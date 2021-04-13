«Поступления в бюджеты регионов России сократятся, потому что бизнес активно сокращается»

Дефицит российской казны на 2021 год будет на уровне 2,4%, как минимум, считают эксперты

Впервые за пять лет в России сократились поступления налогов, сборов и иных платежей в федеральный бюджет — таковы последствия пандемийного года. Практически на том же уровне сохранились дотации регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности, хотя в предыдущие годы они росли на 5-6% ежегодно. Что снижает экономическую самостоятельность субъектов — в материале «Реального времени».



Российская казна не досчиталась средств



Впервые за последние пять лет поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет России снизилось до 10,67 трлн рублей. По сравнению с предыдущим периодом сокращение составило 12,7% (против 12,23 трлн.рублей в 2019 году), что в условиях коронакризиса было вполне ожидаемым.

— Дефицит бюджета на 2021 год будет, как минимум 2,4%. Понятное дело, что поступления в бюджеты регионов России сократятся, потому что бизнес активно сокращается. А бюджеты регионов состоят прежде всего из двух важнейших налогов: налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. А эти налоги более сложные в учете и в сборе, нежели НДС или акцизы из которых, прежде всего, формируется федеральный бюджет, — отметил Мстислав Афанасьев, профессор-исследователь Департамента политики и управления Факультета социальных наук НИУ ВШЭ.

Поэтому в любом случае, даже вне зависимости от сложной ситуации, которая сейчас имеет место в мировой экономике, бюджеты субъектов России по определению поставлены в более сложное положение, убежден эксперт.

Поступление налогов и дотации регионам на 2021 год





Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс.руб. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.

бюджет, тыс.руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс.руб. Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта в поступлениях федеральному бюджету ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.

бюджет, тыс.руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс.руб. Изменение Поступлений в федеральный бюджет 2019-2020 гг. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.

бюджет, тыс.руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс.руб. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.

бюджет, тыс.руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, тыс.руб. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.

бюджет, тыс.руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ



на 2021 на 01.01.2021 на 2020

на 01.01.2020 на 2019

на 01.01.2019 на 2018 на 01.01.2018 на 2017 на 01.01.2017 на 2016 100 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ #Н/Д 10 672 390 349 #Н/Д

12 229 488 384 #Н/Д -12,7% 11 638 081 710

8 979 183 094 #Н/Д 6 799 507 703 #Н/Д 101 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ #Н/Д 2 711 489 257 #Н/Д

2 405 316 505 #Н/Д 12,7% 2 100 429 402

1 879 029 156 #Н/Д 1 583 229 156 #Н/Д 1 Белгородская область 996 957 32 537 306 996 957 3,1% 38 086 251 2 048 989 -14,6% 31 913 022 2 367 048 23 016 785 2 997 139 16 262 446 1 713 062 2 Брянская область 13 382 003 15 906 643 13 382 003 84,1% 19 184 986 12 165 458 -17,1% 18 855 121 12 805 745 13 883 579 10 671 454 23 557 154 8 420 896 3 Владимирская область 6 134 292 35 462 137 6 134 292 17,3% 32 457 144 5 652 544 9,3% 29 900 739 5 579 463 25 192 099 5 538 738 23 596 328 4 226 544 4 Воронежская область 7 974 041 40 216 599 7 974 041 19,8% 37 386 155 7 399 814 7,6% 29 708 246 7 011 929 22 824 954 6 684 415 18 883 625 4 646 852 5 Ивановская область 12 917 549 10 466 064 12 917 549 123,4% 8 230 574 11 743 226 27,2% 7 461 685 11 636 525 6 828 197 9 697 104 6 499 430 7 027 360 6 Калужская область 0 55 501 005 0 0,0% 44 870 644 0 23,7% 44 310 146 272 673 33 606 939 0 24 890 045 - 7 Костромская область 3 634 205 14 381 078 3 634 205 25,3% 12 898 802 3 517 802 11,5% 9 801 401 3 702 950 7 263 817 3 418 177 6 457 410 2 564 693 8 Курская область 3 664 697 10 904 963 3 664 697 33,6% 18 253 813 4 071 886 -40,3% 13 776 405 3 773 624 16 120 094 3 645 576 13 211 128 2 243 143 9 Липецкая область 949 959 2 783 484 949 959 34,1% 6 153 540 863 599 -54,8% -700 234 794 283 -4 542 962 1 949 432 Автор: За счет возмещения НДС -1 322 132 1 018 835 10 Московская область 0 485 253 515 0 0,0% 458 255 770 0 5,9% 357 793 433 - 325 487 387 0 282 024 467 - 11 Орловская область 5 987 895 8 505 950 5 987 895 70,4% 6 439 228 5 443 541 32,1% 4 593 151 5 730 043 7 052 988 4 775 036 5 707 616 3 434 845 12 Рязанская область 4 342 834 61 064 884 4 342 834 7,1% 60 846 801 3 967 392 0,4% 39 809 795 3 468 529 41 870 049 3 543 468 24 668 386 2 526 915 13 Смоленская область 3 474 713 26 500 097 3 474 713 13,1% 16 432 268 3 268 368 61,3% 13 968 964 3 245 918 14 528 989 3 438 209 14 998 102 2 458 532 14 Тамбовская область 9 522 931 7 149 118 9 522 931 133,2% 5 639 669 8 657 210 26,8% 5 607 552 9 112 853 5 355 769 9 076 222 4 750 018 7 864 549 15 Тверская область 4 720 516 21 122 622 4 720 516 22,3% 20 541 185 4 363 017 2,8% 18 090 918 4 076 537 16 044 093 3 903 597 10 984 709 2 632 550 16 Тульская область 1 220 516 15 552 236 1 220 516 7,8% 5 891 647 1 109 560 164,0% 5 215 357 1 845 052 3 083 755 2 193 564 -188 125 1 253 688 17 Ярославская область 703 525 50 371 088 703 525 1,4% 55 622 102 788 786 -9,4% 42 293 152 685 901 55 887 068 571 584 40 201 708 - 18 город Москва 0 1 817 810 468 0 0,0% 1 558 125 926 0 16,7% 1 428 030 549 - 1 265 525 556 0 1 068 046 841 - 102 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ #Н/Д 1 316 054 476 #Н/Д

1 296 946 621 #Н/Д 1,5% 1 235 167 017

1 108 804 711 #Н/Д 862 695 405 #Н/Д 19 Республика Карелия 7 709 644 11 700 391 7 709 644 65,9% 14 498 070 8 115 414 -19,3% 5 030 502 8 542 541 4 834 394 7 195 441 4 339 572 5 014 887 20 Республика Коми 311 093 100 899 711 311 093 0,3% 155 468 135 344 672 -35,1% 151 453 903 299 715 102 819 746 295 495 82 958 743 582 077 21 Архангельская область 9 557 097 14 083 389 9 557 097 67,9% 26 002 762 9 058 590 -45,8% 14 289 051 8 824 436 16 956 026 8 998 713 6 170 271 6 854 136 22 Вологодская область 1 495 025 6 615 076 1 495 025 22,6% 10 360 286 2 528 262 -36,1% 15 487 980 2 733 989 14 616 702 2 888 376 12 602 151 2 524 526 23 Калининградская область 2 741 233 102 980 402 2 741 233 2,7% 111 741 212 2 492 030 -7,8% 100 352 081 2 166 983 72 962 685 1 866 766 61 144 987 1 485 250 24 Ленинградская область 0 192 507 218 0 0,0% 196 679 230 0 -2,1% 169 841 344 - 198 642 140 0 130 892 565 - 25 Мурманская область 14 944 -88 408 816 14 944 0,0% -17 346 153 31 706 409,7% 8 168 229 472 903 18 003 177 1 887 596 18 839 246 1 126 428 26 Новгородская область 1 653 478 7 793 069 1 653 478 21,2% 6 531 468 1 503 161 19,3% 3 438 476 1 307 097 3 403 629 1 238 317 5 197 544 877 054 27 Псковская область 4 684 649 4 255 997 4 684 649 110,1% 6 453 515 4 931 209 -34,1% 5 642 878 4 288 008 3 684 362 3 652 006 2 598 515 3 269 371 28 город Санкт-Петербург 0 910 950 576 0 0,0% 697 594 855 0 30,6% 664 897 484 - 621 529 636 0 492 233 608 - 29 Ненецкий АО 0 52 677 463 0 0,0% 88 963 241 0 -40,8% 96 565 089 - 51 352 214 0 45 718 203 - 103 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ #Н/Д 60 364 974 #Н/Д

64 439 383 #Н/Д -6,3% 57 834 328

51 246 537 #Н/Д 46 823 536 #Н/Д 30 Республика Дагестан 72 892 421 10 845 835 72 892 421 672,1% 10 432 762 66 265 837 4,0% 9 194 422 59 065 833 8 062 282 52 419 888 7 917 731 46 722 123 31 Республика Ингушетия 11 181 480 1 085 479 11 181 480 1030,1% 953 568 10 164 982 13,8% 730 899 9 197 281 524 100 8 642 453 764 712 9 264 891 32 Кабардино-Балкарская Республика 14 023 198 3 121 187 14 023 198 449,3% 2 552 088 12 748 362 22,3% 2 708 425 11 085 532 2 119 506 9 237 943 4 425 920 7 650 095 33 Карачаево-Черкесская Республика 10 061 698 3 093 313 10 061 698 325,3% 2 091 302 9 146 999 47,9% 2 426 613 9 134 791 2 565 157 8 146 901 2 470 767 6 748 919 34 Республика Северная Осетия - Алания 10 492 847 2 862 199 10 492 847 366,6% 2 328 015 9 538 952 22,9% 4 747 179 8 983 903 4 439 012 8 105 842 3 868 144 7 888 562 35 Чеченская Республика 33 484 644 2 184 192 33 484 644 1533,0% 1 399 370 30 440 586 56,1% -469 918 27 078 464 1 003 944 24 005 035 -980 556 22 162 866 36 Ставропольский край 24 291 428 37 172 769 24 291 428 65,3% 44 682 278 22 083 116 -16,8% 38 496 708 19 202 710 32 532 536 17 377 603 28 356 818 12 292 413 104 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ #Н/Д 447 799 070 #Н/Д

415 312 580 #Н/Д 7,8% 414 987 585

357 805 978 #Н/Д 278 670 022 #Н/Д 37 Республика Адыгея 4 504 223 5 615 907 4 504 223 80,2% 5 636 073 4 197 898 -0,4% 6 726 842 3 798 076 5 058 333 3 363 058 3 231 855 3 283 917 38 Республика Калмыкия 3 733 383 1 474 172 3 733 383 253,3% 2 294 392 3 929 877 -35,7% 2 962 619 3 844 347 2 563 378 3 632 913 940 971 2 903 473 85 Республика Крым 21 453 664 24 949 843 21 453 664 86,0% 24 915 088 20 371 129 0,1% 10 080 468 17 714 026 18 733 066 18 481 901 16 841 661 22 333 637 39 Краснодарский край 10 710 527 127 877 645 10 710 527 8,4% 118 647 252 9 736 842 7,8% 106 909 401 8 737 922 120 387 212 8 868 385 102 471 312 6 433 577 40 Астраханская область 2 501 200 87 484 316 2 501 200 2,9% 125 369 138 2 779 111 -30,2% 114 574 151 2 416 618 73 946 238 2 323 545 49 257 494 1 296 525 41 Волгоградская область 9 811 007 114 350 022 9 811 007 8,6% 66 608 748 8 919 097 71,7% 87 620 007 8 288 733 72 039 490 7 886 977 44 566 508 5 710 656 42 Ростовская область 14 994 005 81 037 952 14 994 005 18,5% 66 637 611 13 630 914 21,6% 82 001 187 13 851 965 61 075 907 14 278 791 57 893 423 10 862 317 86 город Севастополь 3 199 272 5 009 213 3 199 272 63,9% 5 204 278 2 908 429 -3,7% 4 112 910 2 602 071 4 002 354 2 168 393 3 466 798 2 482 326 105 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ #Н/Д 1 687 961 542 #Н/Д

2 041 420 301 #Н/Д -17,3% 1 985 302 932

1 484 489 212 #Н/Д 1 083 516 046 #Н/Д 43 Республика Башкортостан 17 172 984 189 179 145 17 172 984 9,1% 192 389 481 15 611 804 -1,7% 221 831 504 16 433 477 170 257 669 15 793 769 114 538 099 11 049 226 44 Республика Марий-Эл 7 225 506 8 019 177 7 225 506 90,1% 10 323 695 6 929 647 -22,3% 7 421 627 6 025 780 8 279 685 5 790 700 5 807 311 4 676 625 45 Республика Мордовия 3 118 099 12 676 876 3 118 099 24,6% 8 976 008 2 834 636 41,2% 11 622 713 2 755 156 14 226 265 2 599 826 12 662 671 3 897 891 46 Республика Татарстан 0 388 951 886 0 0,0% 521 209 169 0 -25,4% 490 322 755 - 328 566 826 0 229 473 867 - 47 Удмуртская Республика 4 409 778 115 005 913 4 409 778 3,8% 163 334 588 4 008 889 -29,6% 157 390 615 3 632 693 111 196 547 4 112 654 85 639 724 2 979 280 48 Чувашская Республика - Чувашия 12 226 345 20 073 821 12 226 345 60,9% 19 181 852 11 114 859 4,7% 16 789 195 9 917 143 14 467 446 8 816 292 13 772 558 6 355 789 49 Кировская область 12 659 146 12 990 586 12 659 146 97,4% 13 449 257 11 508 315 -3,4% 13 027 130 10 007 230 12 928 279 9 136 902 13 633 196 5 759 328 50 Нижегородская область 3 784 243 117 958 322 3 784 243 3,2% 63 919 814 4 259 984 84,5% 75 439 154 3 929 023 88 245 098 4 529 201 64 655 654 2 919 816 51 Оренбургская область 5 027 253 230 636 432 5 027 253 2,2% 322 753 200 4 570 230 -28,5% 300 831 894 3 974 113 194 447 903 4 472 389 147 604 680 3 028 476 52 Пензенская область 8 014 881 21 101 724 8 014 881 38,0% 15 366 763 7 286 255 37,3% 15 809 082 6 677 239 15 533 385 6 371 028 14 421 029 5 498 304 53 Пермский край 2 535 866 211 302 265 2 535 866 1,2% 258 800 375 2 422 740 -18,4% 261 330 814 2 186 594 187 702 969 4 795 025 131 243 244 3 053 680 54 Самарская область 0 270 014 201 0 0,0% 338 545 554 0 -20,2% 291 176 949 - 224 876 734 0 160 124 206 - 55 Саратовская область 9 850 448 66 505 871 9 850 448 14,8% 90 259 036 8 954 953 -26,3% 101 920 942 8 495 340 92 490 394 8 494 604 73 001 044 5 968 724 56 Ульяновская область 3 505 908 23 545 323 3 505 908 14,9% 22 911 509 3 187 189 2,8% 20 388 558 3 354 936 21 270 012 3 496 178 16 938 763 3 077 217 106 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ #Н/Д 3 381 334 532 #Н/Д

4 831 972 316 #Н/Д -30,0% 4 692 305 302

3 242 119 749 #Н/Д 2 334 070 283 #Н/Д 57 Курганская область 13 249 668 10 648 572 13 249 668 124,4% 9 418 178 12 347 109 13,1% 6 693 081 12 996 957 8 812 418 11 025 905 7 860 769 8 290 707 58 Свердловская область 0 140 865 706 0 0,0% 130 356 844 0 8,1% 109 395 899 - 95 935 788 0 78 514 607 - 59 Тюменская область 0 165 522 812 0 0,0% 212 572 308 0 -22,1% 207 348 959 - 132 942 746 0 79 751 279 - 60 Челябинская область 6 941 470 93 202 225 6 941 470 7,4% 83 642 484 7 668 869 11,4% 75 936 372 7 589 423 75 043 834 8 987 982 69 752 653 5 891 646 61 Ханты-Мансийский АО - Югра 0 1 974 264 904 0 0,0% 3 073 263 330 0 -35,8% 3 072 250 672 - 1 985 463 484 0 1 445 284 210 - 62 Ямало-Hенецкий АО 0 996 830 313 0 0,0% 1 322 719 172 0 -24,6% 1 220 680 319 - 943 921 479 0 652 906 765 - 107 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ #Н/Д 857 412 435 #Н/Д

1 023 002 341 #Н/Д -16,2% 1 005 716 587

751 904 532 #Н/Д 509 362 358 #Н/Д 63 Республика Алтай 9 374 944 2 991 985 9 374 944 313,3% 2 772 877 9 868 362 7,9% 2 164 007 9 645 506 2 252 472 9 531 054 2 086 914 8 593 190 65 Республика Тыва 18 625 858 298 947 18 625 858 6230,5% 678 066 16 932 598 -55,9% 816 329 15 732 671 690 528 14 544 398 200 407 13 486 143 66 Республика Хакасия 3 464 381 4 263 264 3 464 381 81,3% -14 069 3 149 437 -30402,5% 902 085 3 092 735 2 469 497 3 039 921 1 480 857 2 122 120 67 Алтайский край 29 521 598 28 052 011 29 521 598 105,2% 27 696 428 26 837 817 1,3% 22 772 400 27 129 123 23 628 466 22 607 602 19 688 348 16 970 730 68 Красноярский край 906 719 373 687 028 906 719 0,2% 425 855 773 1 763 110 -12,3% 388 512 599 3 194 526 267 655 450 5 577 616 177 338 713 1 882 749 69 Иркутская область 1 927 198 214 342 348 1 927 198 0,9% 279 330 620 5 557 834 -23,3% 270 113 319 5 850 352 180 180 790 7 137 019 116 488 304 5 019 093 70 Кемеровская область - Кузбасс 3 476 916 -4 378 045 3 476 916 -79,4% -2 392 277 6 859 675 83,0% 25 697 738 7 220 711 30 647 996 7 941 739 10 542 991 5 856 161 71 Новосибирская область 6 404 852 57 783 575 6 404 852 11,1% 51 681 022 5 822 592 11,8% 54 283 256 5 562 540 50 001 985 5 512 560 46 086 944 3 656 836 72 Омская область 8 135 492 72 823 014 8 135 492 11,2% 66 421 595 7 395 902 9,6% 56 832 923 6 576 685 69 886 445 6 385 727 41 938 649 4 420 621 73 Томская область 5 255 346 107 548 308 5 255 346 4,9% 170 972 306 4 777 587 -37,1% 183 621 931 4 154 424 123 590 780 4 268 533 93 552 006 3 183 550 108 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ #Н/Д 209 974 063 #Н/Д

151 078 337 #Н/Д 39,0% 146 338 557

103 783 219 #Н/Д 101 140 897 #Н/Д 64 Республика Бурятия 21 862 378 -2 348 259 21 862 378 -931,0% 4 331 213 19 874 889 -154,2% 2 509 612 18 298 640 1 910 356 17 904 495 -179 258 13 214 105 75 Республика Саха (Якутия) 51 597 947 86 122 291 51 597 947 59,9% 121 506 442 46 907 224 -29,1% 114 632 263 43 944 998 67 708 821 36 620 831 46 101 246 43 189 612 76 Приморский край 9 097 061 17 682 493 9 097 061 51,4% 16 173 201 8 702 395 9,3% 10 200 096 8 516 043 13 786 119 8 964 255 13 508 175 6 266 237 77 Хабаровский край 7 075 049 39 899 697 7 075 049 17,7% 34 586 940 6 431 863 15,4% 27 355 409 6 770 382 29 524 605 7 126 718 18 708 040 5 747 322 78 Амурская область 3 977 019 -40 296 591 3 977 019 -9,9% -34 044 660 3 615 472 18,4% -15 131 403 3 602 261 -18 566 797 3 791 853 2 865 619 2 574 632 79 Камчатский край 41 128 794 3 077 367 41 128 794 1336,5% 4 527 328 37 389 812 -32,0% 1 740 026 39 357 697 3 717 511 37 155 413 4 378 654 37 486 695 80 Магаданская область 4 492 566 -9 390 304 4 492 566 -47,8% -7 333 261 4 729 017 28,1% -8 818 061 4 977 913 -7 304 717 5 239 908 -3 275 534 5 536 539 81 Сахалинская область 0 122 101 273 0 0,0% 9 108 762 0 1240,5% 13 001 427 - 15 657 238 0 18 770 604 - 74 Забайкальский край 12 352 857 -3 407 684 12 352 857 -362,5% 1 777 883 11 975 380 -291,7% 2 000 787 12 131 146 -1 010 233 11 632 023 137 483 8 288 069 82 Еврейская автономная область 1 974 805 229 015 1 974 805 862,3% -75 626 1 795 277 -402,8% 31 131 1 889 766 -110 895 1 841 079 248 405 2 099 900 83 Чукотский АО 12 782 544 -3 695 235 12 364 177 -334,6% 520 115 11 240 161 -810,5% -1 182 730 9 774 053 -628 666 10 288 477 -164 312 10 756 229

Больше всех перечислил в казну Дальний Восток, меньше всех — Урал

Больше всего «недобрали» платежей в Уральском федеральном округе — снижение составило 30% к совокупному результату прошлого года: в 2019 г. — 4,8 трлн.руб., а 2020-ый закрыли с результатом 3,4 трлн.руб. Причем Уральский федеральный округ был всегда «локомотивом» поступлений в федеральный бюджет, опережая даже ЦФО со столицей-Москвой.

Центральный федеральный округ, напротив, завершил 2020 год с приростом (+12,7%) федеральных платежей, обеспечив федеральной казне 2,71 трлн.руб. Этому в первую очередь способствовали Москва 1,81 трлн.руб (+16,7% к поступлениям 2019 г.) и Московская область 485,3 млрд.руб.(+5,9% к 2019 г.).

Дальневосточному федеральному округу пандемия коронавируса и ее последствия также не помешали увеличить поступления в федеральную казну. ДФО собрали 209,9 млрд.руб., что на 39% больше, чем годом ранее (в 2019 г — 151,1 млрд.руб.). Устойчивый рост собираемых в федеральный бюджет платежей наблюдается все последние пять лет.



Приволжский федеральный округ был не таким успешным для федерального бюджета в минувшем году как ЦФО или ДФО, и принес бюджету России 1,69 трлн.руб., что на 17,3% оказалось меньше значения предыдущего года.

Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ на 1 января 2021 года



Федеральные налоги и сборы Региональные налоги Доля федеральных налогов и сборов, отправленых в фед.бюджет Всего в

федеральный

бюджет в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ из него -

в доходы

местных

бюджетов Всего в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ из него -

в доходы

местных

бюджетов РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 18 754 633 467 10 672 390 349 8 082 243 118 948 920 540 1 098 627 594 1 098 627 594 20 051 517

в том числе:















ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5 901 560 842 2 711 489 257 3 190 071 585 207 554 779 325 303 202 325 303 202 1 865 718 45,9% Белгородская область 95 485 426 32 537 306 62 948 120 11 392 700 10 040 454 10 040 454 1 34,1% Брянская область 41 246 071 15 906 643 25 339 428 5 241 275 3 797 782 3 797 782 0 38,6% Владимирская область 77 336 985 35 462 137 41 874 848 8 089 323 5 641 865 5 641 865 722 422 45,9% Воронежская область 117 356 195 40 216 599 77 139 596 13 524 291 13 751 935 13 751 935 5 055 34,3% Ивановская область 29 326 514 10 466 064 18 860 450 4 589 537 2 864 673 2 864 673 12 35,7% Калужская область 106 090 827 55 501 005 50 589 822 8 083 424 5 656 157 5 656 157 342 823 52,3% Костромская область 30 098 809 14 381 078 15 717 731 3 179 962 2 279 984 2 279 984 41 47,8% Курская область 50 611 683 10 904 963 39 706 720 7 944 223 5 932 178 5 932 178 0 21,5% Липецкая область 45 083 500 2 783 484 42 300 016 7 074 019 6 114 889 6 114 889 0 6,2% Московская область 978 789 378 485 253 515 493 535 863 84 174 046 60 388 788 60 388 788 -5 49,6% Орловская область 24 243 175 8 505 950 15 737 225 3 482 241 2 918 956 2 918 956 0 35,1% Рязанская область 134 598 425 61 064 884 73 533 541 7 043 674 5 482 185 5 482 185 0 45,4% Смоленская область 54 455 327 26 500 097 27 955 230 5 217 999 5 183 084 5 183 084 3 194 48,7% Тамбовская область 27 709 195 7 149 118 20 560 077 5 009 581 4 014 789 4 014 789 0 25,8% Тверская область 62 626 534 21 122 622 41 503 912 8 675 954 8 374 236 8 374 236 0 33,7% Тульская область 83 729 471 15 552 236 68 177 235 9 238 098 6 543 054 6 543 054 792 143 18,6% Ярославская область 136 377 086 50 371 088 86 005 998 8 342 698 6 624 325 6 624 325 32 36,9% город Москва 3 806 396 241 1 817 810 468 1 988 585 773 7 251 734 169 693 868 169 693 868 0 47,8% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 255 317 920 1 316 054 476 939 263 444 80 143 915 137 628 395 137 628 395 1 115 372 58,4% Республика Карелия 32 667 519 11 700 391 20 967 128 4 650 724 2 959 239 2 959 239 0 35,8% Республика Коми 151 357 089 100 899 711 50 457 378 8 628 031 21 850 786 21 850 786 0 66,7% Архангельская область 61 287 609 14 083 389 47 204 220 11 025 761 8 536 152 8 536 152 0 23,0% Вологодская область 58 811 678 6 615 076 52 196 602 8 975 595 12 560 955 12 560 955 17 11,2% Калининградская область 138 635 229 102 980 402 35 654 827 7 868 377 7 264 963 7 264 963 1 115 299 74,3% Ленинградская область 324 588 029 192 507 218 132 080 811 18 561 268 22 855 661 22 855 661 0 59,3% Мурманская область -15 466 858 -88 408 816 72 941 958 11 917 328 6 123 388 6 123 388 1 - Новгородская область 25 149 405 7 793 069 17 356 336 3 854 637 4 236 623 4 236 623 54 31,0% Псковская область 18 534 807 4 255 997 14 278 810 3 260 844 2 320 026 2 320 026 1 23,0% город Санкт-Петербург 1 397 948 566 910 950 576 486 997 990 0 42 403 064 42 403 064 0 65,2% Ненецкий АО 61 804 847 52 677 463 9 127 384 1 401 350 6 517 538 6 517 538 0 85,2% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 185 728 197 60 364 974 125 363 223 31 640 073 22 203 181 22 203 181 726 174 32,5% Республика Дагестан 40 768 903 10 845 835 29 923 068 7 356 988 4 702 839 4 702 839 0 26,6% Республика Ингушетия 4 268 147 1 085 479 3 182 668 934 199 720 381 720 381 16 642 25,4% Кабардино-Балкарская Республика 12 893 021 3 121 187 9 771 834 2 612 183 1 652 425 1 652 425 0 24,2% Карачаево-Черкесская Республика 8 426 708 3 093 313 5 333 395 1 316 126 998 881 998 881 386 574 36,7% Республика Северная Осетия-Алания 13 390 950 2 862 199 10 528 751 2 285 951 1 678 128 1 678 128 322 958 21,4% Чеченская Республика 14 799 500 2 184 192 12 615 308 4 549 741 3 279 083 3 279 083 0 14,8% Ставропольский край 91 180 968 37 172 769 54 008 199 12 584 885 9 171 444 9 171 444 0 40,8% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 929 931 176 447 799 070 482 132 106 88 294 615 88 171 799 88 171 799 5 627 748 48,2% Республика Адыгея 18 247 290 5 615 907 12 631 383 1 655 700 1 868 326 1 868 326 617 492 30,8% Республика Калмыкия 6 266 238 1 474 172 4 792 066 1 076 669 1 184 363 1 184 363 0 23,5% Республика Крым 63 361 754 24 949 843 38 411 911 8 395 037 3 874 094 3 874 094 0 39,4% Краснодарский край 296 240 052 127 877 645 168 362 407 37 183 131 44 460 256 44 460 256 1 086 002 43,2% Астраханская область 123 728 826 87 484 316 36 244 510 5 345 804 7 714 717 7 714 717 0 70,7% Волгоградская область 204 229 118 114 350 022 89 879 096 12 850 443 9 523 753 9 523 753 7 56,0% Ростовская область 202 077 340 81 037 952 121 039 388 21 770 020 18 793 668 18 793 668 3 924 247 40,1% город Севастополь 15 780 558 5 009 213 10 771 345 17 811 752 622 752 622 0 31,7% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 824 719 634 1 687 961 542 1 136 758 092 169 991 876 145 867 907 145 867 907 4 776 522 59,8% Республика Башкортостан 341 052 975 189 179 145 151 873 830 21 682 468 14 305 170 14 305 170 719 360 55,5% Республика Марий-Эл 19 849 901 8 019 177 11 830 724 2 955 738 2 235 545 2 235 545 0 40,4% Республика Мордовия 35 511 773 12 676 876 22 834 897 3 236 953 2 783 554 2 783 554 0 35,7% Республика Татарстан 584 987 203 388 951 886 196 035 317 26 684 456 31 855 834 31 855 834 12 121 66,5% Удмуртская Республика 160 489 573 115 005 913 45 483 660 8 237 237 5 778 406 5 778 406 1 71,7% Чувашская Республика 46 932 762 20 073 821 26 858 941 4 657 615 3 760 321 3 760 321 113 446 42,8% Кировская область 40 128 627 12 990 586 27 138 041 5 880 882 4 567 691 4 567 691 633 758 32,4% Нижегородская область 284 928 496 117 958 322 166 970 174 23 897 049 15 044 998 15 044 998 0 41,4% Оренбургская область 289 532 855 230 636 432 58 896 423 10 490 550 11 894 793 11 894 793 0 79,7% Пензенская область 52 837 921 21 101 724 31 736 197 5 451 881 5 211 521 5 211 521 45 39,9% Пермский край 332 185 401 211 302 265 120 883 136 18 868 814 13 684 566 13 684 566 3 297 771 63,6% Самарская область 431 583 322 270 014 201 161 569 121 21 219 887 20 241 486 20 241 486 0 62,6% Саратовская область 135 381 927 66 505 871 68 876 056 11 236 567 10 261 637 10 261 637 0 49,1% Ульяновская область 69 316 898 23 545 323 45 771 575 5 491 779 4 242 385 4 242 385 20 34,0% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 182 309 401 3 381 334 532 800 974 869 142 341 390 197 108 688 197 108 688 697 334 80,8% Курганская область 27 066 152 10 648 572 16 417 580 3 711 566 2 950 458 2 950 458 16 39,3% Свердловская область 341 454 622 140 865 706 200 588 916 38 131 256 23 830 184 23 830 184 0 41,3% Тюменская область 235 979 020 165 522 812 70 456 208 16 256 634 12 869 414 12 869 414 0 70,1% Челябинская область 215 653 487 93 202 225 122 451 262 24 695 531 14 589 027 14 589 027 0 43,2% Ханты-Мансийский АО - Югра 2 223 793 650 1 974 264 904 249 528 746 41 075 001 67 810 446 67 810 446 692 766 88,8% Ямало-Hенецкий АО 1 138 362 470 996 830 313 141 532 157 18 471 402 75 059 159 75 059 159 4 552 87,6% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 684 665 986 857 412 435 827 253 551 130 476 775 87 475 591 87 475 591 1 827 438 50,9% Республика Алтай 7 486 375 2 991 985 4 494 390 1 532 511 667 857 667 857 250 070 40,0% Республика Тыва 5 509 452 298 947 5 210 505 1 487 217 663 410 663 410 173 153 5,4% Республика Хакасия 19 866 000 4 263 264 15 602 736 3 508 535 2 823 288 2 823 288 4 21,5% Алтайский край 79 440 616 28 052 011 51 388 605 9 631 093 6 685 130 6 685 130 0 35,3% Красноярский край 619 293 988 373 687 028 245 606 960 37 379 374 21 148 352 21 148 352 0 60,3% Иркутская область 350 316 259 214 342 348 135 973 911 20 267 489 16 922 532 16 922 532 44 61,2% Кемеровская область - Кузбасс 91 496 726 -4 378 045 95 874 771 17 019 481 12 521 496 12 521 496 116 863 -4,8% Новосибирская область 172 879 743 57 783 575 115 096 168 21 919 335 13 289 138 13 289 138 744 991 33,4% Омская область 191 663 806 72 823 014 118 840 792 10 233 399 6 059 004 6 059 004 542 313 38,0% Томская область 146 713 021 107 548 308 39 164 713 7 498 341 6 695 384 6 695 384 0 73,3% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 790 400 311 209 974 063 580 426 248 98 477 117 94 868 831 94 868 831 3 415 211 26,6% Республика Бурятия 22 318 979 -2 348 259 24 667 238 5 737 921 4 373 292 4 373 292 0 - Республика Саха (Якутия) 190 047 672 86 122 291 103 925 381 16 165 259 25 610 487 25 610 487 1 778 45,3% Приморский край 98 987 357 17 682 493 81 304 864 18 880 915 14 336 784 14 336 784 0 17,9% Хабаровский край 129 140 541 39 899 697 89 240 844 14 177 117 13 299 746 13 299 746 715 705 30,9% Амурская область 4 891 196 -40 296 591 45 187 787 8 187 163 14 688 168 14 688 168 0 - Камчатский край 31 359 392 3 077 367 28 282 025 8 921 512 3 184 827 3 184 827 463 283 9,8% Магаданская область 18 639 577 -9 390 304 28 029 881 3 688 079 3 021 209 3 021 209 0 - Сахалинская область 240 491 231 122 101 273 118 389 958 11 814 959 7 743 465 7 743 465 2 234 447 50,8% Забайкальский край 30 765 498 -3 407 684 34 173 182 7 907 531 5 583 391 5 583 391 -2 - Еврейская автономная область 4 748 377 229 015 4 519 362 1 153 344 1 812 541 1 812 541 0 4,8% Чукотский АО 19 010 491 -3 695 235 22 705 726 1 843 317 1 214 921 1 214 921 0 -

Последние пять лет больше всего в ПФО платежей федеральному бюджету приносит Татарстан. По итогам 2020 года республика перечислила в федеральную казну 388,9 млрд.руб., что все же оказалось на 25,4% меньше, чем годом ранее.

Второе место в ПФО по объему пополнения федерального бюджета занимает Самарская область, которая принесла «федералам» в 2020 году 270 млрд.руб. Однако и эти поступления оказались для области ниже на 20,2% аналогичных платежей 2019 г.

Забегая вперед скажем, что только эти два субъекта в ПФО и не получают от федерального центра дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

Всего Татарстан в 2020 году отдал в федеральный бюджет 66,5% или 388,9 млрд.руб. собранных федеральных налогов и сборов, всего же было собрано 585 млрд.руб., что больше среднего значения по Приволжскому федеральному округу (59,8%).

«Больше нашего» удерживают в ПФО только с Оренбургской области (79,7% или 230,6 млрд.руб.) и Удмуртской Республики (71,7% или 115 млрд.руб.). По абсолютной величине, напомним, Татарстан отдает больше всех.

Распределение дотаций по субъектам РФ на 2021 год

№ субъекта Наименование субъекта Российской Федерации Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб.



на 2021 год на 2020 год на 2019 год на 2018 год на 2017 год на 2016 год 37 Республика Адыгея (Адыгея) 4 504 223,10 4 504 223,10 4 197 897,60 3 798 076,20 3 363 057,70 3 283 917,00 63 Республика Алтай 9 374 943,90 9 374 943,90 9 868 362,00 9 645 506,40 9 531 054,40 8 593 190,40 43 Республика Башкортостан 17 172 983,90 17 172 983,90 15 611 803,50 16 433 477,40 15 793 769,10 11 049 225,80 64 Республика Бурятия 21 862 377,90 21 862 377,90 19 874 889,00 18 298 640,30 17 904 494,70 13 214 104,80 30 Республика Дагестан 72 892 420,50 72 892 420,50 66 265 836,80 59 065 832,50 52 419 887,90 46 722 122,90 31 Республика Ингушетия 11 181 480,20 11 181 480,20 10 164 982,00 9 197 281,20 8 642 452,70 9 264 890,90 32 Кабардино-Балкарская Республика 14 023 197,70 14 023 197,70 12 748 361,60 11 085 531,80 9 237 943,20 7 650 095,00 38 Республика Калмыкия 3 733 383,40 3 733 383,40 3 929 877,20 3 844 346,70 3 632 913,10 2 903 473,40 33 Карачаево-Черкесская Республика 10 061 698,40 10 061 698,40 9 146 998,60 9 134 791,10 8 146 900,70 6 748 919,10 19 Республика Карелия 7 709 643,60 7 709 643,60 8 115 414,30 8 542 541,40 7 195 441,30 5 014 887,20 20 Республика Коми 311 093,40 311 093,40 344 672,00 299 714,80 295 494,80 582 076,60 44 Республика Марий Эл 7 225 506,00 7 225 506,00 6 929 646,70 6 025 779,70 5 790 699,70 4 676 625,00 45 Республика Мордовия 3 118 099,00 3 118 099,00 2 834 635,50 2 755 155,50 2 599 826,10 3 897 890,60 75 Республика Саха (Якутия) 51 597 946,80 51 597 946,80 46 907 224,40 43 944 997,70 36 620 831,40 43 189 612,00 34 Республика Северная Осетия - Алания 10 492 847,00 10 492 847,00 9 538 951,80 8 983 902,70 8 105 842,00 7 888 562,30 65 Республика Тыва 18 625 857,60 18 625 857,60 16 932 597,80 15 732 671,20 14 544 398,30 13 486 143,30 47 Удмуртская Республика 4 409 777,80 4 409 777,80 4 008 888,90 3 632 692,70 4 112 654,40 2 979 280,30 66 Республика Хакасия 3 464 381,20 3 464 381,20 3 149 437,40 3 092 734,70 3 039 920,90 2 122 119,90 35 Чеченская Республика 33 484 644,40 33 484 644,40 30 440 585,90 27 078 463,80 24 005 035,00 22 162 865,50 48 Чувашская Республика - Чувашия 12 226 345,10 12 226 345,10 11 114 859,20 9 917 143,00 8 816 291,70 6 355 788,90 67 Алтайский край 29 521 598,30 29 521 598,30 26 837 816,60 27 129 122,50 22 607 602,10 16 970 729,80 74 Забайкальский край 12 352 857,30 12 352 857,30 11 975 379,60 12 131 146,20 11 632 023,10 8 288 069,30 79 Камчатский край 41 128 793,60 41 128 793,60 37 389 812,30 39 357 697,20 37 155 412,50 37 486 694,50 39 Краснодарский край 10 710 526,50 10 710 526,50 9 736 842,30 8 737 922,30 8 868 384,80 6 433 577,20 68 Красноярский край 906 719,40 906 719,40 1 763 109,60 3 194 525,80 5 577 616,20 1 882 748,50 53 Пермский край 2 535 865,80 2 535 865,80 2 422 740,20 2 186 594,00 4 795 025,20 3 053 680,30 76 Приморский край 9 097 061,30 9 097 061,30 8 702 394,50 8 516 042,50 8 964 255,30 6 266 237,00 36 Ставропольский край 24 291 427,80 24 291 427,80 22 083 116,20 19 202 709,70 17 377 603,00 12 292 413,30 77 Хабаровский край 7 075 048,80 7 075 048,80 6 431 862,50 6 770 381,60 7 126 717,50 5 747 321,70 78 Амурская область 3 977 019,30 3 977 019,30 3 615 472,10 3 602 260,50 3 791 853,20 2 574 631,50 21 Архангельская область 9 557 096,60 9 557 096,60 9 058 589,80 8 824 435,80 8 998 712,90 6 854 136,40 40 Астраханская область 2 501 199,80 2 501 199,80 2 779 110,90 2 416 618,20 2 323 545,00 1 296 525,30 1 Белгородская область 996 957,00 996 957,00 2 048 988,70 2 367 047,50 2 997 139,00 1 713 062,30 2 Брянская область 13 382 003,40 13 382 003,40 12 165 457,70 12 805 744,90 10 671 454,10 8 420 895,70 3 Владимирская область 6 134 292,20 6 134 292,20 5 652 543,90 5 579 463,10 5 538 737,80 4 226 543,70 41 Волгоградская область 9 811 006,50 9 811 006,50 8 919 096,80 8 288 733,10 7 886 976,70 5 710 655,90 22 Вологодская область 1 495 024,80 1 495 024,80 2 528 262,20 2 733 988,90 2 888 375,90 2 524 526,40 4 Воронежская область 7 974 041,10 7 974 041,10 7 399 813,70 7 011 928,60 6 684 414,50 4 646 851,50 5 Ивановская область 12 917 549,00 12 917 549,00 11 743 226,30 11 636 525,00 9 697 104,20 7 027 359,80 69 Иркутская область 1 927 197,60 1 927 197,60 5 557 834,40 5 850 352,00 7 137 018,50 5 019 092,50 23 Калининградская область 2 741 233,40 2 741 233,40 2 492 030,30 2 166 982,90 1 866 766,00 1 485 250,00 70 Кемеровская область - Кузбасс 3 476 915,80 3 476 915,80 6 859 675,30 7 220 710,80 7 941 739,00 5 856 160,70 49 Кировская область 12 659 146,00 12 659 146,00 11 508 314,50 10 007 230,00 9 136 901,70 5 759 327,90 7 Костромская область 3 634 205,40 3 634 205,40 3 517 802,20 3 702 949,70 3 418 177,10 2 564 692,50 57 Курганская область 13 249 667,90 13 249 667,90 12 347 109,30 12 996 957,20 11 025 905,20 8 290 707,20 8 Курская область 3 664 697,20 3 664 697,20 4 071 885,80 3 773 624,00 3 645 576,40 2 243 142,80 9 Липецкая область 949 959,40 949 959,40 863 599,40 794 283,40 1 949 432,30 1 018 835,10 80 Магаданская область 4 492 566,10 4 492 566,10 4 729 017,00 4 977 912,60 5 239 908,00 5 536 538,60 25 Мурманская область 14 943,80 14 943,80 31 706,40 472 903,00 1 887 595,50 1 126 427,50 50 Нижегородская область 3 784 242,70 3 784 242,70 4 259 983,60 3 929 022,60 4 529 201,20 2 919 816,10 26 Новгородская область 1 653 477,60 1 653 477,60 1 503 161,40 1 307 096,90 1 238 317,10 877 053,70 71 Новосибирская область 6 404 851,50 6 404 851,50 5 822 592,30 5 562 539,90 5 512 559,90 3 656 835,50 72 Омская область 8 135 492,40 8 135 492,40 7 395 902,20 6 576 685,00 6 385 726,80 4 420 621,40 51 Оренбургская область 5 027 253,20 5 027 253,20 4 570 230,20 3 974 113,20 4 472 389,10 3 028 476,10 11 Орловская область 5 987 895,00 5 987 895,00 5 443 540,90 5 730 043,10 4 775 035,90 3 434 844,50 52 Пензенская область 8 014 880,60 8 014 880,60 7 286 255,10 6 677 239,20 6 371 028,30 5 498 303,80 27 Псковская область 4 684 648,70 4 684 648,70 4 931 209,20 4 288 008,00 3 652 006,20 3 269 371,10 42 Ростовская область 14 994 005,30 14 994 005,30 13 630 913,90 13 851 965,40 14 278 790,50 10 862 317,40 12 Рязанская область 4 342 834,00 4 342 834,00 3 967 391,60 3 468 529,30 3 543 468,30 2 526 914,90 55 Саратовская область 9 850 447,80 9 850 447,80 8 954 952,60 8 495 340,20 8 494 604,30 5 968 723,80 13 Смоленская область 3 474 713,00 3 474 713,00 3 268 367,80 3 245 918,20 3 438 209,20 2 458 532,10 14 Тамбовская область 9 522 931,20 9 522 931,20 8 657 210,20 9 112 852,80 9 076 222,10 7 864 549,00 15 Тверская область 4 720 516,30 4 720 516,30 4 363 017,30 4 076 536,80 3 903 597,20 2 632 549,60 73 Томская область 5 255 346,10 5 255 346,10 4 777 587,40 4 154 423,80 4 268 533,10 3 183 550,10 16 Тульская область 1 220 516,20 1 220 516,20 1 109 560,20 1 845 052,10 2 193 563,70 1 253 688,20 56 Ульяновская область 3 505 908,30 3 505 908,30 3 187 189,40 3 354 936,20 3 496 177,90 3 077 217,30 60 Челябинская область 6 941 469,90 6 941 469,90 7 668 869,10 7 589 422,70 8 987 981,60 5 891 645,90 86 город федерального значения Севастополь 3 199 272,00 3 199 272,00 2 908 429,10 2 602 071,20 2 168 392,70 2 482 326,10 82 Еврейская автономная область 1 974 804,90 1 974 804,90 1 795 277,20 1 889 765,50 1 841 079,20 2 099 899,60 83 Чукотский автономный округ 12 782 544,10 12 364 176,90 11 240 160,80 9 774 052,90 10 288 476,70 10 756 229,00 85 Республика Крым 21 453 663,90 21 453 663,90 20 371 129,40 17 714 025,60 18 481 901,10 22 333 636,90 6 Калужская область





272673

- 58 Свердловская область









- 17 Ярославская область 703 525,10 703 525,10 788 785,90 685 900,80 571 584,00 - 10 Московская область









- 18 Москва









- 24 Ленинградская область









- 28 город Санкт-Петербург









- 29 Ненецкий АО









- 46 Республика Татарстан









- 54 Самарская область









- 59 Тюменская область









- 61 Ханты-Мансийский АО - Югра









- 62 Ямало-Hенецкий АО









- 81 Сахалинская область









-

ВСЕГО 718 284 711,80 717 866 344,60 675 260 249,50 645 144 288,20 614 599 727,90 514 599 727,90

Размер дотаций сохранился



Все последние пять лет, за исключением 2020 года, собираемость налогов и иных платежей в федеральный бюджет росла, что обеспечивало снижение доли средств, отправляемых обратно в регионы, в виде дотаций. Так, если в 2016 г. на дотации было направлено 7,6% всех собранных средств (514,6 млрд.руб.), то в 2019 г. объем дотаций составил всего 5,5%. Однако в 2020 г. на фоне снижения поступлений доля дотаций снова выросла до 6,7%.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов России ежегодно утверждаются федеральным законом на три года вперед. Несмотря на нисходящий тренд доли, направляемой на дотации, объем дотаций в абсолютном выражении ежегодно рос, за исключением дотаций на 2021 год. Так если в 2016 году было совокупно направлено 514,6 млрд.руб., то к 2020 г. сумма превышала 717 млрд.руб.

