Рафаэль Хакимов: «Великая заслуга Чингисхана в том, что он признал все религии и культуры равными»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 22-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения
Кем правил Чингисхан
Название государства Чингисхана Yeke mongyol ulus («Великое монгольское государство») не несет никакого этнического смысла, но указывает на ту династию, которая стала правящей. А когда речь заходит о жителях этого государства, то указывается на политоним «татары». В хронике «Да Цзинь гочжи» (1234) поясняется: «Великая династия — это как раз и есть татары (дада) Монгольского государства».
«Дом Чингисхана», как и впоследствии «Дом Бату», предполагал родовую наследственность, и в то же время его можно было в политическом плане понимать шире. «Дом» — это некий клан, состоящий из близких родственников и влиятельных политических сил, как правило, становившихся через браки родственниками.
«Дом», независимо от того, совпадал он этнически с народом или нет, «противостоял» демосу (будун). Поэтому, когда пишут: «Монголы правили империей татар», то имеют в виду не этносы «монголрв» и «татар», а правящий клан «Великих Монголов» (на татарском «ак сөяк» — «белая кость») и народ «татар» (будун, «кара халык» — «простой народ»).
Иоанн де Плано Карпини, назвавший свое донесение Liber Tartarorum («Книга о Тартарах»), речь вел о народе. Когда один из переписчиков XIV века уточнил это название в виде «История Монгалов, именуемых нами Тартарами» (Historia Моngalorum quos nos Tartaros appellamus), он в заголовке указал и правящую династию, и подвластный народ.
Структура Монгольской империи
Тимучин в 1203—1204 гг. провел ряд реформ, заложивших основу будущей империи. Важнейшая перемена касалась реорганизации армии, поделенной на тысячи, сотни и десятки по образцу тюркских государств. Продвижение по службе определялось личными способностями и преданностью хану, а не близостью к родовой аристократии. Была создана личная гвардия хана, одна часть которой сторожила днем, другая — ночью. Кроме того, было организовано элитное подразделение из тысячи багатуров — лучших воинов, получивших такое звание за боевые заслуги.
В марте 1206 г. недалеко от истоков реки Онон собрался курултай, где Темучина избрали великим ханом с новым именем Чингисхан. Принцип деления Великого монгольского государства повторял армейскую структуру. Тысячей, сотней и десятком называлось такое количество населения, которое должно было выставить соответствующее число воинов.
В армии ввели еще одну войсковую единицу — тумен (десять тысяч). Личная гвардия хана увеличилась до размеров тумена, в нее включили тысячу багатуров. Рядовой гвардеец по рангу был выше любого командира обычного войскового подразделения, включая тысячника.
«Евразийская» модель империи
Великая заслуга Чингисхана в том, что он признал все религии и культуры равными, а священнослужителей освободил от уплаты налогов. Этот принцип отличает «римскую» модель империи от «евразийской». В первой только римская культура считалась цивилизацией, соответственно, римляне были гражданами империи, а остальные народы считались варварами. Структура общества делилась на сословия по происхождению. В «евразийской» модели все признавались равными, но был «золотой род» чингизидов, допущенных к верховной власти. В остальном военные разных рангов могли дослужиться до самых вершин, проявив соответствующую доблесть.
Законопослушность достигалась не за счет жестокости наказания, а благодаря вере каждого гражданина в божественное происхождение законов. Поэтому каждый должен был верить в собственных богов. Именно по этой причине Чингисхан не терпел атеистов. Другим каким-то способом невозможно было удержать в подчинении необъятную территорию со множеством самых разных народов и религий.
Чингисхан был великим полководцем, но он не был разрушителем, он, прежде всего, был реформатором общества. Историки любят подчеркивать жестокость Чингисхана, но она не выходила за рамки норм Средневековья и была связана прежде всего с прекращением междоусобицы среди тюркских и других народов.
комментарии
Некоторые историки и чиновники недалекие Чингизхана, его потомков и войска выставляют кровожадными, захватчиками и поработителями многих народов и государств, что не правильно и недостоверно.
Можно элементарно порассуждать, анализировать по фактам.
Представьте себе примерно тысячи лет назад, Монголия, небольшая группа местных жителей во главе с Чингисханом смогла объединить там живущие народы, и рода. После этого, двинулись они на запад осваивать новые земли, народы и государства. В последствие смогли создать и выстроить гипер империю, которая чётко функционировала, не было в государстве никаких битв и воин, государство просуществовала несколько столетий.
Если бы монгольское воиско только грабило, разрушало города и уничтожала людей, такого супер империи не построили бы, там бы не развивалось, и не функционировала ничего.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/208422-velikaya-zasluga-chingizhana-v-tom-chto-on-priznal-vse-religii-ravnymi
Безусловно, это заслуга Чингизхана.
Но ещё в Хазарском каганате иудаизм, христианство, ислам и язычество были признаны "равными".
Великая Французская революция признала все религии равноудаленными от государства.
Статья интересная.
Спасибо уважаемым автору и РВ.
Но очень много в тексте высказываний, которые противоречат общепринятым знаниям.
Желательно давать ссылки на научные статьи, в которых имеется список литературы, чтобы читатели могли ознакомится и с первоисточниками и с их интерпретацией уважаемого академика Р.С.Хакимова.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/208422-velikaya-zasluga-chingizhana-v-tom-chto-on-priznal-vse-religii-ravnymi
В Википедии указывается, что "История монголов, именуемых нами татарами" и "Книга о татарах" это две разные книги:
"Свой опыт посещения империи Иоанн изложил в рукописях Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus («История Монгалов, именуемых нами Татарами») и Liber Tartarorum («Книга о Татарах»), переведённых на многие языки, в том числе и на русский".
Со ссылками на литературу и первоисточники.
Чрезвычайно интересно, что автор статьи отождествляет обе эти книги.
Где можно почитать более подробно об этом?
Спасибо.
Чингисхан был и остаётся самым Великим и талантливым государственным и военным деятелем всех всемён и народов. Неоспоримый факт, что в те времена и сейчас в мире нет ему равных.
Во истину он создал империю самую большую в мире которая развивалась, строилась, и жила. Если бы ЧИНГИЗ ХАН и его войска жили только грабежами, разрушением городов и народов, то естественно, такой мощной империи никогда не построили бы.
Его государство просуществовала и процветала несколько столетий.
Дискуссия идет о "монголах" и "татарах".
Имеет ли какое-нибудь отношение монгольское племя "тата", которое в 1202 году вырезал Чингизхан за подлое убийство ими его отца, к современным казанским "татарам", говорящим на тюркском языке и относящихся к тюркам.
Каково происхождение, этногенез современных казанских татар?