от израильского «Маккаби» в третьем квалификационном раунде лишило «желто-синих» права представлять Россию на международной арене. Зато это позволило команде из Ростова сосредоточиться на внутреннем чемпионате.

«Рубин» же после возобновления сезона проиграл всего раз, уступив «Химкам». А в остальном команда Леонида Слуцкого набрала очень хороший ход и широкой поступью движется к верху турнирной таблицы. Конечно, о попадании в тройку речи уже быть не может, но на Лигу Европы вполне можно претендовать.

Матч должен был дать понять, насколько готовы и те и другие к игре на встречных курсах. Атакующий футбол — одно дело, но в играх с топами нашего чемпионата и «Рубин», и «Ростов» действовали не первым номером. И именно такие очные встречи выявляют ту игру, которую хочет тренерский штаб.

«Рубин» после возобновления сезона проиграл всего раз, уступив «Химкам». А в остальном команда Леонида Слуцкого набрала очень хороший ход. Фото: rubin-kazan.ru

Оба клуба идут по современной модели развития: покупка недорогих молодых игроков, в том числе иностранцев, с целью последующей перепродажи в другие чемпионаты. Поэтому хорошая игра крайне выгодна с точки зрения оценки потенциальных новичков для потенциальных покупателей. В этой связи крайне важно пробиваться в еврокубки, так что в оставшихся матчах чемпионата цена потери очков увеличивается в разы.

Агрессивный прессинг Карпина сработал только частично. «Рубин» вновь оказался готов к натиску соперника

Игра проходила в равной борьбе, но это точно не тот случай, когда этот журналистский штамп означает унылый матч. С первой минуты «Ростов» старался атаковать фланг молодого Ильи Самошникова, рассчитывая на то, что новичок сборной России сломается и будет допускать ошибки. Была надежда еще и на то, что на одной бровке с Самошниковым играет Хвича, не очень любящий отрабатывать в обороне.

Но Илья превращается в зрелого игрока, который готов справляться с тем, что на его фланг будет оказываться колоссальное давление. Да и Кварацхелия в этом матче показал, что готов жертвовать собой во благо команды. Грузинский полузащитник регулярно смещался в глубину для поддержки своих партнеров. Правда, за это можно поблагодарить и отличную игру ростовчан — в частности, Дениса Терентьева, отвечавшего за Хвичу. Защитник «Ростова» сумел сдержать Кварацхелию, и за весь матч тот создал лишь пару ударов из-за пределов штрафной площади. В остальном же звездный игрок «Рубина» провел не самый лучший матч и точно не может занести игру с «Ростовом» себе в актив.

Кварацхелия провел не самый лучший матч и точно не может занести игру с «Ростовом» себе в актив. Фото: rubin-kazan.ru

«Не могу сказать, что он прямо не был заметен. Все-таки он много ярких эпизодов все равно сыграл и несколько ударов нанес, и ассистировал в нескольких моментах. Просто все ждут, что он будет каждый эпизод обыгрывать по пять человек, но это, к сожалению, невозможно», — заявил главный тренер команды Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Валерий Карпин подготовил для своих соперников план с агрессивным прессингом, который начинался уже у штрафной Дюпина, и периодически это срабатывало. «Рубин» не хотел выбивать мяч и пытался выйти через короткий пас, но получалось не всегда. А когда удача все-таки улыбалась, то ростовчане оказывались в не очень выигрышном положении, поскольку отрезалась четверка игроков, участвовавших в прессинге, из-за чего казанцы получали шанс на атаку.

Стоит отметить игру в обороне, причем у обеих команд. Защитники действовали крайне уверенно, раз за разом страхуя своих партнеров в переходных фазах. Это вдвойне приятно, ведь за атакующим футболом, который пытаются ставить и Карпин, и Слуцкий, иногда может прятаться проблема плохой игры в защите. Но пример этого матча показывает: можно действовать агрессивно у чужих ворот, при этом сохраняя баланс сзади и не бояться упустить собственные ворота.

