Битва за медали в московском дерби, питерская разборка в Сочи и реванш Слуцкого у Карпина

Прогноз на 25-й тур Российской премьер-лиги

Завтра стартует 25-й тур Премьер-лиги, в котором уже фактически будет решаться судьба медалей и еврокубков. Возможно, в дерби «Спартака» и «Локомотива» мы увидим, кто из москвичей «отвалится» из чемпионской гонки. В Сочи же сойдутся два петербургских проекта — «Зенит» и «Сочи». Леониду Слуцкому предстоит вырвать реванш у хандрящего «Ростова» Карпина, а «Уфе» — вытаскивать последний шанс зацепиться за место в Премьер-лиге. Подробнее — в традиционном прогнозе тура РПЛ спортивной редакции «Реального времени».

«Локомотив — «Спартак»: игра на выбывание из чемпионской гонки

Главный матч 25-го тура пройдет в московском Черкизово. Соседи по турнирной таблице (второй «Спартак» и третий «Локомотив») еще не потеряли надежду на то, чтобы нагнать лидирующий «Зенит», но в очном противостоянии лишь сыграют на руку петербуржцам — кто-то из москвичей свои очки потеряет.

«Спартак», получив «оплеуху» от «Рубина» сразу после возобновления чемпионата, больше не проигрывал — команда Доменико Тедеско выиграла все четыре последующие игры и набрала 12 очков из 12 возможных. Поверженными остались «Краснодар» (6:1) с «Ростовом» (3:2), также претендующие на зону еврокубков. Реванш за поражение в Кубке России получилось взять и у «Динамо» (2:1). Ну и сюда в общий список добавляется «Урал», который ни на что не претендует, но 3 очка есть 3 очка.

За эти четыре матча вернувшийся в команду Квинси Промес забил дважды и столько же отдал голевых передач — так что уже можно считать, что трансфер провальным не оказался. Голландец пригодился в этой гонке за Лигу чемпионов на все сто.

Играть «красно-белым» придется на фоне слухов о возможном уходе Джордана Ларссона. Фото spartak.com

Правда, играть «красно-белым» придется на фоне слухов о возможном уходе одного из лидеров команды — Джордана Ларссона. Неизвестно, как это скажется на внутреннем микроклимате команды.

«Локомотив» тоже набрал мощнейший ход — после возобновления чемпионата команда Марко Николича не проигрывала ни разу — в Премьер-лиге одержаны пять побед (в том числе над ЦСКА и «Сочи»), еще две — в Кубке России. Так что нас ждет футбол высоких скоростей — обе команды набрали отличную форму и нацелены на атаку.

Прогноз «Реального времени»:

Поражение в этом матче одной из команд фактически может означать, что из чемпионский гонки она выбывает. Особенно это касается «железнодорожников» — останутся ли они в чемпионской гонке или же окончательно отпустят «Зенит» и «Спартак» на «междусобойчик»?

Обе команды на отличном ходу, имеют прекрасных исполнителей в обойме и практически в оптимальных составах. Все будет решаться в мельчайших деталях — кто из тренеров лучше изучит соперника. Поставим на то, что обе команды потеряют свои очки.

2:2 — ничья

Валерий Карпин и Леонид Слуцкий на сегодняшний день — два самых успешных молодых российских тренера в Российской премьер-лиге. Фото rubin-kazan.ru

ФК «Ростов» — «Рубин»: Слуцкому надо брать реванш за ноябрьское унижение

Валерий Карпин и Леонид Слуцкий на сегодняшний день — два самых успешных молодых российских тренера в Российской премьер-лиге, и оттого их противостояние лишь получает дополнительную перчинку.

Однако после возобновления чемпионата Слуцкий и Карпин пошли по разным дорожкам. Казанский «Рубин» вышел самой интересной командой весны, одержав четыре победы в пяти встречах, попутно лишив очков главных претендентов на золотые медали — «Зенит» и «Спартак».

«Ростов» же вышел из зимнего перерыва не похожим на себя. Всего одна победа весной в пяти матчах, и как итог — лишь восьмое место в таблице РПЛ.

Впрочем, на прошлой неделе южане очень недурно показали себя в матче со «Спартаком», навязав ему свою игру, и даже вели в счете по ходу первого тайма. У Соболева, правда, оказались другие планы на исход этой встречи.

