«Ак Барс» снова забил первым и дотерпел до второй победы

Пять главных итогов четвертого матча «Ак Барса» и «Авангарда»

Фото: Ильнар Тухбатов/ak-bars.ru

После казанской части финала Востока казалось, что для «Ак Барса» уже практически все предрешено. Казанцы ехали в Балашиху, имея 0-2 по матчам. И что еще хуже — не было ясно, за счет чего вообще они могут спасти серию. Но после двух ответных игр мы видим, что кадровые перестроения и проработка психологии (команда стала ложиться под шайбу) перезагрузили «Ак Барс». Теперь уже «Авангард» находится в подавленном положении перед возвратом в Казань. Омичи не знают, как прорубить вязкую оборону и Билялова. Спортивная редакция «Реального времени» подводит пять главных итогов четвертой встречи финала Востока.

«Авангард» готов идти до конца: будет разбираться с Казанским университетом и СМИ

Ситуация вокруг неожиданной госпитализации капитана «Авангарда» во время пребывания команды в Казани развивается стремительно. Кажется, что к следующей неделе, в полном соответствии с логикой психологических триллеров, мы увидим какую-то неожиданную развязку.

Буквально за несколько часов до вчерашнего матча на сайте и в соцсетях омского клуба появилась информация, что «Авангард» готов идти в деле до конца и будет требовать правды, а возможно и пойдет в судебные инстанции.

«Хоккейный клуб «Авангард» направил официальные запросы Министру внутренних дел по Республике Татарстан А.В. Хохорину и главному врачу МСЧ «Казанского (Приволжского) федерального университета» С.А. Осипову с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина наркотических веществ, а также существуют ли какие-либо объективные данные, свидетельствующие о наличии таких веществ в крови хоккеиста. Клуб считает, что распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию ХК «Авангард», честь и достоинство Алексея Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки», — говорится в официальном заявлении «Авангарда».

При этом любопытно, что бывший игрок «Авангарда», «Ак Барса» и еще нескольких клубов, а ныне эксперт в еженедельных выпусках канала «Спорт-Экспресса», не особо выбирая выражения, прямо обвинил в дезинформации казанский клуб.

Про наркотики в крови Алексея Емелина- это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На «войне» каждый метод хорош — Nikolay Lemty13 (@lemty13) April 7, 2021



Нынешнее руководство «Авангарда» не первый год позиционирует себя как ориентированное на развитие бренда далеко за пределами Омска (где он, впрочем, пока и не базируется) и, очевидно, готово отстаивать имя клуба и своего хоккеиста.

При этом стоит напомнить, что история с «запрещенкой» у игроков «Авангарда» — не такая уж невозможная. Например, в 2012 году на допинге попадался защитник команды Антон Белов. А в 2008 году после трагедии с 19-летним нападающим «Авангарда» Алексеем Черепановым в его крови нашли кордиамин — препарат, применяемый для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, но запрещённый WADA. Врачи в омской команде между тем работают все те же. Так, для информации.

И снова быстрый гол… и снова Глухов. Звено чекеров снова работает

Боб Хартли точно знал и даже сам видел в третьем матче: казанцы ставят на простой как «2x2» план — забросить быстрый гол. Если получится — то два. А потом — держать это преимущество с редкими попытками сбегать в атаку. В прошлой игре эта нехитрая задумка сыграла судьбоносную роль.

Учтя ошибки третьего матча, «Авангард» вышел на лед осторожничая, и даже порой казалось, что идет не первый период, а овертайм. Впрочем, «Ак Барс» тоже не отступал от своей игры от соперника. Так мы и увидели игру двух команд, которые приглашали друг друга к активным действиям.

Казалось, что второй раз это уже не сработает — омичи больше вперед сами не идут. Но все решила ошибка Дениса Зернова, который после борьбы за воротами получил шайбу и почему-то выдал ее на свои ворота. Та в борьбе отскочила на Михаила Глухова, а тот на границе круга вбрасывания зарядил четко в дальний угол — Грубец оказался бессилен.

Между тем это уже третья шайба непритязательного на высокую статистику и личные рекорды Глухова, хотя по регулярке у него их всего девять.