Любопытно то, что (впервые за 5 лет) на 2021 год дотации для регионов сохранили без изменения (за исключением Чукотского автономного округа). И общая сумма для всех субъектов составила 718,3 млрд.руб. Хотя годом ранее, когда приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2021 год было заложено 730,8 млрд.руб (а не 718,3 млрд.руб. как в 385-ФЗ от 08.12.2020).

Мстислав Афанасьев считает, что дотации даже снизились. По его мнению, лучше говорить не о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности, а в целом о межбюджетных трансфертах:

— Межбюджетные трансферты 2021 года меньше 2020 г. в структуре расходов бюджетов. Это связано с тем, что все расходы производятся в соответствии с теми приоритетами, которые определяет руководство. Соответственно, Минфин руководствуется этими приоритетами при представлении проекта и принятия дальнейшего бюджета в парламенте.

Шахизин Алибеков, профессор кафедры «Экономика и бухгалтерский учет» Северо-Кавказского института филиала ГОУ ВПО «Российская правовая академия Минюста РФ» в Махачкале, говоря о возможных причинах прекращения увеличения дотаций в регионы предположил, что причиной могла стать пандемия, в условиях которой фискальная политика ослабевает, по причинам снижения производств:

— В бюджет деньги поступают через налоги, которые формируются в результате производственной деятельности, которая ослабевала в 2020 г. Налоговая база снизилась. Соответственно пополняемость бюджета так же снизилась. Поэтому дополнительные дотации выделять… если только из резервного фонда. А резервный фонд тоже не «безразмерный мешок.

Айрат Фаррахов, депутат Госдумы, член думского комитета по бюджету и налогам подтвердил, что это, действительно, примерно одинаковые цифры. Но в условиях очень серьезного снижения доходов государства, стагнации экономики, вызванной новой коронавирусной инфекции, он считает большим достижением тот факт, что в стране смогли сохранить уровень дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности:

— Если в целом говорить о трансфертах из федерального бюджета, и о поддержке из федерального бюджета, то конечно же уровень этой поддержки на протяжении 2020 г. и даже 2021-2022 гг. вырос даже не на проценты, а я, думаю, что в разы. Кроме этого, президент вышел с очень серьезными инициативами по поддержке семей с детьми, по поддержке тех, кто остался без работы. И несмотря на то, что выравнивание бюджетной обеспеченности осталось на одном уровне, все остальные целевые дотации и трансферты увеличились на много. Сюда же надо включить почти 700 млрд.руб. дотаций на цели и стратегические задачи, приоритеты, которые так же были обозначены нашим президентом.

Говоря о тенденции последних лет Айрат Фаррахов отметил существенное увеличение объемов целевой поддержки, на конкретные проекты. Субъекты в этих условиях либо реализуют проекты, либо эти деньги не могут быть использованы. Однако, по его словам, эти проекты не способствуют экономической самостоятельности субъектов:

— Мы видим, что несколько лет подряд количество субъектов, которые не являются получателями дотаций на выравнивание, не увеличиваются. О чем это говорит? К сожалению, регионов-доноров как было 13, так и остается. И увеличение целевой поддержки субъектов не стимулирует субъекты на то, чтобы они развивали свою налоговую базу, не стимулируют субъекты к собственным доходам, а иногда, может, оказывают дестимулирующее действие. Регионам-донорам, таким как Татарстан, достаточно сложно оставаться в такой ситуации. Правительство предусмотрело гранты на эффективную и успешную работу почти в объеме 40 млрд.руб., и это очень хорошо, но субъектам-донорам, которые не получают дотаций на выравнивание, достаточно сложно.

Самые дотируемые регионы

Больше всех дотаций в России получает Дагестан — 72,9 млрд.руб., что превышает сумму поступлений в федеральный бюджет более чем в шесть раз.

Второй по объему дотаций является Республика Саха (Якутия), на которую в 2020 было выделено 51,6 млрд.руб. Однако Якутия и перечислила в федеральный бюджет 86,1 млрд. руб.

Замыкает дотационную тройку регионов Камчатский край с 41,1 млрд.руб. для выравнивания бюджета. При этом, от последнего в федеральную казну поступило всего 3,1 млрд.рублей.

Если рассматривать Приволжский федеральный округ, то больше всего дотаций достается Республике Башкортостан — 17,2 млрд.руб. Чуть больше 12 млрд.руб. получают Кировская область и Чувашская Республика.



Всего в России насчитывается 13 самодостаточных регионов, среди которых Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и другие.

Говоря о перспективах бюджетной политики, Мстислав Афанасьев говорит, что в скором времени выйдет новая редакция бюджетного кодекса. Возможно, в нем будут новые позитивные изменения в пользу регионов. Степень ее готовности достаточно высокая:

— Что будет? В зависимости от позиции регионов. Если они будут занимать более активную позицию, то больше шансов отстоять свои интересы. Сейчас мы больше приближаемся к бюджетной системе унитарного государства, а не федеративного.

Шахизин Алибеков также считает, что власти должны сделать какие-то шаги в этом направлении: «Если будет расти нефть, будет наполняться резервный фонд и фонд будущих поколений, будет наполнение бюджетов. Я думаю, без этого никак. А когда будет — одному Аллаху известно».

По мнению Айрата Фаррахова правительству необходимо предпринять меры, чтобы стимулировать экономическую самостоятельность регионов. Потому что за ней, как сказал эксперт, следует собственные решения, наращивание налоговой базы, и в целом стремление к тому, чтобы бюджетные полномочия могли быть реализованы за счет собственных средств.



Говоря о перспективах бюджетного кодекса, Айрат Фаррахов отметил, что он (бюджетный кодекс), практически, находится в консенсусном плане и уже целый ряд последовательных изменений происходит:

— Просто не целиком меняется бюджетное законодательство, а последовательно отдельными главами, включениями. Я думаю, что это правильно в таких условиях. Совершенствование межбюджетных отношений — одна из ключевых научных и стратегических проблем, которые сегодня есть. Один из важных вопросов — существенный рост целевых дотаций и это, безусловно, снижает экономическую самостоятельность субъектов.