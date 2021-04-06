Четверть татарстанцев не досчитались стажа и зарплаты из-за «лихих 90-х»

О причинах утери данных и старте кампании по составлению родословных — рассказала председатель Госархива РТ Гульнара Габдрахманова

Четверть татарстанцев в минувшем году не досчитались стажа и зарплаты из-за непорядочных руководителей предприятий в 1990 годах. Об этом в прямом эфире «#ТатарстанОнлайн» рассказала председатель Госкомитета по архивному делу РТ Гульнара Габдрахманова. Глава службы также сообщила о любопытной инициативе — составлении базы родословных всех родившихся в республике жителей. Работу, которая потребует немало лет, начали с Актанышского района и деревенских сходов. Как выглядит «помолодевший» в ходе модернизации Госархив РТ, почему частникам, которые могут вам составить родословную от дворян, доверять не стоит, зачем в Казань привезли подаренные Ираном записки Ибн-Фадлана X века и почему они так важны для истории Татарстана, — подробности в материале «Реального времени».

Не досчитались стажа и зарплат

В прошедшем году Госархив Татарстана вынужден был дать отрицательные ответы по 23% запросов из 107,3 тысячи обращений, в основном от пенсионеров, с просьбой подтвердить стаж и зарплату. Проблему озвучила в ходе онлайн-трансляции председатель Госкомитета по архивному делу РТ Гульнара Габдрахманова.



Обычно такие запросы делает Пенсионный фонд Татарстана, для вычисления величины пенсии работника, но иногда «люди ему не доверяют», и направляют заявки самостоятельно. Причины, по которым фактически более 25 тысяч татарстанцев, и это по меньшей мере (если считать только обратившихся в Госархив), будут получать гораздо меньшую пенсию, чем могли бы, по мнению спикера, в «лихих девяностых».

— Так как в 1990-х годах была масштабная реорганизация предприятий, из госсектора в частный, и так далее. Многие предприятия фактически не выполнили свою социальную работу, как должны были. Не стали, например, пролонгировать договоры. Документы по личному составу работников не сдали. И теперь мы уже не сможем подтвердить ни стаж, ни зарплату некоторым нашим татарстанцам. Недавно к нам обратился человек, который тогда работал на семи транспортных предприятиях, получал хорошую зарплату! Но ни одно это транспортное предприятие в 1990-х не сдало документы. И пенсию он теперь будет получать социальную, — объяснила Гульнара Габдрахманова.

С 2019 года Госархив РТ, по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова, ведет активную работу, чтобы не допустить повторения «девяностых». Максимально старается сделать все действующие предприятия «источниками архива», заключая с ними договоры на безвозмездной основе — о предоставлении всех полагающихся документов по каждому работнику. Чтобы впоследствии имелись данные по стажу и зарплате, организации должны передавать в архив любую информацию, в том числе об изменении правового статуса, вида деятельности или, к примеру, сокращении штата.



У Пенсионного фонда, по словам Габдрахмановой, есть своя система, работающая с 2014 года, — но лишь по «белым зарплатам». Глава Госархива посоветовала татарстанцам обращаться к своим руководителям через профсоюзы, чтобы те «документы заполняли правильно».

«Никаких пыльных подвалов больше нет!»

Любопытно, но это касается и самого Госархива, который в последние годы своей реорганизации и модернизации, связанной с внедрением информационных технологий, вынужден был расстаться с пожилыми работниками, которые были уже не способны перестроиться.

— Сложился стереотип, что в архиве работают люди, которым несколько дней до пенсии осталось, старые люди. Так было до недавнего времени, конечно, — признает Гульнара Габдрахманова. — Но нам нужно, к сожалению, для ушедших от нас работников, быстро перестроиться. Еще не так давно в Госархиве РТ сотрудников с профильным образованием работало всего 12%! Сейчас у нас идет аттестация оставшихся работников.

Практику прошли более 200 студентов. Фото: arhiv.tatarstan.ru

Структура, которая по статусу равна министерству, активно работает с Казанским строительным колледжем, где выпускают профильных работников, которые перед этим проходят в Госархиве РТ практику. Только в 2020 году работать в архиве пришли 50 молодых сотрудников и теперь там появились свои реставраторы, архиварии и молодые историки (они поступают сюда, в основном заканчивая КФУ). Практику прошли более 200 студентов. Для сравнения, много это или мало, сейчас в Госархиве работает 191 сотрудник, из них в головном учреждении — 31. В муниципальных архивах трудятся 331 человек.



