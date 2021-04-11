Видео недели: Татарстан под водой, мусульманки на пилоне и новые супергерои

Топ видео недели по версии «Реального времени»

Большая вода заливает города и селения Татарстана

Прогнозы республиканских метеорологов о том, что сильного половодья не будет, не оправдались. Мосты и дороги, деревни и коттеджные поселки в республике оказались затоплены из-за бурного паводка. В соцсетях — огромный ассортимент роликов, в которых запечатлен результат обильного снеготаяния. Так, жители Салмачей уже предлагают переименовать их поселок в Венецию, а улицы называть каналами.

А нижнекамцы выложили видео с вейкбордом, на котором катаются по глубокой и большой луже, образовавшейся в одном из дворов города.



Шутки поданы



Веселые и находчивые молодые жители Татарстана собрались 8 апреля в КСК КФУ УНИКС. Большой зал собрал на гала-концерт XXVII Республиканского телевизионного фестиваля КВН 30 команд кавээнщиков со всего региона.

Илон Маск показал обезьяну, которая силой мозга управляет видеоигрой



Стартап Neuralink, принадлежащий Илону Маску, выложил на своем youtube-канале видео, где чипированная обезьяна играет в видеоигру MindPong. Сначала девятилетняя макака по кличке Пейджер, управляя джойстиком, перемещает указатель в квадрат на экране. Потом у обезьяны джойстик забрали, и объектами на экране она уже управляла силой мозга.

Танцуют все



Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина выложила видеоролик на youtube-канале ведомства, в котором станцевала в роли потенциального инвестора, не желающего подписывать документы. Видео под названием Investor's best guiDANCE АИР РТ разместило в начале недели, его посмотрели около 4,5 тысячи человек, а в комментариях зрители пишут как положительные отзывы, так и критику в адрес Минуллиной.

Ледовое шоу — как это было



Team Tutberidze на днях выложила видео с ледового шоу «Чемпионы на льду», которое состоялось 2 апреля на казанской «Татнефть Арене». Это первое видео команды тренера Этери Тутберидзе, вышедшее на новом канале популярного видеохостинга. В него вошли нарезки с эпизодами приезда, тренировок и выступления спортсменок. За четыре дня 10-минутный ролик посмотрели почти 100 тысяч человек.



Netflix представит новых супергероев



7 мая стриминговая платформа Netflix выложит новый супергеройский сериал, получивший название «Наследие Юпитера», который расскажет о нескольких поколениях супергероев. На днях на видеоплатформе появился первый трейлер к сериалу, который основан на одноименном комиксе Марка Миллара.

Рole dance для мусульманок



В Казани открылась первая школа танцев на пилоне для мусульманок. Вход мужчинам в зал, где идут занятия, строго воспрещен. Под запретом и видеосъемка. Основала школу Лейсан Даулетова, в этом ей помог муж-мусульманин. Как она рассказывает, в ее школу приходят в первую очередь для занятий спортом, и только для собственного развития, а танцы около пилона не имеют никакого отношения к стриптизу.

Хаматова поделилась сокровенным с Собчак



Ксения Собчак умело играет настроениями широких народных масс. После того как вся страна поделилась на ее хейтеров и обожателей по поводу интервью с «колпинским маньяком», Ксения Анатольевна качнула маятник радикально в другую сторону. Очередной выпуск «Осторожно, Собчак!» показал абсолютно другой общественный полюс: заслуженную артистку и благотворительницу Чулпан Хаматову с откровенным интервью о работе в фонде «Подари жизнь», о приемной дочке и об отношении к разным событиям и людям. Большого резонанса не случилось, но 1,4 млн просмотров за неделю — тоже вполне неплохо.