«Поступления в бюджеты регионов России сократятся, потому что бизнес активно сокращается»
Дефицит российской казны на 2021 год будет на уровне 2,4%, как минимум, считают эксперты
Впервые за пять лет в России сократились поступления налогов, сборов и иных платежей в федеральный бюджет — таковы последствия пандемийного года. Практически на том же уровне сохранились дотации регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности, хотя в предыдущие годы они росли на 5-6% ежегодно. Что снижает экономическую самостоятельность субъектов — в материале «Реального времени».
Российская казна не досчиталась средств
Впервые за последние пять лет поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет России снизилось до 10,67 трлн рублей. По сравнению с предыдущим периодом сокращение составило 12,7% (против 12,23 трлн.рублей в 2019 году), что в условиях коронакризиса было вполне ожидаемым.
— Дефицит бюджета на 2021 год будет, как минимум 2,4%. Понятное дело, что поступления в бюджеты регионов России сократятся, потому что бизнес активно сокращается. А бюджеты регионов состоят прежде всего из двух важнейших налогов: налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. А эти налоги более сложные в учете и в сборе, нежели НДС или акцизы из которых, прежде всего, формируется федеральный бюджет, — отметил Мстислав Афанасьев, профессор-исследователь Департамента политики и управления Факультета социальных наук НИУ ВШЭ.
Поэтому в любом случае, даже вне зависимости от сложной ситуации, которая сейчас имеет место в мировой экономике, бюджеты субъектов России по определению поставлены в более сложное положение, убежден эксперт.
|Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс.руб.
|ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.
бюджет, тыс.руб.
|Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс.руб.
|Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта в поступлениях федеральному бюджету
|ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.
бюджет, тыс.руб.
|Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс.руб.
|Изменение Поступлений в федеральный бюджет 2019-2020 гг.
|ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.
бюджет, тыс.руб.
|Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс.руб.
|ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.
бюджет, тыс.руб.
|Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс.руб.
|ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.
бюджет, тыс.руб.
|Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ
|на 2021
|на 01.01.2021
|на 2020
|на 01.01.2020
|на 2019
|на 01.01.2019
|на 2018
|на 01.01.2018
|на 2017
|на 01.01.2017
|на 2016
|100
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|#Н/Д
|10 672 390 349
|#Н/Д
|12 229 488 384
|#Н/Д
|-12,7%
|11 638 081 710
|8 979 183 094
|#Н/Д
|6 799 507 703
|#Н/Д
|101
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|#Н/Д
|2 711 489 257
|#Н/Д
|2 405 316 505
|#Н/Д
|12,7%
|2 100 429 402
|1 879 029 156
|#Н/Д
|1 583 229 156
|#Н/Д
|1
|Белгородская область
|996 957
|32 537 306
|996 957
|3,1%
|38 086 251
|2 048 989
|-14,6%
|31 913 022
|2 367 048
|23 016 785
|2 997 139
|16 262 446
|1 713 062
|2
|Брянская область
|13 382 003
|15 906 643
|13 382 003
|84,1%
|19 184 986
|12 165 458
|-17,1%
|18 855 121
|12 805 745
|13 883 579
|10 671 454
|23 557 154
|8 420 896
|3
|Владимирская область
|6 134 292
|35 462 137
|6 134 292
|17,3%
|32 457 144
|5 652 544
|9,3%
|29 900 739
|5 579 463
|25 192 099
|5 538 738
|23 596 328
|4 226 544
|4
|Воронежская область
|7 974 041
|40 216 599
|7 974 041
|19,8%
|37 386 155
|7 399 814
|7,6%
|29 708 246
|7 011 929
|22 824 954
|6 684 415
|18 883 625
|4 646 852
|5
|Ивановская область
|12 917 549
|10 466 064
|12 917 549
|123,4%
|8 230 574
|11 743 226
|27,2%
|7 461 685
|11 636 525
|6 828 197
|9 697 104
|6 499 430
|7 027 360
|6
|Калужская область
|0
|55 501 005
|0
|0,0%
|44 870 644
|0
|23,7%
|44 310 146
|272 673
|33 606 939
|0
|24 890 045
|-
|7
|Костромская область
|3 634 205
|14 381 078
|3 634 205
|25,3%
|12 898 802
|3 517 802
|11,5%
|9 801 401
|3 702 950
|7 263 817
|3 418 177
|6 457 410
|2 564 693
|8
|Курская область
|3 664 697
|10 904 963
|3 664 697
|33,6%
|18 253 813
|4 071 886
|-40,3%
|13 776 405
|3 773 624
|16 120 094
|3 645 576
|13 211 128
|2 243 143
|9
|Липецкая область
|949 959
|2 783 484
|949 959
|34,1%
|6 153 540
|863 599
|-54,8%
|-700 234
|794 283
|-4 542 962
|1 949 432
|Автор: За счет возмещения НДС -1 322 132
|1 018 835
|10
|Московская область
|0
|485 253 515
|0
|0,0%
|458 255 770
|0
|5,9%
|357 793 433
|-
|325 487 387
|0
|282 024 467
|-
|11
|Орловская область
|5 987 895
|8 505 950
|5 987 895
|70,4%
|6 439 228
|5 443 541
|32,1%
|4 593 151
|5 730 043
|7 052 988
|4 775 036
|5 707 616
|3 434 845
|12
|Рязанская область
|4 342 834
|61 064 884
|4 342 834
|7,1%
|60 846 801
|3 967 392
|0,4%
|39 809 795
|3 468 529
|41 870 049
|3 543 468
|24 668 386
|2 526 915
|13
|Смоленская область
|3 474 713
|26 500 097
|3 474 713
|13,1%
|16 432 268
|3 268 368
|61,3%
|13 968 964
|3 245 918
|14 528 989
|3 438 209
|14 998 102
|2 458 532
|14
|Тамбовская область
|9 522 931
|7 149 118
|9 522 931
|133,2%
|5 639 669
|8 657 210
|26,8%
|5 607 552
|9 112 853
|5 355 769
|9 076 222
|4 750 018
|7 864 549
|15
|Тверская область
|4 720 516
|21 122 622
|4 720 516
|22,3%
|20 541 185
|4 363 017
|2,8%
|18 090 918
|4 076 537
|16 044 093
|3 903 597
|10 984 709
|2 632 550
|16
|Тульская область
|1 220 516
|15 552 236
|1 220 516
|7,8%
|5 891 647
|1 109 560
|164,0%
|5 215 357
|1 845 052
|3 083 755
|2 193 564
|-188 125
|1 253 688
|17
|Ярославская область
|703 525
|50 371 088
|703 525
|1,4%
|55 622 102
|788 786
|-9,4%