После масштабной модернизации, рассказала Габдрахманова, Госархив Татарстана располагается в пяти зданиях, «одних из лучших». В районах архивы также расположены в подобных помещениях, там недавно закончился капитальный ремонт. В каждом — мобильные стеллажи. «Никаких пыльных подвалов больше нет!», — заверили в ведомстве.

Пяти зданий мало, нужно еще одно

В службе, впрочем, косвенно признают, что зданий для складирования документов и их оцифрованных копий уже не хватает. Очередь в читальный зал Госархива Татарстана огромная, записаться туда можно сегодня только на июнь (в прошлом году читальный зал посетили более 5 тысяч человек, не только историков и педагогов, но и рядовых татарстанцев). Нехватка помещений чувствуется и в результате оцифровки видео-аудио-материалов телерадиокомпаний Татарстана, которой обязан заниматься Госархив — база уже огромная, и Гульнара Габдрахманова поэтому попросила республиканские власти выделить для их хранения еще одно здание.

При этом архив развивается не только, можно сказать, в «аналоговом направлении» (хотя и для цифровых копий нужны все-таки не только «облака», но и по-прежнему реальные помещения), а и в цифровом. Сейчас Госархив РТ активно развивает свою «Единую архивную информационную систему», в которой есть «удаленный читальный зал» как для татарстанцев, так и для жителей других регионов. По словам Габдрахмановой, сюда может «постучаться» любой, написав запрос, ФИО самого старого предка, год и месяц, а также место его рождения. Плата за оцифрованные документы, которые после короткого расследования выдадут пользователю, — совершенно символическая.

Очередь в читальный зал Госархива Татарстана огромная, записаться туда можно сегодня только на июнь. Фото: vk.com/arhiv.tatarstan

Почему Казань получила статус города трудовой славы «без разговоров»

Для поисков предков Госархив Татарстана также запустил интеллектуальную систему, которая помогает его работникам очень быстро находить документы. Наконец, есть отдельный портал «Карта истории», в котором рассказывается — через документы, а также аудио- и видеоматериалы история всего Татарстана.

— Сейчас у нас, например, сложилась огромная база телерадиопередач за более ста последних лет истории республики. Много интересных интервью. Более семи миллионов единиц хранения, в каждом из них более 100 документов. Есть даже записи времен казанских революционеров после 1917 года! Очень хорошо снятые. Тогда люди умели снимать, — отметила в прямом эфире председатель Госархива. — У нас прекраснейшие условия, мы сохранили и во время Второй мировой войны много документов, несмотря на голод, все предприятия и артели, производившие какие-нибудь валенки и варежки, передавали тогда свои документы в архив. Сохранились и переданные в военные годы личные коллекции документов.

В результате масштабной работы сотрудников Госархива РТ, были получены впечатляющие ответы на вопросы, как тыловой Татарстан внес вклад в дело победы над нацистами, учитывая, что в столице РТ работали эвакуированные предприятия, велись научно-технические разработки, работали 74 военных госпиталя. Вся информация в архивах. В итоге Казань получила статус «Города трудовой доблести» от Москвы «без разговоров» — одной из первых.

В цехе сборки авиационных моторов на заводе №16. 1942 год. Фото: из Национального архива РТ

База родословных жителей Татарстана

Еще одна линия работы Госархива Татарстана, которая потребует многих лет исследований — составление базы родословных всех жителей РТ, родившихся в самой республике. При этом масштаб запросов от самих татарстанцев уже сейчас — немаленький, заметила Гульнара Габдрахманова. Работа только начата, и стартовала она из Актанышского района. Для сбора информации на портал проводятся деревенские сходы, на которых у каждого жителя села стараются брать согласие на обработку персональных данных, а затем всю возможную информацию о родителях, об их предках.

— Мы уже привлекли людей, умеющих составлять родословные, и их заливку на портал. Часть информации берем у соседних регионов по договоренности с ними, ведь раньше некоторые территории сегодняшнего Татарстана принадлежали Уфимской губернии, Оренбургской губернии, какие-то деревни были на территории сегодняшней Удмуртии, или Самарской области. С ними мы заключили соглашения по метрическим книгам, и наши люди, к примеру, знающие арабский и старотатарский языки, их переводят. А затем эту информацию волонтеры заносят в портал, и индексируют, кто кому приходится — муж, жена, сын, дочь. Все будет отдельно показано.

