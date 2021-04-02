В Казани сотрудника банка с подельником обвинили в уводе 13,7 млн рублей

Фото: «Реальное время»

Под подпиской о невыезде ждут суда двое казанцев, обвиняемых в мошенничестве в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к таковой с использованием служебного положения. Как сообщает прокуратура РТ, к аферам причастен 24-летний сотрудник банка и 26-летний безработный.



По версии следствия, с октября 2019 года по январь 2020 года соучастники обманным путем похитили 13,7 млн рублей банковских средств. Специалист отдела банка оформлял кредитные карты на подставных лиц по указке своего сообщника, а еще вносил в базу заведомо ложные сведения о благонадежности этих «клиентов». После чего на подставных лиц оформляли кредиты в 300—500 тысяч рублей, а деньги обналичивали и тратили по своему усмотрению.

Вину соучастники частично признали, но ущерб не возместили. В ближайшее время дело будет направлено в Вахитовский райсуд Казани.

Потерпевший банк в прокуратуре не называют.