Хвича спас «Рубин» от «нулей» в Казани. Команда Слуцкого все ближе к лидирующей группе

В Казани под дождем и в день хоккея схлестнулись самые прогрессирующие команды лиги

Очередным соперником казанского «Рубина» в 24-м туре стал футбольный клуб «Сочи». Две самые интересные команды этого сезона поборолись за то, чтобы оставить себе шансы войти в еврокубковую зону. О том, почему Хвича не вышел с первых минут, чем Леонид Слуцкий пытался удивить южан и что в итоге стало определяющим фактором в победе казанцев — в материале «Реального времени».

Слуцкий попытался удивить составом. Хвича и Шатов остались на скамейке

Интерес к матчу «Рубин» — «Сочи» был велик и без того, а когда были объявлены стартовые составы, то к интриге от предстоящей игры прибавилась нотка непонимания. На скамейке запасных казанцев остались Олег Шатов, Сильвие Бегич, но самое большое удивление вызвало непопадание в стартовый состав Хвичи Кварацхелии. На послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий объяснил, что отсутствие Хвичи на поле с первых минут связано исключительно с матчами сборных, и никаких иных причин не было.

Главный тренер «Рубина» захотел преподнести сопернику сюрприз. И у него это явно получилось. А «Сочи» вывел на поле привычное сочетание игроков. Разве что только Ивелин Попов, один из ключевых игроков нынешнего состава команды, пропускал матч. Но потеря одного исполнителя не так сильно сказывается на игре, поэтому можно сказать, что «Сочи» вышел на игру в оптимальном составе.

А вот в «Рубине» отсутствие ключевых игроков стало бросаться в глаза с первых минут матча. Казанцы пытались играть в свой привычный футбол, но очевидно, что обычно игра команды строилась за счет мастерства Хвичи и Шатова. И в первом тайме сегодняшнего матча не хватало креатива от этой парочки.

Правда, главный тренер казанцев заявил журналистам, что никакой зависимости от своих лидеров у команды нет:

«У нас Деспот забил 11 мячей, 6 мячей забил Макаров. У нас статистика распределена равномерно плюс-минус между всеми игроками группы атаки. Понятно, что любой из них для нас важен, но когда нет Деспотовича — мы говорим о деспотозависимости, когда нет Квары — мы говорим о зависимости от него. Да, безусловно, у нас есть группа игроков, которых сложнее поменять, но, наверно, одного такого игрока точно нет».



Фото: rubin-kazan.ru

Леонид Слуцкий хотел сделать ставку на контроль мяча в центре, с этим связано появление в старте Леона Мусаева. Молодой россиянин не лезет в обводку, как Шатов и, тем более, Хвича. Его конек — длинные и средние передачи.

Положительным моментом для казанской команды стало то, что на поле вышел Джордже Деспотович. Ранее появилась информация, что серб может пропустить игру, но в итоге он все-таки появился, еще и с первых минут. Иван Игнатьев вновь остался в запасе и все больше погружается в роль подмены для серба.

«Сочи» играл осторожно, но Слуцкий переиграл Федотова

Четвертое место — прекрасный показатель. Руководство сочинского клуба явно довольно тем, как проходит нынешний сезон. Команда демонстрирует стабильные результаты и вполне может рассчитывать на еврокубки в следующем сезоне. Стиль игры позволяет подстраиваться под любого соперника в чемпионате. С топами можно сыграть от обороны, делая ставку на контратаки, а с соперниками послабее — забирать центр поля и действовать от себя.

Правда, к игре с «Рубином» тренерский штаб сочинцев подобрал не совсем верную тактику. Очевидно, они не знали о том, что у соперника с первых минут не сыграют два лидера и матч пройдет не совсем по ожидаемому сценарию. Команда Владимира Федотова больше владела мячом, но опасности у ворот соперника создать толком не получилось.

Слуцкий переиграл своего оппонента, выбрав схему с глубинным опорным, которого играл Абильдгор. А «Сочи» действовал в своей привычной формации с тремя центральными защитниками. Но в такой расстановке довольно сложно играть против соперника, который старается и контролировать игру, и отходить назад большим числом игроков.

