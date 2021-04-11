«Рубин» обыграл еще одного прямого конкурента за место в еврокубках
Казанский «Рубин» выиграл свой матч 26-го тура РПЛ и приблизился к лидерам чемпионата
В очередном матче РПЛ казанский «Рубин» укрепил свои притязания на место в Лиге Европы на следующий сезон. Матч с «Ростовом» поднял казанский клуб на четвертую строчку в турнирной таблице. Остается лишь дождаться осечек от конкурентов. Как проявил себя Хвича и какой рекорд установил Йевтич? Новая схема «Рубина» продолжает приносить результат? На этот и другие вопросы отвечает спортивная редакция «Реального времени».
Матч двух претендентов на звание топ-клуба
Встречу между «Рубином» и «Ростовом» ждали многие эксперты и болельщики. Ведь это яркие команды под руководством самобытных российских специалистов, которые демонстрируют приятный глазу футбол. Футбольная общественность привыкает к тому, что ростовчане претендуют на попадание в еврокубки. В начале сезона подопечные Валерия Карпина претендовали на групповой этап Лиги Европы, но необязательное поражение от израильского «Маккаби» в третьем квалификационном раунде лишило «желто-синих» права представлять Россию на международной арене. Зато это позволило команде из Ростова сосредоточиться на внутреннем чемпионате.
«Рубин» же после возобновления сезона проиграл всего раз, уступив «Химкам». А в остальном команда Леонида Слуцкого набрала очень хороший ход и широкой поступью движется к верху турнирной таблицы. Конечно, о попадании в тройку речи уже быть не может, но на Лигу Европы вполне можно претендовать.
Матч должен был дать понять, насколько готовы и те и другие к игре на встречных курсах. Атакующий футбол — одно дело, но в играх с топами нашего чемпионата и «Рубин», и «Ростов» действовали не первым номером. И именно такие очные встречи выявляют ту игру, которую хочет тренерский штаб.
Оба клуба идут по современной модели развития: покупка недорогих молодых игроков, в том числе иностранцев, с целью последующей перепродажи в другие чемпионаты. Поэтому хорошая игра крайне выгодна с точки зрения оценки потенциальных новичков для потенциальных покупателей. В этой связи крайне важно пробиваться в еврокубки, так что в оставшихся матчах чемпионата цена потери очков увеличивается в разы.
Агрессивный прессинг Карпина сработал только частично. «Рубин» вновь оказался готов к натиску соперника
Игра проходила в равной борьбе, но это точно не тот случай, когда этот журналистский штамп означает унылый матч. С первой минуты «Ростов» старался атаковать фланг молодого Ильи Самошникова, рассчитывая на то, что новичок сборной России сломается и будет допускать ошибки. Была надежда еще и на то, что на одной бровке с Самошниковым играет Хвича, не очень любящий отрабатывать в обороне.
Но Илья превращается в зрелого игрока, который готов справляться с тем, что на его фланг будет оказываться колоссальное давление. Да и Кварацхелия в этом матче показал, что готов жертвовать собой во благо команды. Грузинский полузащитник регулярно смещался в глубину для поддержки своих партнеров. Правда, за это можно поблагодарить и отличную игру ростовчан — в частности, Дениса Терентьева, отвечавшего за Хвичу. Защитник «Ростова» сумел сдержать Кварацхелию, и за весь матч тот создал лишь пару ударов из-за пределов штрафной площади. В остальном же звездный игрок «Рубина» провел не самый лучший матч и точно не может занести игру с «Ростовом» себе в актив.
«Не могу сказать, что он прямо не был заметен. Все-таки он много ярких эпизодов все равно сыграл и несколько ударов нанес, и ассистировал в нескольких моментах. Просто все ждут, что он будет каждый эпизод обыгрывать по пять человек, но это, к сожалению, невозможно», — заявил главный тренер команды Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.
Валерий Карпин подготовил для своих соперников план с агрессивным прессингом, который начинался уже у штрафной Дюпина, и периодически это срабатывало. «Рубин» не хотел выбивать мяч и пытался выйти через короткий пас, но получалось не всегда. А когда удача все-таки улыбалась, то ростовчане оказывались в не очень выигрышном положении, поскольку отрезалась четверка игроков, участвовавших в прессинге, из-за чего казанцы получали шанс на атаку.