|42 293 152
|685 901
|55 887 068
|571 584
|40 201 708
|-
|18
|город Москва
|0
|1 817 810 468
|0
|0,0%
|1 558 125 926
|0
|16,7%
|1 428 030 549
|-
|1 265 525 556
|0
|1 068 046 841
|-
|102
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|#Н/Д
|1 316 054 476
|#Н/Д
|1 296 946 621
|#Н/Д
|1,5%
|1 235 167 017
|1 108 804 711
|#Н/Д
|862 695 405
|#Н/Д
|19
|Республика Карелия
|7 709 644
|11 700 391
|7 709 644
|65,9%
|14 498 070
|8 115 414
|-19,3%
|5 030 502
|8 542 541
|4 834 394
|7 195 441
|4 339 572
|5 014 887
|20
|Республика Коми
|311 093
|100 899 711
|311 093
|0,3%
|155 468 135
|344 672
|-35,1%
|151 453 903
|299 715
|102 819 746
|295 495
|82 958 743
|582 077
|21
|Архангельская область
|9 557 097
|14 083 389
|9 557 097
|67,9%
|26 002 762
|9 058 590
|-45,8%
|14 289 051
|8 824 436
|16 956 026
|8 998 713
|6 170 271
|6 854 136
|22
|Вологодская область
|1 495 025
|6 615 076
|1 495 025
|22,6%
|10 360 286
|2 528 262
|-36,1%
|15 487 980
|2 733 989
|14 616 702
|2 888 376
|12 602 151
|2 524 526
|23
|Калининградская область
|2 741 233
|102 980 402
|2 741 233
|2,7%
|111 741 212
|2 492 030
|-7,8%
|100 352 081
|2 166 983
|72 962 685
|1 866 766
|61 144 987
|1 485 250
|24
|Ленинградская область
|0
|192 507 218
|0
|0,0%
|196 679 230
|0
|-2,1%
|169 841 344
|-
|198 642 140
|0
|130 892 565
|-
|25
|Мурманская область
|14 944
|-88 408 816
|14 944
|0,0%
|-17 346 153
|31 706
|409,7%
|8 168 229
|472 903
|18 003 177
|1 887 596
|18 839 246
|1 126 428
|26
|Новгородская область
|1 653 478
|7 793 069
|1 653 478
|21,2%
|6 531 468
|1 503 161
|19,3%
|3 438 476
|1 307 097
|3 403 629
|1 238 317
|5 197 544
|877 054
|27
|Псковская область
|4 684 649
|4 255 997
|4 684 649
|110,1%
|6 453 515
|4 931 209
|-34,1%
|5 642 878
|4 288 008
|3 684 362
|3 652 006
|2 598 515
|3 269 371
|28
|город Санкт-Петербург
|0
|910 950 576
|0
|0,0%
|697 594 855
|0
|30,6%
|664 897 484
|-
|621 529 636
|0
|492 233 608
|-
|29
|Ненецкий АО
|0
|52 677 463
|0
|0,0%
|88 963 241
|0
|-40,8%
|96 565 089
|-
|51 352 214
|0
|45 718 203
|-
|103
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|#Н/Д
|60 364 974
|#Н/Д
|64 439 383
|#Н/Д
|-6,3%
|57 834 328
|51 246 537
|#Н/Д
|46 823 536
|#Н/Д
|30
|Республика Дагестан
|72 892 421
|10 845 835
|72 892 421
|672,1%
|10 432 762
|66 265 837
|4,0%
|9 194 422
|59 065 833
|8 062 282
|52 419 888
|7 917 731
|46 722 123
|31
|Республика Ингушетия
|11 181 480
|1 085 479
|11 181 480
|1030,1%
|953 568
|10 164 982
|13,8%
|730 899
|9 197 281
|524 100
|8 642 453
|764 712
|9 264 891
|32
|Кабардино-Балкарская Республика
|14 023 198
|3 121 187
|14 023 198
|449,3%
|2 552 088
|12 748 362
|22,3%
|2 708 425
|11 085 532
|2 119 506
|9 237 943
|4 425 920
|7 650 095
|33
|Карачаево-Черкесская Республика
|10 061 698
|3 093 313
|10 061 698
|325,3%
|2 091 302
|9 146 999
|47,9%
|2 426 613
|9 134 791
|2 565 157
|8 146 901
|2 470 767
|6 748 919
|34
|Республика Северная Осетия - Алания
|10 492 847
|2 862 199
|10 492 847
|366,6%
|2 328 015
|9 538 952
|22,9%
|4 747 179
|8 983 903
|4 439 012
|8 105 842
|3 868 144
|7 888 562
|35
|Чеченская Республика
|33 484 644
|2 184 192
|33 484 644
|1533,0%
|1 399 370
|30 440 586
|56,1%
|-469 918
|27 078 464
|1 003 944
|24 005 035
|-980 556
|22 162 866
|36
|Ставропольский край
|24 291 428
|37 172 769
|24 291 428
|65,3%
|44 682 278
|22 083 116
|-16,8%
|38 496 708
|19 202 710
|32 532 536
|17 377 603
|28 356 818
|12 292 413
|104
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|#Н/Д
|447 799 070
|#Н/Д
|415 312 580
|#Н/Д
|7,8%
|414 987 585
|357 805 978
|#Н/Д
|278 670 022
|#Н/Д
|37
|Республика Адыгея
|4 504 223
|5 615 907
|4 504 223
|80,2%
|5 636 073
|4 197 898
|-0,4%
|6 726 842
|3 798 076
|5 058 333
|3 363 058
|3 231 855
|3 283 917
|38
|Республика Калмыкия
|3 733 383
|1 474 172
|3 733 383
|253,3%
|2 294 392
|3 929 877
|-35,7%
|2 962 619
|3 844 347
|2 563 378
|3 632 913
|940 971
|2 903 473
|85
|Республика Крым
|21 453 664
|24 949 843
|21 453 664
|86,0%
|24 915 088
|20 371 129
|0,1%
|10 080 468
|17 714 026
|18 733 066
|18 481 901
|16 841 661
|22 333 637
|39
|Краснодарский край
|10 710 527
|127 877 645
|10 710 527
|8,4%
|118 647 252
|9 736 842
|7,8%
|106 909 401
|8 737 922
|120 387 212
|8 868 385
|102 471 312
|6 433 577
|40
|Астраханская область
|2 501 200
|87 484 316
|2 501 200
|2,9%
|125 369 138
|2 779 111
|-30,2%
|114 574 151
|2 416 618
|73 946 238
|2 323 545
|49 257 494
|1 296 525
|41
|Волгоградская область
|9 811 007
|114 350 022
|9 811 007
|8,6%
|66 608 748
|8 919 097
|71,7%
|87 620 007
|8 288 733
|72 039 490
|7 886 977
|44 566 508
|5 710 656
|42
|Ростовская область
|14 994 005
|81 037 952
|14 994 005
|18,5%
|66 637 611
|13 630 914
|21,6%
|82 001 187
|13 851 965
|61 075 907
|14 278 791
|57 893 423
|10 862 317
|86
|город Севастополь
|3 199 272
|5 009 213
|3 199 272
|63,9%
|5 204 278
|2 908 429
|-3,7%
|4 112 910
|2 602 071
|4 002 354
|2 168 393
|3 466 798
|2 482 326
|105
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|#Н/Д
|1 687 961 542
|#Н/Д
|2 041 420 301
|#Н/Д
|-17,3%
|1 985 302 932
|1 484 489 212
|#Н/Д
|1 083 516 046
|#Н/Д
|43
|Республика Башкортостан
|17 172 984
|189 179 145
|17 172 984
|9,1%
|192 389 481
|15 611 804
|-1,7%
|221 831 504
|16 433 477
|170 257 669
|15 793 769
|114 538 099
|11 049 226
|44
|Республика Марий-Эл
|7 225 506
|8 019 177
|7 225 506
|90,1%
|10 323 695
|6 929 647
|-22,3%
|7 421 627
|6 025 780
|8 279 685
|5 790 700
|5 807 311
|4 676 625
|45
|Республика Мордовия
|3 118 099
|12 676 876
|3 118 099
|24,6%
|8 976 008
|2 834 636
|41,2%
|11 622 713
|2 755 156
|14 226 265
|2 599 826
|12 662 671
|3 897 891
|46
|Республика Татарстан
|0
|388 951 886
|0
|0,0%
|521 209 169
|0
|-25,4%
|490 322 755
|-
|328 566 826