Мощное орудие, с помощью которого Квартальнов перемолол «Салавата Юлаева», — звено работяг (на этот раз оно было номинально четвертым) — наконец-то стало работать и в серии с «Авангардом». А ведь после казанских матчей казалось, что Хартли раскусил эту задумку и наглухо перекрыл Лукоянова и Глухова. Ан нет, парни все еще борются, выгрызают спорную шайбу (как в этот раз это сделал Бурмистров за воротами) и затаскивают такие нужные шайбы чуть ли не зубами.

Билялов вновь спасает

В итогах о прошлой, третьей игре главным фактором победы Казани мы называли вернувшегося голкипера Тимура Билялова, который спасал в важнейших эпизодах. Ничего не поменялось на последнем рубеже «Ак Барса» и на этот раз. Тимур вновь сыграл надежно ровно в тех отрезках матча, когда «Авангард» надавливал или получал одну из многочисленных в этом матче двухминуток большинства.

50 бросков только за два периода накидали хозяева льда, из них 23 — в створ ворот. В середине игры Тимур даже терял клюшку в очередном спасении и продолжал отыгрывать, пока ситуация не разрядилась. Всего же по матчу хозяева льда нанесут целых 78 бросков, из них 32 — в створ. Да и защитники Казани вновь приняли на себя больше тридцати бросков.

Тимур сохранил спокойствие тогда, когда паника начиналась даже у таких мастодонтов обороны, как Альберт Яруллин или Дмитрий Юдин. Он просто накрывал шайбу собой или «пылесосил» ее в своей зоне.

Единственную шайбу Билялов пропустит лишь под самый конец игры в меньшинстве, когда команды играли «6 на 4». До «сухаря» Тимуру оставалось всего лишь досадных 7 секунд.

Голевая чуйка и уверенность Доуса по-прежнему дремлют

Уже в первом периоде канадский форвард профукал стопроцентный момент, когда вдвоем с Артемом Галимовым выходил 2 в 1. Но, по неприятной традиции нынешней финальной серии Востока, канадец в этом эпизоде промахнулся уже в практически пустые ворота — Шимон Грубец не успевал переместиться на льду.

«Тут именно в психологии что-то не так у «Ак Барса». Столько бросков наносить — во второй игре было больше восьмидесяти атак и преимущество двукратное, особенно во втором периоде. Сколько Доус должен был забивать в пустые ворота…», — говорил на этой неделе нашему изданию эксперт КХЛ Алексей Бадюков.

И с тех пор ничего не поменялось. В дальнейшем у Найджела будет еще не один момент, который для него вновь создавал Данис Зарипов. Тщетно. Доус окончательно вернулся к своему естественному для плей-офф состоянию — форварду, который там не забивает. А ведь все для него начиналось вполне неплохо.

Впрочем, Илья Ковальчук в составе омичей тоже по-прежнему молчит и, судя по игре, вряд ли что-то скажет в дальнейших матчах серии.

Нас ждут еще как минимум два высококлассных противостояния

Не самой богатой на голы получается серия «Ак Барса» и «Авангарда» — еще ни разу в четырех встречах финала Востока команды не забивали на двоих больше трех шайб. Однако пусть вас не вводят в заблуждение такие скромные цифры. Хоккей, который показывают команды, — продукт высшего качества.

И казанцы, и омичи выдают настолько другие матчи, в сравнении с играми регулярного чемпионата, что их даже непривычно смотреть. Эксперты сравнивают эту серию с играми Национальной хоккейной лиги, и они близки к правде.

Брака в передачах практически нет, жесткость силовых хитов высока, но в пределах правил, практически нет и возни у бортов и углов. Мы видим матчи классического плей-офф, где игра сводится к мельчайшим деталям и ошибкам, которые могут стать фатальными.

Наглядный пример — первая шайба «Ак Барса» на шестой минуте. По сути, это единственная грубая ошибка из двух, допущенных командами в этом матче, и за нее казанцы тут же соперника наказали. Шарипзянов же отделался легким испугом — Данис Зарипов решил не наказывать, а помудрить и эффектно забить — не вышло.

2-2 в серии — гарантия как минимум еще двух таких матчей-шедевров, один из которых пройдет в Казани. А ведь в предыдущих стадиях всего розыгрыша Кубка Гагарина мы почти не видели упорных серий, разве что ЦСКА с «Локомотивом» пободались. Теперь мы наконец-то получили серию достойных соперников и на Востоке.

Эрик Добролюбов