«Возможно, в гибели Гагарина все же есть какой-то политический контекст»

Почему Гагарину светила большая политика, какие есть версии его гибели и как менялась его личность после полета в космос

60 лет назад в космос отправился первый человек с Земли — Юрий Гагарин. Все ли мы знаем о нем, почему СССР не продолжал грандиозное покорение космоса после 60-х и почему сегодня положение нашей страны в космосе чудовищно — в интервью «Реальному времени» рассуждает писатель, автор одной из биографий Гагарина Лев Данилкин.

«Как Ленин был мотором революции, так и Королев был мотором освоения космоса»

— Лев Александрович, можно ли сказать, что полетом человека в космос мы обязаны усилиям Сергея Королева и Никиты Хрущева, который был покровителем космической программы?

— Правильнее было бы в ответе на ваш вопрос процитировать одного из великих советских конструкторов Бориса Чертока. Он однажды заметил, что успех советской космической программы — это следствие трех удивительных ошибок.

Первую ошибку, по мнению Чертока, сделали немцы, которые во время Второй мировой войны слишком многое поставили на «Фау-2» в ущерб остальным вооружениям, но не успели создать это супероружие. Войну они в итоге проиграли, а их наработки достались другим странам.

Вторую ошибку сделали американцы, которые не сразу поняли преимущество ракетостроения, — они слишком долго рассчитывали на авиацию и позволили СССР вырваться вперед в области космоса.

Третью же ошибку совершили советские атомщики, которые не совсем правильно рассчитали массу атомной боеголовки. Они заказали ее конструкторам с большей массой, и в результате Сергею Королеву пришлось создать мощную ракету, которая подходила для того, чтобы нести космический корабль «Восток».

Я бы лично не стал все сводить только к двум людям, которых вы назвали. Да, есть гений Королева. Есть расчетливость Хрущева, который понял, что Третью мировую войну невозможно выиграть исключительно авиацией, потому что нужна более быстрая доставка атомной бомбы. Поэтому Хрущев и принял сложное решение о ставке на ракетостроение и ракетные войска, став сокращать авиацию. Но в то же время одним из последних указов Иосифа Сталина, подписанным в 1953 году, был указ, связанный с развитием ракетных войск. Сталин ожидал Третьей мировой, и он считал, что рано или поздно та страна, которая претендует на звание сверхдержавы, должна была бы заняться ракетами.

— Но покровительству космоса от Хрущева разве не стоит придавать значения? Те, кто был у руля после него, не были такими же фанатами этой темы, как Никита Сергеевич.

— Покровительство все же было и после Хрущева — нельзя сказать, что увлечение космосом остановилось после 1964 года. Но если говорить о роли личности в истории, то здесь все же правильнее было бы говорить о Королеве, нежели о политиках и даже о коллегах Королева. Вряд ли конструкторы Глушко, Челомей или тот же Черток были как инженерные гении хуже Королева. Но как Владимир Ленин был мотором Октябрьской революции 1917 года, так и Королев был мотором освоения космоса. И с его трагической гибелью советская космическая инициатива, которую СССР удерживал лет семь, была потеряна.

Юрий Гагарин и Сергей Королев. Фото: Музей космонавтики / mos.ru

Если говорить о роли личности в истории, то здесь все же правильнее было бы говорить о Королеве, нежели о политиках и даже о коллегах Королева

— Какие качества Королева позволяли ему добиваться практически всего, что он хотел?

— У Королева в кармане всегда были две монетки, и он считал, что если он их потеряет, то запуск пройдет неудачно. Но если говорить серьезно, Сергей Королев был просто одержим своими идеями — с момента, как он прочитал труды Циолковского. Да, бывают люди, которые увлечены своей работой больше, чем среднестатистические люди. И Королев в теме ракетостроения был просто сумасшедший — всю жизнь, начиная с 30-х годов, он хотел запускать ракеты. И, кстати, очень сожалел, что сам не успевает слетать в космос — он очень этого хотел. Поэтому одержимость — это главное качество Королева.

«Сдача Луны была частью глобального исторического сдвига»

— Есть мнение, что если бы Королев был жив, а Хрущев продолжал управлять СССР, состоялся бы советский пилотируемый полет к Луне. В 1969 не было в живых Королева, а в Кремле сидел Брежнев, и первыми на Луну ступили американские астронавты. Лунный проект СССР свернул Брежнев?

— Нельзя рассматривать космос как некую отдельную сферу в большой политике или как некое увлечение государственных лиц. Конечно, очень странно и подозрительно, что неудача с Луной привела к отказу СССР от участия в лунном проекте, ведь странно заканчивать игру после первого гола в твои ворота. Американцы же не закончили свои космические проекты после полета Гагарина. Было совершенно естественным, что после высадки американцев на Луне для СССР было важно продолжать лунную программу — все-таки усилий для этого было много потрачено, да и денег вбухано было тоже много. И людей, одержимых покорением Луны, в те годы было много! Но проект свернули.

Я уже не как автор книги о Гагарине, а как обыватель склонен объяснять себе причину свертывания лунного проекта вот чем. Примерно со второй половины 60-х в СССР начался транзит власти от партии к спецслужбам. Этот транзит завершился, как мне думается, только в 2021 году, и одним из его условий была какая-то договоренность с конкурирующей фирмой, то есть с Западом, о том, что СССР в обмен на что-то выходит среди прочего из лунной гонки. И чтобы сохранять хорошую мину при плохой игре, возникает тот же проект «Союз-Аполлон».

И вот эта совершенно не в духе 60-х «сдача Луны», мне кажется, была частью чего-то более глобального, частью исторического сдвига — политического, а не узкоспециального.

— Но все же вы отметаете версию о том, что космос после 60-х просто уже перестал быть чем-то важным для руководства СССР?

— Но ведь и Хрущев тоже не был всю жизнь энтузиастом космоса — просто обстоятельства заставили его обратить внимание на ту сферу, в которой он мог выдержать противостояние с Западом. Чтобы СССР и дальше мог контролировать Восточный Берлин, Восточную Европу, нужны какие-то средства. Танками с Америкой конкурировать невозможно, и отсюда интерес Хрущева к ракетам. Но когда между СССР и США уже был достигнут ядерный паритет, советское руководство, видимо, сочло, что всё, ракетно-ядерный щит страны создан. А значит, можно отказаться от каких-то частей проекта, которые не сулили большого пропагандистского эффекта — такими были проекты в космосе. Но и денежных средств у СССР вскоре не оказалось, чтобы позволять какие-то чудачества, — возможно, повлияло падение цен на нефть, возможно, дело было в других проектах позднего СССР.

Экипаж американского космического корабля «Аполлон-11», высадившийся на Луне. Фото: wikipedia.org

Было совершенно естественным, что после высадки американцев на Луне для СССР важно продолжать лунную программу — все-таки усилий для этого было много потрачено, да и денег вбухано было тоже много. И людей, одержимых покорением Луны, в те годы было много! Но проект свернули

«Гибель Гагарина — до сих пор загадка»

— Как у автора биографической книги о первом космонавте хочется спросить у вас — все ли нам известно спустя 60 лет о личности Юрия Гагарина?

— Не все. Во-первых, гибель Гагарина — это до сих пор загадка, она не раскрыта. И даже мать Гагарина через десять лет после его смерти не могла получить всю информацию. Она была очень недовольна тем объяснением, которое было ей предложено. Видимо, дело было в большой степени секретности, которая сопровождала расследование. Но поразительно, что эти сведения и сейчас, в 2021 году, при том культе Гагарина, который существует в России, остаются почему-то секретными.

Так что в обществе нет консенсуса относительно гибели первого космонавта. Вот спросите сейчас у людей: а как погиб Юрий Гагарин, почему он разбился? Люди предложат вам самые экзотические версии, и это, кстати, причина невроза, связанного с первым космонавтом. Он в нашем сознании теперь еще и человек, который погиб при загадочных обстоятельствах.

Во-вторых, в рамках советской версии образа Гагарина мы видели, что это простой советский парень, который совершил подвиг 12 апреля 1961 года и потом честно выполнял свои пропагандистские функции — до того момента, пока не погиб.

А мне же думается, что Гагарин — уникальный человек. Он оказался в космосе не потому что его как первого космонавта выбрали Королев, Каманин и Карпов — Гагарин шел к такому событию всю жизнь. И как мы видим, биография его не закончилась 12 апреля 1961 года. Гагарин развивался как личность, но мы, к сожалению, не знаем, что с ним было в кризисные годы, которые начались после гибели Королева на операционном столе, гибели в апреле 1967 года Владимира Комарова. Но есть документ, который мог бы пролить свет на нашу возможность реконструировать то, что было в голове у Гагарина и чем он был по-настоящему занят в последние три года жизни. Это его дневник, который остается под замком — он находится в распоряжении дочерей Юрия Алексеевича, и его они никому не демонстрируют.

