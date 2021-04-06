Шпионский скандал в «Покровских пекарнях»: казанского безопасника поймали на прослушке

По версии СК, преступление было совершено с использованием облачной АТС «Вымпелкома»

Фото: Ирина Плотникова

На скамью подсудимых казанского суда отправлен брат совладельца ООО «Покровские пекарни» Дмитрий Аксенов. При обысках в офисе компании силовики обнаружили 4,7 тысячи записей телефонных разговоров сотрудников ООО, правда, статус потерпевших получили лишь шестеро. Аксенова обвиняют в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни и нарушении тайны телефонных переговоров. По версии Следкома, обвиняемый осуществлял незаконную прослушку и запись разговоров по мобильнику, используя технологии крупного телеком-оператора.

Версия СК: менеджеров слушали 4 года



«Вы все под колпаком!» — эту фразу бывшие сотрудники сети «Покровские пекарни» не раз вспоминали после возбуждения уголовного дела. С их слов, она звучала на совместных совещаниях из уст главного экономического безопасника в группе компаний Дмитрия Аксенова. Уже после возбуждения дела многие вспоминали, что не раз видели его на рабочем месте в офисе в наушниках, но не подозревали, что стали участниками «шпионского реалити». Как установлено следствием — система просто не выдавала предусмотренное законом оповещение: «Ваш разговор может быть записан».

Одна из ныне потерпевших догадалась, что дело нечисто, когда обнаружила — стоило дать неофициальный отгул позвонившему сотруднику, как на следующий день в филиал приезжали проверяющие из центрального офиса. Другому потерпевшему показалось странным предложение уволиться за нелестные слова об организации работы персонала региональным директором компании. Он был уверен — критиковал руководство только в частной беседе с технологом, правда, по служебному телефону.

Как выяснило «Реальное время», делом по редкому составу Уголовного Кодекса РФ с июля 2020 года занимались сотрудники следственного отдела по Советскому району Казани Следкома по РТ. В марте 2021-го оно поступило в районный суд, с ходатайством обвиняемого о рассмотрении дела в особом порядке. Поскольку 50-летний частный предприниматель Дмитрий Аксенов на предварительном следствии полностью признал вину в нарушении тайны телефонных переговоров граждан и незаконном сборе и распространении сведений, составляющих личную и семейную тайну лица, с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 138 и ч. 2 ст. 137 УК РФ).

По каждой из этих статей фигуранту грозит от штрафа в 100 тысяч рублей до 4 лет колонии.

По версии следствия, преступления совершались на протяжении 4 лет — с июля 2016-го по август 2020-го. Фото: Максим Платонов

По версии следствия, преступления совершались на протяжении четырех лет — с июля 2016-го по август 2020-го, в этот период Аксенов имел доступ к облачной автоматической телефонной станции — на основании договоров между ПАО «Вымпелком» и подконтрольными руководству ООО «Покровские пекарни» предпринимателями и организациями. Возможности АТС, по данным силовиков, включали в себя прослушивание и запись телефонных переговоров абонентов, входящих в данную облачную станцию, а также определение их местонахождения.



В августе 2020-го при обыске в офисе ООО «Покровские пекарни» на улице Сибгата Хакима в Казани силовикам удалось изъять жесткий диск, на котором хранилось не менее 4 686 аудиозаписей 2016—2018 годов с телефонными разговорами сотрудников ООО и иных организаций. Часть записей нашли и в закрытом чате мессенджера «Телеграм», доступ к которому имели сам Аксенов, его младший брат — соучредитель группы компаний и его партнер. На допросах совладельцы уверяли — не подозревали, что данная деятельность наказуема.

Несмотря на гигантский масштаб прослушки, в СК поступило лишь шесть заявлений о привлечении Аксенова к уголовной ответственности. Их авторы в «Покровских пекарнях» уже не работают.

Версия обвиняемого: «Это служебная прослушка, все этим пользуются»

Совладелец сети «Покровские пекарни» Максим Аксенов заявил «Реальному времени», что со своим братом связи не поддерживает и по существу дела о прослушке ничего пояснить не может. «Я работал по закону и не был директором. Директором был Ахмеров — ему вопросы и задавайте».

