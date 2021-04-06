Шпионский скандал в «Покровских пекарнях»: казанского безопасника поймали на прослушке
По версии СК, преступление было совершено с использованием облачной АТС «Вымпелкома»
На скамью подсудимых казанского суда отправлен брат совладельца ООО «Покровские пекарни» Дмитрий Аксенов. При обысках в офисе компании силовики обнаружили 4,7 тысячи записей телефонных разговоров сотрудников ООО, правда, статус потерпевших получили лишь шестеро. Аксенова обвиняют в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни и нарушении тайны телефонных переговоров. По версии Следкома, обвиняемый осуществлял незаконную прослушку и запись разговоров по мобильнику, используя технологии крупного телеком-оператора.
Версия СК: менеджеров слушали 4 года
«Вы все под колпаком!» — эту фразу бывшие сотрудники сети «Покровские пекарни» не раз вспоминали после возбуждения уголовного дела. С их слов, она звучала на совместных совещаниях из уст главного экономического безопасника в группе компаний Дмитрия Аксенова. Уже после возбуждения дела многие вспоминали, что не раз видели его на рабочем месте в офисе в наушниках, но не подозревали, что стали участниками «шпионского реалити». Как установлено следствием — система просто не выдавала предусмотренное законом оповещение: «Ваш разговор может быть записан».
Одна из ныне потерпевших догадалась, что дело нечисто, когда обнаружила — стоило дать неофициальный отгул позвонившему сотруднику, как на следующий день в филиал приезжали проверяющие из центрального офиса. Другому потерпевшему показалось странным предложение уволиться за нелестные слова об организации работы персонала региональным директором компании. Он был уверен — критиковал руководство только в частной беседе с технологом, правда, по служебному телефону.
Как выяснило «Реальное время», делом по редкому составу Уголовного Кодекса РФ с июля 2020 года занимались сотрудники следственного отдела по Советскому району Казани Следкома по РТ. В марте 2021-го оно поступило в районный суд, с ходатайством обвиняемого о рассмотрении дела в особом порядке. Поскольку 50-летний частный предприниматель Дмитрий Аксенов на предварительном следствии полностью признал вину в нарушении тайны телефонных переговоров граждан и незаконном сборе и распространении сведений, составляющих личную и семейную тайну лица, с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 138 и ч. 2 ст. 137 УК РФ).
По каждой из этих статей фигуранту грозит от штрафа в 100 тысяч рублей до 4 лет колонии.
По версии следствия, преступления совершались на протяжении четырех лет — с июля 2016-го по август 2020-го, в этот период Аксенов имел доступ к облачной автоматической телефонной станции — на основании договоров между ПАО «Вымпелком» и подконтрольными руководству ООО «Покровские пекарни» предпринимателями и организациями. Возможности АТС, по данным силовиков, включали в себя прослушивание и запись телефонных переговоров абонентов, входящих в данную облачную станцию, а также определение их местонахождения.
В августе 2020-го при обыске в офисе ООО «Покровские пекарни» на улице Сибгата Хакима в Казани силовикам удалось изъять жесткий диск, на котором хранилось не менее 4 686 аудиозаписей 2016—2018 годов с телефонными разговорами сотрудников ООО и иных организаций. Часть записей нашли и в закрытом чате мессенджера «Телеграм», доступ к которому имели сам Аксенов, его младший брат — соучредитель группы компаний и его партнер. На допросах совладельцы уверяли — не подозревали, что данная деятельность наказуема.
Несмотря на гигантский масштаб прослушки, в СК поступило лишь шесть заявлений о привлечении Аксенова к уголовной ответственности. Их авторы в «Покровских пекарнях» уже не работают.
Версия обвиняемого: «Это служебная прослушка, все этим пользуются»
Бывший партнер Аксенова Тагир Ахмеров от комментариев по этой истории воздержался.
Сам обвиняемый не считает фабулу своего дела уникальной. «Это служебная прослушка. Облачная АТС, все этим пользуются. Что у «Билайна», что у «Мегафона», что у МТС — везде есть служебные корпоративные телефоны», — сообщил Дмитрий Аксенов, не раскрывая нюансы работы с АТС.
Между тем, по данным источников «Реального времени», используемая Аксеновым с 2016 года программа позволяла обходить требование закона и снимать галочку обязательного оповещения абонентов о записи разговора. В ходе следствия представители «Вымпелкома» уверяли, что такая техническая лазейка действительно существовала до 2017-го, но по условиям договора услуг с оператором ответственность за соблюдение законодательства лежала и лежит на компании-пользователе. Впрочем, следственный эксперимент по делу Аксенова проводился в 2020-м и на тот момент функция с отключением важной галочки в программе все еще была рабочей.
На допросах обвиняемый уточнял, что используемый корпоративный тариф позволял ему записывать звонки лишь 15 абонентов облачной АТС, использующих корпоративные сим-карты. А еще подтвердил — сотрудников о данной форме мониторинга никто не предупреждал.
«Вымпелком»: «исключительно с предварительным уведомлением»
«Реальное время» обратилось в ПАО «Вымпелком» с предложением прокомментировать эту историю с уголовными последствиями и ответить на два вопросы: какие меры приняты сотовым оператором, чтобы впредь его корпоративные клиенты не имели возможности нарушать закон, а рядовые сотрудники компаний получали информацию, если вдруг оказались на прослушке.
Пресс-служба оператора воздержалась от пояснений по конкретному уголовному делу, но заявила четко: «ПАО «Вымпелком» никому и никогда не оказывало и не оказывает услуг по прослушиванию телефонных переговоров».
В компании отметили, что предлагаемая корпоративным клиентам услуга «Облачная АТС» помогает «распределять и переадресовывать звонки по специалистам, анализировать статистику вызовов и оценивать эффективность сотрудников». При этом техническую возможность деактивации оповещения абонента пресс-служба, по сути, опровергает:
«В рамках данной услуги до декабря 2020 года мы предоставляли своим клиентам возможность записи разговора исключительно с предварительным уведомлением участников разговора о такой записи. Перед началом записываемого разговора воспроизводилось уведомление «Запись разговора активирована», а во время него периодически проигрывался короткий тоновый сигнал. При этом возможна запись только тех телефонных номеров, которые выделены конкретному корпоративному клиенту, например, организации или предприятию. Доступ к записям осуществляется через личный кабинет услуги и корпоративные клиенты обязуются обеспечить конфиденциальность таких записей. В связи с развитием функционала облачных АТС других поставщиков, а также пожеланий наших клиентов с декабря 2020 года услуга позволяет использовать самостоятельно сформированное голосовое предупреждение о записи разговора».
Уточняющие вопросы «Реального времени» — о происхождении записей без всякого уведомления в отдельно взятой сети пекарен — в ПАО оставили без ответа.
Не болтай!
В теории по телефону о человеке можно узнать очень многое и использовать эти данные не только в интересах фирмы. Поэтому стоит быть аккуратнее в разговорах.
— Сотрудник, который пользуется корпоративным телефоном, должен использовать его в служебных целях, — советует Ильдус Янышев. — Надо говорить, делать и думать так, чтобы это было в гармонии и единстве и не нарушало ничьих интересов — ни своих, ни работодателя, ни государства. И тогда проблем никаких не будет.
Дата первого заседания суда по делу Дмитрия Аксенова пока не назначена.
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