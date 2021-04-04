Видео недели: Тбилиси против Познера, допрос блогера Била и розыгрыш от Аршавина

Топ видеороликов за неделю по версии «Реального времени»

Вместо воды из крана — грязь

Жители поселка Березовка, живущие в многоквартирном доме на ул. Центральной Высокогорского района, прислали в редакцию «Реального времени» видео: вместо обычной прозрачной воды в раковину течет рыже-бурая грязная жидкость. Это произошло после ликвидации очередной аварии по устранению порыва на поселковом водопроводе.

Челнинского «подрывника» оперативно задержали



В Набережных Челнах 30 марта. около 15 часов дня, задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание одного из ТЦ. Наряд ОВО прибыл после срабатывания тревожной сигнализации крупного торгового центра на проспекте Сююмбике. По словам охранника, к нему подошел нетрезвый мужчина и вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, заявив, что собирается взорвать здание. Задержанным оказался 35-летний уроженец Башкирии, который приехал в Челны на заработки.

Российский мультфильм по сказке братьев Гримм — в лидерах сервиса Netflix



Полнометражный мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии», который российский режиссер Алексей Цицилин снял по сказке братьев Гримм, вышел 25 марта на платформе Netflix. За первые же выходные мультик занял второе место по просмотрам в США и в мире. А в Греции, скандинавских странах, Бразилии и Франции работа наших мультипликаторов стала лидером. Так российская лента впервые оказалась в топе мирового рейтинга популярной VOD-платформы.

Очередной прототип Starship снова не смог удачно приземлиться



Илон Маск опять потерпел неудачу: новый прототип его многоразового космического корабля Starship SN11 снова взорвался при посадке. SpaceX, по своему обыкновению, транслировала момент запуска корабля. Старт был удачным, на запланированные 10 км ракету удалось поднять, а потом она отключила двигатели и попыталась было сесть. Но при посадке трансляция отключилась — сесть прототип опять не смог. Илон Маск прокомментировал произошедшее в своем обычном стиле: «По крайней мере, воронка в нужном месте!».



Допрос горе-блогера по делу о крупном ДТП

На этой неделе в центре скандала оказался очередной видеоблогер. Эдварда Била обвиняют в том, что он спровоцировал серьезное ДТП на Садовом кольце Москвы. По версии следствия, он на машине выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Серьезно пострадала женщина-водитель. Она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В Сеть попало видео допроса Била. Там он признается, что сам был за рулем. Сегодня ему назначили меру пресечения: до 1 июня блогеру запрещено выходить из дома, управлять машиной и без разрешения следователя использовать интернет и другие средства связи.

Жители Тбилиси против Познера



В столице Грузии прокатилась волна протестов против визита журналиста Владимира Познера. В Тбилиси он приехал, чтобы отметить 1-го апреля свой 87-й день рождения. Протестующие собрались возле гостиницы Rooms hotel, в которой остановился телеведущий, и закидывали куриными яйцами фасад здания. В качестве причины протеста против визита Познера называют то, что он «не признает территориальную целостность страны»: Познер неоднократно говорил, что Абхазия никогда не вернется в состав Грузии.

Чемпионка мира Анна Щербакова заставила станцевать Урганта



Фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая недавно свой первый титул чемпионки мира по фигурному катанию, побывала в гостях у известного ведущего Ивана Урганта. Во время съемок очередного выпуска передачи «Вечерний Ургант» она сама сняла видео, где вместе с ней танцует ведущий передачи. Видео, которое она выложила в «Инстаграм», быстро стало вирусным.

Андрей Аршавин примерил на себя роль пранкера



В Международный день смеха Андрей Аршавин стал участником первоапрельского пранка в «Газпром-Академии». В его кабинете спрятали несколько видеокамер, а потом стали приглашать сотрудников клуба в кабинет для встречи с экс-футболистом. Бывший игрок «Зенита» и сборной России, который сейчас работает директором департамента развития молодежного футбола этого клуба, предлагал им поучаствовать в довольно странных и невероятных проектах. Так, замдиректору академии Аршавин предложил отправить воспитанников к Дэвиду Бекхэму и даже «поговорил» с ним, а директору столовой посоветовал научиться готовить блюда из нигерийских тараканов.