Большую партию документов, тех самых метрических книг, привезли из Москвы и Башкортостана. Но из-за огромного объема данных пока составили чуть более 200 родословных жителей Актанышского района, нашли и самого древнего предка — 1720 года рождения. Пока проект рассчитан на 5 лет, но «если от людей будет отдача», то его, наверняка, продлят, уверяют в Госархиве РТ. Тем более сегодня для обычного человека составить родословную влетает в копеечку — услуга стоит от 11 тысяч до 21 тысячи рублей. Родословную на портале госуслуг видеть будет только персональный пользователь, поэтому архивисты просят чаще давать согласие на обработку персональных данных, иначе потом можно будет «недосчитаться брата или сестры».

Стоит отметить, что вопреки заблуждениям, информацию о солдатах, воевавших на полях Второй мировой войны, предоставляет в основном Минобороны, это же ведомство помогает искать пропавших на войне людей. Однако Госархив РТ может помочь с составлением и направлением туда запросов. И даже если информация по какой-либо причине засекречена, архивисты Татарстана могут связаться с архивом Минобороны РФ и дать представление хотя бы о том, как долго будет засекречена информация.

Сегодня для обычного человека составить родословную влетает в копеечку — услуга стоит от 11 тысяч до 21 тысячи рублей. Фото: arhiv.tatarstan.ru

К частникам, которые на коммерческой основе занимаются сегодня составлением родословных, у руководительницы Госархива отношение скептическое:

— Не хочу их обидеть, 3 года как сама пришла работать в Госархив Татарстана. Но иногда мы проводим конкурсы детей по родословным, которые [составлены на коммерческой основе], мы потом идем на места и проверяем. И, к сожалению, очень часто сталкиваемся с проблемой, что с арабской графики неправильно переведены имена, и родословные не того человека бывают в итоге. Частники еще, возможно, из-за амбиций [клиентов] пишут, что дескать они произошли из знатного сословия какого-то! Но часто ребенка могли дворяне взять на содержание, дав ему свое имя, или детей подкидывали порой. Естественно, есть и потомки знатных фамилий, но их очень маленький процент. Приходите в наш архив лучше. Даже если вам кто-то сделает родословную, мы за небольшую плату ее перепроверим. Но, к сожалению, например, в Арском районе есть деревни, где все архивные книги сгорели, метрик нет. Надо это просто принять. Обидно, да, но, к сожалению, документов нет. И вы их нигде больше не найдете.



Как Иран подарил Татарстану записки Ибн-Фадлана

Все метрики идут из деревень, отмечает глава Госархива, и все метрические книги, ревизские сказки сохраняются. Отчасти и для работы по источникам и истокам происхождения самого Татарстана. Что интересно, недавно работники Госархива привезли из Ирана послание Ибн-Фадлана о движении татар по всей России — он датируется X веком, и его великодушно предоставили нашей республике иранские власти. Сейчас в Госархиве идет работа по его переводу.



Сам документ действительно имеет огромную историческую ценность, напомним, «Записка» Ахмеда Ибн-Фадлана — важный источник по истории Восточной Европы X века. Ее автор посетил Волжскую Булгарию в составе посольства аббасидского халифа аль-Муктадира (908—932 гг.). Поездка была предпринята по инициативе правителя Волжской Булгарии, который, желая избавиться от власти хазар, просил покровительства халифа и обещал принять ислам. Посольство вышло из Багдада в 921 году и прибыло в Волжскую Булгарию в мае 922 года. О результатах посещения ничего не известно, но Ибн-Фадлан оставил подробный отчет о путешествии, в котором привел множество сведений этнографического характера о гузах, башкирах, булгарах и хазарах. Кроме этого, Ибн-Фадлан видел в Булгарии русов и оставил подробное описание их погребального обряда.

Хотя работа по составлению всей базы родословных только началась, в принципе, уже сейчас любой татарстанец может попросить за небольшую плату эту услугу. Для этого нужно предоставить лишь день, год, место рождения и правильные ФИО старейшего предка. Правда, единовременно вам могут составить лишь одну ветвь родословной (условно, по предкам отца или по предкам матери) — историки говорят, что составлять одновременно две ветви «неудобно».