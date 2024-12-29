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Владимир Путин увеличил выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами

13:50, 29.12.2024
Владимир Путин увеличил выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий ежемесячные выплаты ухаживающим за детьми-инвалидами и неработающим до 10 тыс. рублей.

Выплаты будут дополнительно индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, что призвано поддержать семьи, ухаживающие за детьми с особыми потребностями.


Анастасия Фартыгина

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