Бывший партнер Аксенова Тагир Ахмеров от комментариев по этой истории воздержался.

Сам обвиняемый не считает фабулу своего дела уникальной. «Это служебная прослушка. Облачная АТС, все этим пользуются. Что у «Билайна», что у «Мегафона», что у МТС — везде есть служебные корпоративные телефоны», — сообщил Дмитрий Аксенов, не раскрывая нюансы работы с АТС.

Между тем, по данным источников «Реального времени», используемая Аксеновым с 2016 года программа позволяла обходить требование закона и снимать галочку обязательного оповещения абонентов о записи разговора. В ходе следствия представители «Вымпелкома» уверяли, что такая техническая лазейка действительно существовала до 2017-го, но по условиям договора услуг с оператором ответственность за соблюдение законодательства лежала и лежит на компании-пользователе. Впрочем, следственный эксперимент по делу Аксенова проводился в 2020-м и на тот момент функция с отключением важной галочки в программе все еще была рабочей.

На допросах обвиняемый уточнял, что используемый корпоративный тариф позволял ему записывать звонки лишь 15 абонентов облачной АТС, использующих корпоративные сим-карты. А еще подтвердил — сотрудников о данной форме мониторинга никто не предупреждал.

«Вымпелком»: «исключительно с предварительным уведомлением»

«Реальное время» обратилось в ПАО «Вымпелком» с предложением прокомментировать эту историю с уголовными последствиями и ответить на два вопросы: какие меры приняты сотовым оператором, чтобы впредь его корпоративные клиенты не имели возможности нарушать закон, а рядовые сотрудники компаний получали информацию, если вдруг оказались на прослушке.

Пресс-служба оператора воздержалась от пояснений по конкретному уголовному делу, но заявила четко: «ПАО «Вымпелком» никому и никогда не оказывало и не оказывает услуг по прослушиванию телефонных переговоров».

Техническую возможность деактивации оповещения абонента пресс-служба, по сути, опровергает. Фото: realnoevremya.ru

В компании отметили, что предлагаемая корпоративным клиентам услуга «Облачная АТС» помогает «распределять и переадресовывать звонки по специалистам, анализировать статистику вызовов и оценивать эффективность сотрудников». При этом техническую возможность деактивации оповещения абонента пресс-служба, по сути, опровергает:

«В рамках данной услуги до декабря 2020 года мы предоставляли своим клиентам возможность записи разговора исключительно с предварительным уведомлением участников разговора о такой записи. Перед началом записываемого разговора воспроизводилось уведомление «Запись разговора активирована», а во время него периодически проигрывался короткий тоновый сигнал. При этом возможна запись только тех телефонных номеров, которые выделены конкретному корпоративному клиенту, например, организации или предприятию. Доступ к записям осуществляется через личный кабинет услуги и корпоративные клиенты обязуются обеспечить конфиденциальность таких записей. В связи с развитием функционала облачных АТС других поставщиков, а также пожеланий наших клиентов с декабря 2020 года услуга позволяет использовать самостоятельно сформированное голосовое предупреждение о записи разговора».

Уточняющие вопросы «Реального времени» — о происхождении записей без всякого уведомления в отдельно взятой сети пекарен — в ПАО оставили без ответа.

Не болтай!

Основатель казанского агентства экономической безопасности «Контр», директор по связям с госорганами и международными организациями компании «Дельта» Ильдус Янышев считает, что любая компания вправе защищать свою коммерческую тайну и проверять лояльность сотрудников. Но лишь с их согласия и в рамках закона. «Даже письменное согласие не дает права на прослушивание телефонных переговоров, которое охраняется законом. Чтобы соблюсти эти требования закона — должно быть устное оповещение участника разговора», — отмечает он.

В теории по телефону о человеке можно узнать очень многое и использовать эти данные не только в интересах фирмы. Поэтому стоит быть аккуратнее в разговорах.

— Сотрудник, который пользуется корпоративным телефоном, должен использовать его в служебных целях, — советует Ильдус Янышев. — Надо говорить, делать и думать так, чтобы это было в гармонии и единстве и не нарушало ничьих интересов — ни своих, ни работодателя, ни государства. И тогда проблем никаких не будет.

Дата первого заседания суда по делу Дмитрия Аксенова пока не назначена.