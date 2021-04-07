Алексей Бадюков: «У «Ак Барса» не получается другой хоккей, надо выпускать Зарипова — он может успокоить игру»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ — о финалах конференций КХЛ

Сегодня в Балашихе продолжится финальная серия Восточной конференции. Дела «Ак Барса» выглядят плачевно и пока не видно, за счет чего Квартальнов может переломить ход серии. Постоянный эксперт «Реального времени», двукратный обладатель заветного главного трофея КХЛ в составе «барсов» Алексей Бадюков в своей новой колонке делится мыслями, почему Квартальнов пока уступает Хартли, чем могло бы помочь появление на льду Даниса Зарипова и почему не работает «уфимский» план с нападающими-чекерами «Ак Барса» против лидеров «Авангарда». Об этом и других темах — в материале «Реального времени».

Лидеры «Ак Барса» много торопятся и создают суету, но бесполезно

Что с лидерами «Ак Барса»? Они много торопятся. Это видно при розыгрыше большинства и вообще в конечной стадии атак. Может быть надо давать больше шансов в большинстве таким игрокам как Станислав Галиев, Кирилл Петров и Данис Зарипов, если он появится в составе. Хоккеисты такого плана — они могут поменять решение в последнюю секунду и сделать некоторую паузу.

У того же Да Косты очень много бросков, он старается быстрей-быстрей, и отсюда качество броска страдает. Либо в игрока попадает, либо мимо ворот. Тот же Доус уже сколько должен был в пустые ворота забрасывать…

И, естественно, тут много суеты получается. Основная нагрузка накладывается на первое звено, но у них не получается. Остальные много времени не получают — звено Лукоянова в свою игру играет, звено Галимова и Галиева тоже стараются свое дело делать. Но именно от лидеров достаточно много зависит в этом противостоянии.

Фото: ak-bars.ru

Что с лидерами «Ак Барса»? Они много торопятся. Это видно при розыгрыше большинства и вообще в конечной стадии атак

Зарипов мог бы внести спокойствие в эту игру. Раз не получается другой хоккей, надо использовать Даниса

Я бы не сказал, что отъезд Джастина Азеведо сыграл свою роль. Не думаю, что в этом сезоне он считался каким-то креативщиком. Канадец больше всего времени проводил на льду, но в большинстве не забивал практически. Тут как говорится, уехал и уехал.

Его место очень неплохо занимает Стефан Да Коста. С его точки он старается бросать или затащить шайбу — по нему и работают довольно плотно и жестко. Такова цена билета лидера.

Вот Зарипов — именно такой креативщик. Я понимаю, почему Квартальнов старается Даниса не использовать — потому что идет очень плотный хоккей и здесь нужно ставить игроков, которые могут и в меньшинстве в обороне сыграть. Но думаю, сейчас уже нужно его подключать. Данис не первый раз в такой ситуации. Он из плеяды тех игроков, которые могут создать из ничего. Думаю, что его будут использовать.

Сейчас у «Ак Барса» идет град бросков, а результата нет. Может быть, и нужен такой игрок, как Зарипов — чтобы успокоить игру. Всегда нужен такой опытный игрок в молодом звене, который внесет спокойствие. Раз не получается другой хоккей у «Ак Барса», то такой хоккеист сейчас может пригодиться.

У «Ак Барса» много суеты, ошибок в передачах, в средней зоне. А «Авангард» при этом не откатывается, а поддушивает. Омск уже не в первой серии показывает этот хоккей.

Фото: ak-bars.ru

Данис не первый раз в такой ситуации. Он из плеяды тех игроков, которые могут создать из ничего. Думаю, что его будут использовать

«Авангард» играет в похожий хоккей, и Воронковым или Лукояновым его лидеров не закроешь

Почему сейчас не работает «уфимский» план, когда чекеры «Ак Барса» закрывали лидеров «Салавата»?

«Авангард» — это другая команда. Они играют в быстрый и оборонительный хоккей, плотно успевают назад. Если силовую борьбу ведет тот же Воронков, Лукоянов или другие, то омичи без проблем держат.

Такая игра, когда нападающие берут на себя силовую игру работает с командами послабее, когда у нее глубины состава не хватает. А «Авангард» сам примерно в такой же хоккей играет. Много силовых приемов, много бросков, много агрессии, хороший вратарь и не менее агрессивные нападающие.

«Авангард» — очень техничная команда, и по именам — все три звена. Разве что звено Дедунов-Каблуков-Комаров — это настоящие силовики, а остальные очень техничные и быстрые. Здесь просто так не закроешь. Тем более если «Авангард» ведет в счете, то смысл тогда кого-то закрывать уже? Надо искать счастье в атаке.

Фото: ak-bars.ru

«Авангард» — это другая команда. Они играют в быстрый и оборонительный хоккей, плотно успевают назад

Очень важно для «Ак Барса» первым повести в счете и заставлять раскрываться «Авангард». Но мы же видели что в первой встрече «Ак Барс» сравнял, а в третьем периоде совершенно другой «Авангард» вышел.

Тут именно в психологии что-то не так у «Ак Барса». Столько бросков наносить — во второй игре было больше восьмидесяти атак, и преимущество двукратное особенно во втором периоде. Но единственное — большинство у «Авангарда» большинство реализуется четко.

Пока Казань не может сыграть уверенно именно в зоне атаки. И есть проблемы при выходе — очень много брака в передаче в своей и в средней зоне. Неточные передачи, темп сбивается, а еще и Грубец спасает. Очень много факторов сыграли за Омск.



В какой-то степени вопросы по эмоциональному состоянию игроков действительно должны быть к тренерам. Они по сезону должны были знать психологический портрет, что сказать игрокам и перед игрой и после игры.

Но эмоциональный настрой — он идет индивидуально всегда. Поэтому здесь нужно успокоить игроков. Здесь серия настолько тонкая — физически команды одинаковы, вопреки ожиданиям что «Ак Барс» будет посвежее. И мастерство игроков примерно одинаково.

Фото: ak-bars.ru

Неточные передачи, темп сбивается, а еще и Грубец спасает. Очень много факторов сыграли за Омск

Плоды потолка зарплат мы увидим не сразу, а через несколько сезонов

Увидели ли мы так называемый скрытый финал Запада уже в противостоянии ЦСКА и «Локомотива»? Если рассматривать в точки зрения игр на выбывание, а не по силе команд, то да — встречались две одинаковые системы. Такая же ситуация, как сейчас происходит в паре «Ак Барса» и «Авангарда».

У Петербурга же немного другая система — более молодая, более атакующая. Все-таки все прекрасно понимают, что там за комплектование команды — ориентир на молодых игроков, на перспективы, на будущее. И хоккей, который работает в сторону креатива, игры в атаке, на хорошее катание. А система ЦСКА работает как часы. ее еще тот же Квартальнов начинал.

Почему состав участников финалов конференций оказался таким, как и ожидали, несмотря на новый потолок зарплат? Потому-что системы у этих четырех команд ( и плюс у «Локомотива») были выстроены ужа давно. Свои системы и подрастающая молодежь позволили им безболезненно пройти период пандемий.

Глубина состава помогает в таких сериях. Ну а вообще потолок тут не причем — о его плодах нужно будет судить после нескольких сезонов. Куда важнее сейчас даже пол зарплат, чем потолок.