|0
|229 473 867
|-
|47
|Удмуртская Республика
|4 409 778
|115 005 913
|4 409 778
|3,8%
|163 334 588
|4 008 889
|-29,6%
|157 390 615
|3 632 693
|111 196 547
|4 112 654
|85 639 724
|2 979 280
|48
|Чувашская Республика - Чувашия
|12 226 345
|20 073 821
|12 226 345
|60,9%
|19 181 852
|11 114 859
|4,7%
|16 789 195
|9 917 143
|14 467 446
|8 816 292
|13 772 558
|6 355 789
|49
|Кировская область
|12 659 146
|12 990 586
|12 659 146
|97,4%
|13 449 257
|11 508 315
|-3,4%
|13 027 130
|10 007 230
|12 928 279
|9 136 902
|13 633 196
|5 759 328
|50
|Нижегородская область
|3 784 243
|117 958 322
|3 784 243
|3,2%
|63 919 814
|4 259 984
|84,5%
|75 439 154
|3 929 023
|88 245 098
|4 529 201
|64 655 654
|2 919 816
|51
|Оренбургская область
|5 027 253
|230 636 432
|5 027 253
|2,2%
|322 753 200
|4 570 230
|-28,5%
|300 831 894
|3 974 113
|194 447 903
|4 472 389
|147 604 680
|3 028 476
|52
|Пензенская область
|8 014 881
|21 101 724
|8 014 881
|38,0%
|15 366 763
|7 286 255
|37,3%
|15 809 082
|6 677 239
|15 533 385
|6 371 028
|14 421 029
|5 498 304
|53
|Пермский край
|2 535 866
|211 302 265
|2 535 866
|1,2%
|258 800 375
|2 422 740
|-18,4%
|261 330 814
|2 186 594
|187 702 969
|4 795 025
|131 243 244
|3 053 680
|54
|Самарская область
|0
|270 014 201
|0
|0,0%
|338 545 554
|0
|-20,2%
|291 176 949
|-
|224 876 734
|0
|160 124 206
|-
|55
|Саратовская область
|9 850 448
|66 505 871
|9 850 448
|14,8%
|90 259 036
|8 954 953
|-26,3%
|101 920 942
|8 495 340
|92 490 394
|8 494 604
|73 001 044
|5 968 724
|56
|Ульяновская область
|3 505 908
|23 545 323
|3 505 908
|14,9%
|22 911 509
|3 187 189
|2,8%
|20 388 558
|3 354 936
|21 270 012
|3 496 178
|16 938 763
|3 077 217
|106
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|#Н/Д
|3 381 334 532
|#Н/Д
|4 831 972 316
|#Н/Д
|-30,0%
|4 692 305 302
|3 242 119 749
|#Н/Д
|2 334 070 283
|#Н/Д
|57
|Курганская область
|13 249 668
|10 648 572
|13 249 668
|124,4%
|9 418 178
|12 347 109
|13,1%
|6 693 081
|12 996 957
|8 812 418
|11 025 905
|7 860 769
|8 290 707
|58
|Свердловская область
|0
|140 865 706
|0
|0,0%
|130 356 844
|0
|8,1%
|109 395 899
|-
|95 935 788
|0
|78 514 607
|-
|59
|Тюменская область
|0
|165 522 812
|0
|0,0%
|212 572 308
|0
|-22,1%
|207 348 959
|-
|132 942 746
|0
|79 751 279
|-
|60
|Челябинская область
|6 941 470
|93 202 225
|6 941 470
|7,4%
|83 642 484
|7 668 869
|11,4%
|75 936 372
|7 589 423
|75 043 834
|8 987 982
|69 752 653
|5 891 646
|61
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|0
|1 974 264 904
|0
|0,0%
|3 073 263 330
|0
|-35,8%
|3 072 250 672
|-
|1 985 463 484
|0
|1 445 284 210
|-
|62
|Ямало-Hенецкий АО
|0
|996 830 313
|0
|0,0%
|1 322 719 172
|0
|-24,6%
|1 220 680 319
|-
|943 921 479
|0
|652 906 765
|-
|107
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|#Н/Д
|857 412 435
|#Н/Д
|1 023 002 341
|#Н/Д
|-16,2%
|1 005 716 587
|751 904 532
|#Н/Д
|509 362 358
|#Н/Д
|63
|Республика Алтай
|9 374 944
|2 991 985
|9 374 944
|313,3%
|2 772 877
|9 868 362
|7,9%
|2 164 007
|9 645 506
|2 252 472
|9 531 054
|2 086 914
|8 593 190
|65
|Республика Тыва
|18 625 858
|298 947
|18 625 858
|6230,5%
|678 066
|16 932 598
|-55,9%
|816 329
|15 732 671
|690 528
|14 544 398
|200 407
|13 486 143
|66
|Республика Хакасия
|3 464 381
|4 263 264
|3 464 381
|81,3%
|-14 069
|3 149 437
|-30402,5%
|902 085
|3 092 735
|2 469 497
|3 039 921
|1 480 857
|2 122 120
|67
|Алтайский край
|29 521 598
|28 052 011
|29 521 598
|105,2%
|27 696 428
|26 837 817
|1,3%
|22 772 400
|27 129 123
|23 628 466
|22 607 602
|19 688 348
|16 970 730
|68
|Красноярский край
|906 719
|373 687 028
|906 719
|0,2%
|425 855 773
|1 763 110
|-12,3%
|388 512 599
|3 194 526
|267 655 450
|5 577 616
|177 338 713
|1 882 749
|69
|Иркутская область
|1 927 198
|214 342 348
|1 927 198
|0,9%
|279 330 620
|5 557 834
|-23,3%
|270 113 319
|5 850 352
|180 180 790
|7 137 019
|116 488 304
|5 019 093
|70
|Кемеровская область - Кузбасс
|3 476 916
|-4 378 045
|3 476 916
|-79,4%
|-2 392 277
|6 859 675
|83,0%
|25 697 738
|7 220 711
|30 647 996
|7 941 739
|10 542 991
|5 856 161
|71
|Новосибирская область
|6 404 852
|57 783 575
|6 404 852
|11,1%
|51 681 022
|5 822 592
|11,8%
|54 283 256
|5 562 540
|50 001 985
|5 512 560
|46 086 944
|3 656 836
|72
|Омская область
|8 135 492
|72 823 014
|8 135 492
|11,2%
|66 421 595
|7 395 902
|9,6%
|56 832 923
|6 576 685
|69 886 445
|6 385 727
|41 938 649
|4 420 621
|73
|Томская область
|5 255 346
|107 548 308
|5 255 346
|4,9%
|170 972 306
|4 777 587
|-37,1%
|183 621 931
|4 154 424
|123 590 780
|4 268 533
|93 552 006
|3 183 550
|108
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|#Н/Д
|209 974 063
|#Н/Д
|151 078 337
|#Н/Д
|39,0%
|146 338 557
|103 783 219
|#Н/Д
|101 140 897
|#Н/Д
|64
|Республика Бурятия
|21 862 378
|-2 348 259
|21 862 378
|-931,0%
|4 331 213
|19 874 889
|-154,2%
|2 509 612
|18 298 640
|1 910 356
|17 904 495
|-179 258
|13 214 105
|75
|Республика Саха (Якутия)
|51 597 947
|86 122 291
|51 597 947
|59,9%
|121 506 442
|46 907 224
|-29,1%
|114 632 263
|43 944 998
|67 708 821
|36 620 831
|46 101 246
|43 189 612
|76
|Приморский край
|9 097 061
|17 682 493
|9 097 061
|51,4%
|16 173 201
|8 702 395
|9,3%
|10 200 096
|8 516 043
|13 786 119
|8 964 255
|13 508 175
|6 266 237
|77
|Хабаровский край
|7 075 049
|39 899 697
|7 075 049
|17,7%
|34 586 940
|6 431 863
|15,4%
|27 355 409
|6 770 382
|29 524 605
|7 126 718
|18 708 040
|5 747 322
|78
|Амурская область
|3 977 019
|-40 296 591
|3 977 019
|-9,9%
|-34 044 660
|3 615 472
|18,4%
|-15 131 403
|3 602 261
|-18 566 797
|3 791 853
|2 865 619
|2 574 632
|79
|Камчатский край
|41 128 794
|3 077 367
|41 128 794
|1336,5%
|4 527 328
|37 389 812
|-32,0%
|1 740 026
|39 357 697