А вот казанцы дома с «Сочи» больше мучились, чем играли, но зато такая игра от соперника дала свой результат. Единственный гол Хвичи скорее оказался счастливой случайностью, нежели вытекал из логики событий.

Прогноз «Реального времени»:

Сыграет Леонид Слуцкий в такой же осторожный футбол, скорее всего, и в Ростове-на-Дону. «Рубин» уже попадал в сети Карпина у себя дома в ноябре, попытавшись сыграть в открытый футбол, и получил от Хорена Байрамяна два гола в свои ворота. Поставим на то, что в гостях команда Слуцкого сыграет примерно в тот же футбол, что и на «Открытие Арене» в конце февраля. На осторожных, но быстрых контратаках и игре от соперника. И это должно дать результат.

0:1 — победа «Рубина»

ФК «Сочи» — «Зенит»: питерская разборка на юге

Несмотря на южно-северную афишу, люди из мира футбола прекрасно знают, что в воскресенье нас ждет «разборка чисто питерская». Владелец «Сочи», предприниматель из северной столицы Борис Ротенберг, перевез петербургское «Динамо» в курортный город и дал ему новое имя. А попутно прихватил с собой целый ряд бывших футболистов «Зенита».

Кристиан Нобоа, Иван Новосельцев, Антон Заболотный, Эльмир Набиуллин… Этот неполный список «бывших» петербуржцев несомненно выйдет на поле с особой мотивацией доказать, что от них отказались зря и ничем они не хуже нынешних футболистов «Зенита».

Неполный список «бывших» петербуржцев несомненно выйдет на поле с особой мотивацией доказать, что от них отказались зря. Фото pfcsochi.ru

— Игроки все те же, мы их прекрасно знаем, — говорил на предматчевой пресс-конференции наставник «Зенита» Сергей Семак. — Есть футболисты, которые становились чемпионами России в составе «Зенита». Команда очень опытная, много игроков, которые хорошо работают с мячом, обладают поставленным ударом. Организованная команда. Очень сложная игра нам предстоит.

«Зенит» после поражения в Казани от того же «Рубина» тоже пока очков не терял — три победы подряд. При этом лучший бомбардир Артем Дзюба не сказать чтобы разрывает соперника — у него всего 2 гола после возобновления чемпионата. Столько же у Сердара Азмуна. Хороший ли это показатель для двух дорогостоящих лидеров — решайте сами. Но проблемы с реализацией и тренерской мыслью у питерской команды определенно есть.

Прогноз «Реального времени»:

У «Сочи» между тем уже два поражения подряд — от «Рубина» в РПЛ и «Локомотива» в Кубке России. Команда Владимира Федотова уже сползла с еврокубкового четвертого места на седьмое и вылетела из Кубка. На стороне «Зенита» тот факт, что сочинская команда проводила свою кубковую игру в середине недели и была заметно измотана «железнодорожниками», когда те завершали в меньшинстве. А играть второй матч на неделе — не лучший способ принимать чемпиона страны.

2:1 — победа «Зенита»

На домашнюю игру с грозненцами Николай Сафрониди команду будет выводить практически в одиночку. Фото vk.com/ufafc

ФК «Уфа» — «Ахмат»: извлек ли Сафрониди урок из кубкового поражения?

Пойдет ли на пользу уход с поста главного тренера Рашида Рахимова игрокам «Уфы» — вопрос сомнительный. В нынешнем сезоне из уфимского клуба один специалист уже уходил — Вадим Евсеев, однако это какого-то серьезного эмоционального толчка команде не дало. Очевидно, что проблема «Уфы» не в тренерах, а в отсутствии системы.

В семи последних играх «Уфа» набрала лишь одно очко, сыграв вничью с «Уралом». Черная полоса длится еще с прошлого года, и света в конце тоннеля пока не видно.

Вслед за Рахимовым из команды ушли и помощники Эдуардо Докампо и Райнер Мюллер. А значит, что на домашнюю игру с грозненцами Николай Сафрониди команду будет выводить практически в одиночку. Какой тут может быть боевой настрой, когда на базе уфимцев наверняка царит атмосфера уныния и безысходности.

Прогноз «Реального времени»:

«Ахмат» едет в Уфу на коне — три победы подряд. В том числе и над «Уфой» в рамках Кубка России в середине недели. Есть предположение, что у себя дома, изучив талалаевский прагматичный футбол, Сафрониди проведет работу над ошибками и зацепится за очки.

0:0 — ничья