Центр поля «Рубина» — один из лучших в лиге. Вариативность и эффективность

Отдельно хочется отметить игру казанцев в середине поля. Имея в составе таких исполнителей, как Хвича, Макаров и Деспотович, можно «вытащить» не один матч в сезоне. Но всегда есть проблема того, как действует остальная команда. Ведь до атакующей группы нужно доставить мяч, и центр поля крайне важен для действий в прессинге. Все-таки игра в обороне в современном футболе начинается ближе к центральному кругу. И в начале нынешнего сезона у «Рубина» была проблема с доставкой мяча в финальную треть поля, не было исполнителей, способных контролировать игру. Неплохие Йевтич и Абильдгор не способны были проявить себя из-за отсутствия партнеров высокого класса, которые управляли бы игрой. Но эта проблема постепенно решается.

После зимних сборов игра «Рубина» преобразилась. Фото: rubin-kazan.ru

После зимних сборов игра «Рубина» преобразилась. Во многом этому поспособствовала травма Хвана Ин Бома, который был одним из лидеров казанского клуба в первой части сезона. Кореец действовал ближе к нападающему и создавал моментов чуть ли не больше, чем вся атакующая группа «Рубина». Однако после полученной Хваном травмы Леониду Слуцкому пришлось придумывать альтернативные варианты. И одним из таких решений стал трансфер Леона Мусаева из питерского «Зенита».

Молодой полузащитник совсем было зачах, играя в ПФЛ и не получая шанса в первой команде, поэтому переезд в Казань выглядел хорошей возможностью проявить себя на взрослом уровне. И обе стороны выиграли от этого трансфера. Леон получил свое игровое время, которым пользуется сполна, а «Рубин» научился действовать уверенно у штрафной соперника. Мусаев — типичный плеймейкер, который дает возможность опорному чувствовать себя комфортнее, зная, что рядом есть партнер, способный подстраховать в обороне. При этом раскрывается потенциал второго центрального полузащитника, играющего в паре с Мусаевым.

Дарко Йевтич стал лучшим игроком матча, и дело не только в шикарном забитом мяче. Швейцарец стал основным звеном в прессингующей модели «Рубина» в матче с «Ростовом». Новая схема казанцев с Абильдгором в глубине поля позволила Йевтичу заиграть во всей красе. Датчанин страхует зону ближе к своим воротам, а в пару к Мусаеву опускался фланговый игрок, в зависимости от того, на каком краю проходила атака ростовчан. А Йевтич поднимался к Деспотовичу и был важнейшим механизмом при обороне казанцев.

Его грамотные действия позволили нейтрализовать быстрые атаки соперника, ведь Дарко действовал очень высоко и при переходе атаки на противоположный фланг быстро опускался в оборону. Ну а гол швейцарца стал украшением этого матча. Хлесткий удар из-за штрафной застал врасплох Песьякова и позволил «Рубину» одержать минимальную победу.

Между тем это 3000-й гол в истории казанского клуба во всех официальных матчах с основания «Рубина».

«Рубин» уже 4-й. Правда, у конкурентов матч в запасе

После победы в Ростове казанский клуб поднялся на 4-е место в РПЛ. На счету «Рубина» 43 очка, столько же у ЦСКА — правда, ему еще предстоит сыграть свой матч в туре. Шанс остаться в пятерке достаточно велик, ведь конкуренты казанцев играют между собой, кроме вышеупомянутого ЦСКА. «Локомотив» и «Спартак» встретятся между собой, а «Сочи», которых подопечные Леонида Слуцкого обыграли туром ранее, сыграют с лидером чемпионата — петербургским «Зенитом». В случае осечки команд-соседей по таблице «Рубин» укрепит свои позиции в лидирующей группе и за пять туров до конца чемпионата имеет реальные шансы зацепиться за еврокубковую зону. Остается «всего ничего» — не растерять очки в оставшихся матчах.

Следующий матч в рамках 26-го тура РПЛ казанский «Рубин» проведет 18 апреля. Подопечные Леонида Слуцкого отправятся в Екатеринбург, где сразятся с местным «Уралом».

Игорь Белоногов