Вот эти два фактора — гибель и личностная эволюция, которую Гагарин совершил примерно к 1965 году, но о которой мы не знаем в силу того, что незнаком нам его дневник, это и есть ответ на ваш вопрос, является ли Гагарин загадочной фигурой.

Фото: russian7.ru

В рамках советской версии образа Гагарина мы видели, что это простой советский парень, который совершил подвиг 12 апреля 1961 года и потом честно выполнял свои пропагандистские функции — до того момента, пока не погиб

«Гагарина не устраивал статус «паркетного» космонавта»

— Вы сказали, что Гагарин развивался после своего полета как личность. Что вы имеете в виду?

— После перестройки часто писали, что Гагарин очень много общался с любящими его людьми, выпивал и был «паркетным» космонавтом — все это не имеет к действительности никакого отношения. Потому что, во-первых, хотя его и берегли в СССР, Гагарин все равно умудрился вернуться в летчицко-космическую программу, в частности в лунную. Он был дублером Комарова в том трагическом полете на новом «Союзе». Так что если бы Комаров не смог полететь, Гагарин стопроцентно разбился бы.

Во-вторых, Гагарин не прекращал попыток вернуться непосредственно к деятельности летчика. Он был заместителем руководителя Центра подготовки космонавтов, но для сохранения собственного авторитета и для какого-то внутреннего спокойствия считал правильным, если он останется действующим летчиком. И он настаивал на возвращении в летчики. В итоге в 1967 году он вновь стал летать, а 27 марта 1968 года должен был совершить первый самостоятельный вылет. На самом деле, ведь Гагарин не был опытным летчиком, таким как Владимир Серегин, сопровождавший его в последнем полете. Просто его совершенно не устраивал статус «паркетного» космонавта.

А еще он был практикующим, опытным дипломатом, который с 1961 года участвовал в разного рода представительских проектах. Это было уже время создания неких институций, в которых СССР более тесно общался с Западом, в частности с Европой. Создавались какие-то банки, что-то типа Торгово-промышленной палаты. И готовилась интеграция СССР если не с Западом, то с некоторыми его странами. Отсюда контакты с участием Гагарина, к примеру, с Францией, которая в 60-е была настроена антиамерикански. Деятельность такая была сложной, но Гагарин ею занимался.

Помимо этого, он был и депутатом Верховного Совета — да, в те годы такая деятельность была декоративной, но это была тоже его практика во власти и, возможно, его подготовка к будущей активной политической деятельности.

Думаю, если бы Гагарин дожил до слома эпох, до середины 80-х, он без вариантов мог бы занять серьезное политическое место. Конечно, это чисто мое мнение, но будем объективны — в конце 80-х в СССР возникла вакансия харизматичного политика, который, с одной стороны, имел бы большую электоральную поддержку, а с другой стороны, был бы достаточно компетентен. Думаю, Гагарин оказался бы в те годы вне конкуренции даже среди известных нам по тем временам фигур — при его разного рода опыте, к тому времени его бы точно вынесло бы на политическую стезю.

— Готов согласиться — когда я смотрел записи с выступлениями Гагарина за рубежом, я видел, как интересно, взвешенно, компетентно и дипломатично он мог говорить. Откуда все это взялось?

— Дело в том, что Гагарин несколько раз менял свою профессиональную идентичность — в каждой профессии он достигал какого-то потолка. Когда он в юношеские годы оказался литейщиком, он сделал так, чтобы его направили в Саратовский индустриальный техникум для продолжения образования. Когда Гагарин стал летчиком, он вскоре оказался там, откуда шел набор в космонавты, и вскоре стал космонавтом №1. И всегда, когда он достигал потолка — не наслаждался достигнутым статусом, а всегда придумывал что-то еще. И это говорило о том, что если бы не эта трагическая гибель в 1968 году, мы бы не воспринимали Гагарина только как космонавта — он стал бы для нас кем-то еще.

— Мне думается, что с Гагариным по харизме никто из космонавтов не мог сравниться. Даже энергичный, творческий и деятельный его коллега Леонов.

— Мне тоже так думается. Смотрите — когда мы видим на экране, что Гагарин выступает в передачах рядом с Титовым, с другими коллегами, не в обиду будет им сказано, но именно его речь воспринимается как призыв к эмоциональной мобилизации тех, к кому он обращается. И это, повторюсь, не только природное обаяние — конечно, и оно тоже, но здесь мы видим и осознанно выстроенные вещи.

Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру приветствует первого космонавта Юрия Гагарина. Фото: П.Кречнев / onetwotrip.com

Думаю, если бы Гагарин дожил до слома эпох, до середины 80-х, он без вариантов мог бы занять серьезное политическое место

«Гагарин второй половины 60-х был уже очень неудобным для ситуации транзита власти»

— В последние годы в СМИ часто звучала версия того же Алексея Леонова о том, что причиной трагедии 27 марта 1968 года был некий самолет, летевший выше самолета Гагарина и Серегина. В какой степени версия убедительна?

— Для меня как для биографа эта версия идеальная, и я ее в своей книге достаточно подробно и со всеми ссылками излагаю, поскольку она актуальна. Да, Леонов считал, что в тот день в небе был и некий другой летчик, который взлетел с другого аэродрома и плотной струей опрокинул самолет Гагарина и Серегина. Он говорил далее, что этот летчик жив, что те, кто вели расследование, знают, кто он, но почему-то не говорят его имя. Тут нет вроде бы ничего неубедительного, но странно то, что Леонов упорно отказывался назвать фамилию этого человека.

Но для меня существует и другая, в общем-то убедительная версия, которая принадлежит полковнику Сергееву. Несколько лет назад он в соавторстве с немецким биографом Гагарина Герхардом Ковальски издал книгу. В ней реконструкция гибели первого космонавта состоит в том, что утром 27 марта 1968 года Гагарин и Серегин совершенно случайно сели в этот МИГ-15 — в машину, которая предназначалась исключительно для отработки катапультирования. И в силу этого на инструкторском сиденье не было рычага управления самолетом. Юрий Гагарин не был летчиком первого класса, и это был учебный полет. И когда самолет попал в облачность, он якобы не сориентировался, а Серегин как инструктор, который должен был принять управление на себя, ничего не смог сделать, потому что машина этого не предполагала. И Сергеев считает, что в силу этого факта вещдоки, связанные с гибелью Гагарина, и не показывают общественности — мол, будет все равно непонятно, кто ответственен за эту историю.

— А может уже и родственники Гагарина не настаивают на обнародовании настоящих причин его гибели?

— Нет — его дочерям, как и покойной матери, как и умершей год назад вдове Валентине Ивановне, и сейчас хочется узнать, почему погиб их отец. Тут, видимо, есть какой-то донный сюжет, который мы не вполне понимаем.

Возможно в гибели Гагарина все же есть какой-то политический контекст или даже подтекст. Смерть вполне могла быть неслучайной, и сокрытие обстоятельств этого инцидента может свидетельствовать о том, что в нем есть какая-то другая подоплека. Вероятно, что Гагарин второй половины 60-х был уже очень неудобным для ситуации транзита власти, который тогда стал происходить. Но повторюсь, это мое частное мнение.

Фото: 22-91.ru

Вероятно, что Гагарин второй половины 60-х был уже очень неудобным для ситуации транзита власти, который тогда стал происходить

— Напоследок хочу спросить о том, как вам видятся дела нынешней России в космическом пространстве? Американцы удачно приземлили свой ровер на Марсе, Луной сейчас занимаются китайцы, а Россия не движется дальше МКС. В чем же дело?

— Ну что я могу видеть? Я могу видеть, что руководитель «Роскосмоса» ни по внешности, ни по психотипу, ни по успешности не похож на того же Сергея Павловича Королева. Такое ощущение, что он больше занимается поиском дырок в обшивке МКС, много и не очень смешно шутит в «Твиттере». У меня нет ощущения, что «Роскосмосу» космос нужен как запасной воздух, и тут не надо быть Гретой Тунберг, чтобы понимать, что время неограниченного пользования земными ресурсами заканчивается и в какой-то момент нужно быть искать что-то еще. Но занимается ли этим «Роскосмос»?

Я не вижу, что поставленных на космос людей беспокоят серьезные задачи — такое ощущение, что в ведомстве Рогозина решают только поставленные им задачи технического характера, и ничего кроме.

— Чудовищно все это наблюдать в той стране, которая так лихо стартовала в космос. Или со словом «чудовищно» я перегнул?

— Судя по тому, что сейчас для космоса генерируют другие страны, особенно Китай и США, такое слово не звучит как-то запредельно и некстати.

