Видеоопрос: «Какое отчество было у космонавта Юрия Гагарина?»
12 апреля исполняется 60 лет со дня полета первого человека в космос. В 1961 году советский космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту стартовал с Байконура и сделал виток вокруг Земли. В тот день человечество сделало первый шаг в космос. В преддверии Дня космонавтики в ходе своего еженедельного видеоопроса съемочная группа «Реального времени» отправилась на улицы города, чтобы узнать у казанцев, что они знают о покорении космоса.
— Как звали первого человека, который полетел в космос? На каком корабле он совершил полет? Сколько минут длился полет? Какое отчество у Юрия Гагарина? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым