Экс-сотрудницу банка в Казани судят за «хакерские» аферы ради красивой жизни

За увод 2 млн рублей по чужим логинам подсудимой грозит 10 лет колонии

Фото: Ирина Плотникова

В Вахитовском райсуде Казани стартовал процесс над бывшим руководителем группы обслуживания и продаж казанского филиала «ФК Открытие». По версии обвинения, свой пост 29-летняя Лилияна Садыкова использовала для обогащения по двум личным кредитным картам — увеличивала по ним лимиты во внутренней базе банка, куда входила под логинами и паролями подчиненных и коллег. Как выяснилось сегодня на допросе свидетелей, ежемесячно обвиняемая поднимала планку лимита на 50 тысяч рублей и тратила деньги на «красивую жизнь» — турпоездки, одежду и такси. Когда в банке заметили это, со счетов уже утекли 2 млн рублей с лишним, передает из суда журналист «Реального времени».

Год роскошной жизни тянет на 10 лет колонии



Из своих 29 лет Лилияна Садыкова отработала в банке четыре года. Начинала в «БинБанке», после его слияния с «Открытием» продолжила работу там. Обвинения бывшей сотруднице «ФК Открытие» предъявлены по двум хакерским статьям — неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество в сфере таковой информации в особо крупном размере. По версии силовиков, преступления совершались в течение года начиная с марта 2019-го. В марте 2020-го о происходящем узнали в банке и работы Садыкова лишилась. Теперь ей светит наказание до 10 лет колонии.

Любопытно, что лишь за несколько месяцев до резонансной служебной проверки Садыкова пошла на повышение — получила должность замначальника отдела обслуживания и продаж казанского филиала, в ее подчинении была уже не отдельная группа из 15—20 человек, а несколько таких групп.

Приговора суда обвиняемая ждет под подпиской о невыезде и пытается возмещать ущерб. Так, сегодня на заседании Вахитовского райсуда Казани изучили две ее платежки на 10 и 20 тысяч рублей. Правда, как пояснил представитель потерпевшего банка, деньги эти в зачет ущерба 2 млн 22 тысячи рублей не идут, поскольку ранее в «Открытие» поступил исполнительный лист о взыскании средств со счета Садыковой в пользу некой микрокредитной организации в гражданском порядке. Исполнительного листа по уголовному делу пока нет.

Приговора суда обвиняемая ждет под подпиской о невыезде и пытается возмещать ущерб

Как пояснил «Реальному времени» помощник прокурора Вахитовского района Рамиль Галеев, после оглашения обвинения подсудимая вину признала частично — не согласна с суммой заявленного хищения, считает, что ею потрачено меньше. Все эти траты подробно отражены в материалах уголовного дела — от оплаты услуг стоматологов, таксистов, счетов в кафе, ресторанах, покупок в бутиках до поездок «на шопинг» в Москву и Санкт-Петербург. В общем, фактически жила на кредитные деньги своего банка-работодателя и часть вновь полученных сумм направляла на погашение предыдущих. По версии обвинения, это делалось лишь для имитации добросовестного исполнения обязательств заемщика.

По версии защиты, сумму возвращенных банку средств необоснованно не учли при подсчете ущерба. «По нашим данным, реальная сумма похищенного составляет порядка 1,7 млн рублей», — сообщил «Реальному времени» адвокат подсудимой Константин Насыхов.

Сама подсудимая на заседании не задала свидетелям ни одного вопроса. Старалась не поднимать головы — лишь раз обронила, что журналистам на процессе не рада.

Как подчиненные Садыковой делились паролями в WhatsApp

Главными свидетелями обвинения стали сами сотрудники банка, включая бывших подчиненных подсудимой. Ведь именно под их логинами и паролями производились корректировки относительно лимита по кредитным картам начальницы.

Так, под учетной записью Рамазана Саттарова весной-летом 2019-го базу данных банка корректировали восемь раз в части условий договора... с Лилияной Садыковой. Каждый раз установленный ей лимит по карте увеличивался на 50 тысяч рублей и в итоге вырос с 700 до 1 млн 50 тысяч рублей. Комментируя информацию базы о времени данных изменений, Саттаров на допросе у следователя настаивал — у него алиби: дважды «хакерские» правки производились в его законный выходной, а пять раз — после его ухода с работы.

Главными свидетелями обвинения стали сами сотрудники банка, включая бывших подчиненных подсудимой

Саттаров признался суду — оправдаться ему удалось, но из банка уволили. Поэтому к подсудимой у свидетеля осталось чувство неприязни: «В связи с тем, что она сделала это все у меня за спиной».

Со слов свидетеля, в 2019—2020 годах он работал подчиненным Садыковой в ее группе и имел доступ к двум системным базам «Открытия». Стандартная база данных позволяла по номеру телефона или паспорта получать информацию о каждом клиенте, его кредитных обязательствах, а также производить замену либо перевыпуск банковской карты. Расширенная версия этой базы позволяла принимать обращения клиентов и отвечать на них, а еще корректировать размер установленных договором лимитов по карте. Притом что у менеджеров было право лишь понижать эти лимиты, повышение было категорически запрещено.

Доступ к продвинутой версии имели далеко не все сотрудники, отмечал Саттаров и уверял, что после того, как его перевели на должность аналитика, базой он практически не пользовался. Но персональные пароли доступа к базам хранил в своей электронной почте и менял раз в три месяца — по требованию начальства.

Закрепленного рабочего места за компьютером у Саттарова и его коллег-менеджеров не было. Выбирали любой свободный в зале, где было установлено более 150 компьютеров, при включении техника запрашивала идентификацию каждого сотрудника.

«По чьей инициативе группа в мессенджере создавалась?» — уточнил гособвинитель Галеев

Впрочем, как выяснилось, такая система внутренней информационной безопасности дала сбой. «У нас была практика, когда собирались логины и пароли участников группы — на случай, если необходимо пройти срочное обучение либо у кого-то заблокировался доступ к программе. Мы в группе WhatsApp отправляли эти данные», — признался суду экс-сотрудник банка Саттаров.

— По чьей инициативе группа в мессенджере создавалась? — уточнил гособвинитель Галеев.

— Я думаю, по инициативе Садыковой. Она иногда запрашивала эти данные для прохождения различных тестов.

После этих слов стало понятно, за что именно доверчивого сотрудника и других экс-подчиненных подсудимой уволили из банка. Еще один свидетель из банка — главный специалист отдела клиентской поддержки Ангелина Малышко призналась суду, что подозревать неладное они с коллегами начали раньше, когда случайно обнаружили в базе странность — к карточке обращения одной клиентки был прикреплен договор другой. Причем другой была как раз Лилияна Садыкова, а сотрудником, якобы проводившим изменения в базе, — Рамазан Саттаров.

К слову, учетная запись Малышко тоже засветилась в этом уголовном деле при внесении изменений в кредитный договор Садыковой. На заседании свидетель объяснила, что физически не могла этого сделать, поскольку сама в это время находилась в базе и занималась электронным обращением клиентки Хохловой.

Ангелина Малышко призналась суду, что подозревать неладное они с коллегами начали раньше, когда случайно обнаружили в базе странность — к карточке обращения одной клиентки был прикреплен договор другой

Со слов Малышко, с подсудимой она была знакома шапочно, вместе никогда не работали и уж тем более логинами-паролями не обменивались. Свидетель настаивает — вообще ни с кем этими данными не делилась. На бумагу не записывала, только в память своего запароленного телефона. Как именно ее данные могли попасть к Садыковой, Малышко неизвестно. Предположения председательствующего судьи Аделя Галеева и его однофамильца из прокуратуры о том, что Малышко могла отойти от компьютера на какое-то время, скажем, на обед, но не закрыть доступ в систему, свидетель отвергает.

Через неделю суд планирует приступить к исследованию доказательств по делу. Ну а в ближайшее время на скамью подсудимых Вахитовского райсуда присядут еще два обвиняемых в аферах с доступом к компьютерной информации — 24-летний специалист отдела банка и 26-летний безработный. По версии обвинения, с октября 2019 года по январь 2020 года они увели у кредитного учреждения 13,7 млн рублей путем оформления кредитных карт на подставных лиц и внесения в базу заведомо ложных сведений об их благонадежности.