|3 717 511
|37 155 413
|4 378 654
|37 486 695
|80
|Магаданская область
|4 492 566
|-9 390 304
|4 492 566
|-47,8%
|-7 333 261
|4 729 017
|28,1%
|-8 818 061
|4 977 913
|-7 304 717
|5 239 908
|-3 275 534
|5 536 539
|81
|Сахалинская область
|0
|122 101 273
|0
|0,0%
|9 108 762
|0
|1240,5%
|13 001 427
|-
|15 657 238
|0
|18 770 604
|-
|74
|Забайкальский край
|12 352 857
|-3 407 684
|12 352 857
|-362,5%
|1 777 883
|11 975 380
|-291,7%
|2 000 787
|12 131 146
|-1 010 233
|11 632 023
|137 483
|8 288 069
|82
|Еврейская автономная область
|1 974 805
|229 015
|1 974 805
|862,3%
|-75 626
|1 795 277
|-402,8%
|31 131
|1 889 766
|-110 895
|1 841 079
|248 405
|2 099 900
|83
|Чукотский АО
|12 782 544
|-3 695 235
|12 364 177
|-334,6%
|520 115
|11 240 161
|-810,5%
|-1 182 730
|9 774 053
|-628 666
|10 288 477
|-164 312
|10 756 229
Больше всех перечислил в казну Дальний Восток, меньше всех — Урал
Больше всего «недобрали» платежей в Уральском федеральном округе — снижение составило 30% к совокупному результату прошлого года: в 2019 г. — 4,8 трлн.руб., а 2020-ый закрыли с результатом 3,4 трлн.руб. Причем Уральский федеральный округ был всегда «локомотивом» поступлений в федеральный бюджет, опережая даже ЦФО со столицей-Москвой.
Центральный федеральный округ, напротив, завершил 2020 год с приростом (+12,7%) федеральных платежей, обеспечив федеральной казне 2,71 трлн.руб. Этому в первую очередь способствовали Москва 1,81 трлн.руб (+16,7% к поступлениям 2019 г.) и Московская область 485,3 млрд.руб.(+5,9% к 2019 г.).
Дальневосточному федеральному округу пандемия коронавируса и ее последствия также не помешали увеличить поступления в федеральную казну. ДФО собрали 209,9 млрд.руб., что на 39% больше, чем годом ранее (в 2019 г — 151,1 млрд.руб.). Устойчивый рост собираемых в федеральный бюджет платежей наблюдается все последние пять лет.
Приволжский федеральный округ был не таким успешным для федерального бюджета в минувшем году как ЦФО или ДФО, и принес бюджету России 1,69 трлн.руб., что на 17,3% оказалось меньше значения предыдущего года.
|Федеральные налоги и сборы
|Региональные налоги
|Доля федеральных налогов и сборов, отправленых в фед.бюджет
|Всего
|в
федеральный
бюджет
|в консолиди-
рованный
бюджет
субъекта РФ
|из него -
в доходы
местных
бюджетов
|Всего
|в консолиди-
рованный
бюджет
субъекта РФ
|из него -
в доходы
местных
бюджетов
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|18 754 633 467
|10 672 390 349
|8 082 243 118
|948 920 540
|1 098 627 594
|1 098 627 594
|20 051 517
|в том числе:
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|5 901 560 842
|2 711 489 257
|3 190 071 585
|207 554 779
|325 303 202
|325 303 202
|1 865 718
|45,9%
|Белгородская область
|95 485 426
|32 537 306
|62 948 120
|11 392 700
|10 040 454
|10 040 454
|1
|34,1%
|Брянская область
|41 246 071
|15 906 643
|25 339 428
|5 241 275
|3 797 782
|3 797 782
|0
|38,6%
|Владимирская область
|77 336 985
|35 462 137
|41 874 848
|8 089 323
|5 641 865
|5 641 865
|722 422
|45,9%
|Воронежская область
|117 356 195
|40 216 599
|77 139 596
|13 524 291
|13 751 935
|13 751 935
|5 055
|34,3%
|Ивановская область
|29 326 514
|10 466 064
|18 860 450
|4 589 537
|2 864 673
|2 864 673
|12
|35,7%
|Калужская область
|106 090 827
|55 501 005
|50 589 822
|8 083 424
|5 656 157
|5 656 157
|342 823
|52,3%
|Костромская область
|30 098 809
|14 381 078
|15 717 731
|3 179 962
|2 279 984
|2 279 984
|41
|47,8%
|Курская область
|50 611 683
|10 904 963
|39 706 720
|7 944 223
|5 932 178
|5 932 178
|0
|21,5%
|Липецкая область
|45 083 500
|2 783 484
|42 300 016
|7 074 019
|6 114 889
|6 114 889
|0
|6,2%
|Московская область
|978 789 378
|485 253 515
|493 535 863
|84 174 046
|60 388 788
|60 388 788
|-5
|49,6%
|Орловская область
|24 243 175
|8 505 950
|15 737 225
|3 482 241
|2 918 956
|2 918 956
|0
|35,1%
|Рязанская область
|134 598 425
|61 064 884
|73 533 541
|7 043 674
|5 482 185
|5 482 185
|0
|45,4%
|Смоленская область
|54 455 327
|26 500 097
|27 955 230
|5 217 999
|5 183 084
|5 183 084
|3 194
|48,7%
|Тамбовская область
|27 709 195
|7 149 118
|20 560 077
|5 009 581
|4 014 789
|4 014 789
|0
|25,8%
|Тверская область
|62 626 534
|21 122 622
|41 503 912
|8 675 954
|8 374 236
|8 374 236
|0
|33,7%
|Тульская область
|83 729 471
|15 552 236
|68 177 235
|9 238 098
|6 543 054
|6 543 054
|792 143
|18,6%
|Ярославская область
|136 377 086
|50 371 088
|86 005 998
|8 342 698
|6 624 325
|6 624 325
|32
|36,9%
|город Москва
|3 806 396 241
|1 817 810 468
|1 988 585 773
|7 251 734
|169 693 868
|169 693 868
|0
|47,8%
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|2 255 317 920
|1 316 054 476
|939 263 444
|80 143 915
|137 628 395
|137 628 395
|1 115 372
|58,4%
|Республика Карелия
|32 667 519
|11 700 391
|20 967 128
|4 650 724
|2 959 239
|2 959 239
|0
|35,8%
|Республика Коми
|151 357 089
|100 899 711
|50 457 378
|8 628 031
|21 850 786
|21 850 786
|0
|66,7%
|Архангельская область
|61 287 609
|14 083 389
|47 204 220
|11 025 761
|8 536 152
|8 536 152
|0
|23,0%
|Вологодская область
|58 811 678
|6 615 076
|52 196 602
|8 975 595
|12 560 955
|12 560 955
|17
|11,2%
|Калининградская область
|138 635 229
|102 980 402
|35 654 827
|7 868 377
|7 264 963
|7 264 963
|1 115 299
|74,3%
|Ленинградская область
|324 588 029
|192 507 218
|132 080 811
|18 561 268
|22 855 661
|22 855 661
|0
|59,3%
|Мурманская область
|-15 466 858
|-88 408 816
|72 941 958
|11 917 328
|6 123 388
|6 123 388
|1
|-
|Новгородская область
|25 149 405
|7 793 069
|17 356 336
|3 854 637
|4 236 623
|4 236 623
|54
|31,0%
|Псковская область
|18 534 807
|4 255 997
|14 278 810
|3 260 844
|2 320 026
|2 320 026
|1
|23,0%
|город Санкт-Петербург
|1 397 948 566
|910 950 576
|486 997 990
|0
|42 403 064
|42 403 064
|0
|65,2%
|Ненецкий АО
|61 804 847
|52 677 463
|9 127 384
|1 401 350
|6 517 538
|6 517 538
|0
|85,2%
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|185 728 197
|60 364 974
|125 363 223
|31 640 073
|22 203 181
|22 203 181
|726 174
|32,5%
|Республика Дагестан
|40 768 903
|10 845 835
|29 923 068
|7 356 988
|4 702 839
|4 702 839
|0
|26,6%
|Республика Ингушетия
|4 268 147
|1 085 479
|3 182 668
|934 199
|720 381
|720 381
|16 642
|25,4%
|Кабардино-Балкарская Республика
|12 893 021
|3 121 187
|9 771 834
|2 612 183
|1 652 425
|1 652 425
|0
|24,2%
|Карачаево-Черкесская Республика
|8 426 708
|3 093 313
|5 333 395
|1 316 126
|998 881
|998 881
|386 574
|36,7%
|Республика Северная Осетия-Алания
|13 390 950
|2 862 199
|10 528 751
|2 285 951
|1 678 128
|1 678 128
|322 958
|21,4%
|Чеченская Республика
|14 799 500
|2 184 192
|12 615 308
|4 549 741
|3 279 083
|3 279 083
|0
|14,8%
|Ставропольский край
|91 180 968
|37 172 769
|54 008 199
|12 584 885
|9 171 444
|9 171 444
|0
|40,8%
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|929 931 176
|447 799 070
|482 132 106
|88 294 615
|88 171 799
|88 171 799
|5 627 748
|48,2%
|Республика Адыгея
|18 247 290
|5 615 907
|12 631 383
|1 655 700
|1 868 326
|1 868 326
|617 492
|30,8%
|Республика Калмыкия
|6 266 238
|1 474 172
|4 792 066
|1 076 669
|1 184 363
|1 184 363
|0
|23,5%
|Республика Крым
|63 361 754
|24 949 843
|38 411 911
|8 395 037
|3 874 094
|3 874 094
|0
|39,4%
|Краснодарский край
|296 240 052
|127 877 645
|168 362 407
|37 183 131
|44 460 256
|44 460 256
|1 086 002
|43,2%
|Астраханская область
|123 728 826
|87 484 316
|36 244 510
|5 345 804
|7 714 717
|7 714 717
|0
|70,7%
|Волгоградская область
|204 229 118
|114 350 022
|89 879 096
|12 850 443
|9 523 753
|9 523 753
|7
|56,0%
|Ростовская область
|202 077 340
|81 037 952
|121 039 388
|21 770 020
|18 793 668
|18 793 668
|3 924 247
|40,1%
|город Севастополь
|15 780 558
|5 009 213
|10 771 345
|17 811
|752 622
|752 622
|0
|31,7%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|2 824 719 634
|1 687 961 542
|1 136 758 092
|169 991 876
|145 867 907
|145 867 907
|4 776 522
|59,8%
|Республика Башкортостан
|341 052 975
|189 179 145
|151 873 830
|21 682 468
|14 305 170
|14 305 170
|719 360
|55,5%
|Республика Марий-Эл
|19 849 901
|8 019 177
|11 830 724
|2 955 738
|2 235 545
|2 235 545
|0
|40,4%
|Республика Мордовия
|35 511 773
|12 676 876
|22 834 897
|3 236 953
|2 783 554
|2 783 554
|0
|35,7%
|Республика Татарстан
|584 987 203
|388 951 886
|196 035 317
|26 684 456
|31 855 834
|31 855 834
|12 121
|66,5%
|Удмуртская Республика
|160 489 573
|115 005 913
|45 483 660
|8 237 237
|5 778 406
|5 778 406
|1
|71,7%
|Чувашская Республика
|46 932 762
|20 073 821
|26 858 941
|4 657 615
|3 760 321
|3 760 321
|113 446
|42,8%
|Кировская область
|40 128 627
|12 990 586
|27 138 041
|5 880 882
|4 567 691
|4 567 691
|633 758
|32,4%
|Нижегородская область
|284 928 496
|117 958 322
|166 970 174
|23 897 049
|15 044 998
|15 044 998
|0
|41,4%
|Оренбургская область
|289 532 855
|230 636 432
|58 896 423
|10 490 550
|11 894 793
|11 894 793
|0
|79,7%
|Пензенская область
|52 837 921
|21 101 724
|31 736 197
|5 451 881
|5 211 521
|5 211 521
|45
|39,9%
|Пермский край
|332 185 401
|211 302 265
|120 883 136
|18 868 814
|13 684 566
|13 684 566
|3 297 771
|63,6%
|Самарская область
|431 583 322
|270 014 201
|161 569 121
|21 219 887
|20 241 486
|20 241 486
|0
|62,6%
|Саратовская область
|135 381 927
|66 505 871
|68 876 056
|11 236 567
|10 261 637
|10 261 637
|0
|49,1%
|Ульяновская область
|69 316 898
|23 545 323
|45 771 575
|5 491 779
|4 242 385
|4 242 385
|20
|34,0%
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|4 182 309 401
|3 381 334 532
|800 974 869
|142 341 390
|197 108 688
|197 108 688
|697 334
|80,8%
|Курганская область
|27 066 152
|10 648 572
|16 417 580
|3 711 566
|2 950 458
|2 950 458
|16
|39,3%
|Свердловская область
|341 454 622
|140 865 706
|200 588 916
|38 131 256
|23 830 184
|23 830 184
|0
|41,3%
|Тюменская область
|235 979 020
|165 522 812
|70 456 208
|16 256 634
|12 869 414
|12 869 414
|0
|70,1%
|Челябинская область
|215 653 487
|93 202 225
|122 451 262
|24 695 531
|14 589 027
|14 589 027
|0
|43,2%
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|2 223 793 650
|1 974 264 904
|249 528 746
|41 075 001
|67 810 446
|67 810 446
|692 766
|88,8%
|Ямало-Hенецкий АО
|1 138 362 470
|996 830 313
|141 532 157
|18 471 402
|75 059 159
|75 059 159
|4 552
|87,6%
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|1 684 665 986
|857 412 435
|827 253 551
|130 476 775
|87 475 591
|87 475 591
|1 827 438
|50,9%
|Республика Алтай
|7 486 375
|2 991 985
|4 494 390
|1 532 511
|667 857
|667 857
|250 070
|40,0%
|Республика Тыва
|5 509 452
|298 947
|5 210 505
|1 487 217
|663 410
|663 410
|173 153
|5,4%
|Республика Хакасия
|19 866 000
|4 263 264
|15 602 736
|3 508 535
|2 823 288
|2 823 288
|4
|21,5%
|Алтайский край
|79 440 616
|28 052 011
|51 388 605
|9 631 093
|6 685 130
|6 685 130
|0
|35,3%
|Красноярский край
|619 293 988
|373 687 028
|245 606 960
|37 379 374
|21 148 352
|21 148 352
|0
|60,3%
|Иркутская область
|350 316 259
|214 342 348
|135 973 911
|20 267 489
|16 922 532
|16 922 532
|44
|61,2%
|Кемеровская область - Кузбасс
|91 496 726
|-4 378 045
|95 874 771
|17 019 481
|12 521 496
|12 521 496
|116 863
|-4,8%
|Новосибирская область
|172 879 743
|57 783 575
|115 096 168
|21 919 335
|13 289 138
|13 289 138
|744 991
|33,4%
|Омская область
|191 663 806
|72 823 014
|118 840 792
|10 233 399
|6 059 004
|6 059 004
|542 313
|38,0%
|Томская область
|146 713 021
|107 548 308
|39 164 713
|7 498 341
|6 695 384
|6 695 384
|0
|73,3%
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|790 400 311
|209 974 063
|580 426 248
|98 477 117
|94 868 831
|94 868 831
|3 415 211
|26,6%
|Республика Бурятия
|22 318 979
|-2 348 259
|24 667 238
|5 737 921
|4 373 292
|4 373 292
|0
|-
|Республика Саха (Якутия)
|190 047 672
|86 122 291
|103 925 381
|16 165 259
|25 610 487
|25 610 487
|1 778
|45,3%
|Приморский край
|98 987 357
|17 682 493
|81 304 864
|18 880 915
|14 336 784
|14 336 784
|0
|17,9%
|Хабаровский край
|129 140 541
|39 899 697
|89 240 844
|14 177 117
|13 299 746
|13 299 746
|715 705
|30,9%
|Амурская область
|4 891 196
|-40 296 591
|45 187 787
|8 187 163
|14 688 168
|14 688 168
|0
|-
|Камчатский край
|31 359 392
|3 077 367
|28 282 025
|8 921 512
|3 184 827
|3 184 827
|463 283
|9,8%
|Магаданская область
|18 639 577
|-9 390 304
|28 029 881
|3 688 079
|3 021 209
|3 021 209
|0
|-
|Сахалинская область
|240 491 231
|122 101 273
|118 389 958
|11 814 959
|7 743 465
|7 743 465
|2 234 447
|50,8%
|Забайкальский край
|30 765 498
|-3 407 684
|34 173 182
|7 907 531
|5 583 391
|5 583 391
|-2
|-
|Еврейская автономная область
|4 748 377
|229 015
|4 519 362
|1 153 344
|1 812 541
|1 812 541
|0
|4,8%
|Чукотский АО
|19 010 491
|-3 695 235
|22 705 726
|1 843 317
|1 214 921
|1 214 921
|0
|-
Последние пять лет больше всего в ПФО платежей федеральному бюджету приносит Татарстан. По итогам 2020 года республика перечислила в федеральную казну 388,9 млрд.руб., что все же оказалось на 25,4% меньше, чем годом ранее.
Второе место в ПФО по объему пополнения федерального бюджета занимает Самарская область, которая принесла «федералам» в 2020 году 270 млрд.руб. Однако и эти поступления оказались для области ниже на 20,2% аналогичных платежей 2019 г.
Забегая вперед скажем, что только эти два субъекта в ПФО и не получают от федерального центра дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.
Всего Татарстан в 2020 году отдал в федеральный бюджет 66,5% или 388,9 млрд.руб. собранных федеральных налогов и сборов, всего же было собрано 585 млрд.руб., что больше среднего значения по Приволжскому федеральному округу (59,8%).
«Больше нашего» удерживают в ПФО только с Оренбургской области (79,7% или 230,6 млрд.руб.) и Удмуртской Республики (71,7% или 115 млрд.руб.). По абсолютной величине, напомним, Татарстан отдает больше всех.
|№ субъекта
|Наименование субъекта Российской Федерации
|Сумма, тыс.руб.
|Сумма, тыс.руб.
|Сумма, тыс.руб.
|Сумма, тыс.руб.
|Сумма, тыс.руб.
|Сумма, тыс.руб.
|на 2021 год
|на 2020 год
|на 2019 год
|на 2018 год
|на 2017 год
|на 2016 год
|37
|Республика Адыгея (Адыгея)
|4 504 223,10
|4 504 223,10
|4 197 897,60
|3 798 076,20
|3 363 057,70
|3 283 917,00
|63
|Республика Алтай
|9 374 943,90
|9 374 943,90
|9 868 362,00
|9 645 506,40
|9 531 054,40
|8 593 190,40
|43
|Республика Башкортостан
|17 172 983,90
|17 172 983,90
|15 611 803,50
|16 433 477,40
|15 793 769,10
|11 049 225,80
|64
|Республика Бурятия
|21 862 377,90
|21 862 377,90
|19 874 889,00
|18 298 640,30
|17 904 494,70
|13 214 104,80
|30
|Республика Дагестан
|72 892 420,50
|72 892 420,50
|66 265 836,80
|59 065 832,50
|52 419 887,90
|46 722 122,90
|31
|Республика Ингушетия
|11 181 480,20
|11 181 480,20
|10 164 982,00
|9 197 281,20
|8 642 452,70
|9 264 890,90
|32
|Кабардино-Балкарская Республика
|14 023 197,70
|14 023 197,70
|12 748 361,60
|11 085 531,80
|9 237 943,20
|7 650 095,00
|38
|Республика Калмыкия
|3 733 383,40
|3 733 383,40
|3 929 877,20
|3 844 346,70
|3 632 913,10
|2 903 473,40
|33
|Карачаево-Черкесская Республика
|10 061 698,40
|10 061 698,40
|9 146 998,60
|9 134 791,10
|8 146 900,70
|6 748 919,10
|19
|Республика Карелия
|7 709 643,60
|7 709 643,60
|8 115 414,30
|8 542 541,40
|7 195 441,30
|5 014 887,20
|20
|Республика Коми
|311 093,40
|311 093,40
|344 672,00
|299 714,80
|295 494,80
|582 076,60
|44
|Республика Марий Эл
|7 225 506,00
|7 225 506,00
|6 929 646,70
|6 025 779,70
|5 790 699,70
|4 676 625,00
|45
|Республика Мордовия
|3 118 099,00
|3 118 099,00
|2 834 635,50
|2 755 155,50
|2 599 826,10
|3 897 890,60
|75
|Республика Саха (Якутия)
|51 597 946,80
|51 597 946,80
|46 907 224,40
|43 944 997,70
|36 620 831,40
|43 189 612,00
|34
|Республика Северная Осетия - Алания
|10 492 847,00
|10 492 847,00
|9 538 951,80
|8 983 902,70
|8 105 842,00
|7 888 562,30
|65
|Республика Тыва
|18 625 857,60
|18 625 857,60
|16 932 597,80
|15 732 671,20
|14 544 398,30
|13 486 143,30
|47
|Удмуртская Республика
|4 409 777,80
|4 409 777,80
|4 008 888,90
|3 632 692,70
|4 112 654,40
|2 979 280,30
|66
|Республика Хакасия
|3 464 381,20
|3 464 381,20
|3 149 437,40
|3 092 734,70
|3 039 920,90
|2 122 119,90
|35
|Чеченская Республика
|33 484 644,40
|33 484 644,40
|30 440 585,90
|27 078 463,80
|24 005 035,00
|22 162 865,50
|48
|Чувашская Республика - Чувашия
|12 226 345,10
|12 226 345,10
|11 114 859,20
|9 917 143,00
|8 816 291,70
|6 355 788,90
|67
|Алтайский край
|29 521 598,30
|29 521 598,30
|26 837 816,60
|27 129 122,50
|22 607 602,10
|16 970 729,80
|74
|Забайкальский край
|12 352 857,30
|12 352 857,30
|11 975 379,60
|12 131 146,20
|11 632 023,10
|8 288 069,30
|79
|Камчатский край
|41 128 793,60
|41 128 793,60
|37 389 812,30
|39 357 697,20
|37 155 412,50
|37 486 694,50
|39
|Краснодарский край
|10 710 526,50
|10 710 526,50
|9 736 842,30
|8 737 922,30
|8 868 384,80
|6 433 577,20
|68
|Красноярский край
|906 719,40
|906 719,40
|1 763 109,60
|3 194 525,80
|5 577 616,20
|1 882 748,50
|53
|Пермский край
|2 535 865,80
|2 535 865,80
|2 422 740,20
|2 186 594,00
|4 795 025,20
|3 053 680,30
|76
|Приморский край
|9 097 061,30
|9 097 061,30
|8 702 394,50
|8 516 042,50
|8 964 255,30
|6 266 237,00
|36
|Ставропольский край
|24 291 427,80
|24 291 427,80
|22 083 116,20
|19 202 709,70
|17 377 603,00
|12 292 413,30
|77
|Хабаровский край
|7 075 048,80
|7 075 048,80
|6 431 862,50
|6 770 381,60
|7 126 717,50
|5 747 321,70
|78
|Амурская область
|3 977 019,30
|3 977 019,30
|3 615 472,10
|3 602 260,50
|3 791 853,20
|2 574 631,50
|21
|Архангельская область
|9 557 096,60
|9 557 096,60
|9 058 589,80
|8 824 435,80
|8 998 712,90
|6 854 136,40
|40
|Астраханская область
|2 501 199,80
|2 501 199,80
|2 779 110,90
|2 416 618,20
|2 323 545,00
|1 296 525,30
|1
|Белгородская область
|996 957,00
|996 957,00
|2 048 988,70
|2 367 047,50
|2 997 139,00
|1 713 062,30
|2
|Брянская область
|13 382 003,40
|13 382 003,40
|12 165 457,70
|12 805 744,90
|10 671 454,10
|8 420 895,70
|3
|Владимирская область
|6 134 292,20
|6 134 292,20
|5 652 543,90
|5 579 463,10
|5 538 737,80
|4 226 543,70
|41
|Волгоградская область
|9 811 006,50
|9 811 006,50
|8 919 096,80
|8 288 733,10
|7 886 976,70
|5 710 655,90
|22
|Вологодская область
|1 495 024,80
|1 495 024,80
|2 528 262,20
|2 733 988,90
|2 888 375,90
|2 524 526,40
|4
|Воронежская область
|7 974 041,10
|7 974 041,10
|7 399 813,70
|7 011 928,60
|6 684 414,50
|4 646 851,50
|5
|Ивановская область
|12 917 549,00
|12 917 549,00
|11 743 226,30
|11 636 525,00
|9 697 104,20
|7 027 359,80
|69
|Иркутская область
|1 927 197,60
|1 927 197,60
|5 557 834,40
|5 850 352,00
|7 137 018,50
|5 019 092,50
|23
|Калининградская область
|2 741 233,40
|2 741 233,40
|2 492 030,30
|2 166 982,90
|1 866 766,00
|1 485 250,00
|70
|Кемеровская область - Кузбасс
|3 476 915,80
|3 476 915,80
|6 859 675,30
|7 220 710,80
|7 941 739,00
|5 856 160,70
|49
|Кировская область
|12 659 146,00
|12 659 146,00
|11 508 314,50
|10 007 230,00
|9 136 901,70
|5 759 327,90
|7
|Костромская область
|3 634 205,40
|3 634 205,40
|3 517 802,20
|3 702 949,70
|3 418 177,10
|2 564 692,50
|57
|Курганская область
|13 249 667,90
|13 249 667,90
|12 347 109,30
|12 996 957,20
|11 025 905,20
|8 290 707,20
|8
|Курская область
|3 664 697,20
|3 664 697,20
|4 071 885,80
|3 773 624,00
|3 645 576,40
|2 243 142,80
|9
|Липецкая область
|949 959,40
|949 959,40
|863 599,40
|794 283,40
|1 949 432,30
|1 018 835,10
|80
|Магаданская область
|4 492 566,10
|4 492 566,10
|4 729 017,00
|4 977 912,60
|5 239 908,00
|5 536 538,60
|25
|Мурманская область
|14 943,80
|14 943,80
|31 706,40
|472 903,00
|1 887 595,50
|1 126 427,50
|50
|Нижегородская область
|3 784 242,70
|3 784 242,70
|4 259 983,60
|3 929 022,60
|4 529 201,20
|2 919 816,10
|26
|Новгородская область
|1 653 477,60
|1 653 477,60
|1 503 161,40
|1 307 096,90
|1 238 317,10
|877 053,70
|71
|Новосибирская область
|6 404 851,50
|6 404 851,50
|5 822 592,30
|5 562 539,90
|5 512 559,90
|3 656 835,50
|72
|Омская область
|8 135 492,40
|8 135 492,40
|7 395 902,20
|6 576 685,00
|6 385 726,80
|4 420 621,40
|51
|Оренбургская область
|5 027 253,20
|5 027 253,20
|4 570 230,20
|3 974 113,20
|4 472 389,10
|3 028 476,10
|11
|Орловская область
|5 987 895,00
|5 987 895,00
|5 443 540,90
|5 730 043,10
|4 775 035,90
|3 434 844,50
|52
|Пензенская область
|8 014 880,60
|8 014 880,60
|7 286 255,10
|6 677 239,20
|6 371 028,30
|5 498 303,80
|27
|Псковская область
|4 684 648,70
|4 684 648,70
|4 931 209,20
|4 288 008,00
|3 652 006,20
|3 269 371,10
|42
|Ростовская область
|14 994 005,30
|14 994 005,30
|13 630 913,90
|13 851 965,40
|14 278 790,50
|10 862 317,40
|12
|Рязанская область
|4 342 834,00
|4 342 834,00
|3 967 391,60
|3 468 529,30
|3 543 468,30
|2 526 914,90
|55
|Саратовская область
|9 850 447,80
|9 850 447,80
|8 954 952,60
|8 495 340,20
|8 494 604,30
|5 968 723,80
|13
|Смоленская область
|3 474 713,00
|3 474 713,00
|3 268 367,80
|3 245 918,20
|3 438 209,20
|2 458 532,10
|14
|Тамбовская область
|9 522 931,20
|9 522 931,20
|8 657 210,20
|9 112 852,80
|9 076 222,10
|7 864 549,00
|15
|Тверская область
|4 720 516,30
|4 720 516,30
|4 363 017,30
|4 076 536,80
|3 903 597,20
|2 632 549,60
|73
|Томская область
|5 255 346,10
|5 255 346,10
|4 777 587,40
|4 154 423,80
|4 268 533,10
|3 183 550,10
|16
|Тульская область
|1 220 516,20
|1 220 516,20
|1 109 560,20
|1 845 052,10
|2 193 563,70
|1 253 688,20
|56
|Ульяновская область
|3 505 908,30
|3 505 908,30
|3 187 189,40
|3 354 936,20
|3 496 177,90
|3 077 217,30
|60
|Челябинская область
|6 941 469,90
|6 941 469,90
|7 668 869,10
|7 589 422,70
|8 987 981,60
|5 891 645,90
|86
|город федерального значения Севастополь
|3 199 272,00
|3 199 272,00
|2 908 429,10
|2 602 071,20
|2 168 392,70
|2 482 326,10
|82
|Еврейская автономная область
|1 974 804,90
|1 974 804,90
|1 795 277,20
|1 889 765,50
|1 841 079,20
|2 099 899,60
|83
|Чукотский автономный округ
|12 782 544,10
|12 364 176,90
|11 240 160,80
|9 774 052,90
|10 288 476,70
|10 756 229,00
|85
|Республика Крым
|21 453 663,90
|21 453 663,90
|20 371 129,40
|17 714 025,60
|18 481 901,10
|22 333 636,90
|6
|Калужская область
|272673
|-
|58
|Свердловская область
|-
|17
|Ярославская область
|703 525,10
|703 525,10
|788 785,90
|685 900,80
|571 584,00
|-
|10
|Московская область
|-
|18
|Москва
|-
|24
|Ленинградская область
|-
|28
|город Санкт-Петербург
|-
|29
|Ненецкий АО
|-
|46
|Республика Татарстан
|-
|54
|Самарская область
|-
|59
|Тюменская область
|-
|61
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|-
|62
|Ямало-Hенецкий АО
|-
|81
|Сахалинская область
|-
|ВСЕГО
|718 284 711,80
|717 866 344,60
|675 260 249,50
|645 144 288,20
|614 599 727,90
|514 599 727,90
Размер дотаций сохранился