Фото: rubin-kazan.ru

С этим, кстати, есть проблемы у Хвичи, который феерически играет в атаке, но при этом частенько не закрывает свою позицию при оборонительных действиях. Вышедший на позицию грузина Костюков играет надежнее и не пускается в дриблинг каждый эпизод. После перехода из «Тамбова» Костюков сыграл в трех матчах и ни в одном не выпадал из игры. Отличное приобретение казанского клуба в зимнее трансферное окно.



Матч проходил в равной борьбе и логично шел к ничейному исходу. Обе команды немного осторожничали и не хотели рваться вперед большим числом. Возможно, эта тактическая борьба продолжалась бы до конца встречи, и оба тренера отметили бы справедливость нулевого счета на табло.

Но Леонид Слуцкий все-таки решил в перерыве выпустить на поле Кварацхелию и Шатова — и рисунок игры «Рубина» изменился. Атакующая группа казанцев отошла от попытки стерильного контроля мяча и начала попытки давить флангом, на котором играет Хвича. Правда, половина второго тайма все равно проходила в борьбе без опасных моментов. Сочинцы справлялись и продолжали создавать подходы к воротам Дюпина. Именно подходы — про по-настоящему голевые моменты говорить не приходилось.

В таких матчах все решает один эпизод. «Рубин» просто сумел реализовать свой

Все решил стандарт. Мастерски разыгранный угловой и виртуозный дальний выстрел Хвичи.

Непонятно в этом эпизоде действовал голкипер сочинцев Заболотный, то ли не видевший удар грузинского полузащитника, то ли не рассчитавший траекторию удара. Так или иначе, счет был открыт. Анализируя игру, абсолютно логичным выглядит факт, что единственный мяч был забит со стандарта. С игры в этом плотном матче было крайне сложно создать что-нибудь по-настоящему опасное.

«Очень тяжелая игра, преимущество переходило от одной команды к другой. То большими кусками, по пять минут, «Сочи» больше контролировал мяч, то нам удавалось это делать. Я уже говорил, что «Сочи» — одна из самых организованных команд лиги. Они сегодня это подтвердили, поэтому матч был равных возможностей. Очень рад, что в этой ситуации мы склонили чашу весов в свою сторону» — отмечал Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Еще раз хочется отметить, что это была настоящая тренерская дуэль. Обе команды грамотно двигались без мяча и старались, в первую очередь, не допустить моментов у собственных ворот. Это подтверждает малое количество нанесенных ударов: 12 на обе команды, 5 у «Рубина» и 7 у «Сочи». Такой показатель мал даже по меркам РПЛ, считающейся оборонительной лигой. Для победы в таких матчах необходима удача, помноженная на индивидуальное мастерство игроков. А когда у тебя в составе есть такой игрок, как Хвича Кварацхелия, то всегда можно рассчитывать на то, что даже единственный опасный момент будет реализован.



«Рубин» вышел на промежуточное 4-е место и накалил ситуацию в лиге до предела

После победы над «Сочи» подопечные Леонида Слуцкого поднялись аж на 4-е место в таблице. Да, сыграны еще не все матчи в туре, но ситуация уже становится очень интересной. При осечке кого-то из конкурентов казанцы могут закрепиться повыше и еще больше приблизить себя к возвращению в еврокубки.

Теперь у «Рубина» в активе 40 очков, по этому показателю они сравнялись с «Сочи», которых и обыграли в очной встрече, а также с ЦСКА, но москвичи еще не сыграли свой матч. Пять команд — на расстоянии трех очков. Такой интриги в РПЛ не было очень давно.

Следующий матч казанский клуб проведет 10 апреля. В соперниках — еще один конкурент по верхней части таблицы — «Ростов». Эта игра может стать одной из решающих за распределение мест в конце сезона, ведь любая победа на финишной прямой приближает команды к цели занять позицию как можно выше и представить Россию в следующем сезоне еврокубков.

Игорь Белоногов