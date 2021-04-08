Билялов вернулся и сделал победу для «Ак Барса»: без блеска Казань вырвала трудовую победу и вернулась в серию

Четыре главных итога третьего матча «Ак Барса» и «Авангарда»

Фото: Ильнар Тухбатов /ak-bars.ru

Серьезное давление получил тренерский штаб после двух проигранных встреч «Ак Барса» с «Авангардом» — вернуть в состав Даниса Зарипова и по возможности Тимура Билялова требовали болельщики и эксперты. Оба на третий матч в составе появились, а уверенная игра вратаря в итоге стала основной причиной первой победы Казани в серии. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги третьего поединка финала Востока. Как Тимур Билялов «затащил» матч в Балашихе, тренерский штаб казанцев сделал упор на быструю шайбу и последующую игру на удержание, а Зарипов пока лишь обозначил себя на льду — подобности в материале.

Зарипов вернулся, но пока без героических подвигов

Неудачи в двух домашних играх финальной серии, пожалуй, даже вынуждали тренерский штаб «Ак Барса» искать выход в кадровых перестроениях. Широким взмахом Дмитрий Квартальнов задвинул сразу троих легионеров — Микаэля Викстранда, Адама Рейдеборна и Харри Пессонена.

Зато вернул в состав доморощенных Тимура Билялова, Александра Бурмистрова и не доморощенного, но «в доску своего» Даниса Зарипова.

Давление болельщиков и даже экспертов выросло настолько, что Дмитрий Квартальнов был просто вынужден ставить, наконец, в состав капитана команды, пропустившего весь нынешний плей-офф.

Да и команде, очевидно, не хватало креатива, а по утверждению Алексея Бадюкова нашему изданию — и спокойствия в атакующих действиях. Суета, много лишних движений и бросков в спешке привели к тому, что потерялся рисунок атакующей игры «Ак Барса». Как итог — всего две заброшенные шайбы за два матча с «Авангардом» в Казани.

Именно опытный Данис Зарипов, за плечами которого фактически каждый из прошедших розыгрышей Кубка Гагарина. Игрока опытнее в играх на выбывание в КХЛ просто нет.

Фото: Ильнар Тухбатов /ak-bars.ru

Впрочем, по вчерашней игре его заметно было мало — матч для Казани больше сводился к тому, чтобы просто сдержать соперника, заблокировать броски и если получится, то убежать в быструю атаку — все это не по части Зарипова.

Ждем, как покажет себя капитан в решающих моментах следующих встреч. Теперь серия точно вернется в Казань и трибуны «Татнефть Арены» наконец смогут посмотреть на любимца в нынешнем Кубке Гагарине.

Вратарский вопрос опять решает: Билялов вернулся и «затащил»

Вернулся в состав и Тимур Билялов, который в предыдущих сериях нынешнего плей-офф выглядел увереннее его шведского сменщика Адама Рейдеборна. Четыре пропущенные шайбы в двух встречах с «Авангардом» и две — в четвертой игре с «Салаватом Юлаевым».

Далеко не последнюю роль в двух поражениях сыграла и не самая уверенная игра Рейдеборна. Так что возвращение татарстанского воспитанника в рамку придавало оптимизма возможно даже больше, чем Зарипова.

В итоге Билялов только в первом периоде спас казанцев как минимум в четырех голевых моментах, и еще в нескольких опасных эпизодах. И тут стало очевидно, кого действительно не хватало Казани.

Если же брать голую статистику, то за первую двадцатиминутку хозяева льда нанесли 20 бросков, 9 из которых — в створ. Стоит отметить, что каждый из этих девяти моментов — сверхопасны, сопровождались высокими скоростями игроков «Авангарда», с мощнейшим давлением. Тимур не спасовал, не испугался и выстоял это мощнейшее стартовое давление.

Во втором периоде омичи только нарастили натиск, взвинтили темп, а интенсивность угроз воротам Казани стала еще выше — Билялов сделал все, чтобы «Ак Барс» свое преимущество сохранил. Хотя, и защитники ложились под шайбу — «будь здоров».

Разве что под конец второго периода Тимур не успел переместиться когда «Авангард» настолько раскрутил свои кружева в чужой зоне, что защитники только головами крутить успевали.



В итоге по матчу Тимур Билялов отразит 38 из 39 бросков в створ ворот, однажды отразив шайбу даже своим шлемом. Категорически утверждаем, что именно возвращение Тимура Биллова стало определяющим фактором в первой победе «Ак Барса» в финальной серии Востока!

Ставка на быструю шайбу сыграла: Квартальнов вытащил из рукава Джокера…

На быструю шайбу уповал Дмитрий Квартальнов в третьем матче, в чем признавался во время флэш-интервью перед стартом встречи. В нынешнем Кубке Гагарина «Ак Барс» выигрывал исключительно в тех поединках, в которых забрасывал первым.

На вчерашнюю игру казанцы вышли сверхзаряженными, с четкой задачей забросить как можно быстрее, а потом уже спокойно брать игру под свой контроль

И уже на второй минуте это сделал далеко не тот, от кого омичи что-либо ожидали. Это Роман Рукавишников внезапно вошел в зону, и на «чистом льду» вколотил этот самый быстрый гол в упор перед Грубецом. Вот уж точно кого можно назвать Джокером казанцев. Домашняя заготовка тренерского штаба «Ак Барса»? Однозначно да.

Как во втором перерыве признавался еще один возвращенец в состав Александр Бурмистров, в команде два дня обсуждали, насколько важно затащить хотя бы «мусорный» гол первыми. Шайба получилась не «мусорная», но вполне рабочая.

Через пять минут удалось казанцам и добить свое преимущество — вот где действительно шайба выстраданная на жилах — от коньков Дмитрия Воронкова она запрыгнула за шиворот Грубеца после броска Мерфи.

…но потом сбился в игру на удержание

Однако как только команды сходили на первый перерыв, «Авангард» вернулся совсем другим. Омско-балашихинцы взвинтили темп, нарастили давление и исключили даже намеки на ошибки в передачах — все доходило четко до адресата.

В свою очередь «Ак Барс» будто сам отступил, испугавшись своего бодрого начала, чем только прибавили работы Билялову и защитниками — 28 блокированных бросков было у казанцев уже после двух периодов и 35 — по итогам всего поединка. Лишь в редких контратаках команда Дмитрия Квартальнова искала своего счастья в атаке.

По большей части же было похоже, что тренерский штаб казанцев не стал мудрить, что делать дальше, получив такое преимущество уже с первых минут матча, а просто предложил элементарное удержание счета.

Переходить на удержание за сорок минут до конца игры — затея не самая эстетичная с точки зрения зрелищности хоккея, но всем очевидно, что об этом в нынешней ситуации (при счете 0:2 в серии) никто в казанском тренерском штабе уже не задумывается. Плей-офф — не время для изысков. Добыть победу любыми способами — будь то «мусорные» голы, игра на удержание и игра в откат — не важно. Главное — дотерпеть и вырвать первую победу в серии с «Авангардом».

Дотерпели. Ждем завтрашней игры.

Эрик Добролюбов