Все последние пять лет, за исключением 2020 года, собираемость налогов и иных платежей в федеральный бюджет росла, что обеспечивало снижение доли средств, отправляемых обратно в регионы, в виде дотаций. Так, если в 2016 г. на дотации было направлено 7,6% всех собранных средств (514,6 млрд.руб.), то в 2019 г. объем дотаций составил всего 5,5%. Однако в 2020 г. на фоне снижения поступлений доля дотаций снова выросла до 6,7%.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов России ежегодно утверждаются федеральным законом на три года вперед. Несмотря на нисходящий тренд доли, направляемой на дотации, объем дотаций в абсолютном выражении ежегодно рос, за исключением дотаций на 2021 год. Так если в 2016 году было совокупно направлено 514,6 млрд.руб., то к 2020 г. сумма превышала 717 млрд.руб.
Любопытно то, что (впервые за 5 лет) на 2021 год дотации для регионов сохранили без изменения (за исключением Чукотского автономного округа). И общая сумма для всех субъектов составила 718,3 млрд.руб. Хотя годом ранее, когда приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2021 год было заложено 730,8 млрд.руб (а не 718,3 млрд.руб. как в 385-ФЗ от 08.12.2020).
Мстислав Афанасьев считает, что дотации даже снизились. По его мнению, лучше говорить не о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности, а в целом о межбюджетных трансфертах:
Шахизин Алибеков, профессор кафедры «Экономика и бухгалтерский учет» Северо-Кавказского института филиала ГОУ ВПО «Российская правовая академия Минюста РФ» в Махачкале, говоря о возможных причинах прекращения увеличения дотаций в регионы предположил, что причиной могла стать пандемия, в условиях которой фискальная политика ослабевает, по причинам снижения производств:
— В бюджет деньги поступают через налоги, которые формируются в результате производственной деятельности, которая ослабевала в 2020 г. Налоговая база снизилась. Соответственно пополняемость бюджета так же снизилась. Поэтому дополнительные дотации выделять… если только из резервного фонда. А резервный фонд тоже не «безразмерный мешок.
Айрат Фаррахов, депутат Госдумы, член думского комитета по бюджету и налогам подтвердил, что это, действительно, примерно одинаковые цифры. Но в условиях очень серьезного снижения доходов государства, стагнации экономики, вызванной новой коронавирусной инфекции, он считает большим достижением тот факт, что в стране смогли сохранить уровень дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности:
Говоря о тенденции последних лет Айрат Фаррахов отметил существенное увеличение объемов целевой поддержки, на конкретные проекты. Субъекты в этих условиях либо реализуют проекты, либо эти деньги не могут быть использованы. Однако, по его словам, эти проекты не способствуют экономической самостоятельности субъектов:
— Мы видим, что несколько лет подряд количество субъектов, которые не являются получателями дотаций на выравнивание, не увеличиваются. О чем это говорит? К сожалению, регионов-доноров как было 13, так и остается. И увеличение целевой поддержки субъектов не стимулирует субъекты на то, чтобы они развивали свою налоговую базу, не стимулируют субъекты к собственным доходам, а иногда, может, оказывают дестимулирующее действие. Регионам-донорам, таким как Татарстан, достаточно сложно оставаться в такой ситуации. Правительство предусмотрело гранты на эффективную и успешную работу почти в объеме 40 млрд.руб., и это очень хорошо, но субъектам-донорам, которые не получают дотаций на выравнивание, достаточно сложно.
Самые дотируемые регионы
Больше всех дотаций в России получает Дагестан — 72,9 млрд.руб., что превышает сумму поступлений в федеральный бюджет более чем в шесть раз.
Второй по объему дотаций является Республика Саха (Якутия), на которую в 2020 было выделено 51,6 млрд.руб. Однако Якутия и перечислила в федеральный бюджет 86,1 млрд. руб.
Замыкает дотационную тройку регионов Камчатский край с 41,1 млрд.руб. для выравнивания бюджета. При этом, от последнего в федеральную казну поступило всего 3,1 млрд.рублей.
Если рассматривать Приволжский федеральный округ, то больше всего дотаций достается Республике Башкортостан — 17,2 млрд.руб. Чуть больше 12 млрд.руб. получают Кировская область и Чувашская Республика.
Всего в России насчитывается 13 самодостаточных регионов, среди которых Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и другие.
Говоря о перспективах бюджетной политики, Мстислав Афанасьев говорит, что в скором времени выйдет новая редакция бюджетного кодекса. Возможно, в нем будут новые позитивные изменения в пользу регионов. Степень ее готовности достаточно высокая:
— Что будет? В зависимости от позиции регионов. Если они будут занимать более активную позицию, то больше шансов отстоять свои интересы. Сейчас мы больше приближаемся к бюджетной системе унитарного государства, а не федеративного.
По мнению Айрата Фаррахова правительству необходимо предпринять меры, чтобы стимулировать экономическую самостоятельность регионов. Потому что за ней, как сказал эксперт, следует собственные решения, наращивание налоговой базы, и в целом стремление к тому, чтобы бюджетные полномочия могли быть реализованы за счет собственных средств.
Говоря о перспективах бюджетного кодекса, Айрат Фаррахов отметил, что он (бюджетный кодекс), практически, находится в консенсусном плане и уже целый ряд последовательных изменений происходит:
— Просто не целиком меняется бюджетное законодательство, а последовательно отдельными главами, включениями. Я думаю, что это правильно в таких условиях. Совершенствование межбюджетных отношений — одна из ключевых научных и стратегических проблем, которые сегодня есть. Один из важных вопросов — существенный рост целевых дотаций и это, безусловно, снижает экономическую самостоятельность субъектов.
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