Рафаэль Хакимов: «Великая заслуга Чингисхана в том, что он признал все религии и культуры равными»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 22-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения



Кем правил Чингисхан

Название государства Чингисхана Yeke mongyol ulus («Великое монгольское государство») не несет никакого этнического смысла, но указывает на ту династию, которая стала правящей. А когда речь заходит о жителях этого государства, то указывается на политоним «татары». В хронике «Да Цзинь гочжи» (1234) поясняется: «Великая династия — это как раз и есть татары (дада) Монгольского государства».

«Дом Чингисхана», как и впоследствии «Дом Бату», предполагал родовую наследственность, и в то же время его можно было в политическом плане понимать шире. «Дом» — это некий клан, состоящий из близких родственников и влиятельных политических сил, как правило, становившихся через браки родственниками.

«Дом», независимо от того, совпадал он этнически с народом или нет, «противостоял» демосу (будун). Поэтому, когда пишут: «Монголы правили империей татар», то имеют в виду не этносы «монголрв» и «татар», а правящий клан «Великих Монголов» (на татарском «ак сөяк» — «белая кость») и народ «татар» (будун, «кара халык» — «простой народ»).

Иоанн де Плано Карпини, назвавший свое донесение Liber Tartarorum («Книга о Тартарах»), речь вел о народе. Когда один из переписчиков XIV века уточнил это название в виде «История Монгалов, именуемых нами Тартарами» (Historia Моngalorum quos nos Tartaros appellamus), он в заголовке указал и правящую династию, и подвластный народ.



Максимальные границы Монгольской империи

Структура Монгольской империи

Тимучин в 1203—1204 гг. провел ряд реформ, заложивших основу будущей империи. Важнейшая перемена касалась реорганизации армии, поделенной на тысячи, сотни и десятки по образцу тюркских государств. Продвижение по службе определялось личными способностями и преданностью хану, а не близостью к родовой аристократии. Была создана личная гвардия хана, одна часть которой сторожила днем, другая — ночью. Кроме того, было организовано элитное подразделение из тысячи багатуров — лучших воинов, получивших такое звание за боевые заслуги.

В марте 1206 г. недалеко от истоков реки Онон собрался курултай, где Темучина избрали великим ханом с новым именем Чингисхан. Принцип деления Великого монгольского государства повторял армейскую структуру. Тысячей, сотней и десятком называлось такое количество населения, которое должно было выставить соответствующее число воинов.

В армии ввели еще одну войсковую единицу — тумен (десять тысяч). Личная гвардия хана увеличилась до размеров тумена, в нее включили тысячу багатуров. Рядовой гвардеец по рангу был выше любого командира обычного войскового подразделения, включая тысячника.



Темучина избрали великим ханом с новым именем Чингисхан. Фото wikipedia.org

«Евразийская» модель империи

Великая заслуга Чингисхана в том, что он признал все религии и культуры равными, а священнослужителей освободил от уплаты налогов. Этот принцип отличает «римскую» модель империи от «евразийской». В первой только римская культура считалась цивилизацией, соответственно, римляне были гражданами империи, а остальные народы считались варварами. Структура общества делилась на сословия по происхождению. В «евразийской» модели все признавались равными, но был «золотой род» чингизидов, допущенных к верховной власти. В остальном военные разных рангов могли дослужиться до самых вершин, проявив соответствующую доблесть.

Законопослушность достигалась не за счет жестокости наказания, а благодаря вере каждого гражданина в божественное происхождение законов. Поэтому каждый должен был верить в собственных богов. Именно по этой причине Чингисхан не терпел атеистов. Другим каким-то способом невозможно было удержать в подчинении необъятную территорию со множеством самых разных народов и религий.

В армии ввели еще одну войсковую единицу — тумен (десять тысяч). Фото: wikipedia.org

Чингисхан был великим полководцем, но он не был разрушителем, он, прежде всего, был реформатором общества. Историки любят подчеркивать жестокость Чингисхана, но она не выходила за рамки норм Средневековья и была связана прежде всего с прекращением междоусобицы среди тюркских и других народов.