Стоит отметить игру в обороне, причем у обеих команд. Защитники действовали крайне уверенно, раз за разом страхуя своих партнеров в переходных фазах. Это вдвойне приятно, ведь за атакующим футболом, который пытаются ставить и Карпин, и Слуцкий, иногда может прятаться проблема плохой игры в защите. Но пример этого матча показывает: можно действовать агрессивно у чужих ворот, при этом сохраняя баланс сзади и не бояться упустить собственные ворота.
Центр поля «Рубина» — один из лучших в лиге. Вариативность и эффективность
Отдельно хочется отметить игру казанцев в середине поля. Имея в составе таких исполнителей, как Хвича, Макаров и Деспотович, можно «вытащить» не один матч в сезоне. Но всегда есть проблема того, как действует остальная команда. Ведь до атакующей группы нужно доставить мяч, и центр поля крайне важен для действий в прессинге. Все-таки игра в обороне в современном футболе начинается ближе к центральному кругу. И в начале нынешнего сезона у «Рубина» была проблема с доставкой мяча в финальную треть поля, не было исполнителей, способных контролировать игру. Неплохие Йевтич и Абильдгор не способны были проявить себя из-за отсутствия партнеров высокого класса, которые управляли бы игрой. Но эта проблема постепенно решается.
После зимних сборов игра «Рубина» преобразилась. Во многом этому поспособствовала травма Хвана Ин Бома, который был одним из лидеров казанского клуба в первой части сезона. Кореец действовал ближе к нападающему и создавал моментов чуть ли не больше, чем вся атакующая группа «Рубина». Однако после полученной Хваном травмы Леониду Слуцкому пришлось придумывать альтернативные варианты. И одним из таких решений стал трансфер Леона Мусаева из питерского «Зенита».
Молодой полузащитник совсем было зачах, играя в ПФЛ и не получая шанса в первой команде, поэтому переезд в Казань выглядел хорошей возможностью проявить себя на взрослом уровне. И обе стороны выиграли от этого трансфера. Леон получил свое игровое время, которым пользуется сполна, а «Рубин» научился действовать уверенно у штрафной соперника. Мусаев — типичный плеймейкер, который дает возможность опорному чувствовать себя комфортнее, зная, что рядом есть партнер, способный подстраховать в обороне. При этом раскрывается потенциал второго центрального полузащитника, играющего в паре с Мусаевым.
Дарко Йевтич стал лучшим игроком матча, и дело не только в шикарном забитом мяче. Швейцарец стал основным звеном в прессингующей модели «Рубина» в матче с «Ростовом». Новая схема казанцев с Абильдгором в глубине поля позволила Йевтичу заиграть во всей красе. Датчанин страхует зону ближе к своим воротам, а в пару к Мусаеву опускался фланговый игрок, в зависимости от того, на каком краю проходила атака ростовчан. А Йевтич поднимался к Деспотовичу и был важнейшим механизмом при обороне казанцев.
Его грамотные действия позволили нейтрализовать быстрые атаки соперника, ведь Дарко действовал очень высоко и при переходе атаки на противоположный фланг быстро опускался в оборону. Ну а гол швейцарца стал украшением этого матча. Хлесткий удар из-за штрафной застал врасплох Песьякова и позволил «Рубину» одержать минимальную победу.
Между тем это 3000-й гол в истории казанского клуба во всех официальных матчах с основания «Рубина».
«Рубин» уже 4-й. Правда, у конкурентов матч в запасе
После победы в Ростове казанский клуб поднялся на 4-е место в РПЛ. На счету «Рубина» 43 очка, столько же у ЦСКА — правда, ему еще предстоит сыграть свой матч в туре. Шанс остаться в пятерке достаточно велик, ведь конкуренты казанцев играют между собой, кроме вышеупомянутого ЦСКА. «Локомотив» и «Спартак» встретятся между собой, а «Сочи», которых подопечные Леонида Слуцкого обыграли туром ранее, сыграют с лидером чемпионата — петербургским «Зенитом». В случае осечки команд-соседей по таблице «Рубин» укрепит свои позиции в лидирующей группе и за пять туров до конца чемпионата имеет реальные шансы зацепиться за еврокубковую зону. Остается «всего ничего» — не растерять очки в оставшихся матчах.
Следующий матч в рамках 26-го тура РПЛ казанский «Рубин» проведет 18 апреля. Подопечные Леонида Слуцкого отправятся в Екатеринбург, где сразятся с местным «Уралом».
Справка
Ростов — Рубин 0:1 (0:0, 0:1)
11 апреля
Стадион «Ростов Арена»
- 0:1 — 73 Йевтич.
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